БСП организира шествие - митинг в София по случай 1 май

В Деня на труда в София ще се проведе и шествие - митинг, организирано от БСП. То ще започне в 11:30 часа от езерото "Ариана" и ще стигне до Лятната сцена в Борисовата градина.

Ще бъде отбелязан и Празникът на левия печат, с обособени щандове с литература.

"И каним всички, които се разпознават във вековната битка за трудови права, да застанат не просто рамо до рамо с нас и други синдикати и движения, а да покажем на властта – политическата, и капиталистическата, и икономическата, че има хора, които са готови да бранят правата си", заяви пред БНР лидерът на БСП Крум Зарков.