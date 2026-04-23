Важните новини във ФАКТИ на 23.04.2026 г.

До дни “Лукойл” предявява иск за 3 млрд. евро срещу България

Според информация на P26, до няколко дни “Лукойл Litasco SA”, което е швейцарското търговско звено на руската група „Лукойл“, ще предяви иск на стойност 3 милиарда евро за пропуснати ползи срещу България.

Ангел Стойков: Студенти с успех "6.00" губят стипендиите си

Близо 14 милиона евро не достигат в хазната на държавните висши училища за изплащане на студентските стипендии до края на годината, съобщават от NOVA NEWS. Финансовата криза в сектора принуждава ректорските ръководства да правят невъзможни избори, а на места стотици хиляди евро липсват дори за покриване на разходите през текущия семестър.

Юлиян Попов: Започваме процедурата за новия план за управление на Витоша

Започваме процедурата за новия план за управление на Природен парк „Витоша“, който се надявам, че има сериозен шанс да реши въпросите на Витоша. Моето предпочитание е този план да бъде изработен не просто от Министерството на околната среда и водите, а да включи по-широка консултация. Това заяви в студиото на „Пресечна точка” служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов.

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание. По време на днешното заседание на Централната избирателна комисия (ЦИК) бяха обявени имената на кандидатите на народни представители, които са подали заявления да бъдат заличени от листите с кандидати за депутати. Деветнайсет души поискаха да бъдат заличени от листите на ДПС, един – от „Прогресивна България“, и един – от ГЕРБ – СДС, изброи БТА.

Нова версия за трагедията с две жертви край Малко Търново

Скъпото гориво в България и изчакване от страна на шофьора да зареди в Турция е една от версиите за трагедията край Малко Търново. При инцидент вчера сутринта, аварирал автобус, без достатъчно гориво, тръгна на заден ход, като уби две жени и рани още 16 пътници.

Борислав Сарафов с първа изява след подадената оставка

Национална мрежа от прокурори и следователи, разследващи престъпления, свързани с интелектуалната собственост и киберпрестъпленията, бе учредена днес в Националната следствена служба (НСлС), съобщиха от пресцентъра на ПРБ.

Част от ПВО ракета и цял дрон изплуваха край Слънчев бряг

Специализиран екип от Военноморска база – Бургас е реагирал на сигнал за съмнителен обект в морето в района Слънчев бряг.

БАхК алармира: Държава отваря вратата за кухи ферми и сив сектор

Българската агрохранителна камара (БАхК) алармира, че държавата отваря вратата за кухи ферми и сив сектор след предложение за премахване на изискването за доказване на реализация на произведена продукция.

Стоил Цицелков коментира слабостите при последните парламентарни избори

Изборите бяха сравнително честни, добре бяха изпълнени правилата, но в лоша среда – има проблеми. Това заяви в студиото на „Лице в лице“ Стоил Цицелков, вицепремиер за един ден в служебния кабинет „Гюров“ и член на Обществения съвет към ЦИК, на Обединението честни избори и Демократичен център.

Радостин Василев заизборите: Сърдя се само и единствено на себе си

Сърдя се само и единствено на себе си. Това заяви в предаването „Лице в лице“ лидерът на МЕЧ Радостин Василев, коментирайки резултата на партията след парламентарните избори на 19 април.

Напрежението в ПП-ДБ расте след изборните резултати

Съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев прехвърли отговорността за влизането на Манол Пейков в 52-рия парламент на коалиционните си партньори. В публикация в личния си профил във Facebook той заяви, че е готов да влезе като депутат от Хасково и да освободи мандат в Пловдив, но само ако ръководствата на "Да България" и ДСБ постигнат официален консенсус по въпроса.

Съветът за електронни медии избра Габриела Наплатанова за председател на регулатора

Габриела Наплатанова бе избрана за председател на Съвета за електронни медии (СЕМ) на заседанието му днес, съобщи БТА.

ЦИК отсече: „Прогресивна България“ ще има мнозинство със 131 депутати

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви на днешното си заседание разпределението на мандатите на политическите сили в 52-рия парламент. „Прогресивна България“ ще има мнозинство със 131 депутати. Данните съобщи председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

Евелина Славкова: Хората решиха, че този път няма да бъдат пасивни към изборния процес

"В голяма степен хората гласуваха за разрешаване на политическата криза. В рамките на 5 години българите ходиха осем пъти пред урната, за да има работещо правителство. Рейтингът, който Румен Радев имаше по време на мандата му, със сигурност е оказал влияние върху резултата от изборите”, заяви социологът Евелина Славкова от агенция "Тренд" в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Възраждане" иска кабинета да блокира парите за Украйна

Партия "Възраждане" ще внесе проекторешение в Народното събрание, с което да задължи българското правителство да наложи вето върху финансовата помощ от Европейската комисия за Украйна. Това обяви председателят на политическата формация Костадин Костадинов, съобщават от БТА. Искането на организацията идва непосредствено след като европейските институции отблокираха нов мащабен спасителен транш за Киев.

Постъпило е уведомление за масово съкращение в ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово"

В Дирекция „Бюро по труда“ в Стара Загора има постъпила информация за масово съкращение, но задължението на работодателя ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово", който е на територията на Бюрото по труда в Раднево, е да подаде там уведомление. Това каза директорът на дирекцията в Стара Загора Георги Гьоков пред журналисти, уточни БТА.

Фискалният съвет с 3 сценария за развитието на родната икономика през 2026 г.

Фискалният съвет изготви три сценария за развитието на българската икономика през 2026 г., на фона на възникналите рискове поради нестабилността на геополитическата и вътрешнополитическата обстановка на международно, регионално и местно равнище. Това предаде БГНЕС.

БАБХ разкри 321 „виртуални” животни в Смолянско със субсидии

Инспектори от Централното управление на Българската агенция по безопасност на храните и от областните дирекции в Пазарджик, Кърджали и Ловеч установиха общо 321 „виртуални” животни в смолянските общини Девин и Чепеларе. Животните не са намерени в обектите, но са регистрирани в информационната система ВетИС и за тях стопаните са получавали субсидии. Заедно със служители на Държавен фонд „Земеделие“ са проверени десет ферми в град Чепеларе и селата Триград, Кестен, Малево и Павелско.

Дидо Дънката, осигурил 200 000 евро във Варна за купуване на гласове, е напуснал страната

Бизнесменът Даниел Славов, известен с прякора си Дидо Дънката, е напуснал страната. Това стана ясно от думите на служебния премиер Андрей Гюров, който даде интервю за "Извън ефир".

Оцелелите туристи край Малко Търново: Не можехме да отворим люка. Полицаят го разби и ни спаси

Туристите, които вчера пострадаха при тежка катастрофа с автобус край Малко Търново, ще отпътуват днес за Украйна. Трагедията отне живота на двама украински граждани, а други девет бяха ранени, съобщи бТВ.

Прогноза: Георги Кандев остава главен секретар на МВР в кабинета "Радев"

Георги Кандев остава главен секретар на МВР. Това научи News.bg от свои източници.