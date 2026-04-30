Обявиха председателите на парламентарните групи и техните заместници

В 52-рото Народно събрание бяха обявени ръководствата на парламентарните групи, включително председателите и заместник-председателите им, разпределени по политически формации, информират от Нова телевизия.
„Прогресивна България“
За председател на парламентарната група е избран Петър Витанов. Заместник-председатели са Галин Дурев, Владимир Николов, Слави Василев и Олга Борисова.
ГЕРБ-СДС
Парламентарната група ще бъде ръководена от Бойко Борисов. Заместник-председатели са Деница Сачева, Костадин Ангелов и Румен Христов.
ДПС
Председател на групата е Делян Пеевски. За заместник-председатели бяха избрани Айтен Сабри, Халил Летифов, Хамид Хамид и Искра Михайлова.
„Демократична България“ (ДБ)
Ръководството на групата е поето от Надежда Йорданова, а заместник-председател е Катя Панева.
„Продължаваме Промяната“ (ПП)
За председател е избран Николай Денков, а заместник-председатели са Ивайло Шотев и Татяна Султанова.
„Възраждане“
Парламентарната група се оглавява от Костадин Костадинов, а заместник му е Петър Петров.
С обявяването на ръководствата парламентарните групи в 52-рото Народно събрание официално започват своята работа в новия политически сезон. По-рано Михаела Доцова беше избрана за председател на 52-рото Народно събрание. От общо 237 регистрирали се депутати, за кандидатурата ѝ гласуваха 188 народни представители, нямаше против, а 49 депутати се въздържаха.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 видя де
Коментиран от #8, #17
13:08 30.04.2026
2 Сила
13:10 30.04.2026
3 честен ционист
Коментиран от #7, #21
13:11 30.04.2026
4 ДО ТУК ДОБРЕ
АРЕСТУВАНИ,
ОСЪДЕНИ И
ВКАРАНИ В ЗАТВОРИТЕ.
Коментиран от #9, #16, #18
13:14 30.04.2026
5 Схемаджии
Коментиран от #10
13:15 30.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Елементарна
До коментар #3 от "честен ционист":женица , събрала тапии и титли , излагацията ѝ и безполезността ѝ са програмирани ! Натегачка от червено котило и вечно на държавна хранилка , от стол на стол ! Народното събрание загуби респект и сериозност ! Стига с тия стрини вече !
Коментиран от #13
13:23 30.04.2026
8 Хм...
До коментар #1 от "видя де":За какво да ги разследват? Все още е доста рано!!! Внушения само! По- добре е да видим дали ще се преборят с реформа в Съдебната власт! Това е първо, за да има разследване срещу ББ и ДП
13:25 30.04.2026
9 Да почвт
До коментар #4 от "ДО ТУК ДОБРЕ":от олигарсите , техните хора ! Нали ще борят завладяната държава от олигархията ? Не , че вярвам !
13:25 30.04.2026
10 Даааа
До коментар #5 от "Схемаджии":Има тука нещо много гнило! Някой ще се подмазва на Радев и ще се опита пак да бърка в кацата с меда!
13:27 30.04.2026
11 Чичо Тони
13:50 30.04.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
40 депутати вече Ви измамиха ❗
Избрани са от НЕСЪЩЕСТВУВАЩА ВЕЧЕ коалиция или са влезли, като са заставени ИЗБРАНИТЕ да се откажат❗
Коментиран от #14
13:51 30.04.2026
13 ЩО БЕ...?!
До коментар #7 от "Елементарна":Оная,предната блондинка-фенката на чик..жиите,като не бе ,,стринка",да не би да е по - стока...?!?!
Коментиран от #23
13:54 30.04.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А, те били 37+ 21= 58❗
13:56 30.04.2026
15 Отвратително
За това и те и Възраждане отиват в забвение, а Пеевски на Фалкона и в Сибир.
13:59 30.04.2026
16 Надявай се
До коментар #4 от "ДО ТУК ДОБРЕ":Ама надали
14:01 30.04.2026
17 Мизерабъл
До коментар #1 от "видя де":Когато имаш хора да ти манипулират машините и мвр е с твои хора,и ти можеш да станеш ЕТ(едноличен търговец) на България.Но на този свят за всеки политик има компромат,така че не вярвам Мунчж да посмее да арестува и разследва Баце и Шиши.
14:05 30.04.2026
18 Хахаха
До коментар #4 от "ДО ТУК ДОБРЕ":Ще си чакаш завинаги.
14:05 30.04.2026
19 На избори за народно събрание
В народното събрание стават парламентарни групи
Се едно групировките ни управляват
14:07 30.04.2026
20 ШЕФА
14:07 30.04.2026
21 Баба Гицка
До коментар #3 от "честен ционист":Абе прав си,а и по външен вид е далеч от елегантната,изискана и красива Рая.
14:07 30.04.2026
22 Петър Волгин
14:10 30.04.2026
23 Да бе да
До коментар #13 от "ЩО БЕ...?!":Рая е стил,елегантност и красота,.
14:11 30.04.2026
24 Анонимен
14:17 30.04.2026