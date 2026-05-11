ДПС: Мерките на „Прогресивна България“ за високите цени са първи стъпки в правилната посока

11 Май, 2026 16:41 999 29

Чухме, че законодателните предложения на "Прогресивна България" са в посока увеличаване правомощията на КЗП и КЗК и увеличаване на санкциите при нарушения при ценообразуването

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ДПС с коментар за мерките, предложени от "Прогресивна България" за високите цени.

"Чухме законодателните предложенията на "Прогресивна България", ние от ДПС отчитаме тези мерки като първи стъпки в правилната посока, защото последните две години ДПС не само алармира за такива мерки, но има редица конкретни законодателни предложения", каза Атидже Алиева.

Тя допълни, че ще се запознаят в детайли, както и че работят по техни предложения.

"Свидетели сме на парадокс, че земеделските производители получават най-ниската печалба и разпределението от добавената стойност, като цените за потребители стават все по-непосилни, така че пакетът от мерки трябва да бъде подкрепа за българския земеделски производител, намаляване на спекулативното увеличение на цените", каза още тя.

"Чухме, че законодателните предложения на "Прогресивна България" са в посока увеличаване правомощията на КЗП и КЗК и увеличаване на санкциите при нарушения при ценообразуването", допълни Алиева.

По-рано „Прогресивна България“ представи първия пакет законопроекти, които са внесли за разглеждане в парламента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 11 Отговор
    Мистър КЕШ ще събере кеша и ще раздаде купоните.

    16:42 11.05.2026

  • 2 Сатана Z

    14 11 Отговор
    Пеевски подкрепя мерките на ПБ на Румен Радев! Ми нали тези мерки ги е решил Пеевски а Радев изпълнява!

    Коментиран от #6, #11

    16:43 11.05.2026

  • 3 ареста

    18 5 Отговор
    на тиквата и прасето ще са едно добро начало

    Коментиран от #20

    16:44 11.05.2026

  • 4 Радостин Василев лидер на МЕЧ

    8 8 Отговор
    Централния координационен съвет на ПП. МЕЧ взе решение за започване на масови ,национални протести срещу подмяната на проектирания в лабораториите на олигархията ,корпоративен политик румен георгиев радев. Състава на правителството е съставен от министри държанки на пеевски и борисов, които са кукловодите на корпоративния политик.

    ОСТАВКА

    16:44 11.05.2026

  • 5 ООрана държава

    15 2 Отговор
    Шиши нещо е слънчасъл

    Коментиран от #24

    16:44 11.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Малкия бизнес едва дишаме а сега ще ни довършат с двойни глоби.

    Коментиран от #18

    16:46 11.05.2026

  • 8 Всичко

    5 0 Отговор
    е едно !

    16:46 11.05.2026

  • 9 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Земеделските производители продават тяхната продукция по пазарите с 30% ,че и повече отколкото жените на същата стока в магазините.
    Те това е парадокс.Идете на пазар Ситняково и направете там проверка ,а не ми цитирайте брошурите на Лидл или Кауфланд ,които дават работни места и плащат данъци в бюджета,който после се изпразва от фермерските програми.
    В кюстендилско се молят да падне слана или градушка да удари черешите щото после бюджета плаща,а незастрахователите

    Коментиран от #27

    16:47 11.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Айдеее,

    9 0 Отговор
    Сфин. Ята извади дългия език, и заоблизва кафяви военни дир.ници

    16:47 11.05.2026

  • 13 Спомени забранени за българите

    6 1 Отговор
    2025 г - Мистър Кеш мистър Кеш мистър Кеш
    Президентството е пълно с пачки , чичо Румен да събира шампанското и кетаринга,избори няма да има

    2026 - Новото начало Пеевски - ние смятаме че ПБ вървят към правилната посока както и че председателя на парламента е добър избор страна на Румен Радев

    16:50 11.05.2026

  • 14 Търновец

    1 0 Отговор
    Парламентарната опозиция в лицето на ДБ и Възраждане и извън парламентарната партия МЕЧ започват съгласувани действия срещу правителството на Пеевски с марионетка Радев. В нашия град много граждани ,предимно млади хора излязоха на протест в градинката срещу военното училище до пътя София -Варна с настояване за оставка на правителството на Радев с 93% министри посочени от Пеевски.

    16:50 11.05.2026

  • 15 от село

    9 2 Отговор
    Първата мярка тряба да е - пррасето да е заключено в ареста !!

    Коментиран от #22

    16:51 11.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 След призива на МЕЧ за масови протести

    6 1 Отговор
    Не одобряват тук снимките и видеата от днес в много градове. Тъпчат чyчeла на кayнa. Cлед призивa на лидeра на МEЧ Рaдостин Ваcилев за запoчване на маcови прoтеcти cрещу нoвия кaбинет с миниcтри на кaишкa на пеевски и борисов,в дecетки грaдове мнoго грaждани излязoха с иcкания за нeзабавна ocтавка на кaбинета на ,,пoдмянaта".По магистрала Xeмус граждани cлагaха огромен транспарант който cнимах и пocтвам тук. Аз лично съм да се изчaка няколко месеца ,иначе Радев ще се оправдава че не са му дали възможност да работи. Василев е отговорил че за тези месеци новото правителство на Радев, Пеевски и Борисов съвсем ще yнищожат държавата, но решението е на нacелението.Същия огрoмен трaнcпарант видяx спyснaт и над тyнeлите преди Вeлико Търнoво ,до бившия меcoкомбинaт ,,Рoдoпа".

    16:54 11.05.2026

  • 18 СЮРРЕАЛИЗЪМ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    МИ ЧИ
    ИГРАЙТЕ ГО КАТО ВЪВ ФИЛМА
    ОПАСЕН ЧАР
    ДОБЪР НАРЪЧНИК
    НА МАЛКИЯ АНДРЕШКО☝

    Коментиран от #23

    16:57 11.05.2026

  • 19 Топтан

    5 1 Отговор
    с "Регресивна България" в небитието ! Гигантски лъжи , измами , фалшиви обещания , почват с борчове за сметка на българския народ , с който се гаврят ехидно по комунистически !

    16:58 11.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Горски

    3 1 Отговор
    Искам да видя на един домат от 5 евро килото как се разпределя цената по веригата - производител, прекупвач, доставчик, магазин. Интересно ми е как ще се опълчи на цените при международните пазари, родните прекупвачи и олигарси. Всичко е предизборен прах в очите ни. Като премахнете катерлите и започните истински проверки на големите хипер-маркети, цените няма да са толкова космически. Не е нормално хората да обедняват, а управниците да летят до Дубай всяка седмица , Барселона, парите за магистралата в чували изнесени по бойковите схеми.

    17:00 11.05.2026

  • 22 Ама

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "от село":

    те не го и споменават , както и другите олигарси и мафия , а щяха да ги борят. Не че някой разумен човек е стъпил на подкожната динена кора , но кой за далавера , кой пък от лековерие , гласува за злото .

    17:01 11.05.2026

  • 23 А ,защо да не изиграем филма

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "СЮРРЕАЛИЗЪМ":

    "Тя танцува само едно лято"?В главната роля Радев

    17:01 11.05.2026

  • 24 Е,не.Слънчасъл е

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "ООрана държава":

    Един Зелен чорап

    17:03 11.05.2026

  • 25 Тлъстият

    2 2 Отговор
    нали направи "народни магазини" да им е евтино на тези , които ограбиха и грабят с кеф другарите ? Тия пък цени "ще свалят"..... Подигравка с хорицата !

    17:05 11.05.2026

  • 26 Тандемът

    3 0 Отговор
    се оказа, че не е шиши - бой, а е дедо радко - чичопей

    17:19 11.05.2026

  • 27 Даа!

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Ударят ли ман гите,на всички общински пазари,отдавна превзети от цели фамилии,ще паднат и цените по веригите.Към веригите има нарочно подбрани служители,който ежедневно събират инфо,за цените на плодове, зеленчуци,месо и риба по пазарите.Те им служат като усреднен еталон.На пазара домати -5 евро,във веригите 4,5 евро.Там задължително трябва да бъдат натиснати за издаване на фискален бон.Без проверки,без нищо друго.Проверка внезапна,дали мсркира всяка покупка.И жестока глоба,която никой съд няма да обори.За един месец,мн,гяните ще смъкнат цените с 30-40% Знаят,че ще попаднат във графа, задължително регистрация по ДДС, когато им изплуват реалните обороти.Сега са шапка на тояга! От борсата,на сергията.И цените им скачат със 70-100-120%. Яка схема,а? Прибираш всичко ,отгоре без грам данъци.Само от копър и магданоз, айшето прави дневно над 200 евро- чисто.Вие бачкайте като ненормални за 800-1000 евро цял месец.

    17:29 11.05.2026

  • 28 Цървул

    1 0 Отговор
    Щом посоката е правилна , гласувайте мерките заедно с ПБ . И всички други правилни промени .

    17:36 11.05.2026

  • 29 Роки

    2 0 Отговор
    Моделът прогресира с чичо Боташ...

    17:51 11.05.2026

