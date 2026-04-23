Ангел Стойков: Студенти с успех "6.00" губят стипендиите си

23 Април, 2026 21:41 1 536 19

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Близо 14 милиона евро не достигат в хазната на държавните висши училища за изплащане на студентските стипендии до края на годината, съобщават от NOVA NEWS. Финансовата криза в сектора принуждава ректорските ръководства да правят невъзможни избори, а на места стотици хиляди евро липсват дори за покриване на разходите през текущия семестър.

Основната причина за драстичния финансов недостиг се крие в комбинацията от работата със стари бюджетни рамки и нови правни реалности. В края на 2025 година Върховният административен съд (ВАС) излезе с окончателно решение, с което отмени старо ограничение и даде право и на младежите в платена форма на обучение да получават финансови стимули, което рязко увеличи броя на кандидатите.

"Още през 2025 г. Върховният административен съд разшири кръга на студентите, които имат право на стипендии. Това се отрази през 2026 г., но тъй като работим с бюджета от миналата година - средствата се оказват крайно недостатъчни", заяви председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков.

Съвместен анализ на студентската организация и ректорските ръководства показва, че системата вече изпитва сериозни сътресения. В някои висши училища дефицитът достига между 600 и 700 хиляди евро само за текущи плащания. Недостигът удря най-вече отличниците, тъй като приоритетно се изплащат социалните помощи и средствата за докторанти.

"Стига се до абсурдни ситуации - студенти с успех 6,00 не получават стипендия, защото просто няма достатъчно средства", категоричен е Ангел Стойков.

Ограниченият ресурс поставя ръководствата на университетите в безизходица. Те трябва да избират дали да разпределят по-малки суми на по-голям брой учащи, или да запазят размера на стипендиите за по-ограничен кръг от хора. Минималната сума от около 76 евро на месец и в момента е крайно недостатъчна, за да покрие дори базовите нужди и наема за общежитие на един млад човек.

Към финансовия колапс се добавя и сериозно забавяне в самите плащания, като на места преводите за март са осъществени едва в края на месеца. От Министерството на образованието и науката уверяват студентската организация, че нужните средства ще бъдат заложени в следващия държавен бюджет, но това обещание не решава проблема с оцеляването на студентите през настоящия семестър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    34 2 Отговор
    Е, затова пък пращаме един милиард на Украйна!

    Вместо да инвестираме в образование и решаване на проблеми, наливаме масло във военен конфликт и избиване на хора!

    Коментиран от #7

    21:48 23.04.2026

  • 2 в коччината

    19 0 Отговор
    По е важното е ,че по 14 мил.се дават на месец на фирми от АПИ , за да ти дръпнат бараката от така наречените магистрали ако е аварилала

    21:49 23.04.2026

  • 3 Артилерист

    7 0 Отговор
    Навсякъде е така. Пари няма, действай...

    21:54 23.04.2026

  • 4 Пенчо

    5 1 Отговор
    В ВСвободенУ отдавна няма такива работии. Преди три години веднъж свалиха на 3-4 човека по 150-200 евро от постоянно вдиганите цени на симестър. Пчнахме с 1300 на симестър, сега е 1000 ама в Евраци. Никакви стажове и никакъв интерес към евентуална работа след завършване. Безсмислени за бъдещето ти години. Тези които имат някакви връзки единствено за Документа висят и плащат там. Другите си хвърлят годините и парите на вятъра. С тяхна диплома- в кухня или барман.

    21:54 23.04.2026

  • 5 ДЪРТ ДАСКАЛ

    24 0 Отговор
    Плащането на ДЪРЖАВНИ стипендии на студентите от ЧАСТНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ е същото като заплащането на ЧАСТНИТЕ болници от ДЪРЖАВНАТА здравно осигурителна каса !

    Коментиран от #8

    21:56 23.04.2026

  • 6 Факт

    11 1 Отговор
    Важното е заплатите на общинарите да растат, че и дори да изпреварват инфлацията.

    21:59 23.04.2026

  • 7 депутатник

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    - На мен студентите не ми тикат рушвети в джоба. Захлебвам яко само от моите господари в ЕС - тях ще слушам на кого да давам пари от бюджета.

    22:00 23.04.2026

  • 8 Млад безработен

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДЪРТ ДАСКАЛ":

    Те си заявяват ,но колко само те си знаят . Въпроса е ,че нито сестрите ,нито отличните студенти знаят за това колко е заявил директор-ректор.Счетоводството само взема . Не дава информация.

    22:02 23.04.2026

  • 9 хахахах

    12 2 Отговор
    Важното е да има милиарди за Украйна.

    22:05 23.04.2026

  • 10 Дядо

    6 4 Отговор
    ви Радьо ще ви реши проблемите

    Коментиран от #11

    22:06 23.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 На калпавия Х..

    4 0 Отговор
    ...Й
    ВЪЛНАТА МУ ПРЕЧИЛА,
    ТА И НА ВАС ,ЗА ТОВА ЧЕ НЕ СТЕ СЕ РЕАЛИЗИРАЛИ,
    РАДЕВ И ПУТИН СА ВИ ВИНОВНИ.

    22:14 23.04.2026

  • 13 Бойко Българоубиец

    6 1 Отговор
    Стипендиите са в чекмеджака ми 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!🤑

    22:31 23.04.2026

  • 14 яя пък я

    6 4 Отговор
    А аз едно време като бях студент преподавателя ни казваше на господ пиша 6 на мен 5 на вас каквото остане. Какви са тия вундеркинди отличници. Всичкото тъпунгер сега вишист и реве за заплата. Реформа трябва ама наобратно, искаш платено висше добре 50к на година, държавно с договор за 10г.

    Коментиран от #16

    22:43 23.04.2026

  • 15 Хмм

    9 1 Отговор
    златните украински тоалетни са по-важни от българските деца, тошкото нали ги пращаше в чужбина, после се чудят защо загубили изборите, ама съвсем неочаквано било за тях, ама активността се увеличила, срам и позор!

    22:50 23.04.2026

  • 16 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "яя пък я":

    аз пък първата сесия имах само шестици, защото ме беше страх от изпити, но после се изкалпазаних

    22:52 23.04.2026

  • 17 Да идат да работят докато

    3 0 Отговор
    Уж учат
    Готованци вече не са потребни
    Без друго тръгват за чужбина като вземат купените дипломи тук и платени на гърба на работещите българи
    Жалка младеж
    Немощтна сган

    23:50 23.04.2026

  • 18 Студенти бол няма нужда

    1 0 Отговор
    Такъв успех е невъзможен след средно образование. Относно доходи много се пишат с доход Нула също невъзможно

    00:58 24.04.2026

  • 19 така ли

    1 0 Отговор
    Да дават помощи за двойкажийките с тапии ......

    01:37 24.04.2026

