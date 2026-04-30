Обявиха председателите на парламентарните групи и техните заместници

В 52-рото Народно събрание бяха обявени ръководствата на парламентарните групи, включително председателите и заместник-председателите им, разпределени по политически формации, информират от Нова телевизия.

„Прогресивна България“

За председател на парламентарната група е избран Петър Витанов. Заместник-председатели са Галин Дурев, Владимир Николов, Слави Василев и Олга Борисова.

ГЕРБ-СДС

Парламентарната група ще бъде ръководена от Бойко Борисов. Заместник-председатели са Деница Сачева, Костадин Ангелов и Румен Христов.

ДПС

Председател на групата е Делян Пеевски. За заместник-председатели бяха избрани Айтен Сабри, Халил Летифов, Хамид Хамид и Искра Михайлова.

„Демократична България“ (ДБ)

Ръководството на групата е поето от Надежда Йорданова, а заместник-председател е Катя Панева.

„Продължаваме Промяната“ (ПП)

За председател е избран Николай Денков, а заместник-председатели са Ивайло Шотев и Татяна Султанова.

„Възраждане“

Парламентарната група се оглавява от Костадин Костадинов, а заместник му е Петър Петров.

С обявяването на ръководствата парламентарните групи в 52-рото Народно събрание официално започват своята работа в новия политически сезон. По-рано Михаела Доцова беше избрана за председател на 52-рото Народно събрание. От общо 237 регистрирали се депутати, за кандидатурата ѝ гласуваха 188 народни представители, нямаше против, а 49 депутати се въздържаха.