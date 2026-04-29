Димитър Гърдев: Остават много тежки закони за приемане от следващото Народно събрание

"Извършихме изключително интензивна дейност. Заварихме тежко наследство, свързано с европейските фондове и Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Той се състоеше от 8 плащания. С усилията на правителството и парламента, той беше трансформиран в 5 плащания. Остават много тежки закони за приемане от следващото Народно събрание", заяви председателят на комисията по европейските въпроси и депутат от "Има такъв народ" в 51-ото Народно събрание Димитър Гърдев в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Надявам се Румен Радев да бъде министър-председател, защото усилията трябва да бъдат продължени", коментира бившият депутат.

Гърдев коментира и речта на Крал Чарлз III при визитата му в САЩ. "Кралят не може да влияе на политиката на САЩ. Новата администрация отказва да дава пари на Украйна и цялата финансова тежест падна върху Европейския съюз и Великобритания. Помощта на САЩ е изключителна важна”, каза той.