Министър Стоянов настоя за по-достъпни фондове в отбраната на среща с колегите от ЕС

Необходими са повече европейски инструменти, отворени към малките и средните предприятия в отбранителната индустрия, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов, който участва в неформалната среща в Никозия, Кипър, на министрите на отбраната на страните членки на Европейския съюз, съобщиха от министерството на отбраната.

В рамките на форума министърът проведе разговор с върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Стоянов подчерта необходимостта ЕС да насочи повече внимание и ресурси към развитието на малките и средните предприятия в отбранителния сектор и засилване на индустриалното сътрудничество.

„Въпреки заявените до момента намерения, малките и средните предприятия все още се нуждаят от нашата подкрепа, за да се превърнат в значима част от европейската отбранителна индустрия. Инструментът SAFE е от ключово значение за развитието на важни отбранителни способности, но ползите от него са насочени основно към големите индустриални производители. Ето защо в бъдещата стратегия и в новата Многогодишна финансова рамка трябва да бъдем по-фокусирани върху инструменти, които инвестират в по-малките отбранителни индустрии“, каза министър Стоянов, цитиран в прессъобщението.

В рамките на форума Димитър Стоянов акцентира върху необходимостта от по-голяма подкрепа за участие на малките и средните предприятия в европейски отбранителни проекти. Обсъдени бяха инициативите и механизмите на Европейския съюз в подкрепа на Украйна, свободата на корабоплаване и ролята на военноморските операции по линия на Общата политика за сигурност и отбрана, както и отговорът на Съюза на глобалните предизвикателства, заложен в новата Европейска стратегия за сигурност, посочиха от МО.

Той акцентира и върху необходимостта от по-активно стимулиране на иновациите в отбраната и отбранителната индустрия като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността, технологичното развитие и устойчивостта на европейския отбранителен сектор.

По време на работната сесия, посветена на подкрепата на Европейския съюз за Украйна, министър Стоянов потвърди ангажимента на България към общите европейски усилия за постигане на справедлив и траен мир. „Тази война трябва да намери мирно решение и Европейският съюз трябва да засили ангажимента си в мирните преговори“, заяви още министърът на отбраната, цитиран в прессъобщението.

Европейският финансов механизъм SAFE дава възможност да съчетаем модернизация на българската армия с укрепването на индустриалния и технологичния капацитет на страната, каза в Пловдив министърът на отбраната Димитър Стоянов миналата седмица.