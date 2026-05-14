Иван Христанов: Административно не се овладяват цени в условията на свободен пазар

14 Май, 2026 12:08

  • иван христанов-
  • цени-
  • пазар

Той посочи необходимостта от изграждане на национална система от събирателни пазари и борси

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов коментира в студиото на „Твоят ден“ обсъжданите от правителството мерки срещу поскъпването на основни стоки, като изрази скептицизъм относно ефективността им. По думите му административният контрол върху цените не може да даде устойчив резултат в условията на свободен пазар.

Христанов подчерта, че в България има изключително голям брой търговски и производствени участници, което прави ефективния контрол практически невъзможен. „Как точно проверяваш 150 хиляди търговски обекта, 15 хиляди производители и 70 хиляди фермери?“, попита той и допълни, че подобен подход неизбежно води до изкривявания.

Той заяви, че основният двигател на инфлацията е увеличеното потребление и ръстът на публичните разходи. „Когато увеличиш заплатите в обществения сектор, ти директно произвеждаш инфлация“, каза Христанов, като прогнозира, че ценовият натиск ще се усети с по-голяма сила в края на 2025 и началото на 2026 г.

По думите му реалните регулатори на пазара трябва да бъдат не само Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, а също и НАП и при нужда дори МВР, тъй като натискът върху системата е сериозен и изисква широк институционален контрол.

Христанов коментира и понятието „справедлива цена“, като заяви, че то е субективно и трудно приложимо в икономическата практика. Според него подобни концепции крият риск от превръщане на регулаторите в инструмент за натиск върху бизнеса.

Той подчерта, че спадът на цените в определени периоди е естествен и се дължи най-вече на сезонността и навлизането на нова продукция на пазара. „Когато се увеличи конкуренцията, цените винаги слизат надолу“, посочи бившият министър.

По отношение на международните фактори, Христанов предупреди, че евентуално повишение на цените на горивата заради геополитическа нестабилност може да окаже допълнителен натиск върху сектора. Въпреки това той заяви, че част от мерките за подкрепа на земеделските производители вече са били предприети по време на служебното правителство.

Като дългосрочно решение Христанов посочи необходимостта от изграждане на национална система от събирателни пазари и борси, които да улеснят реализацията на продукцията и да намалят зависимостта от посредници и големи търговски вериги. По думите му именно липсата на такава инфраструктура води до структурни проблеми в сектора и ценови дисбаланси.

„Ако не започнем да мислим дългосрочно, ще се въртим в кръг при всяка нова криза“, заключи той.

По думите му, когато има съмнения за координирани действия на пазара, държавните институции трябва да реагират бързо и категорично - или да ги опровергаят, или да ги докажат с факти. Христанов обаче отбеляза, че през последните години част от регулаторите действат „лениво“ и това допълнително подхранва общественото недоверие.

Христанов защити тезата, че решението минава през по-висока степен на коопериране в сектора, което би дало възможност на производителите да имат по-силен глас на пазара. По думите му обаче политически решения в тази посока са били системно забавяни, което е довело до разпокъсаност на сектора.

Той коментира и темата за административните процедури по обществените поръчки, включително дискусиите около пръскането срещу комари. Христанов защити действията на предходния служебен кабинет, като заяви, че решенията са били взети в рамките на закона и с цел да се гарантира изпълнението на критични дейности.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    14 3 Отговор
    А той освен да се снима, какво направи по този повод?

    12:10 14.05.2026

  • 2 000

    13 2 Отговор
    от толкова свободен пазар идва времето да си ядете връзките на обувките барабар с подметките.

    Коментиран от #34

    12:10 14.05.2026

  • 3 604

    9 2 Отговор
    Пиар маймунътъ съ обади...а факти са мижътурки и подлоги!

    12:11 14.05.2026

  • 4 Мухахаха

    7 4 Отговор
    Само празни и мазни приказки

    12:11 14.05.2026

  • 5 Някой

    12 1 Отговор
    Аха, кажи го това на редица европейски страни. Не чувам да се оплаква някой от ограниченията на цените.

    12:11 14.05.2026

  • 6 Пълна

    2 5 Отговор
    глупост , която е тотално безполезна и струва само пари на вятъра ! Известно е как работят администрациите и чрез тях ще ми "овладявали" цените ?

    12:14 14.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 колчо

    8 1 Отговор
    народ,който не си извоюва демокрацията не я заслужава! ще си има диктатура,щом толкова я обича!

    12:16 14.05.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор
    Свободния пазар що не продава дрога и оръжие🤔❓
    А да, защото има закони, за контрол и ред❗
    Не бъркайте СВОБОДАТА със СЛОБОДИЯТА,
    дами и господа ❗

    12:17 14.05.2026

  • 13 Всичката пасмина на мафията ПП и ДБ

    13 1 Отговор
    е изкарана да лъже! Мерките са срещу спекулата, но те бълват змии и гущери. Дали не са техни фирмите спекуланти!

    Коментиран от #17

    12:20 14.05.2026

  • 14 Дориана

    2 7 Отговор
    Да, така е Свободния пазар се овладява и регулира сам с конкуренция и производство. А, инфлацията може да се овладее като се спре раздаването на пари на калпак както учителите искат пари без да дават никакви резултати. Заплатите трябва да бъдат обвързани с резултати. Да се направят реформи в МВР и съкращения в Администрацията.

    Коментиран от #16, #18, #24, #33

    12:21 14.05.2026

  • 15 Айше

    3 0 Отговор
    Края на трети абзац? И от кога е статията?
    Обаче принципно прав. Ако искам да осъдя някого за милион, не могат да ми кажат, че не мога да искам повече от двеста бона, щото няма как да имат моята гледна точка и преценка за производството /съдебното/.

    12:24 14.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дориана

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Всичката пасмина на мафията ПП и ДБ":

    Спокойно ПП и ДБ вече нищо не могат да направят все повече сами се излагат и сами се саботират. Срива им надолу е гарантиран и те не могат да се усетят от глупост и егоизъм , който ги разяжда от вътре.

    12:25 14.05.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    И как се овладява на Свободния пазар купуването на гласове, продажбата на алкохол на деца......🤔❓
    Няма такова животно "Свободен пазар" -
    залъгваха Ви с него срещу Плановата икономика❗
    А всеки производител, търговец, че дори клиен .... си прави ПЛАН и спазва закони❗

    12:27 14.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Айде бе

    5 0 Отговор
    Когато държавата е завладяна от мафията и нито един пазарен принцип не работи и няма изобщо свободен пазар е съвсем нормално държавата да се намеси по всички възможни начини и не може да бъде упрекната по никакъв начин.

    Тоя идиот го разкарайте, защото явно и той се облагодетелства по някакъв начин от спекулата на мафията и картелите.

    12:33 14.05.2026

  • 22 ДДДДД

    3 0 Отговор
    Къде го видя тоя "свободния пазар"?! Картели, монополи, лобиски закони, даже урсули казват от къде какво да се купува и налагат яки мита и акцизи за неудобните. Отдавна никъде в европа няма свободен пазар

    12:40 14.05.2026

  • 23 Я у лево

    3 0 Отговор
    Стига с тази мантра: Свободен пазар! Нагла манипулация на " Господстващи" участници,на практика три големи вериги,и всички знаем- чужди.А едната от тях,играе мурвенски- със свое прокси, което уж е независим търговски субект.Защо продължавате да правите милиони българо на мумуни? Там,в централна Европа,същите вериги ,не си разиграват коня,защото са техни,в техните страни.Тук надуват цените ,и чистата печалба директно навън,към техните икономики и фиск.В тази държава,някои от миналото,който ги допуснаха на терен са за бесене.Нека да ги има,но извън града,в периферията.А те, и трите са превзели централните части на столицата- кой продаде култовата сграда- централни хали на една от тях,на пъпа на София .Сграда,която нито царя,нито комунистите не посмяха да пипнат,да продадат на частници., а в областните градове,всеки квартал,вече масирано отварят и филиали в малките селища.С тази ваша продажническа схема,ако сте на власт,ще ги превърнете в тотален владетел на хранителни стоки в цялата държава.Малките все още се държат на водата,но след 4-5 г,ще ги смажат с дъмпинг- цени,който ще синхронизират помежду си.Не само тях,а тотален контрол и проверка на общинските пазари навсякъде.Там изобщо не е " дребна търговия" всеки ден сумарно се въртят милиони оборот.Без контрол,без стотинка плащане на данъци.

    12:42 14.05.2026

  • 24 ДДДДД

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    А мигранти, украйнци, лилави какви резултати има, че сте ги пропуснал, а на тях също се дават пари и то доста. Впрочем учителите правят каквото могат, но с лилави ученици не можеш да чакащ резултати...

    12:43 14.05.2026

  • 25 Възpожденец 🇧🇬

    1 3 Отговор
    Няма как от гълъбарник, от комунистически дилетанти с птичи мoзъчета да измислят нещо работещо.
    ККПЧ-е то ли ще измисли нещо ? Може ли военен изобщо да мисли ? - той цял живот е учен да изпълнява!
    или Константин Проданов, новото лице на „Прогресивна България“ и бивш председател на партията на Георги Първанов, днес водена от Румен Петков, син на Васил Проданов, дясна ръка и първи помощник, на соц сатрапа Милко Балев

    12:43 14.05.2026

  • 26 азз

    4 0 Отговор
    муйко жендърски...къде в България видя свободен пазар,конкуренция и пазарна икономика..????
    Всичко е стъкмистика,нагласистика и картел във всяка една сфера....За това сме и на тоя хал - най-ниски заплати и най-високи цени в цяла Европа...

    12:47 14.05.2026

  • 27 Дзак

    3 0 Отговор
    Не знам от кое правителство, но човека си пръскаше храсти с отрова пред мен, да имало видимост. Сигурно малките тракторчета не се виждат през тревите когато излизат на пътя.

    12:48 14.05.2026

  • 28 Вале-каро

    3 1 Отговор
    Въртите ,сучете,но каквото и да правите само отлагате неизбежното,възмажаването на онова "недоносче " на Бай Тошо

    12:59 14.05.2026

  • 29 На Дедо

    4 0 Отговор
    Местата в психодинпасера?! Свършиха ли? Та, тази лудост Христанова!!! Е, още на, свобода?!

    13:00 14.05.2026

  • 30 хаха

    3 0 Отговор
    Гърция глоби голяма млечна компания с 1,7 млн. евро заради високи цени
    Проверка установи свръхпечалби при млечни продукти

    Гърция сваля цените на над 2000 основни продукта
    Храни и стоки от първа необходимост ще бъдат намалени с до 20%

    Гърция забрани таксите за теглене от банкомати

    От най-големите и тъпи комундета, до най-големите и тъпи "пазарни икономдета".
    Без да са и чели Кейнс даже. ХАХАХА

    13:13 14.05.2026

  • 31 Тук изглежда !

    3 0 Отговор
    Има Доста Прогблеми !

    Защото Пазара !

    Не Е Свободен !

    А Феодален !

    И Тая Работа !

    Няма Да Е !

    Много Лесна !

    13:34 14.05.2026

  • 32 Гост

    1 0 Отговор
    "каза Христанов, като прогнозира, че ценовият натиск ще се усети с по-голяма сила в края на 2025 и началото на 2026 г."
    Да - копи-пейст от миналата година - в горен коментар ви го написаха.

    14:34 14.05.2026

  • 33 На Дедо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    Дориана!!! Постави се?! На мястото, на един учител. В която паралелка!!!!!!!!! Са само /Роми /, Ти?! Какви? Резултати, ще дадеш! И!!!! Каква заплата? Според теб, ще, получиш?

    14:49 14.05.2026

  • 34 Солютно е така!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "000":

    Особено , когато в основата на въпросния "свободен пазар" стоят някопко петилетки продънени и задлъжнели държавни бюджети, изливащи почти беконтролно взета на заем парична маса ей така за за потребление, че нали вече ще сме богати.

    15:43 14.05.2026

