Николай Найденов: Много малко вероятно е подобно свлачище да се предотврати

Много малко вероятно е подобно свлачище да се предотврати. Това заяви в предаването „Събуди се” регионалният министър Николай Найденов.

Той обясни, че става въпрос за геоложки и хидрогеоложки проблем. Свлачището е укрепвано преди 20 години.

„Старото укрепване е било с цел да се подпре водата. За мен това не е добър подход. Водата трябва да се отвежда правилно, така че подпорите да не се налага да покриват такава огромна земна маса ”, коментира Найденов.

Според него свлачището е толкова голямо, че фактори като един строеж не могат да окажат такова влияние.

„Целите Родопи са особен район по отношение на геологията и хидрогеологията. Непрекъснато се случват такива процеси. Населението в община Смолян и другите общини е свикнало с това”, коментира още Найденов.

Проблем е, че пътят е много важен. Още днес експерти на регионалното министерство отиват на място, за да видят дали не може да се направи обход.