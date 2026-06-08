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Трифонов към Демерджиев: Всяка седмица ще настоявам да разкриете истината за случая "Петрохан"

Трифонов към Демерджиев: Всяка седмица ще настоявам да разкриете истината за случая "Петрохан"

8 Юни, 2026 18:27 513 34

  • слави трифонов-
  • иван демерджиев-
  • всяка седмица-
  • истина-
  • случая петрохан

Вече Ви изпратих две писма с молба да осветлите „случая в Петрохан“ и да дадете на българското общество пълна информация по случая. Не чувам и не виждам никаква реакция от Ваша страна, написа още лидерът на ИТН

Трифонов към Демерджиев: Всяка седмица ще настоявам да разкриете истината за случая "Петрохан" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Господин Демерджиев,
Не знам дали сте гледали филма „Изкуплението Шоушенк“. Ако не сте, ще ви кажа, че в този филм главният герой, който е в затвора, беше решен да осигури книги за затворническата библиотека и затова изпращаше всяка седмица по едно писмо до щатската администрация. И това в продължение на години, докато най-накрая щатската администрация се предаде пред неговата упоритост и изпрати книги в затворническата библиотека.
Господин Демерджиев, аз съм като главния герой в „Изкуплението Шоушенк“. Вече Ви изпратих две писма с молба да осветлите „случая в Петрохан“ и да дадете на българското общество пълна информация по случая. Не чувам и не виждам никаква реакция от Ваша страна.
Обаче аз няма да спра и всяка седмица, като героя от „Изкуплението Шоушенк“, ще Ви тормозя, ще Ви пращам писма и ще настоявам да разкриете цялата истина по „случая Петрохан“, без да пазите евентуално намесените политически лица и партии в него. Защото, господин министър, така като си мълчите, почвам сериозно да се съмнявам, че Вие криете нещо. Или някого. Или себе си.
И ако фаворитът на ППДБ, Кандев, Ви е създавал някакви пречки, сега вече този лъчезарен човек го няма и Вие спокойно може да бъдете напълно откровен. Можете ли?
Очаквам Вашата реакция с нетърпение. И не забравяйте, че съм упорит, последователен и не ми пука.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дърта

    19 0 Отговор
    питка смрадлива

    18:29 08.06.2026

  • 2 7878

    8 5 Отговор
    Не разбрах къде е новината Каденф си бил подал оставката?!
    Къде е новината? Някой го е притискал ли? Има ли нещо няма ли нещо?

    Коментиран от #27

    18:30 08.06.2026

  • 3 Тоя

    16 0 Отговор
    като стара латерна ! Жалък !

    18:30 08.06.2026

  • 4 И ще ни намалеят

    6 0 Отговор
    сметките за ток, вода, парно, лекарства, мобилни, банкови такси, винетки, технически, паспортни, местни данъци, осигуровки. И всяка кражба ще бъде разследвана, а откраднотото върнато. И ще имаме право на пълна самозащите ако крадец ни влезе в имота.

    18:31 08.06.2026

  • 5 Зоро

    6 2 Отговор
    Само идиотии гледат "Изкуплението Шоушенк"

    18:31 08.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Киро

    12 0 Отговор
    4алгито е политически провал !

    Коментиран от #11

    18:33 08.06.2026

  • 8 наблюдател

    11 1 Отговор
    Аз пък искам да знам изтеглените 20 млрд. лв. дълг през 2025 г. за какво са похарчени.
    И мисля, че начинът, по който се разходват средстава от бюджета, е далече по-важна тема от някакви жълти истории.

    Коментиран от #21

    18:33 08.06.2026

  • 9 Гуру Гарабед

    10 0 Отговор
    Пропаднал бъдещ мъ.ртвец. Славе чалгаря дупил се на тиквата и свинята. Жалък мизерник.

    18:34 08.06.2026

  • 10 Тоя

    13 0 Отговор
    за нещо значимо ли се има , че писаницете му из медиите са значими , както и тоя селяндур и страхопъзльо подъл ?

    18:35 08.06.2026

  • 11 Вова Картошка

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Киро":

    Тоя е провал като човек. Морално пропаднал бо.клук

    18:35 08.06.2026

  • 12 Зулус

    9 0 Отговор
    Пак се изказа по въпроса.

    18:36 08.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дориана

    6 0 Отговор
    Хайде и Трифонов се присъедини към групата на коментаторите.Много интересно как всички провалени и корумпирани политици наизкачаха в ефир да коментират. Борисов, Мирчев, Корнелия Нинова, кой ще е следващия май са се наговорили. А , забравиха ли как пречеха,заплашваха и спираха работата на Кандев чрез техните изпитани методи. По време на изборите за тях Кандев беше Лош. Пълен провал са отвсякъде. Наглостта им е безгранична.

    18:36 08.06.2026

  • 15 Кочоплочев

    8 0 Отговор
    Тебе никой не те отразява бе чалгар пр.ост. Марш в миманса пл.ъх.

    18:37 08.06.2026

  • 16 Сталин

    9 0 Отговор
    Марш бе гнусен чалгар,като бяхте на власт мълчахте като бити пееераси ,сега щял да пита , гнусен червей

    18:38 08.06.2026

  • 17 Калпачев

    9 0 Отговор
    никой не му пука за петрохан бе глист. Приснай си публично че ти си истински педофил,защото цяла софия знае колко малолетки си изклецал след концерти и по хотели заедно с мутрите през 90 те. Същите които ти доставяха и белия прашец. Пропаднал мумифициран глист,скрии се завинаги бе. Нещастник.

    18:39 08.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сталин

    8 0 Отговор
    Ще пратим гнусния чалгар в пандиза където му е мястото,да пише писма от там

    18:41 08.06.2026

  • 20 Туцирол

    9 0 Отговор
    Славе помиаро

    18:42 08.06.2026

  • 21 Дориана

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "наблюдател":

    Точно така. Тези хора провалили се като политици работейки срещу народа в името на собственото си благосъстояие и жажда за власт нямат спирачки за да пречат България да се изчисти от корумпирания мафиотски модел Борисов- Певски. Каква наглост от Слави Трифонов и ИТН , които предадоха избирателите си и се превърнаха в най - големите съюзници и защитници на корупционния модел.

    18:42 08.06.2026

  • 22 Учуден

    5 0 Отговор
    "...написа още лидерът на ИТН"

    Как може да си лидер на нещо умряло?

    18:44 08.06.2026

  • 23 нашмъркан чалгар

    6 0 Отговор
    ЧИБА!!!

    18:45 08.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Соня

    3 0 Отговор
    Още ли не си продал 7/8TV на Пеефски?

    18:46 08.06.2026

  • 27 777

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "7878":

    ами следете новините,то е същото като със законите,незнанието не е оправдание, а колкото до петрохан,там нещата опират до държавни контрабандни канали,за каквото се сетите!

    18:47 08.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Рижавия

    2 0 Отговор
    Я се ръгай бе чалгата плешиф. Кой си ти че не разбирам какво искаш. Кой си ти бе мутро проста че търсиш сензация.

    18:48 08.06.2026

  • 31 Кой

    1 0 Отговор
    Кой те брои тебе, бе. Политически труп от самото си начало...

    18:49 08.06.2026

  • 32 Безсрамно

    0 0 Отговор
    същество ! Бою му разреши като властващ тогава , да направи "митинг концерт" на Орлов мост ! Затвори половин София , стотици полицаи бяха в полза на Учиндолския и Мутрьо в създаването на патерицата ! Престъпници !

    18:50 08.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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