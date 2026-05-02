Иван Христанов: Няма проблем с язовира на Пампорово

Иван Христанов: Няма проблем с язовира на Пампорово

2 Май, 2026 10:47

Половин час след като земните маси тръгнаха надолу, ние изпратихме екипи

Иван Христанов: Няма проблем с язовира на Пампорово - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

„Половин час след като земните маси тръгнаха надолу, ние започнахме да мобилизираме екипи. Те отидоха на терен, имаме обследвания с дрон. Искахме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което да активира тази земна маса. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем – самото свлачище да активира язовира да тръгне надолу”, заяви Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните.

Язовирната стена е стабилна, увери той. „Язовирът е пълен, нивото е стабилно. Има изтичане, около 60 литра в секунда, което не е кой знае какво – малко е изтичането и малко е вливането. Така че в това отношение можем да сме спокойни. Оттам вече са колегите геолози и Министерството на регионалното развитие и благоустройството”, каза Христанов.

В министерството няма данни за незаконна сеч в района. Повече данни ще бъдат изнесени в понеделник.

Проблем за района на Смолян били вековни гори, регистрирани като пасища. „В понеделник всички областни дирекции по земеделие, всички общини и държавни горски предприятия, ще получат мои заповеди, с които ще възбраним тази сеч”, каза Христанов.

Той увери, че всички язовири се следят от компетентните институции.

За проверката на Държавното ловно стопанство „Искър”.

„Там има една огромна постройка, абсолютно незаконна. Ние се опитваме да намерим какъвто и да е документ. На кадастралната карта такава сграда няма. А тя е наистина огромна. В първата ѝ третина са оформени две крила, в които са направени апартаменти – 4-5. Точно от този вид апартаменти, които видяхме и при проверката на „Ведра” – друга сграда, свързана с Румен Гайтански – Вълка. С него е свързана компанията, която е ползвала Държавното ловно стопанство. Новата постройка е направена от концесионера. Нарекохме я „най-невидимата постройка в България”, защото е удивително как никой не я е забелязал в продължение на 7–8 години”, каза Христанов.

„Първата част е като хотел, с предвидени огромни легла. Втората част е хале, в което има превозни средства на концесионера. Явно е решил, че ще използва държавните имоти като склад. Съхранява се вентилационна система. Четири превозни средства има – три на концесионера, четвърто на фирма „Волф”. Концесионерът е „Био Майнинг”, каза Христанов.

Той обясни, че Държавно ловно стопанство „Искър” е 40 000 декара. Създадено е през 1969 г.

В понеделник ще бъдат сезирани МВР и прокуратурата, ще бъдат назначени и дисциплинарни проверки. „Който си е затварял очите, ще си понесе отговорността”, каза Христанов.

Според него ще е грехота да се разруши подобна постройка. „Заедно с областния управител и колегите експерти ще обсъдим възможността сградите да останат на ловното стопанство и да бъдат узаконени”, каза Христанов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега вижте

    11 1 Отговор
    колко гора е изсечена и може нещо да ви светне

    10:52 02.05.2026

  • 2 пожелание

    7 1 Отговор
    Всичко незаконно да се събаря !!!

    Коментиран от #5, #9

    11:03 02.05.2026

  • 3 Сталин

    11 2 Отговор
    Лошите комунисти построиха язовири ,напоителни системи и канали и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това ,окрадоха тръбите и помпените станции ,изсякоха гората и сега нямат вода да гасят пожарите на къщите си ,само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и техните мъки

    Коментиран от #14

    11:11 02.05.2026

  • 4 Христанов

    10 4 Отговор
    Го номинирам за министър в новото правителство!
    Стига по партийна линия, а по качества!
    Който не е сгласен, праскайте минусите!

    11:12 02.05.2026

  • 5 Спокойно...

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "пожелание":

    Природата си знае работата! Между другото, от няколко години този незавършен хотел и малко по- надолу, друг почти завършен, се продават на ,,добри" цени. Чудех се защо. Ето каква била работата... Знаели са...

    11:14 02.05.2026

  • 6 Не се правете на болни от свинска болест

    9 0 Отговор
    Това, в което е настоящото състояние на горите е благодарение на ДПС+ ГЕРБ
    Такива бивши, но непреставащи да смучат държавата като Ариф Сами Агуш, който по престъпен начин придоби хиляди дка гори, изсече ги и ги продаде, който се снабди със съдебно решение, че е репресиран от комунистите за събития станали 4 години преди да се роди, този кърлеж, който има хотели за СПА и за бизнес, този, който жена му развива строителна дейност, този, който има производство в Русе е по Турция….. и да не казвам повече, този и такива като него от ДПС ни яхат и ги носим на гърба си!
    Разследване на тези- до дупка!

    11:22 02.05.2026

  • 7 всеки ден към 7,30

    11 0 Отговор
    изпреварвам по пътя Смолян-Пампорово една понякога две трупчийки с ремаркета .Товарят на100 метра преди свлачището дори и в момента има подготвени трупи за извоз до пътя така е от 3 години.Кой кого лъже?

    11:22 02.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 За съжаление

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "пожелание":

    Всичко е незаконно узаконено!
    Там си е, човек на човека!
    Ако Радев и екипа му подемат чистката, за която гласувахме милион и половина, НИЕ ще си върнем откраднатото!
    Има ли нещо неясно, колеги?

    11:27 02.05.2026

  • 10 Изсечени гори за писти

    3 0 Отговор
    На ви кални чисти сега, гледайте да не ви погребат...така и не разбрахте защо са горите и защо не трябва да ги сечете, а да ги увеличавате по площи

    11:31 02.05.2026

  • 11 Простият

    2 0 Отговор
    Не се удивявай а действай. Не чакай като предишните едва когато стане някой сакатлък едва тогава да научаваш и да сипеш люти закани по ничик адрес, щото тия филми много години наред ни ги въртят и ги знаем.

    11:33 02.05.2026

  • 12 държавата се разпада

    2 0 Отговор
    олигархията цъфти

    11:34 02.05.2026

  • 13 Дрон търтей по нашему

    3 0 Отговор
    Имало е приливна вълна в язовира и енергията не се губи.

    11:34 02.05.2026

  • 14 тия "евро цървули"

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    да не са случайно отрочетата на пребоядисаните комунета дето фалираха държавата 5-6 пъти до момента и за каква демокрация става дума да не е руския модел?

    11:37 02.05.2026

  • 15 Пътя Смолян-Пампорово

    3 0 Отговор
    е абсолютно забранен за товарни камиони камо ли с ремаркета ,но това не ги спира.Ако има човек с топки да разрови ще излезнат интересни неща.Иначе народа пак прецакан ще обикаля 10 до 20 км. а други трупат пачки от гората.

    11:39 02.05.2026

  • 16 Гъбарко

    2 1 Отговор
    И кво? Спряхте приливната вълна с жива верига на екипите. И тоя е менте както цялото правителство на Гюро и Йотовица.

    12:05 02.05.2026

  • 17 Сийка

    1 1 Отговор
    Точно до свлачището има една 6-7 етажна сграда построена, струва ми се почти на пътя. Нейният изкоп - вероятно 3-4 м. дълбок ,дали не оказал някакво въздействие на свличането.

    12:08 02.05.2026

