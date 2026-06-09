Новини
България »
Христанов: Институциите са бездействали по "Баба Алино" с години

Христанов: Институциите са бездействали по "Баба Алино" с години

9 Юни, 2026 22:51 525 6

  • иван христанов-
  • баба алино

Когато някой отива и съставя 20 акта на нарушители, след което изпраща сигнали до всички компетентни институции, а после някой твърди, че е разбрал чак през 2024, 2025 или 2026 г., това изглежда крайно неадекватно

Христанов: Институциите са бездействали по "Баба Алино" с години - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на земеделието Иван Христанов заяви, че информацията за нарушенията около казуса "Баба Алино" е била публично оповестена още през март, но въпреки това не е последвала реакция от страна на институциите.

"Аз станах министър на 19 февруари. На 6 март, само 17 дни по-късно, се превърнах в първото държавно лице, което изнесе публично информация за брутални нарушения, включително и подозрения за престъпления, които бяха подадени от нас към прокуратурата. И до ден днешен не мога да намеря отговор на въпроса къде спаха всички останали", каза Христанов пред "Денят ON AIR".

По думите му обаче проблемът не е в това кога той е реагирал, а защо останалите институции са бездействали в продължение на години. Той подчерта, че още в края на 2023 г. служители на Регионалната дирекция по горите във Варна са извършили проверки и са наложили близо 20 акта за нарушения.

Освен това са били изпратени сигнали до прокуратурата, МВР, ДАНС, общината и други компетентни органи.

Според него е трудно да се приеме, че институциите са научили за случая едва години по-късно.

"Когато някой отива и съставя 20 акта на нарушители, след което изпраща сигнали до всички компетентни институции, а после някой твърди, че е разбрал чак през 2024, 2025 или 2026 г., това изглежда крайно неадекватно. Тук вече говорим не само за увредена природа и изсечени гори. Говорим за огромна рана в доверието към държавата", заяви още Христанов за Bulgaria ON AIR. Коментирайки твърденията за политически чадър над замесените лица и фирми, Христанов заяви, че лично не е бил подлаган на натиск да прикрива информация или да спира проверки.

"Никой нито веднъж не ми се обади да ми каже: "Не говори за тези хора", "Не отговаряй на парламентарните въпроси", "Не изнасяй информация". Ако е имало чадър, той е бил само над части от институциите. Но в Министерството на земеделието никой нито веднъж не се опита да ми каже да прикривам нещо", каза Христанов.

В по-широк контекст той определи проблема като част от системен модел, при който контролни органи, свързани със строителния сектор, често се превръщат в инструмент за административен натиск върху инвеститорите.

По думите му това възпрепятства инвестициите и създава предпоставки за корупционни практики. Христанов отправи и критики към кадровата политика на настоящото управление, като изрази съмнения, че част от назначенията продължават да обслужват интереси, свързвани с предишни властови кръгове.

Като пример за проблеми извън случая "Баба Алино" той посочи строителен проект във Велико Търново, за който твърди, че е получил всички необходими разрешителни въпреки обществените съмнения около реализацията му.

"Разбира се, че ще подам сигнал. Така или иначе съм се превърнал в антикорупционния подател на сигнали в България. Но това повдига въпроса защо институциите не реагират на конкретните примери, а постоянно търсят проблеми другаде", подчерта Христанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 това всички го знаят

    2 0 Отговор
    вече 1 месец го повтаряте натикани в затвора КОГА??

    23:39 09.06.2026

  • 2 Това

    3 2 Отговор
    Означава - ГЕРБ, ПП и ДБ, Пеевски, и Радев в комбина! Какъвто доклад сложат службите пред премиера, такъв слагат и пред президента! Бавните да не се хабят да подвикват, че президентът нямало какво да направи! Много има, което можеше да направи, а не е!

    23:45 09.06.2026

  • 3 нашия

    2 0 Отговор
    а по-полека не се бутай за пурви ,първия който започна борбата е ясно кой е това е Коста Стоянов от Възраждане и след като се разбра ,че не може да се покрие аферата всички скочихте да сте на пурвия ред

    00:08 10.06.2026

  • 4 Точен

    3 0 Отговор
    Не от март, др-г-н министър. На публична сесия на Общинския съвет във Варна още през октомври мин.г. общински съветници от ВЪЗРАЖДАНЕ показаха клипове и снимки за украинските строежи в територия от "НАТУРА 2000"... Но нали украйна е свещена крава и за ГРОБ, и за ПП/ДБ, никой не взе мерки. Срам сте, господа от временното правителство, че скривахте няколко месеца укропрестъпленията...

    Коментиран от #5

    00:10 10.06.2026

  • 5 нашия

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Точен":

    ами Рудньо кво направи след като докладите му се носят и на него през цялото това време

    00:13 10.06.2026

  • 6 нашия

    2 0 Отговор
    ей хора нов темерут ни готвят за политик помнете ми думата....за щяло ии нещяло все му дават думата да се изказва ,три есеца сл. министър и вече е специалист по всичко ,животни,води,храни,строежи и т.н. от всичко разбира.....хова пионка гласят...

    00:20 10.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове