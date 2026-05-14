Богомил Николов: Не трябва по този начин да правим законите- чрез експерименти

14 Май, 2026 08:47 1 111 12

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Темата за цените в магазините, услугите и ежедневните разходи коментира в студиото на "Денят започва" по БНТ Богомил Николов от Асоциацията "Активни потребители". Разговорът се фокусира върху новия пакет от мерки срещу инфлацията, ролята на регулаторите и ефекта върху потребителите.

"Бях много изненадан от начина, по който стана това нещо. Видяхте – в понеделник следобед се предложи, вторник комисия, сряда вече бяха гледани в пленарна зала. Това показва една увереност, че това са точните мерки. Защото те просто не бяха обсъдени на експертно ниво от експертната общност", заяви Николов.

Той подчерта, че в обществото и сред специалистите няма единно мнение дори за причините за инфлацията:

"В България има спор първо по причините за тази инфлация. Даже и по размера, ако искате. Някои хора не вярват, че данните на НСИ са верни. Ние първо трябва оттам да изясним каква е причината за тази инфлация, за да могат тогава вече да излязат мерките."

В разговора беше засегната и широко разпространената теза, че еврото е основната причина за повишаването на цените:

"Аз ще ви кажа – не, не е еврото. Този спор трябва да бъде решен на експертно ниво", коментира Николов.

По думите му причините са натрупвани с години и са свързани с липсата на ефективен контрол и конкуренция:

"Ние не си спазваме законите. Има много сиви сектори. Спомняте ли си в България някога да сте съобщили по новините или да сте дискутирали разкрит картел? Аз си спомням два – един за олиото и един за яйцата. Това беше преди повече от 15 години."

Според него икономическата среда е позволила развитието на практики, които изкривяват пазара:

"Оставили сме да се развие една икономика, която е всичко друго, но не и конкурентна, в която се вихрят най-различни схеми. И очакваме накрая да имаме ниски цени."
Темата за увеличените правомощия на институции като Комисията за защита на конкуренцията също беше поставена под въпрос.

"Това по-скоро означава, че тя досега не е имала правомощия, които са били достатъчни. Но ако не са разкривани картели, на какво основание да сме оптимисти, че сега ще се разкрива съвместно господстващо положение?"

Николов обърна внимание и на факта, че законодателните промени се правят без достатъчна предварителна оценка:

"Не трябва по този начин да правим законите- чрез експерименти. Не случайно в законодателния процес е предвидено да се изготвя оценка на въздействието. Обикновено депутатите, когато внасят законопроектите, сами си пишат тази оценка."

Той посочи, че още в първите обсъждания вече се говори за необходимост от увеличаване на персонала в институциите, които ще прилагат новите правила.
Относно идеята за публикуване на изкупни, производствени и крайни цени чрез онлайн платформи, Николов каза:

"Цените като мярка сама по себе си няма да стигне до решение. Всичко е комплекс от мерки и, разбира се, безкомпромисно прилагане. Това е съчетанието, от което имаме нужда. Търговците като видят тази цена, да кажат: по-добре да съм горе-долу около тази цена, за да няма проверки и проблеми."

От "Активни потребители" подготвят собствено приложение за проследяване на цените, което да показва на потребителите къде са по-ниски цените.
Във връзка с възможността за въвеждане на ваучерна система за най-уязвимите групи, той посочи:

"Защо не? Това е една от възможните идеи. Аз лично я харесвам и мисля, че може да свърши работа. Това не е купонна система. Това е просто начин да може да се прицели тази помощ към най-нуждаещите се. Вероятно идеята тук не е да се раздават купони за храна на милионерите."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 щурецъ

    5 0 Отговор
    законите- чрез екскременти

    08:49 14.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    8 6 Отговор
    97г инфлацията скочи до 1058% след експериментите на Гечев старши. Днес друг Гечев се е заел да бори инфлацията и всички знаем как ще свърши този експеримент с Ганчовци.

    08:53 14.05.2026

  • 4 мъкаааа

    11 0 Отговор
    "Активни затривители".

    08:53 14.05.2026

  • 5 Факт

    4 1 Отговор
    Политмафията е виновна и простия народ

    09:31 14.05.2026

  • 6 12345

    9 0 Отговор
    Този велик специалист в коя област е активен ,след като толкова години на този пост не знае какво става ,а за длъжност активен манипулатор предполагам добре се плаща , а относно еврото ,дето нямало отношение към процеса,четох някъде че ЕЦБ е увеличила паричното предлагане, а това съчетано с ниски лихви не помпа ли инфлацията,това е мое мнение

    09:34 14.05.2026

  • 7 Да да

    6 0 Отговор
    Като станахме европчане и ни наложиха квоти и сега няма български ябълки, череши, ягоди и домати на пазара. Има квоти и за внос и за износ.Трябва да се променят и това ще повлияе на цените. Като не могат да внасят такива количества, ще изкупуват българска продукция и няма да се вдигат толкова цените заради транспорта. Ще има и качество.

    09:45 14.05.2026

  • 8 гост

    6 1 Отговор
    Още един чантаджия.Инфлация има и 1лв сега в 1 евро и няма как да го обясните това. Нещо ви тресе ,че всичко се случва бързо и няма как да реагирате с поредното либерално промиване на мозъци. Ако не се овладеят цените народа ще излезе на улицата ,защото не може да си купи храна.

    09:52 14.05.2026

  • 9 Мнение

    5 0 Отговор
    В БГ много обичат да философстват, кое как да стане, кое е правилно, кое не, а реални резултати досега няма. Хората вече искат резултати, а не празни приказки.

    10:12 14.05.2026

  • 10 кой разбрал, разбрал...

    1 1 Отговор
    По темата за цение ще се вдига шум дотгава, докато просто свикнем да пазарувме и скъпите стоки, а след това престанем да се оплакваме. Винаги така е било, понякога се случва да намалят символично някои стоки и вдигат шум до Бога, но това продължава едва седмици или месец-два, а след това отново се вдигат без много коментари. Просто хората вече са претръпнали и не реагират. Затова в нормалните държави когато цените тръгнат нагоре хората веднага поставят искания за повишаване на доходите, а не за сваляне на цените. Цената на една стока не може да бъде по ниска от стойността на вложените материали и труд за да бъде произведена. Никакъв закон не може да свали цена на стока под нейната себестойност, а опитите това да се прави са единствено популизъм за кратко, докато отшуми проблема и хората претръпнат.

    10:17 14.05.2026

  • 11 Някой

    2 0 Отговор
    Изчезвай, блюдолизец долен!

    10:17 14.05.2026

  • 12 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Ти не си юрист,не си бил депутат,не си правил закони, защо плямпаш глупости от позицията на тази експериментална асоциация? Марш навън бе мухльо за да видиш къде са активните потребители.

    10:48 14.05.2026

