"Магазин за хората" ЕАД за закриването си: Уважаваме решението на министъра, макар че намираме за прибързано

29 Април, 2026 15:45 1 659 24

В рамките на нашите правомощия ще окажем пълно съдействие до изтичане на сроковете по предизвестията ни, заявяват от Съвета на директорите

Снимка: Магазин за хората
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съветът на директорите на Магазин за хората ЕАД в оставка е разбрал днес от брифинга на Министъра на Земеделието и Храните за неговото решение да закрие проекта. Това заявяват в официална позиция от дружеството и допълват:

Ние уважаваме правото на министъра да вземе подобно решение в качеството му на принципал на дружеството, въпреки че го намираме за прибързано, тъй като подобни проекти не излизат на печалба за 3 месеца, а и такава цел никога не сме имали. В рамките на нашите правомощия ще окажем пълно съдействие до изтичане на сроковете по предизвестията ни.

Изразяваме съжаление, че е взето решение да се прекрати дейността на единствения работещ в момента инструмент на държавата, който в условията на силен инфлационен натиск и рязко обедняване на населението реално подпомагаше доставката на хранителни продукти на наистина достъпни цени в малките населени места.

В качеството си на отговорни управленци считаме за необходимо да внесем яснота по повод на разпространени в публичното пространство неверни твърдения относно дейността на дружеството:

По повод твърденията за „празни рафтове“:

Въпреки изключително конкурентните цени и високия потребителски интерес, във всички магазини, работещи с дружеството през последните месеци, наличностите са осигурени благодарение на организираната от нас логистика. За последните месеци сме доставили над 500 000 единици стока по магазините и нито за момент не сме оставали без наличност. Новоприсъединяващите се обекти се зареждат по предварително изготвен график, като средно се доставят около 500 кг продукти на магазин.

По повод твърденията за лошо финансово състояние („сметки на червено“):

Към настоящия момент дружеството разполага с приблизително 4 800 000 евро, разпределени както следва:

∙ Наличност по банкови сметки: 4 568 795,74 евро

∙ Стоки в склад по закупна стойност: 66 202,77 евро

∙ Вземания от доставчици: 92 157,42 евро

∙ Активи: 59 924,49 евро


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 5 Отговор
    Кога ще отварят Пятерочка?

    Коментиран от #4

    15:46 29.04.2026

  • 2 в кратце

    34 1 Отговор
    Всички магазини трябва да са за хората,а не само един!

    Коментиран от #3, #7, #13

    15:49 29.04.2026

  • 3 честен ционист

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "в кратце":

    "Магазин за хората" се изземва в полза на Армията.

    15:50 29.04.2026

  • 4 Кропоткинская

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Пьрво Магнит

    15:52 29.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ДЕБЕЛИЯ

    33 1 Отговор
    ДА ВЪРНЕ ПАРИТЕ!

    Коментиран от #16

    15:54 29.04.2026

  • 7 Да, да

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "в кратце":

    Те са за хората, но не за всички хора. Можеше да захлебят още някой месец, поне до Коледа. Мъка!

    15:55 29.04.2026

  • 8 Пълна

    17 0 Отговор
    свинщина е всичко с тези глупотевини !

    15:58 29.04.2026

  • 9 Кирил

    15 0 Отговор
    300 милиона заграбени по схема. От нарда за народа...

    16:00 29.04.2026

  • 10 И без държавна поръчка

    8 0 Отговор
    Какво хубаво "превъртане" на парите, държавата инвестира и "лошата" инвестиция е за частник "спасител".

    16:02 29.04.2026

  • 11 Пеевски

    10 0 Отговор
    РАДЕВ МЕ ЗАКРИВА! 😭

    16:03 29.04.2026

  • 12 Българин

    8 2 Отговор
    Аз пазарувам само в берьозка 😏

    16:04 29.04.2026

  • 13 Намерихме

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "в кратце":

    Комуниста в коментаритр. В България е демокрация и капитализъм от повече от 30 години и НЯМА да се върне онова време. Като не ти харесва - куфарите, Терминал 2 и кеф ти Куба, кеф ти СК с еднопосочен от Пекин

    Коментиран от #15

    16:05 29.04.2026

  • 14 Политкоректен

    2 2 Отговор
    Ами това определено е прибързано. Подобни държавни магазини има и в Китай и целта им е държавата да може да регулира цените по време на криза. В момента нашата държава си отряза всички възможности да оказва каквото и да е влияние върху инфлацията. Цените ще се вдигат всеки ден и ще слушаме министри да ни обясняват как те нищо не можели да направят. Да не говорим, че в някои малки населени места това бяха единствените магазини.

    16:12 29.04.2026

  • 15 Жожи

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Намерихме":

    По тъпо нещо от българската капиталистическа схема Магазин за хората няма. То и по много други схеми се краде от 30 г в България, ама това е връх на тъпотията. Може би на Пеевски вече видя че бъл народ търпи като овца всичко и почна много много да не се замисля над тъпотиите, които въвежда за “ хората”

    16:12 29.04.2026

  • 16 селяк

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДЕБЕЛИЯ":

    ще :Д ти виждал ли си м@нгал да връща пари

    16:14 29.04.2026

  • 17 Ако сте започнали с 10000€,

    4 0 Отговор
    половината ги няма.А след една год.ще сте на нула.Е това е “бизнес”

    16:18 29.04.2026

  • 18 Янко

    5 0 Отговор
    Това е персонален проект на Шишко. Това е мафиотски проект с кайма дестинация фалит и източване. Искаме Шишо в панделата, това ще е наградата за ХОРАТА.

    16:29 29.04.2026

  • 19 Демек

    3 0 Отговор
    Картела на хранителните вериги е лобирал да се закрият магазините за хората

    16:30 29.04.2026

  • 20 Какъв Е ?

    2 0 Отговор
    Този Фото Монтаж ?

    Има ли ?

    Въобще !

    Такива Магазини !

    Или това !

    Беше Проформа ?

    16:56 29.04.2026

  • 21 Роко

    0 0 Отговор
    Абсолютно естествено е, че ще го саботират и няма да го търпят. Така се разкриват измамите на останалите търговци. Те не търпят и производителите да продават сами стоките си! Ако се работи честно и няма саботаж и кражби ,не могат да са на загуба. Важно е е какви алчни директори са им поставили и по принцип, кой е казал, че тези длъжности като директор трябва да да с такива огромни заплати.кого заблуждавате! Май метлата трябва да заиграе именно най напред от директорските постове!

    16:57 29.04.2026

  • 22 С отровата !

    1 0 Отговор
    Продавана В Него !

    Май Наистина Е !

    За Хората !

    Но Не За Нашите Хора !

    17:01 29.04.2026

  • 23 Такъв !

    1 0 Отговор
    Боклук ! Н съм ял ! от Социализма !

    тогава поне !

    Беше по - качествен !

    17:04 29.04.2026

  • 24 А бе

    1 0 Отговор
    Магазините всички са за хората но искаме НАГРАДА за хората магнитската с-и-я в БЕЛЕНЕ и сикаджииската герберска мутра

    17:08 29.04.2026

