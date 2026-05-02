Николай Найденов: Много малко вероятно е подобно свлачище да се предотврати

2 Май, 2026 09:37

Още днес експерти на регионалното министерство отиват на място, за да видят дали не може да се направи обход на пътя

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Много малко вероятно е подобно свлачище да се предотврати. Това заяви в предаването „Събуди се” регионалният министър Николай Найденов.

Той обясни, че става въпрос за геоложки и хидрогеоложки проблем. Свлачището е укрепвано преди 20 години.

„Старото укрепване е било с цел да се подпре водата. За мен това не е добър подход. Водата трябва да се отвежда правилно, така че подпорите да не се налага да покриват такава огромна земна маса ”, коментира Найденов.

Според него свлачището е толкова голямо, че фактори като един строеж не могат да окажат такова влияние.

„Целите Родопи са особен район по отношение на геологията и хидрогеологията. Непрекъснато се случват такива процеси. Населението в община Смолян и другите общини е свикнало с това”, коментира още Найденов.

Проблем е, че пътят е много важен. Още днес експерти на регионалното министерство отиват на място, за да видят дали не може да се направи обход.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 морския

    12 0 Отговор
    и, защо там има такава огромна сграда !?

    09:39 02.05.2026

  • 2 Мунчо

    2 11 Отговор
    Хайде сега кажете, че за свлачището са виновни Борисов и Пеевски и всичко е плод на "завладяната държава".... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #9

    09:46 02.05.2026

  • 3 Наложително

    8 0 Отговор
    Обаче над това свлачище и дори на ръба му продължава да се строи, включително и хотели! Някой дава ли си сметка какъв ад би се случил, ако някой хотел се срине заедно със свлачището? Откакто се помня, редовно има съобщения за откъртили се скални маси или за свлачища точно в този район и то там, където минава шосето. Значи и пътят трябва да се прокара на друго място, и построените в района на свлачището сгради да се разрушат за да не стават трагедии.

    Коментиран от #15

    09:46 02.05.2026

  • 4 Оги

    11 0 Отговор
    Така е, Кольо, пиши го в графата “Имало да става” и отпусни няколко милиона на правилната фирма да прати 2 трактора да изринат.

    09:47 02.05.2026

  • 5 Пешо z

    9 2 Отговор
    Вместо да подаряват пари на Украйна,да си оправим нашите проблеми с тези средства.

    09:49 02.05.2026

  • 6 кабел

    8 0 Отговор
    Такова свлачище е трудно да се предотврати,защото там почвата е върху скали. Мокри скали. С течение на времето водата все повече е прониквала в дълбочина и падането на пръстта е станало.

    Коментиран от #12

    09:50 02.05.2026

  • 7 Обикновена демокрация

    10 0 Отговор
    Или либерален капитализъм. Както преди време свлачището в Св.Влас. Капиталът се развихря. При 300 % печалба не се спира пред никакво престъпление.

    09:50 02.05.2026

  • 8 Абе

    5 0 Отговор
    Требало е да построят апартхотела малко по на десно, та да се укрепи свлачището.

    Коментиран от #17

    09:56 02.05.2026

  • 9 Вовата съм

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо":

    Пропуснал си Путин

    09:57 02.05.2026

  • 10 Законът на джунглата

    4 0 Отговор
    Намаляване на българите и увеличаване на свлачищата , това е непредвидимо и неотменимо. Нали затова влязохме в ЕС, клуба на богатите.

    09:59 02.05.2026

  • 11 И Вие !

    2 1 Отговор
    Уж !

    Имате Специалисти !

    Мерки се вземат !

    Предварително !

    Не Когато !

    Свличането !

    Е Започнало !

    10:03 02.05.2026

  • 12 Там Ли ?

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "кабел":

    Трябваше ?

    Да Направят !

    Пътя ?

    По Точно Този !

    Начин ?

    10:05 02.05.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    СВАЧИЩЕТО Е БИЛО УКРЕПВАНО ПРЕДИ 20 ГОДИНИ
    ......
    ЗНАЧИ НЕ СА " ГАДНИТЕ КОМУНИСТИ"
    А МАЗНИЯ ДРАГАЛЕВСКИ РОМ И ХАМСТЕРА ШАЛОМ:)

    10:09 02.05.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ОРИГИНАЛНО , НЯМА РИМСКИ ПЪТ
    КОЙТО ДА МИНАВА ОТ ТАМ
    ......
    НЕ ЧЕ РИМЛЯНИТЕ СА ИМАЛИ НАШИТЕ ИНЖЕНЕРНИ СРЕДСТВА - НО ПЪК СА ИМАЛИ 1000 ГОДИНИ ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРАТ :)

    10:12 02.05.2026

  • 15 Йййй

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Наложително":

    ако пътя е на друго място как ще лапат пари от ремонти?

    10:14 02.05.2026

  • 16 обхода е почти готов

    2 0 Отговор
    през хотел Елица до почивна база на ИВН е асфалт но само едно платно.От там до хотел Панорама резорт е черен път но почти равен и е 200 метра над свлачището.Обиколката е около 2 км.Ха да видим сега като е толкова важен път за колко време ще го направите...

    10:27 02.05.2026

  • 17 Точен си

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    Аз предлагам да се построят три укрепващи хотела с басейни кални бани - отляво, отдясно и отгоре.

    10:47 02.05.2026

