Димитър Гърдев: Остават много тежки закони за приемане от следващото Народно събрание

29 Април, 2026 19:28

Той се надява Румен Радев да бъде министър-председател, за да бъдат продължени усилията за промяна

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Извършихме изключително интензивна дейност. Заварихме тежко наследство, свързано с европейските фондове и Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Той се състоеше от 8 плащания. С усилията на правителството и парламента, той беше трансформиран в 5 плащания. Остават много тежки закони за приемане от следващото Народно събрание", заяви председателят на комисията по европейските въпроси и депутат от "Има такъв народ" в 51-ото Народно събрание Димитър Гърдев в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Надявам се Румен Радев да бъде министър-председател, защото усилията трябва да бъдат продължени", коментира бившият депутат.

Гърдев коментира и речта на Крал Чарлз III при визитата му в САЩ. "Кралят не може да влияе на политиката на САЩ. Новата администрация отказва да дава пари на Украйна и цялата финансова тежест падна върху Европейския съюз и Великобритания. Помощта на САЩ е изключителна важна”, каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тежко им на мафията

    5 0 Отговор
    Много са тежки от лежанка ще ги вдигат.

    Коментиран от #7

    19:30 29.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Днес Гюров отпусна 60 млн за гориво за американските самолети на летище София срещу Иран.

    Коментиран от #5

    19:34 29.04.2026

  • 3 тикви и свине

    3 2 Отговор
    На Радев вярвам ,ще ще смачка корупцията на която бяха вождовете

    19:34 29.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Ексклузивно!ПП и ДБ се разцепиха.

    Коментиран от #9

    19:41 29.04.2026

  • 5 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    От Инфото ти излиза че Америка толкова е закъсала,та чак я е докарала до очакване на подаяния от БГ за да напълни резервоарите на самолетите си.Всъщност непрекъснато поднасяш подобни новини без да се съобразяваш дали са по темата на статията,но нито веднъж де каза ОТКЪДЕ черпиш тия Знания и как успяваш да си с "едни гърди" преди Всички?Е помня между другото че преди време беше казал че в покрайнините на голям Морски Град гори Склад за боеприпаси предназначени за Украйна което в последствие се оказа че е някаква невзрачна Гумаджийница,но това са досадни подробности...

    19:52 29.04.2026

  • 6 Мушмул

    2 0 Отговор
    заварил тежко наследство, всичката я свършил и оставил леко наследство. Хубави работи ама гейбачеви

    19:55 29.04.2026

  • 7 Незабавно

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тежко им на мафията":

    Закони ли?! Още от утре трябва да се погнат герберските крадци. Всичко е в клещите на двете Дебели парчета и трябва да се действа с желязна ръка от Радев.

    20:00 29.04.2026

  • 8 Анонимен

    2 0 Отговор
    Като чета за тия тежки закони, се чудя какво ли още ни чака и кога ще ни го съобщят...

    20:05 29.04.2026

  • 9 Ей черпак, ако се наведеш

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ще те разцепя на на третото "възвратно постъпателно движение".

    20:06 29.04.2026

