Ангел Стойков: Студенти с успех "6.00" губят стипендиите си

Близо 14 милиона евро не достигат в хазната на държавните висши училища за изплащане на студентските стипендии до края на годината, съобщават от NOVA NEWS. Финансовата криза в сектора принуждава ректорските ръководства да правят невъзможни избори, а на места стотици хиляди евро липсват дори за покриване на разходите през текущия семестър.

Основната причина за драстичния финансов недостиг се крие в комбинацията от работата със стари бюджетни рамки и нови правни реалности. В края на 2025 година Върховният административен съд (ВАС) излезе с окончателно решение, с което отмени старо ограничение и даде право и на младежите в платена форма на обучение да получават финансови стимули, което рязко увеличи броя на кандидатите.

"Още през 2025 г. Върховният административен съд разшири кръга на студентите, които имат право на стипендии. Това се отрази през 2026 г., но тъй като работим с бюджета от миналата година - средствата се оказват крайно недостатъчни", заяви председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков.

Съвместен анализ на студентската организация и ректорските ръководства показва, че системата вече изпитва сериозни сътресения. В някои висши училища дефицитът достига между 600 и 700 хиляди евро само за текущи плащания. Недостигът удря най-вече отличниците, тъй като приоритетно се изплащат социалните помощи и средствата за докторанти.

"Стига се до абсурдни ситуации - студенти с успех 6,00 не получават стипендия, защото просто няма достатъчно средства", категоричен е Ангел Стойков.

Ограниченият ресурс поставя ръководствата на университетите в безизходица. Те трябва да избират дали да разпределят по-малки суми на по-голям брой учащи, или да запазят размера на стипендиите за по-ограничен кръг от хора. Минималната сума от около 76 евро на месец и в момента е крайно недостатъчна, за да покрие дори базовите нужди и наема за общежитие на един млад човек.

Към финансовия колапс се добавя и сериозно забавяне в самите плащания, като на места преводите за март са осъществени едва в края на месеца. От Министерството на образованието и науката уверяват студентската организация, че нужните средства ще бъдат заложени в следващия държавен бюджет, но това обещание не решава проблема с оцеляването на студентите през настоящия семестър.