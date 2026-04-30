Обявиха председателите на парламентарните групи и техните заместници

30 Април, 2026 13:05 2 853 24

Парламентарните групи в новото Народно събрание са шест

Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В 52-рото Народно събрание бяха обявени ръководствата на парламентарните групи, включително председателите и заместник-председателите им, разпределени по политически формации, информират от Нова телевизия.

„Прогресивна България“

За председател на парламентарната група е избран Петър Витанов. Заместник-председатели са Галин Дурев, Владимир Николов, Слави Василев и Олга Борисова.

ГЕРБ-СДС

Парламентарната група ще бъде ръководена от Бойко Борисов. Заместник-председатели са Деница Сачева, Костадин Ангелов и Румен Христов.
ДПС

Председател на групата е Делян Пеевски. За заместник-председатели бяха избрани Айтен Сабри, Халил Летифов, Хамид Хамид и Искра Михайлова.

„Демократична България“ (ДБ)

Ръководството на групата е поето от Надежда Йорданова, а заместник-председател е Катя Панева.

„Продължаваме Промяната“ (ПП)

За председател е избран Николай Денков, а заместник-председатели са Ивайло Шотев и Татяна Султанова.

„Възраждане“

Парламентарната група се оглавява от Костадин Костадинов, а заместник му е Петър Петров.

С обявяването на ръководствата парламентарните групи в 52-рото Народно събрание официално започват своята работа в новия политически сезон. По-рано Михаела Доцова беше избрана за председател на 52-рото Народно събрание. От общо 237 регистрирали се депутати, за кандидатурата ѝ гласуваха 188 народни представители, нямаше против, а 49 депутати се въздържаха.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 видя де

    35 5 Отговор
    Радев ги съдра -пълно единодушие и тишина, и се молят само да не ги разследват !!

    Коментиран от #8, #17

    13:08 30.04.2026

  • 2 Сила

    13 12 Отговор
    А ЦоМчо ....Костя , какво става , Копейкин кажи къде е ЦоМчо ...???!

    13:10 30.04.2026

  • 3 честен ционист

    14 11 Отговор
    Преседателката звучи като говорител разписания пътнически превози на Централна гара.

    Коментиран от #7, #21

    13:11 30.04.2026

  • 4 ДО ТУК ДОБРЕ

    30 3 Отговор
    ВЕЧЕ Е ВРЕМЕ ДА ВИДИМ
    АРЕСТУВАНИ,
    ОСЪДЕНИ И
    ВКАРАНИ В ЗАТВОРИТЕ.

    Коментиран от #9, #16, #18

    13:14 30.04.2026

  • 5 Схемаджии

    30 7 Отговор
    Пепейцидебейци излезнаха най-големите схемаджии. Кеф им заедно, кеф им отделно. Според случая и според как най-удобно да си връткат дараверките. За тях отдавна се доказа, че правилата не важат.

    Коментиран от #10

    13:15 30.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Елементарна

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    женица , събрала тапии и титли , излагацията ѝ и безполезността ѝ са програмирани ! Натегачка от червено котило и вечно на държавна хранилка , от стол на стол ! Народното събрание загуби респект и сериозност ! Стига с тия стрини вече !

    Коментиран от #13

    13:23 30.04.2026

  • 8 Хм...

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "видя де":

    За какво да ги разследват? Все още е доста рано!!! Внушения само! По- добре е да видим дали ще се преборят с реформа в Съдебната власт! Това е първо, за да има разследване срещу ББ и ДП

    13:25 30.04.2026

  • 9 Да почвт

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДО ТУК ДОБРЕ":

    от олигарсите , техните хора ! Нали ще борят завладяната държава от олигархията ? Не , че вярвам !

    13:25 30.04.2026

  • 10 Даааа

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Схемаджии":

    Има тука нещо много гнило! Някой ще се подмазва на Радев и ще се опита пак да бърка в кацата с меда!

    13:27 30.04.2026

  • 11 Чичо Тони

    9 0 Отговор
    Народното събрание приличаше на класна стая, първи клас, първи учебен ден. Слушаха тихо, внимателно и изпълняваха каквото им казваше класната. Дано да са случили на класна и да са добри ученици.

    13:50 30.04.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    "НАРОДЕ ❓❓❓❓"
    40 депутати вече Ви измамиха ❗
    Избрани са от НЕСЪЩЕСТВУВАЩА ВЕЧЕ коалиция или са влезли, като са заставени ИЗБРАНИТЕ да се откажат❗

    Коментиран от #14

    13:51 30.04.2026

  • 13 ЩО БЕ...?!

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Елементарна":

    Оная,предната блондинка-фенката на чик..жиите,като не бе ,,стринка",да не би да е по - стока...?!?!

    Коментиран от #23

    13:54 30.04.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А, те били 37+ 21= 58❗

    13:56 30.04.2026

  • 15 Отвратително

    5 3 Отговор
    В ГЕРБ никакви промени! Едни и същи до гроб!
    За това и те и Възраждане отиват в забвение, а Пеевски на Фалкона и в Сибир.

    13:59 30.04.2026

  • 16 Надявай се

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДО ТУК ДОБРЕ":

    Ама надали

    14:01 30.04.2026

  • 17 Мизерабъл

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "видя де":

    Когато имаш хора да ти манипулират машините и мвр е с твои хора,и ти можеш да станеш ЕТ(едноличен търговец) на България.Но на този свят за всеки политик има компромат,така че не вярвам Мунчж да посмее да арестува и разследва Баце и Шиши.

    14:05 30.04.2026

  • 18 Хахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДО ТУК ДОБРЕ":

    Ще си чакаш завинаги.

    14:05 30.04.2026

  • 19 На избори за народно събрание

    5 0 Отговор
    Са партии
    В народното събрание стават парламентарни групи
    Се едно групировките ни управляват

    14:07 30.04.2026

  • 20 ШЕФА

    5 2 Отговор
    Престъпниците и българоубиици Тулупа и Прасето не трябва ли да са председатели на затворническите килий ???????????????????

    14:07 30.04.2026

  • 21 Баба Гицка

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Абе прав си,а и по външен вид е далеч от елегантната,изискана и красива Рая.

    14:07 30.04.2026

  • 22 Петър Волгин

    3 0 Отговор
    "Никакво значение няма една парламентарна група ли са, две ли са, парламентарен съюз ли са или някаква друга конструкция. Същината на тези хора е неизменна. Както и да се наричат партиите на "демократичната общност", те продължават да нямат нищо общо с демокрацията и плурализма. Главната им мечта е да забранят всички, които не мислят като тях. Цензори от Седмия ден, Свидетели на единомислието. Това дори не е жълтопаветие. Нищопаветие е. "

    14:10 30.04.2026

  • 23 Да бе да

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "ЩО БЕ...?!":

    Рая е стил,елегантност и красота,.

    14:11 30.04.2026

  • 24 Анонимен

    1 1 Отговор
    Малоумието продължава. В парламента влязоха 5 партии/коалиции но имаме 6 парламентарни групи. Не наядоха се! Ей!

    14:17 30.04.2026

