Трифонов към Демерджиев: Всяка седмица ще настоявам да разкриете истината за случая "Петрохан"

Господин Демерджиев,
Не знам дали сте гледали филма „Изкуплението Шоушенк“. Ако не сте, ще ви кажа, че в този филм главният герой, който е в затвора, беше решен да осигури книги за затворническата библиотека и затова изпращаше всяка седмица по едно писмо до щатската администрация. И това в продължение на години, докато най-накрая щатската администрация се предаде пред неговата упоритост и изпрати книги в затворническата библиотека.
Господин Демерджиев, аз съм като главния герой в „Изкуплението Шоушенк“. Вече Ви изпратих две писма с молба да осветлите „случая в Петрохан“ и да дадете на българското общество пълна информация по случая. Не чувам и не виждам никаква реакция от Ваша страна.
Обаче аз няма да спра и всяка седмица, като героя от „Изкуплението Шоушенк“, ще Ви тормозя, ще Ви пращам писма и ще настоявам да разкриете цялата истина по „случая Петрохан“, без да пазите евентуално намесените политически лица и партии в него. Защото, господин министър, така като си мълчите, почвам сериозно да се съмнявам, че Вие криете нещо. Или някого. Или себе си.
И ако фаворитът на ППДБ, Кандев, Ви е създавал някакви пречки, сега вече този лъчезарен човек го няма и Вие спокойно може да бъдете напълно откровен. Можете ли?
Очаквам Вашата реакция с нетърпение. И не забравяйте, че съм упорит, последователен и не ми пука.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дърта
18:29 08.06.2026
2 7878
Къде е новината? Някой го е притискал ли? Има ли нещо няма ли нещо?
Коментиран от #27
18:30 08.06.2026
3 Тоя
18:30 08.06.2026
4 И ще ни намалеят
18:31 08.06.2026
5 Зоро
18:31 08.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Киро
Коментиран от #11
18:33 08.06.2026
8 наблюдател
И мисля, че начинът, по който се разходват средстава от бюджета, е далече по-важна тема от някакви жълти истории.
Коментиран от #21
18:33 08.06.2026
9 Гуру Гарабед
18:34 08.06.2026
10 Тоя
18:35 08.06.2026
11 Вова Картошка
До коментар #7 от "Киро":Тоя е провал като човек. Морално пропаднал бо.клук
18:35 08.06.2026
12 Зулус
18:36 08.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дориана
18:36 08.06.2026
15 Кочоплочев
18:37 08.06.2026
16 Сталин
18:38 08.06.2026
17 Калпачев
18:39 08.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сталин
18:41 08.06.2026
20 Туцирол
18:42 08.06.2026
21 Дориана
До коментар #8 от "наблюдател":Точно така. Тези хора провалили се като политици работейки срещу народа в името на собственото си благосъстояие и жажда за власт нямат спирачки за да пречат България да се изчисти от корумпирания мафиотски модел Борисов- Певски. Каква наглост от Слави Трифонов и ИТН , които предадоха избирателите си и се превърнаха в най - големите съюзници и защитници на корупционния модел.
18:42 08.06.2026
22 Учуден
Как може да си лидер на нещо умряло?
18:44 08.06.2026
23 нашмъркан чалгар
18:45 08.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Соня
18:46 08.06.2026
27 777
До коментар #2 от "7878":ами следете новините,то е същото като със законите,незнанието не е оправдание, а колкото до петрохан,там нещата опират до държавни контрабандни канали,за каквото се сетите!
18:47 08.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Рижавия
18:48 08.06.2026
31 Кой
18:49 08.06.2026
32 Безсрамно
18:50 08.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.