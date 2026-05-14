Иван Христанов: Административно не се овладяват цени в условията на свободен пазар

Бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов коментира в студиото на „Твоят ден“ обсъжданите от правителството мерки срещу поскъпването на основни стоки, като изрази скептицизъм относно ефективността им. По думите му административният контрол върху цените не може да даде устойчив резултат в условията на свободен пазар.
Христанов подчерта, че в България има изключително голям брой търговски и производствени участници, което прави ефективния контрол практически невъзможен. „Как точно проверяваш 150 хиляди търговски обекта, 15 хиляди производители и 70 хиляди фермери?“, попита той и допълни, че подобен подход неизбежно води до изкривявания.
Той заяви, че основният двигател на инфлацията е увеличеното потребление и ръстът на публичните разходи. „Когато увеличиш заплатите в обществения сектор, ти директно произвеждаш инфлация“, каза Христанов, като прогнозира, че ценовият натиск ще се усети с по-голяма сила в края на 2025 и началото на 2026 г.
По думите му реалните регулатори на пазара трябва да бъдат не само Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, а също и НАП и при нужда дори МВР, тъй като натискът върху системата е сериозен и изисква широк институционален контрол.
Христанов коментира и понятието „справедлива цена“, като заяви, че то е субективно и трудно приложимо в икономическата практика. Според него подобни концепции крият риск от превръщане на регулаторите в инструмент за натиск върху бизнеса.
Той подчерта, че спадът на цените в определени периоди е естествен и се дължи най-вече на сезонността и навлизането на нова продукция на пазара. „Когато се увеличи конкуренцията, цените винаги слизат надолу“, посочи бившият министър.
По отношение на международните фактори, Христанов предупреди, че евентуално повишение на цените на горивата заради геополитическа нестабилност може да окаже допълнителен натиск върху сектора. Въпреки това той заяви, че част от мерките за подкрепа на земеделските производители вече са били предприети по време на служебното правителство.
Като дългосрочно решение Христанов посочи необходимостта от изграждане на национална система от събирателни пазари и борси, които да улеснят реализацията на продукцията и да намалят зависимостта от посредници и големи търговски вериги. По думите му именно липсата на такава инфраструктура води до структурни проблеми в сектора и ценови дисбаланси.
„Ако не започнем да мислим дългосрочно, ще се въртим в кръг при всяка нова криза“, заключи той.
По думите му, когато има съмнения за координирани действия на пазара, държавните институции трябва да реагират бързо и категорично - или да ги опровергаят, или да ги докажат с факти. Христанов обаче отбеляза, че през последните години част от регулаторите действат „лениво“ и това допълнително подхранва общественото недоверие.
Христанов защити тезата, че решението минава през по-висока степен на коопериране в сектора, което би дало възможност на производителите да имат по-силен глас на пазара. По думите му обаче политически решения в тази посока са били системно забавяни, което е довело до разпокъсаност на сектора.
Той коментира и темата за административните процедури по обществените поръчки, включително дискусиите около пръскането срещу комари. Христанов защити действията на предходния служебен кабинет, като заяви, че решенията са били взети в рамките на закона и с цел да се гарантира изпълнението на критични дейности.
12:10 14.05.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А да, защото има закони, за контрол и ред❗
Не бъркайте СВОБОДАТА със СЛОБОДИЯТА,
дами и господа ❗
12:17 14.05.2026
13 Всичката пасмина на мафията ПП и ДБ
Коментиран от #17
12:20 14.05.2026
14 Дориана
Коментиран от #16, #18, #24, #33
12:21 14.05.2026
15 Айше
Обаче принципно прав. Ако искам да осъдя някого за милион, не могат да ми кажат, че не мога да искам повече от двеста бона, щото няма как да имат моята гледна точка и преценка за производството /съдебното/.
12:24 14.05.2026
17 Дориана
До коментар #13 от "Всичката пасмина на мафията ПП и ДБ":Спокойно ПП и ДБ вече нищо не могат да направят все повече сами се излагат и сами се саботират. Срива им надолу е гарантиран и те не могат да се усетят от глупост и егоизъм , който ги разяжда от вътре.
12:25 14.05.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Дориана":И как се овладява на Свободния пазар купуването на гласове, продажбата на алкохол на деца......🤔❓
Няма такова животно "Свободен пазар" -
залъгваха Ви с него срещу Плановата икономика❗
А всеки производител, търговец, че дори клиен .... си прави ПЛАН и спазва закони❗
12:27 14.05.2026
21 Айде бе
Тоя идиот го разкарайте, защото явно и той се облагодетелства по някакъв начин от спекулата на мафията и картелите.
12:33 14.05.2026
До коментар #14 от "Дориана":А мигранти, украйнци, лилави какви резултати има, че сте ги пропуснал, а на тях също се дават пари и то доста. Впрочем учителите правят каквото могат, но с лилави ученици не можеш да чакащ резултати...
12:43 14.05.2026
25 Възpожденец 🇧🇬
ККПЧ-е то ли ще измисли нещо ? Може ли военен изобщо да мисли ? - той цял живот е учен да изпълнява!
или Константин Проданов, новото лице на „Прогресивна България“ и бивш председател на партията на Георги Първанов, днес водена от Румен Петков, син на Васил Проданов, дясна ръка и първи помощник, на соц сатрапа Милко Балев
12:43 14.05.2026
26 азз
Всичко е стъкмистика,нагласистика и картел във всяка една сфера....За това сме и на тоя хал - най-ниски заплати и най-високи цени в цяла Европа...
12:47 14.05.2026
30 хаха
Проверка установи свръхпечалби при млечни продукти
Гърция сваля цените на над 2000 основни продукта
Храни и стоки от първа необходимост ще бъдат намалени с до 20%
Гърция забрани таксите за теглене от банкомати
От най-големите и тъпи комундета, до най-големите и тъпи "пазарни икономдета".
Без да са и чели Кейнс даже. ХАХАХА
13:13 14.05.2026
31 Тук изглежда !
Защото Пазара !
Не Е Свободен !
А Феодален !
И Тая Работа !
Няма Да Е !
Много Лесна !
13:34 14.05.2026
32 Гост
Да - копи-пейст от миналата година - в горен коментар ви го написаха.
14:34 14.05.2026
33 На Дедо
До коментар #14 от "Дориана":Дориана!!! Постави се?! На мястото, на един учител. В която паралелка!!!!!!!!! Са само /Роми /, Ти?! Какви? Резултати, ще дадеш! И!!!! Каква заплата? Според теб, ще, получиш?
14:49 14.05.2026
34 Солютно е така!
До коментар #2 от "000":Особено , когато в основата на въпросния "свободен пазар" стоят някопко петилетки продънени и задлъжнели държавни бюджети, изливащи почти беконтролно взета на заем парична маса ей така за за потребление, че нали вече ще сме богати.
15:43 14.05.2026