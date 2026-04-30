Спрягат Маргарита Попова за правосъден министър

Кой ще е правосъден министър в правителството на Румен Радев е въпрос, който вълнува силно магистратските среди. В медийното пространство се завъртя името на Иван Демерджиев, който е спряган за поста, но той е и опция за МВР шеф, коментира news.bg.

Сред юристите обаче върви друго име- това на бившия вицепрезидент Маргарита Попова по времето на Росен Плевнелиев, научи News.bg от свои източници.

Попова е уважаван юрист, дългогодишен преподавател и висш прокурор. От 21 февруари 2007 г. до 27 юли 2009 г. оглавява отдел "Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС" във Върховната касационна прокуратура, който разследва финансови измами със средства от еврофондовете.

Тя е министър на правосъдието от 27 юли 2009 г. в първото правителство на Бойко Борисов. Вицепрезидент на България от 22 януари 2012 г. до 2017 г.

След напускането на президентската институция Попова се оттегли от политиката. Но дали е дошло време да се завърне?