Съветът на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД подаде оставка, съобщават от Нова телевизия. Мотивът е липсата на диалог, липса на ясна управленска посока и подкрепа от страна на Министерството на земеделието и храните, твърди ръководството.
Оттам посочват, че въпреки постигнатите резултати и изпълнението на стратегията, проектът работил в условия на противоречиви сигнали и слаба координация, а комуникацията с принципала често ставала чрез медиите. Според тях това довело до управленска несигурност и подкопаване на доверието.
Към момента дружеството има изградена мрежа от 110 обекта в близо 90 населени места, като още десетки са в процес на договаряне. Проектът осигурява основни стоки на цени с 20-30% по-ниски от тези в големите търговски вериги.
От Съвета подчертават, че са работили с ангажираност към социалната кауза, а не заради възнагражденията, и заявяват, че ще продължат да изпълняват задълженията си до изтичане на предизвестието. Те изразяват надежда инициативата да бъде развита и занапред, така че да продължи да осигурява по-достъпни цени за хората в малките населени места.
През август 2025 година правителството одобри създаването на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Магазин за хората“ с цел осигуряване на достъпни български стоки. Назначеният Съвет на директорите беше тричленен, като представители на държавата бяха включени Николай Петров и Олга Стоянова, а като независим член - Ивайло Маринов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо
10:40 29.04.2026
7 статистик
10:49 29.04.2026
11 Това беше
До коментар #1 от "Пешо":Една от малкото смислени инициативи на момчето. Дори и счупен часовник показва два пъти вярно времето в денонощие. Мотивите какви са били е отделен въпрос. Сега хора, които наистина са зле финансово, ще трябва да търсят помощ другаде.
10:54 29.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Икономист
Опита се да прави нещо извън икомомическите закони и принципи със средства на хората
Популист..
10:55 29.04.2026
СПОКОЙНО
НАЧАЛНИКА НА БЛТ.21
С УКАЗ НОМЕР ЕДНО
ВСИЧКИ ЩЕ БЪДЕМ НА
РАЗКЛАДКА ..1.50лв. ...КАЗАРМЕНА..☝
11:35 29.04.2026
