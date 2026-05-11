ДПС: Мерките на „Прогресивна България“ за високите цени са първи стъпки в правилната посока

ДПС с коментар за мерките, предложени от "Прогресивна България" за високите цени.

"Чухме законодателните предложенията на "Прогресивна България", ние от ДПС отчитаме тези мерки като първи стъпки в правилната посока, защото последните две години ДПС не само алармира за такива мерки, но има редица конкретни законодателни предложения", каза Атидже Алиева.

Тя допълни, че ще се запознаят в детайли, както и че работят по техни предложения.

"Свидетели сме на парадокс, че земеделските производители получават най-ниската печалба и разпределението от добавената стойност, като цените за потребители стават все по-непосилни, така че пакетът от мерки трябва да бъде подкрепа за българския земеделски производител, намаляване на спекулативното увеличение на цените", каза още тя.

"Чухме, че законодателните предложения на "Прогресивна България" са в посока увеличаване правомощията на КЗП и КЗК и увеличаване на санкциите при нарушения при ценообразуването", допълни Алиева.

По-рано „Прогресивна България“ представи първия пакет законопроекти, които са внесли за разглеждане в парламента.