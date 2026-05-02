Мирчев: Решението на ПП да се отдели е голяма политическа грешка, общият съюз – доста недовършен

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев определи решението на „Продължаваме промяната“ да се отдели в самостоятелна парламентарна група като голяма политическа грешка.
В интервю за предаването „Тази събота и неделя“ на bTV той подчерта, че предложението за т.нар. „общ съюз за парламентарни действия“ е неясно и непълно.
„Запознахме се с документа в момента, в който ни казаха, че искат да се разделим. И беше доста особен. Самият документ по-скоро включва намерения, а не структура и конкретен план“, заяви Мирчев.
По думите му има доста работа по него и на този етап е доста недовършен. Той подчерта, че от „Да, България“ са направили опит да предотвратят разцеплението.
Мирчев посочи, че решението за оставане в обща парламентарна група е било подкрепено почти единодушно от Националния съвет на партията. Имало е само един глас „за“ разделянето на две парламентарни групи.
Според представителя на „Да, България“ разделянето е в разрез с очакванията на избирателите.
„Когато 10 дни след изборите им казваме, че „Продължаваме промяната“ напуска, не е честно към самите хора“, коментира Мирчев.
Той призна, че различия между ПП и ДБ винаги е имало, особено по икономическите политики – от ДБ винаги са били против раздаването на помощи „на калпак“. Но допълни, че подобни спорове са нормални. „Във всяка коалиция има дебати и спорове. Това не означава, че трябва да реагираме емоционално“, уточни депутатът.
Относно бъдещи избори, включително президентските, той допусна възможност за общ кандидат.
„Няма причина да не подкрепим един и същ кандидат, но е вредно да се коментират имена в момента“, каза Мирчев относно споменаването на служебния премиер Андрей Гюров като общ кандидат на двете формации за президент.
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Шестдесет НЕизбрани пак Ви измамиха❗
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Други пък бяха ИЗБРАНИ от коалиция която ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА, но те не се обявяват за НЕЗАВИСИМИ❗
11:29 02.05.2026
11 Това не е вярно
11 Това не е вярно
До коментар #7 от "нннн":ПП имат повече избиратели но ДБ са натикали повече депутати най вероятно с преференции.
11:35 02.05.2026
11:35 02.05.2026
15 Те дори и за пари не мислят
15 Те дори и за пари не мислят
До коментар #3 от "гражданин":Те мислят само как да дадат пари на украйна но това трябва да спре вече.
11:40 02.05.2026
11:40 02.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дори не ги интересува украйна
До коментар #16 от "Калин":Единственото което мислят е как да навредят на Путин.
11:45 02.05.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
/ за оня с думичката😉/
Коментиран от #30
11:55 02.05.2026
28 Гласуваш за сектата
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Получаваш секта и прайд
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":След като 1/4 от настанилите се в Партийния дом на БКП, наречен сега НС, са влезли ПО НЕЧЕСТЕН начин- какво значение има Вашият глас🤔❗❓
12:00 02.05.2026
12:00 02.05.2026
31 9ти септември
31 9ти септември
До коментар #24 от "Как ли се лепят парчета от":Тез дето ядоха тортата скъпо ще си платят
12:01 02.05.2026
12:01 02.05.2026
34 Григор
34 Григор
Тъй ли? А вие самостоятелно можете ли да влезете в парламента? Колко процента ще съберете, ако се явите самостоятелно? Един, два процента, не повече! Вие просто използвахте "Продължаваме промяната" като ракета-носител, но те се усетиха, макар и късно.
12:02 02.05.2026
12:02 02.05.2026
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #28 от "Гласуваш за сектата":Почти всички от бъдещата парламентарна група на ДПС са декларирали отказ да влязат в парламента, въпреки че са избрани❗
19 от общо 21 ще бъдат ПОДМЕНЕНИ❗
Така момчетата с еднакви имена Х.Х. и Б.Б.
ВЪПРЕКИ, ЧЕ НЕ СА ИЗБРАНИ-
пак ще седнат до "Момчето" с магнита❗
12:08 02.05.2026
51 Не са заработили и един лев реално
До коментар #46 от "Чувате ли този тиквеник":Парите в държавата идват от реалната икономика не идват от жълтопаветниците. Както и тока идва от централите а не от копчето на стената.
12:21 02.05.2026
52 Разликата
52 Разликата
ПП стоят зад интересите на малкия и среден бизнес и обикновения човек. Те са либерали. ПП е центристка партия.
12:22 02.05.2026
Коментиран от #55
12:22 02.05.2026
55 А...не
55 А...не
До коментар #52 от "Разликата":Като чуя либерали и започва да ми се повръща.Тези наши либерали разбират свободата като сЛободия
12:25 02.05.2026
Коментиран от #63, #72
12:25 02.05.2026
58 Защо слагаш минус вземи смятай
58 Защо слагаш минус вземи смятай
До коментар #47 от "Един глас не стига до квалифицираното":ПБ имат 131 гласа ПП имат 16 а Възраждане 12 тоест общо 159 един глас не достига до 160 , те затова не искат да са заедно с тях.
12:26 02.05.2026
12:26 02.05.2026
59 Истината
Най-ясният „снимков момент“ са парламентарните избори през ноември 2021 г. (малко преди да започнат да действат като по-тясно политическо цяло):
Продължаваме промяната: ≈ 25.7% !!!!!!!!
Демократична България: ≈ 6.4%
Общо като потенциален блок: около 32%.
ПП загуби от "обединението" с ДБ.
ДБ спечели от "обединението" с ПП.
12:26 02.05.2026
63 ДПС са либералната формация от
До коментар #55 от "А...не":Самото начало на либералната демокрация. ППДБ са неидентифициран летящ обект. НЛО
12:29 02.05.2026
65 Не може
65 Не може
До коментар #61 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Е...не може да се каже,че Асен Василев не използва,как да кажа к@ рвенски номера,за да разчисти терена.Обаче "Кьорав на карти не играе".
12:34 02.05.2026
12:34 02.05.2026
72 Не само ППДБ са либерали
72 Не само ППДБ са либерали
До коментар #55 от "А...не":ДПС и ГЕРБ също са либерали. Подозирам че и при Радев има либерали. Либерализма е напаст божия. Само Господ може да наказва хората така жестоко за греховете с либерали за управляващи евро атлантици.
12:41 02.05.2026
12:41 02.05.2026
