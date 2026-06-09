Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на нов дълг от 3,8 млрд. евро

Бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене тегленето на нов държавен дълг от 3,8 млрд. евро, съобщи БНТ.
Тегленето на нов държавен дълг трябва да влезе в новия бюджет за 2026 г. Вносител на законопроекта е Министерският съвет. Предвижда се със средствата да се финансират проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, преди да бъдат завършени до края на 31 август.
Управляващите казват, че парите са ни нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска конкретика за това, кои точно проекти са готови и кои чакат финансиране.
Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "По този начин ще се осигури ресурс, с който националният бюджет ще може да префинансира очакваните значителни плащания през 2026 г. по Националния план за възстановяване и устойчивост, с оглед постигането на ритмично финансиране и максимално ускоряване при изпълнението на дейността и инвестициите по него, както и ще се минимизират потенциалните ликвидни рискове, така че да не се затрудни финансирането на обичайните разходи, включително социалните."
Венко Сабрутев, "Продължаваме Промяната": "Ние се намираме в абсолютно безпрецедентна ситуация. Вие може днес да бюджетирате 300 милиона за изграждане на нов лот на магистрала, но този лот да е още на идеен проект. Затова тези 300 милиона чисто просто няма да ги бюджетирате. И нямате право да теглите заем сега за тази дейност. Моля ви се, осигурете ни елементарните данни, за да вземем аргументирано решение."
Константин Проданов, председател на бюджетната комисия, "Прогресивна България": "Ние трябва да приключим всички проекти до 31 август. Те са, както казвате, на 98% вече договорени. Аз сега правилно разбирам, господин Василев, не всички от тях са сертифицирани все още, т.е. имат договорени, но не сертифицирани. Но за да не изгубим тези пари, те живи-умрели трябва да бъдат сертифицирани до края на август месец."
Цончо Ганев, "Възраждане": "Ние ще платим, въпреки че този проект, да кажем, може да е на 20 - 30% изпълним. И ще го платим, нали? Така, въпреки че в следващия момент ще предявим искане от Европа да ни даде парите, те ще кажат, вие сте толкова далеч, че не ви признаваме този разход. Защото проектът ви е на никъде. Това беше същината на питането до момента към вас. Колко от тези проекти имат готовност реално, наистина, да се завършат?"
Очаква се страната ни да получи четвъртото плащане на ПВУ в края на юли, а петото в края на годината.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бандит методиев борисов-яшаров
Коментиран от #29
13:15 09.06.2026
2 Такава
Коментиран от #7
13:15 09.06.2026
3 Гробар
13:16 09.06.2026
4 те това е
13:16 09.06.2026
5 Ахааа
13:16 09.06.2026
6 дънди прешъс
13:16 09.06.2026
7 Окооо
До коментар #2 от "Такава":Хаосът е сътворен от твоите любимци Пеевски- Борисов, те бяха на принципа- След нас и потоп!
13:17 09.06.2026
8 Гост
13:18 09.06.2026
9 700 000 държавни търтеи
13:19 09.06.2026
10 Гост
13:19 09.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 без да влагам нищо лично
13:23 09.06.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:26 09.06.2026
14 айде тиглети
13:27 09.06.2026
15 Емигрант
13:27 09.06.2026
16 дънди прешъс
Коментиран от #19, #23
13:27 09.06.2026
17 евалата чалгопитеци
13:28 09.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #16 от "дънди прешъс":кой туй злато бе?бай ви ТОШО не можа да го разработи , и тегли и той борчове..за КОРЕКОМ
Коментиран от #25
13:30 09.06.2026
20 честен ционист
13:30 09.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пливай Геле
Доволни сте нали
Почвате да усещате рибката
и ГЕРБ не ви е виновен
Коментиран от #30
13:31 09.06.2026
23 Боташовите
До коментар #16 от "дънди прешъс":роби!!!
13:33 09.06.2026
24 !!!?
13:44 09.06.2026
25 име
До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Какво стана, бе? Майка ти каза ли ви дали копанарите сте от Сърбия или от някъде другаде?
Коментиран от #27, #28
13:45 09.06.2026
26 Тома
13:48 09.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #25 от "име":+калдараши-Калдараши (още и кардараши, кардераши, калдераш; от ром. calderar – „бакърджия“) е циганска общност. Сред българите са известни и като „сръбски цигани“. Според някои изследователи1 това е най-гoлямата ромска общност с численост от над един милион души по цял свят.
13:54 09.06.2026
29 Европеец
До коментар #1 от "бандит методиев борисов-яшаров":Нали уж бяхме в клуба на богатите...... Ха-ха-ха...... Отсега натам ще живеем само са заеми за плащане на пенсии издръжка на хрантутниците от администрацията....
13:56 09.06.2026
30 ГЕЛЕ А ГА ТУУЛУПА ТЕГЛЕШЕ
До коментар #22 от "Пливай Геле":По 17 после 14 после 9 милиарда и по едно време и държавния резерв начена що МЪЛЧАХТЕ бре. Сега ЗА НЕКВИ си 2,5 на тази инфлация която те я създадоха (праве ОКООО) след тях и потоп се ПЕНЯВИТЕ. Ще ви издуха към белене летеца.
13:56 09.06.2026
31 Иван
14:00 09.06.2026
32 Възpожденец 🇧🇬
🇭🇺Европейската комисия размрази 16 млрд евро фондове за Унгария. Премиерът Мадяр си намали заплатата с 50% и я замрази. Вчера унгарските депутати си намалиха заплатите с 40%. (199 депутати - 10 млн. население) Става 3600 евро преди данъци. Спират пари за мобилни телефони, за квартири и т.н. Намаляват се административните разходи. "Освен човечност, това е и въпрос на самодисциплина и смирение“, заяви Мадяр.
🇧🇬Европейската комисия вкарва България в процедура по свръхдефицит. Правителството увеличи политическите кабинети и администрацията. Страната ни няма бюджет. Няма скоро и да има. Управляващите обаче си увеличиха заплатите през правилника на парламента (240 депутати - 6 млн население) - 4300 евро стартова. Цял месец правят схеми за второ увеличение през процедури. Какви ли врътки не измислиха. Обяснения за формули, преизчисления.... "Да се намалят средните за страната и нашата после", заяви зам.председателят на мнозинството с неясна професия. Радев кара него и още двама-трима да говорят. И се крие. Трагедия! Срам! Политически нищожества! Сега теглят 3,8 млрд. € за да ги откраднат.
📚Това са фактите. Нямат нужда от интерпретация. Всеки сам може да сравни. В унгарския парламент гласуваха единодушно "за" намаляването. В българския само 1 глас "против" увеличението.
14:00 09.06.2026