"Магазин за хората" ЕАД за закриването си: Уважаваме решението на министъра, макар че намираме за прибързано

Съветът на директорите на Магазин за хората ЕАД в оставка е разбрал днес от брифинга на Министъра на Земеделието и Храните за неговото решение да закрие проекта. Това заявяват в официална позиция от дружеството и допълват:

Ние уважаваме правото на министъра да вземе подобно решение в качеството му на принципал на дружеството, въпреки че го намираме за прибързано, тъй като подобни проекти не излизат на печалба за 3 месеца, а и такава цел никога не сме имали. В рамките на нашите правомощия ще окажем пълно съдействие до изтичане на сроковете по предизвестията ни.

Изразяваме съжаление, че е взето решение да се прекрати дейността на единствения работещ в момента инструмент на държавата, който в условията на силен инфлационен натиск и рязко обедняване на населението реално подпомагаше доставката на хранителни продукти на наистина достъпни цени в малките населени места.

В качеството си на отговорни управленци считаме за необходимо да внесем яснота по повод на разпространени в публичното пространство неверни твърдения относно дейността на дружеството:

По повод твърденията за „празни рафтове“:

Въпреки изключително конкурентните цени и високия потребителски интерес, във всички магазини, работещи с дружеството през последните месеци, наличностите са осигурени благодарение на организираната от нас логистика. За последните месеци сме доставили над 500 000 единици стока по магазините и нито за момент не сме оставали без наличност. Новоприсъединяващите се обекти се зареждат по предварително изготвен график, като средно се доставят около 500 кг продукти на магазин.

По повод твърденията за лошо финансово състояние („сметки на червено“):

Към настоящия момент дружеството разполага с приблизително 4 800 000 евро, разпределени както следва:

∙ Наличност по банкови сметки: 4 568 795,74 евро

∙ Стоки в склад по закупна стойност: 66 202,77 евро

∙ Вземания от доставчици: 92 157,42 евро

∙ Активи: 59 924,49 евро