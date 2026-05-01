Новини
България »
БСП организира шествие - митинг в София по случай 1 май

1 Май, 2026 08:00 937 33

То ще започне в 11:30 часа от езерото "Ариана"

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В Деня на труда в София ще се проведе и шествие - митинг, организирано от БСП. То ще започне в 11:30 часа от езерото "Ариана" и ще стигне до Лятната сцена в Борисовата градина.

Ще бъде отбелязан и Празникът на левия печат, с обособени щандове с литература.

"И каним всички, които се разпознават във вековната битка за трудови права, да застанат не просто рамо до рамо с нас и други синдикати и движения, а да покажем на властта – политическата, и капиталистическата, и икономическата, че има хора, които са готови да бранят правата си", заяви пред БНР лидерът на БСП Крум Зарков.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голем смех

    23 9 Отговор
    БСП ? Кои бяха тези ? :) хахахахаха

    08:02 01.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 РЪКОВОДСТВОТО НА БСП

    34 4 Отговор
    Са МИЛИОНЕРИ. НЕ им вярвайте, не са бедни.

    Коментиран от #13

    08:05 01.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 1488

    11 2 Отговор
    румен днес ще призове всички стари и бъдещи пионери на манифестация точно в 12 ч

    да сте там

    08:10 01.05.2026

  • 6 Дзак

    2 0 Отговор
    Второ живот няма! Да обичаш, това е!

    08:10 01.05.2026

  • 7 Само да добавя

    5 5 Отговор
    Да стихнат трепетните грижи,
    о, морни братя и сестри,
    и отдих свят да зацари
    в прихлупените мрачни хижи.
    И нека в тях да възсияй
    усмивката на първи май!

    08:10 01.05.2026

  • 8 Мойсей

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Ако ще е да унищожаваме кофти ген , да започне с тебе и родата ти ! Да се задуши в отровните ТЕЦове !

    08:11 01.05.2026

  • 9 Град Симитли

    8 3 Отговор
    "....Ще бъде отбелязан и Празникът на левия печат, с обособени щандове с литература...."
    ......Вестник "Дума" са го оставили на командно дишане!

    08:11 01.05.2026

  • 10 Браво

    18 3 Отговор
    БСП умре. Нема субсидия. Нема кинти

    08:12 01.05.2026

  • 11 Хаха

    6 1 Отговор
    Хаха

    08:12 01.05.2026

  • 12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    16 2 Отговор
    Честит празник на всички трудещи се, които изкарват прехраната си с честен труд! Честит 1 май!

    08:13 01.05.2026

  • 13 Анонимен

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "РЪКОВОДСТВОТО НА БСП":

    Зафиров имал дюкянче и бил милионер! По скоро от широките социалисти, които всички са били "дребна буржоазия"!

    08:13 01.05.2026

  • 14 Васо

    4 8 Отговор
    Не работите добре, затова сте бедни. Присъствието на работа и реденето на пасианси, сърфирането във Фейсбоклук по време на работа не е работене. Работите калпаво и имитирате работа. Работите орез пръсти. Каквато ви е работата, такава ви е и държавата, такива сте и вие. Както работите, така и ще живеете- бай Тошо.

    08:14 01.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кой

    4 0 Отговор
    ще го води ?

    08:17 01.05.2026

  • 17 Няма Такава Партия

    9 0 Отговор
    Работещи бедни бол, няма кой да ги представлява в Народното събрание!

    Коментиран от #22

    08:18 01.05.2026

  • 18 Те са

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    в казана !

    08:18 01.05.2026

  • 19 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Всички 38 човека гласували за вас ще дойдат

    08:21 01.05.2026

  • 20 Фен на Си

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "си пeдeрeнцe":

    Коментари от тази сутрин:
    Още няколко удара и няма възстановяване с години Туапсе.

    И какво лошо има в шуро-баджанака? Хем кадърен, хем верен ...или не?

    Всички беди в света винаги идват от русията.

    На деня на труда в русията, руските труженички вдигнаха тарифата тройно, че
    след общата мобилизация скоро ша останат без клиенти.

    Абе тия 8000 души с тлъсти заплати във ВВС какво се трудят при 8 машини
    годни да летят?

    Руската офанзива едва започва и ще свърши както винаги - в канавката.

    На митинга на БСП ще отидат само духовете на комунисти от отвъдното.

    08:22 01.05.2026

  • 21 1 Май . Манифестация или гей парад?

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Избери комфорта !

    Коментиран от #26

    08:23 01.05.2026

  • 22 Ти на мене, аз на тебе

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Няма Такава Партия":

    Вика му се корпоративен вот - бизнеса си избира представители, а те му връщат услугата. Кво далавера с бедняци, били те и честни бачкачи?

    08:23 01.05.2026

  • 23 един

    4 1 Отговор
    Какво образование имат тези работещи бедни.

    08:26 01.05.2026

  • 24 койдазнай

    3 0 Отговор
    А кога сме били богати?

    08:29 01.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 няма

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "1 Май . Манифестация или гей парад?":

    такъв коментар.

    08:30 01.05.2026

  • 27 Оги

    8 0 Отговор
    Единственият беден бесепар, който познавах, беше дядо ми. Но той почина.

    08:31 01.05.2026

  • 28 БСП УМРЕ

    4 2 Отговор
    Сдавайте Позитано 20 и хващайте шумако. Тъкмо се е раззеленил.

    08:35 01.05.2026

  • 29 Питам

    2 1 Отговор
    А проверено ли е дали има радиация от Чернобил ?

    08:36 01.05.2026

  • 30 Анонимен

    2 0 Отговор
    Това беше на времето сега са никои

    08:39 01.05.2026

  • 31 Анонимен

    5 0 Отговор
    Предишния председател ви унищожи. Работеше за лична облага а не за партията

    08:41 01.05.2026

  • 32 Някой

    4 0 Отговор
    БСП да си направи надгробна плоча. Стигнаха там защото:
    1. Предадоха лева, когото защитаваха. Никой не харесва предателите;
    2. Коалираха се с ГЕРБ. други коалирали се преди с ГЕРБ като СДС, Атака, ВМРО, на Валери Симеонов къде са в момента?
    3. От някое десетилетие се държат като синдикат. Дайте пари на тези. Дайте пари на онези. И нищо градивно.

    08:41 01.05.2026

  • 33 слави тъпото

    5 2 Отговор
    в гърция има предложение за пет дневна работна седмица ,а у нас за седем дневна...................

    08:45 01.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове