Мирчев: Решението на ПП да се отдели е голяма политическа грешка, общият съюз – доста недовършен

2 Май, 2026 11:25

Мирчев: Решението на ПП да се отдели е голяма политическа грешка, общият съюз – доста недовършен - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев определи решението на „Продължаваме промяната“ да се отдели в самостоятелна парламентарна група като голяма политическа грешка.

В интервю за предаването „Тази събота и неделя“ на bTV той подчерта, че предложението за т.нар. „общ съюз за парламентарни действия“ е неясно и непълно.

„Запознахме се с документа в момента, в който ни казаха, че искат да се разделим. И беше доста особен. Самият документ по-скоро включва намерения, а не структура и конкретен план“, заяви Мирчев.

По думите му има доста работа по него и на този етап е доста недовършен. Той подчерта, че от „Да, България“ са направили опит да предотвратят разцеплението.

Мирчев посочи, че решението за оставане в обща парламентарна група е било подкрепено почти единодушно от Националния съвет на партията. Имало е само един глас „за“ разделянето на две парламентарни групи.

Според представителя на „Да, България“ разделянето е в разрез с очакванията на избирателите.

„Когато 10 дни след изборите им казваме, че „Продължаваме промяната“ напуска, не е честно към самите хора“, коментира Мирчев.

Той призна, че различия между ПП и ДБ винаги е имало, особено по икономическите политики – от ДБ винаги са били против раздаването на помощи „на калпак“. Но допълни, че подобни спорове са нормални. „Във всяка коалиция има дебати и спорове. Това не означава, че трябва да реагираме емоционално“, уточни депутатът.

Относно бъдещи избори, включително президентските, той допусна възможност за общ кандидат.

„Няма причина да не подкрепим един и същ кандидат, но е вредно да се коментират имена в момента“, каза Мирчев относно споменаването на служебния премиер Андрей Гюров като общ кандидат на двете формации за президент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мирчо вдлъбнатото

    23 5 Отговор
    - Ох, след следващите избори ще пием ракия с Фараона и Хламидията...

    11:27 02.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 3 Отговор
    НАРОДЕ ❓❓❓❓"
    Шестдесет НЕизбрани пак Ви измамиха❗

    Коментиран от #28

    11:27 02.05.2026

  • 3 гражданин

    29 4 Отговор
    Много вождове , а няма индианци !!! Свършиха в канала и тези мизерници ,мислещи само за пари !

    Коментиран от #15

    11:29 02.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 5 Отговор
    Двадесет ИЗБРАНИ бяха принудени да се откажат, за да влязат НЕизбрани❗
    Други пък бяха ИЗБРАНИ от коалиция която ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА, но те не се обявяват за НЕЗАВИСИМИ❗

    Коментиран от #19

    11:29 02.05.2026

    30 3 Отговор
    Ще разбереш на следващите избори колко струвате ти и гнома....

    11:30 02.05.2026

  • 7 нннн

    16 7 Отговор
    И събрани, и разделени, жълтите павета са един и същи брой. Повече няма да станат.

    Коментиран от #11

    11:30 02.05.2026

  • 8 Вице президентката

    12 9 Отговор
    Ще отнесе всички останали кандидати като kyцo пиле домат.

    11:30 02.05.2026

  • 9 Защо самия Мирчев

    22 5 Отговор
    Не се яви като кандидат за президент. Той има най големи шансове защото е най висок. Абе и това е важно.

    11:33 02.05.2026

  • 10 просто

    28 0 Отговор
    се разпаднахте, бе човек!
    Какво не схвана?

    11:34 02.05.2026

  • 11 Това не е вярно

    21 2 Отговор

    До коментар #7 от "нннн":

    ПП имат повече избиратели но ДБ са натикали повече депутати най вероятно с преференции.

    11:35 02.05.2026

  • 12 Айде

    19 2 Отговор
    Политически неадекватници и мошеници!

    11:36 02.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Момчев

    15 3 Отговор
    Айде другия път на село . Чакат те Добруджанци с нетърпение . Метат улиците вече. Вземи и оная от ГЕРБ дебелата изцъклената под ръчичка дето сменя партиите според интереса . Може и ресторант да ти спретне щото има голям опит с туризма ,само да не настъпи интересите на Костадинов по северното море .

    11:40 02.05.2026

  • 15 Те дори и за пари не мислят

    15 7 Отговор

    До коментар #3 от "гражданин":

    Те мислят само как да дадат пари на украйна но това трябва да спре вече.

    11:40 02.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Украинско ли е риторичен въпрос

    11 1 Отговор
    Много интересно перде бекграунд на снимката.

    11:43 02.05.2026

  • 18 ггбжфц бф

    7 7 Отговор
    Бягай ве . Само Възраждане!!!

    11:43 02.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дори не ги интересува украйна

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "Калин":

    Единственото което мислят е как да навредят на Путин.

    11:45 02.05.2026

  • 21 хггбхфж

    8 4 Отговор
    Какво стана с Петрохан ще излезе ли истината?

    11:45 02.05.2026

  • 22 Пълен Провал

    9 3 Отговор
    Корсарът от Росенец, който в последния парламент ни убеждаваше как Шиши бил лош, а Доган добър... пълен провал.

    11:46 02.05.2026

  • 23 Марш от тук

    7 2 Отговор
    Тоя още ли се мисли за нЕкъв ? Скоро ще разбере, че те са следващите, които ще се утекът в канала при останалите отпаднали и ще са в политическото минало незапомнено.

    11:47 02.05.2026

  • 24 Как ли се лепят парчета от

    9 2 Отговор
    Нарязан с флекс паметник от жълтопаметниците. Нищо не се знае. Може и до там да се стигне.

    Коментиран от #31

    11:48 02.05.2026

  • 25 Да се благодарят на Гюро че са в

    10 1 Отговор
    Парламента. И за ГЕРБ и ДПС се отнася.

    11:50 02.05.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    ТРИ-Е-нето на ИСТИНАТА не променя нещата❗
    / за оня с думичката😉/

    Коментиран от #30

    11:55 02.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гласуваш за сектата

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Получаваш секта и прайд

    Коментиран от #37

    12:00 02.05.2026

  • 29 Файърфлай

    6 2 Отговор
    Идете при Зеленски,да ви сдобри,да ви приласкае.Ако не стане-на село при овците.

    12:00 02.05.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    След като 1/4 от настанилите се в Партийния дом на БКП, наречен сега НС, са влезли ПО НЕЧЕСТЕН начин- какво значение има Вашият глас🤔❗❓

    12:00 02.05.2026

  • 31 9ти септември

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Как ли се лепят парчета от":

    Тез дето ядоха тортата скъпо ще си платят

    12:01 02.05.2026

  • 32 Мирчев,

    7 0 Отговор
    Това че сте разделени не е тема на обществото. Не сте фактор в НС и е все тая дали сте заедно или не. Стига сте опявали ами гледайте да не се омаскарите като подкрепяте мунчите. Муньовци и реформи са несъвмести. Докато хленчите мунчите ви плюят и флиртуват с дебелетата. Мирясайте или тия ще вършат диватии като си бършат мърлявите ръце във вас

    12:01 02.05.2026

  • 33 Нискочелото комунде

    5 1 Отговор
    пак се е изxoдило компетентно

    12:02 02.05.2026

  • 34 Григор

    8 1 Отговор
    "Мирчев: Решението на ПП да се отдели е голяма политическа грешка"
    Тъй ли? А вие самостоятелно можете ли да влезете в парламента? Колко процента ще съберете, ако се явите самостоятелно? Един, два процента, не повече! Вие просто използвахте "Продължаваме промяната" като ракета-носител, но те се усетиха, макар и късно.

    12:02 02.05.2026

  • 35 Марш от тук

    5 2 Отговор
    Хленча на този е музика за ушите ми. Направо се разливам от кеф.

    12:05 02.05.2026

  • 36 Госъ

    5 1 Отговор
    Сега накрая няма да се съберат 160 гласа за реформите … пп или дб ще издънят работата … от сега се почва като ги гледам

    Коментиран от #45

    12:07 02.05.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гласуваш за сектата":

    Почти всички от бъдещата парламентарна група на ДПС са декларирали отказ да влязат в парламента, въпреки че са избрани❗
    19 от общо 21 ще бъдат ПОДМЕНЕНИ❗
    Така момчетата с еднакви имена Х.Х. и Б.Б.
    ВЪПРЕКИ, ЧЕ НЕ СА ИЗБРАНИ-
    пак ще седнат до "Момчето" с магнита❗

    12:08 02.05.2026

  • 38 Мирчо

    5 1 Отговор
    И сега гледай да ме бутнете правителството защот на следващите избори сте аут! Последна възможност да изкарате цял мандат в парламента!

    12:08 02.05.2026

  • 39 Инак паважниците и другите ми слагахте

    3 2 Отговор
    минуси, когато наскоро писах, че влезат ли в партийния си дом, ПП-то отиват към Шишко, а ДБ-то по традиция към ортака на Прокопа - Тиквун.

    12:09 02.05.2026

  • 40 Заради

    5 0 Отговор
    тези ППто остана на този хал.Реват защото без коалиция вече са аут.

    12:09 02.05.2026

  • 41 Мирчев

    5 2 Отговор
    много се слагаш бе човек! На Борисов звъниш, миналото НС ходихте на преговори с корупционери Борисов, тази кампания с Божанов случайно срещате Радев. Асен Василев не се мазнеше така на секретарчето Димитър Стоянов. Директно го попита кога ще свалят охраната на двамата бандити. И от отговора му се видя, че няма да я свалят, защото имат триумвират. Сменят шефа на олигархията, т.е. Радев поема кражбите, те ще си кротуват. За Бита, а той за останалите безобразие. Единствено Асен Василев го разбра и действа за гражданите. И ясно каза, че ПП е центристка партия. А вие сте едни лаладжии, особено онзи с многото преференции шушумигата Божанов, който е абсурден лидер. Грешките са при вас.

    12:11 02.05.2026

  • 42 От номер 41

    2 0 Отговор
    Бита да се чете Боташ

    12:12 02.05.2026

  • 43 Явор Дачков

    3 1 Отговор
    Тези са НАРЦИСТИЧНИ ЕГОИСТИ

    12:12 02.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Чувате ли този тиквеник

    3 1 Отговор
    Не обичал да поднася помощи на калпак

    Коментиран от #51

    12:15 02.05.2026

  • 47 Един глас не стига до квалифицираното

    3 1 Отговор
    Мнозинство ако участват само Прогресивна България и Продължаваме промяната и Възраждане. Предполагам това е целта.

    Коментиран от #58

    12:18 02.05.2026

  • 48 ПЕНКО

    0 2 Отговор
    " СМЕШЕН ПЛАЧ " !!!-------- БЪРДОКВА - ОСТАНА САМО С ЕДНО ПР А С Е !?!?!?!?!?

    12:18 02.05.2026

  • 49 Мнение

    4 3 Отговор
    ПП търпят имиджови и електорални щете от съюза с ДБ. ДБ подриват авторитета на ПП, като вадят скандали от "кухнята" на коалицията в медиите и ги раздухвах изкуствено, като перманентно обвиняват ПП във всякакви дреболии. ДБ превземат депутатските им места със хитри схеми, а после пас клеветят ПП.

    12:18 02.05.2026

  • 50 "Нискочелото комунде"

    4 1 Отговор
    ли е проблем на откачалките. Сега ще ви чаластри високочелото комунде, шеф на мунчевата орда. Тъпото си е тъпо, лъжат го и то се дзвери за простотии

    12:19 02.05.2026

  • 51 Не са заработили и един лев реално

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Чувате ли този тиквеник":

    Парите в държавата идват от реалната икономика не идват от жълтопаветниците. Както и тока идва от централите а не от копчето на стената.

    12:21 02.05.2026

  • 52 Разликата

    5 3 Отговор
    ДБ стоят зад интереси на олигарси и големия бизнес, като ГЕРБ. ДБ и ГЕРБ са от европейското политическо семейство ЕНП! ДБ са дясна партия.

    ПП стоят зад интересите на малкия и среден бизнес и обикновения човек. Те са либерали. ПП е центристка партия.

    Коментиран от #55

    12:22 02.05.2026

  • 53 Чудя се

    3 1 Отговор
    След ОНЗИзапис,който те не отрекоха и,в който си казаха как мислят да ни прецакат ,и след като искаха да обясняват на децата ни в училищата,че БИОЛОГИЧНИЯТ ПОЛ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ,и след като ни правеха на луди,че няма майка,няма татко като понятия,и след като се разбра за аферата Петрохан,та чудя се КОЙ ГЛАСУВА ЗА ТЕЗИ.

    12:22 02.05.2026

  • 54 ежко

    2 1 Отговор
    Мирчев добре знае,че на следващите избори, ако не е с ПП е вън от парламента.Само с плюене на Русия не става Мирчев, трябва и нещо друго,а за него акъл нямате!

    12:24 02.05.2026

  • 55 А...не

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Разликата":

    Като чуя либерали и започва да ми се повръща.Тези наши либерали разбират свободата като сЛободия

    Коментиран от #63, #72

    12:25 02.05.2026

  • 56 Не ги подкрепяйте

    1 2 Отговор
    за 160 гласа, те ще си набутат радевинки във ВСС и инспектората. Дебелетата ще ги подкрепят. Не се занимавайте с тия мошеници. Те президентската институция унижиха, от вас ще търсят лоялност

    12:26 02.05.2026

  • 57 ТРАЙ БЕ ЛОДКАР. ОСТАНА САМ ВЪВ ЛОДКАТА

    1 1 Отговор
    .. И СТЕ НА ИЗХВЪРГАЧКАТА. КАПИТАНО Е ВЪВ БРЮКСЕЛ А ТИ САМО ДЕТО СЕ ПЕНЯВЕШЕ

    12:26 02.05.2026

  • 58 Защо слагаш минус вземи смятай

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Един глас не стига до квалифицираното":

    ПБ имат 131 гласа ПП имат 16 а Възраждане 12 тоест общо 159 един глас не достига до 160 , те затова не искат да са заедно с тях.

    12:26 02.05.2026

  • 59 Истината

    2 1 Отговор
    Колко процента имаха ПП и ДБ преди обединението?
    Най-ясният „снимков момент“ са парламентарните избори през ноември 2021 г. (малко преди да започнат да действат като по-тясно политическо цяло):
    Продължаваме промяната: ≈ 25.7% !!!!!!!!
    Демократична България: ≈ 6.4%
    Общо като потенциален блок: около 32%.

    ПП загуби от "обединението" с ДБ.
    ДБ спечели от "обединението" с ПП.

    12:26 02.05.2026

  • 60 Истината

    4 0 Отговор
    Колко процента имаха ПП и ДБ преди обединението?
    Най-ясният „снимков момент“ са парламентарните избори през ноември 2021 г. (малко преди да започнат да действат като по-тясно политическо цяло):
    Продължаваме промяната: ≈ 25.7% !!!!!!!!
    Демократична България: ≈ 6.4%
    Общо като потенциален блок: около 32%.

    ПП загуби от "обединението" с ДБ.
    ДБ спечели от "обединението" с ПП.

    12:27 02.05.2026

  • 61 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ИВО , РЕШЕНИЕТО НА "ПЕНЬОАРА" НЕ Е ГРЕШКА , А ........................ ТОЙ ВИЖДА ЧЕ ВИЕ ДВАМАТА С "ПЪРХОТА" НЕ СТИГА ЧЕ ...................... СТЕ НЕКАДЪРНИ АМИ СТЕ И "СМОТАНИ" ........................ ДОКАТО ТОЙ (ПЕНЬОАРА) Е ХИТЪР , КОМБИНАТИВЕН , КРАДЛИВ И ....................... БРУТАЛНО БЕZOЧЛИВО НАХАЛЕН (КАТО КОПЕЙКИН) ....................... ВИЕ СТЕ "ПРОСТИ" КАТО (КОРНЕЛИЯ) ...................... ФАКТ !

    Коментиран от #65

    12:28 02.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ДПС са либералната формация от

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от "А...не":

    Самото начало на либералната демокрация. ППДБ са неидентифициран летящ обект. НЛО

    12:29 02.05.2026

  • 64 Хо хо

    3 0 Отговор
    Крушареца гризна дръвцето на Кокора дето го няма. И сега кой ще хрантути мързеливите неадекватници от ДБ. Пари нема, действайте!

    12:32 02.05.2026

  • 65 Не може

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Е...не може да се каже,че Асен Василев не използва,как да кажа к@ рвенски номера,за да разчисти терена.Обаче "Кьорав на карти не играе".

    12:34 02.05.2026

  • 66 Заглавието е

    0 0 Отговор
    За преди една година

    12:38 02.05.2026

  • 67 Парадокс БГ

    2 0 Отговор
    Асен Василев даже закъсня да им бие шута на ДБ.

    12:38 02.05.2026

  • 68 ОТСЛАБНАЛИЯ

    0 0 Отговор
    Да спре да ни занимава с гойските им драми.

    12:38 02.05.2026

  • 69 Възмутен

    1 0 Отговор
    През 2021 г. Продължаваме промяната имаше около 25-26%, а Демократична България около 6-7%. ДБ изсмука ПП.

    12:39 02.05.2026

  • 70 Фактите са такива

    1 0 Отговор
    ДБ се катереха по гърба на ПП.

    12:40 02.05.2026

  • 71 Хари

    1 0 Отговор
    Асен Василев много ги трая тези олигарси зад ДБ.

    12:41 02.05.2026

  • 72 Не само ППДБ са либерали

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "А...не":

    ДПС и ГЕРБ също са либерали. Подозирам че и при Радев има либерали. Либерализма е напаст божия. Само Господ може да наказва хората така жестоко за греховете с либерали за управляващи евро атлантици.

    12:41 02.05.2026

  • 73 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    ПП са лумпени марксисти

    12:41 02.05.2026

