Мирчев: Решението на ПП да се отдели е голяма политическа грешка, общият съюз – доста недовършен

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев определи решението на „Продължаваме промяната“ да се отдели в самостоятелна парламентарна група като голяма политическа грешка.

В интервю за предаването „Тази събота и неделя“ на bTV той подчерта, че предложението за т.нар. „общ съюз за парламентарни действия“ е неясно и непълно.

„Запознахме се с документа в момента, в който ни казаха, че искат да се разделим. И беше доста особен. Самият документ по-скоро включва намерения, а не структура и конкретен план“, заяви Мирчев.

По думите му има доста работа по него и на този етап е доста недовършен. Той подчерта, че от „Да, България“ са направили опит да предотвратят разцеплението.

Мирчев посочи, че решението за оставане в обща парламентарна група е било подкрепено почти единодушно от Националния съвет на партията. Имало е само един глас „за“ разделянето на две парламентарни групи.

Според представителя на „Да, България“ разделянето е в разрез с очакванията на избирателите.

„Когато 10 дни след изборите им казваме, че „Продължаваме промяната“ напуска, не е честно към самите хора“, коментира Мирчев.

Той призна, че различия между ПП и ДБ винаги е имало, особено по икономическите политики – от ДБ винаги са били против раздаването на помощи „на калпак“. Но допълни, че подобни спорове са нормални. „Във всяка коалиция има дебати и спорове. Това не означава, че трябва да реагираме емоционално“, уточни депутатът.

Относно бъдещи избори, включително президентските, той допусна възможност за общ кандидат.

„Няма причина да не подкрепим един и същ кандидат, но е вредно да се коментират имена в момента“, каза Мирчев относно споменаването на служебния премиер Андрей Гюров като общ кандидат на двете формации за президент.