Спрягат Маргарита Попова за правосъден министър

30 Април, 2026 18:06 1 990 33

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кой ще е правосъден министър в правителството на Румен Радев е въпрос, който вълнува силно магистратските среди. В медийното пространство се завъртя името на Иван Демерджиев, който е спряган за поста, но той е и опция за МВР шеф, коментира news.bg.

Сред юристите обаче върви друго име- това на бившия вицепрезидент Маргарита Попова по времето на Росен Плевнелиев, научи News.bg от свои източници.

Попова е уважаван юрист, дългогодишен преподавател и висш прокурор. От 21 февруари 2007 г. до 27 юли 2009 г. оглавява отдел "Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС" във Върховната касационна прокуратура, който разследва финансови измами със средства от еврофондовете.

Тя е министър на правосъдието от 27 юли 2009 г. в първото правителство на Бойко Борисов. Вицепрезидент на България от 22 януари 2012 г. до 2017 г.

След напускането на президентската институция Попова се оттегли от политиката. Но дали е дошло време да се завърне?


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    31 7 Отговор
    Бойо е бандюга. Който е свестен, винаги се е дистанцирал от този престъпник.

    18:09 30.04.2026

  • 2 Ивелин Михайлов

    38 4 Отговор
    Нов бардак със стари у рв и🙄

    Коментиран от #9

    18:11 30.04.2026

  • 3 Бойко Българоубиец

    15 11 Отговор
    Преродих се в Радев 😏😉😈😎

    18:12 30.04.2026

  • 4 Българин

    27 6 Отговор
    Тая е отлична кандидатура. Собственост е на Пеевски, знае отлично, как стоят нещата в правосъдната система!

    18:12 30.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    22 3 Отговор
    Доца е от харема на Бойко

    18:12 30.04.2026

  • 6 Зет

    31 2 Отговор
    ѝ се сдоби със стотици милиони чрез престъпни далавери и покровителство на възмургава та другарка ! Купища смрад и фалш , вони ! Нека и Киселовата да каже как е цопната на каймака ! Същата червена клика !

    18:12 30.04.2026

  • 7 овчи мозъци

    26 3 Отговор
    Радав с попова ще си вкара в гащите на управлението и в своите таралеж.Не очакваййте нищо от това което говореха предизборно ШИзлъгаха коворно и подло гласувалите за радев

    Коментиран от #8, #28

    18:13 30.04.2026

  • 8 Обречено

    19 2 Отговор

    До коментар #7 от "овчи мозъци":

    е всичко ! Беше ясно , че е отвратително сдружение на БКП , на олигарси , ДСби военни , а това с другарката , която и фамилно трябва да е в затвора , е абсолютен срам и позор , помия върху българските граждани , върху Държавата

    Коментиран от #13

    18:18 30.04.2026

  • 9 Старите кури ще са в модела Радеевски

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":

    Ивелин Михайлов
    80ОТГОВОР
    Нов бардак със стари у рв и🙄
    -;-
    да не мислите че пустиняците няма овреме да се преориентират на към Боташа?!?!!

    18:20 30.04.2026

  • 10 Българин

    22 3 Отговор
    Ако тази стане министър на правосъдието, значи има задкулисна договорка между Бойко, Пеевски и Румбата.

    18:20 30.04.2026

  • 11 ГРАЖДАНИН

    22 1 Отговор
    Тази ще е най-голямата грешка на Радев !!

    18:20 30.04.2026

  • 12 хмммм

    21 2 Отговор
    Е тая чума е гербаджийка. Радев ли ще я издига?

    18:21 30.04.2026

  • 13 Всичко е ДС и кадрите им

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Обречено":

    Обречено
    10ОТГОВОР
    До коментар 7 от "овчи мозъци":

    е всичко ! Беше ясно , че е отвратително сдружение на БКП , на олигарси , ДС
    -;-
    БКП-тата да се консолидират

    18:21 30.04.2026

  • 14 ДОКАЗАНО :

    7 2 Отговор
    НАШИТЕ ПОЛИТИЦИ СА ПРЕДАТЕЛИ !!!

    18:25 30.04.2026

  • 15 МИРО:

    2 5 Отговор
    ЩОМ ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО СЕ РАДЕВ МАХНЕ !!
    ДРУГО КОНЧЕ ТОЙ ЩЕ ЯХНЕ !!!

    18:28 30.04.2026

  • 16 МИРО:

    7 1 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ОТДАВНА СТАНА ДЪРЖАВА НА АБСУРДИТЕ И ИЛЮЗИИТЕ !!!

    18:29 30.04.2026

  • 17 Отврат

    6 4 Отговор
    По-голям отврат от самия въздухар и функционален неграмотник Радеф е тая.

    18:30 30.04.2026

  • 18 Тая е

    6 2 Отговор
    за Сливен ! Много отдавна ! И Комсомолеца също ! Престъпници !

    18:31 30.04.2026

  • 19 В ТОЗИ САЙТ ИМА :

    6 0 Отговор
    МНОГО ВКОПАНИ МИЗЕРНИЦИ И ПРЕДАТЕЛИ !!!

    Коментиран от #32

    18:31 30.04.2026

  • 20 бай Даньо

    9 4 Отговор
    За тая не знам само помня че беше контра на Плевнелиев за всяко нещо адски неприятна жена ... но поне половината Радеви министъри ще са притоплени комундели от съвсем близкото минало .... Ганчо !

    18:31 30.04.2026

  • 21 Айде бе

    4 0 Отговор
    Тъпи внушения!

    18:33 30.04.2026

  • 22 Още не са се заклели

    6 3 Отговор
    и се прегърнаха с кадрите на Пеевски! Да Ви е честит новия Спасител!

    18:34 30.04.2026

  • 23 Хахаха

    4 3 Отговор
    Заглавието на статията е че СПРЯГАТ М.Попова за министър,а не че Е назначена и народа избълва помията моментално.Има нещо сбъркано в нас.

    18:36 30.04.2026

  • 24 Боги

    4 0 Отговор
    Много е зле.

    Коментиран от #25

    18:37 30.04.2026

  • 25 Боги

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Боги":

    Освен това е и бая Стара, дайте по-млади хора, аман от бивши управници.

    18:39 30.04.2026

  • 26 Отстрани

    5 4 Отговор
    Всички калинки умират от яд, че Радев ги попиля на изборите и има пълно мнозинство и сега е с развързани ръце, без да се съобразява с продажниците.
    Сега се опитват да манипулират обществото с гадателства и всеки ден ни внушават, че видиш ли щял да запази част от служебните министри или пък бивши гербаджийски кадри.
    Много им се иска!
    Спокойно, Радев ще ви изненада както винаги и ще ви хване неподготвени и по бели , но нацапани гащи.

    Коментиран от #31

    18:40 30.04.2026

  • 27 Сатана Z

    1 2 Отговор
    DW Иван Бедров
    22.01.2016
    Маргарита Попова атакува директно Росен Плевнелиев.
    Още в деня, в който Росен Плевнелиев свали доверието си от правителството на Пламен Орешарски, предложило Делян Пеевски за шеф на ДАНС, под прозорците му се появи агитка, която скандираше „Оставка! Попова президент!“. И докато хиляди граждани протестираха за оставката на правителството, тази агитка и медиите около Делян Пеевски лансираха сюжета с възкачването на Попова.
    Щом DW квичи срещу кака Марга още преди 10 год.значи тя е нашия човек.

    18:50 30.04.2026

  • 28 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "овчи мозъци":

    Но на Радев му трябват хора, на които да стоварва вината, щото големи проблеми има в държавата.

    18:50 30.04.2026

  • 29 йдгйтгбх

    3 1 Отговор
    Тепърва ще гледаме подмяната, така лесно ако беше , досега Волен щеше да кара втори мандат уви...

    18:50 30.04.2026

  • 30 Тази беше изкукуригала

    7 1 Отговор
    Още преди 10 г?!

    18:51 30.04.2026

  • 31 Радев вече ни изненадА

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Отстрани":

    Негов депутат е Румен Миланов.Обиколил всички силови институции и не свършил работа за пет стотинки.И си е човек на Борисов.Лично той го назначи за шеф на Комисията за борба с корупцията и организираната престъпност към МС,Бойко беше премиер .И това нито е предположение,нито е лъжа.

    18:51 30.04.2026

  • 32 Ти какво очакваш от сайт

    0 4 Отговор

    До коментар #19 от "В ТОЗИ САЙТ ИМА :":

    Който се списва в Руския културен център?!

    18:54 30.04.2026

  • 33 Българин

    2 4 Отговор
    Ако Радев избере Попова за министър, това показва зрялост. Защото няма да тръгне на една излишна и безмислена война с прокуратурата, а ще сложи човек, който е уважаван в системата и ВСС!

    18:56 30.04.2026

