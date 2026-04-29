Съветът на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД подаде оставка

29 Април, 2026 10:36 1 634 28

Мотивът е липсата на диалог, липса на ясна управленска посока и подкрепа от страна на Министерството на земеделието и храните, твърди ръководството.

Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Съветът на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД подаде оставка, съобщават от Нова телевизия. Мотивът е липсата на диалог, липса на ясна управленска посока и подкрепа от страна на Министерството на земеделието и храните, твърди ръководството.
Оттам посочват, че въпреки постигнатите резултати и изпълнението на стратегията, проектът работил в условия на противоречиви сигнали и слаба координация, а комуникацията с принципала често ставала чрез медиите. Според тях това довело до управленска несигурност и подкопаване на доверието.
Към момента дружеството има изградена мрежа от 110 обекта в близо 90 населени места, като още десетки са в процес на договаряне. Проектът осигурява основни стоки на цени с 20-30% по-ниски от тези в големите търговски вериги.

От Съвета подчертават, че са работили с ангажираност към социалната кауза, а не заради възнагражденията, и заявяват, че ще продължат да изпълняват задълженията си до изтичане на предизвестието. Те изразяват надежда инициативата да бъде развита и занапред, така че да продължи да осигурява по-достъпни цени за хората в малките населени места.

През август 2025 година правителството одобри създаването на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Магазин за хората“ с цел осигуряване на достъпни български стоки. Назначеният Съвет на директорите беше тричленен, като представители на държавата бяха включени Николай Петров и Олга Стоянова, а като независим член - Ивайло Маринов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    64 2 Отговор
    Мишките се разбягаха! Като усетиха дебелия край на тоягата

    Коментиран от #3, #11

    10:40 29.04.2026

  • 2 Хмм

    51 2 Отговор
    държавните лаФки си заминават, на загуба са, разчитаха на държавни субсидии

    10:41 29.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 0 Отговор
    САМОТО РЪКОВОДСТВО КОЕТО ПОДАДЕ ОСТАВКА ИДВА ОТ БИЛА И КАУФЛАНД
    ....... МЕДИАПУЛ - МАЛКА ПОДРОБНОСТ :)

    10:46 29.04.2026

  • 5 в пловдив такъв магазин

    18 0 Отговор
    няма .кой го е виждал

    10:48 29.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 статистик

    20 1 Отговор
    Цялата му партия по места се разбяга .Напрактика партията му е само онези 20 депутата които влязаха в новото НС , всичко друго , се разбяга .Най -четените статии са на Бареков .

    10:49 29.04.2026

  • 8 Име

    21 0 Отговор
    И колко е загубата?

    10:51 29.04.2026

  • 9 Шишилизация

    39 0 Отговор
    Поредният провал на Феномена! Откъдето мине трева не никне!

    10:52 29.04.2026

  • 10 алхимик

    36 0 Отговор
    Той до каквото се докосна всичко фалира .Навремето хората правеха добри пари от тютюн , но им съсипа Булгартабак и отне възможноста да изкарват някой лев . Луда работа .За хората . Сега това безумие се превърна внякакви малки щандове в забутани села , обаче държавния бюджет е източен .Сега ми е интересно . ще излезе ли с изявление да защити инвестицията. Ама то какво да каже ? Изломотва две изречения и се скрива като мишка .

    10:53 29.04.2026

  • 11 Това беше

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо":

    Една от малкото смислени инициативи на момчето. Дори и счупен часовник показва два пъти вярно времето в денонощие. Мотивите какви са били е отделен въпрос. Сега хора, които наистина са зле финансово, ще трябва да търсят помощ другаде.

    10:54 29.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Икономист

    28 1 Отговор
    Истината е друга...това беше проект на сви..нята Пеевски

    Опита се да прави нещо извън икомомическите закони и принципи със средства на хората

    Популист..

    10:55 29.04.2026

  • 14 Споко

    3 5 Отговор
    дедо ви Радко няма да ви гони

    10:56 29.04.2026

  • 15 анонимен

    30 1 Отговор
    Целия запад го санционирал за корупция по Магнитски ,Русия не го понася , Турция го изгони .Тука братче си разиграва схемите и на всичкото отгоре е в Парламента .Какво е това чудо не знам , тази държава има ли служби и прокуратура ?

    10:58 29.04.2026

  • 16 Гост

    7 2 Отговор
    Вече сте свободни за дъпъсъ новото начало

    10:58 29.04.2026

  • 17 запознат

    15 0 Отговор
    Кметовете по места , излизат от партията .Това не се говори по медиите .Цялата партия е разпадната .Едното Кърджали , обаче и там доста хора са извъм партията

    11:03 29.04.2026

  • 18 Кирил

    14 1 Отговор
    Близо 300 милиона са усвоили по тая схема.

    11:05 29.04.2026

  • 19 бакалия

    3 0 Отговор
    Почвам да си разплитам левия чорап

    11:09 29.04.2026

  • 20 Клош

    5 1 Отговор
    Мизерна работа!

    11:14 29.04.2026

  • 21 Гарантирано от Прас чо

    8 0 Отговор
    Булгартабак, КТБ, Лафка...

    11:15 29.04.2026

  • 22 Шопара с негови пари,

    6 1 Отговор
    да направи магазини,а не с държавни.

    11:18 29.04.2026

  • 23 така така

    2 3 Отговор
    Ами ще подаде я, като ги остави Гюро да фалират!

    11:24 29.04.2026

  • 24 На държавна издръжка

    4 0 Отговор
    Имат един магазин, но цял съвет на директорите....

    11:25 29.04.2026

  • 25 СПОКОЙНО

    1 0 Отговор
    КАТО ДОЙДЕ В МС
    НАЧАЛНИКА НА БЛТ.21
    С УКАЗ НОМЕР ЕДНО
    ВСИЧКИ ЩЕ БЪДЕМ НА
    РАЗКЛАДКА ..1.50лв. ...КАЗАРМЕНА..☝

    11:35 29.04.2026

  • 26 баце

    2 0 Отговор
    Той Шиши искаше да налапа Фантастико и да го прави Магазин за хората , ама го спряха. Да страдат Шиши и калинките му.

    11:38 29.04.2026

  • 27 Нострадамус

    0 0 Отговор
    Да фаща фараона и да отвръща,че немоа го дишам.

    11:43 29.04.2026

  • 28 Що избягахте

    1 0 Отговор
    щяхте да си делкате с дедо ви Радко

    12:02 29.04.2026

