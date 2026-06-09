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Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на нов дълг от 3,8 млрд. евро

Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на нов дълг от 3,8 млрд. евро

9 Юни, 2026 13:11 683 32

  • бюджетна комисия-
  • продължаваме промяната-
  • нов дълг

Управляващите казват, че парите са ни нужни, за да не загубим финансирането от Европа

Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на нов дълг от 3,8 млрд. евро - 1
Снимка: БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене тегленето на нов държавен дълг от 3,8 млрд. евро, съобщи БНТ.

Тегленето на нов държавен дълг трябва да влезе в новия бюджет за 2026 г. Вносител на законопроекта е Министерският съвет. Предвижда се със средствата да се финансират проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, преди да бъдат завършени до края на 31 август.

Управляващите казват, че парите са ни нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска конкретика за това, кои точно проекти са готови и кои чакат финансиране.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "По този начин ще се осигури ресурс, с който националният бюджет ще може да префинансира очакваните значителни плащания през 2026 г. по Националния план за възстановяване и устойчивост, с оглед постигането на ритмично финансиране и максимално ускоряване при изпълнението на дейността и инвестициите по него, както и ще се минимизират потенциалните ликвидни рискове, така че да не се затрудни финансирането на обичайните разходи, включително социалните."

Венко Сабрутев, "Продължаваме Промяната": "Ние се намираме в абсолютно безпрецедентна ситуация. Вие може днес да бюджетирате 300 милиона за изграждане на нов лот на магистрала, но този лот да е още на идеен проект. Затова тези 300 милиона чисто просто няма да ги бюджетирате. И нямате право да теглите заем сега за тази дейност. Моля ви се, осигурете ни елементарните данни, за да вземем аргументирано решение."

Константин Проданов, председател на бюджетната комисия, "Прогресивна България": "Ние трябва да приключим всички проекти до 31 август. Те са, както казвате, на 98% вече договорени. Аз сега правилно разбирам, господин Василев, не всички от тях са сертифицирани все още, т.е. имат договорени, но не сертифицирани. Но за да не изгубим тези пари, те живи-умрели трябва да бъдат сертифицирани до края на август месец."

Цончо Ганев, "Възраждане": "Ние ще платим, въпреки че този проект, да кажем, може да е на 20 - 30% изпълним. И ще го платим, нали? Така, въпреки че в следващия момент ще предявим искане от Европа да ни даде парите, те ще кажат, вие сте толкова далеч, че не ви признаваме този разход. Защото проектът ви е на никъде. Това беше същината на питането до момента към вас. Колко от тези проекти имат готовност реално, наистина, да се завършат?"

Очаква се страната ни да получи четвъртото плащане на ПВУ в края на юли, а петото в края на годината.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бандит методиев борисов-яшаров

    18 4 Отговор
    Честито на робите ! Оглозгал съм цялата територия до кокал !

    Коментиран от #29

    13:15 09.06.2026

  • 2 Такава

    13 7 Отговор
    излагация и некомпетентност , такава подмолност и аргументи с бели конци съшити от "Регресивна България" , че фалитът се вижда ! А и Брюксел следи хаоса и пропадането .

    Коментиран от #7

    13:15 09.06.2026

  • 3 Гробар

    2 2 Отговор
    За да има за администрацията, гръбнакът на държавата, както каза Плешо. Без вас държава ще има, без администрация - няма как.

    13:16 09.06.2026

  • 4 те това е

    11 5 Отговор
    Радев бърза да направи пачките преди да е свършил каквато и да било работа.

    13:16 09.06.2026

  • 5 Ахааа

    6 5 Отговор
    Много се надяваме, това да е последното голямо теглене на дълг, заради огромните дупки оставени от предишните управляващи! България вече има над 67 милиарда външен дълг, натрупани от Пеевски- Борисов, но значителен дял има и Асен Василев! Постепенно вече, трябва да се гони намаляване на дълга, през следващите години!

    13:16 09.06.2026

  • 6 дънди прешъс

    14 3 Отговор
    по тъп народ не сме виждали

    13:16 09.06.2026

  • 7 Окооо

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "Такава":

    Хаосът е сътворен от твоите любимци Пеевски- Борисов, те бяха на принципа- След нас и потоп!

    13:17 09.06.2026

  • 8 Гост

    4 4 Отговор
    За Украйна 1.2 милиарда са това.

    13:18 09.06.2026

  • 9 700 000 държавни търтеи

    10 0 Отговор
    не ги пипат!

    13:19 09.06.2026

  • 10 Гост

    5 4 Отговор
    Бойко и Желязков още не бяха дошли и Бойко вика недостигат 20 милиарда ще дърпаме заем за крадене.

    13:19 09.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 без да влагам нищо лично

    1 0 Отговор
    тъжно и меланхолично

    13:23 09.06.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    абе изберете мен бе! ще тегля хиляда милиарда и ще раздам на всички половината

    13:26 09.06.2026

  • 14 айде тиглети

    2 1 Отговор
    че не остана кеш за крадини

    13:27 09.06.2026

  • 15 Емигрант

    3 1 Отговор
    Уфцете и гуведата на територията са захласнати по зелените ливади нарисувани по стените на месокомбината в клуба на богатите и не могат да включат собствено мислене, защото носят телевизор на раменете си.

    13:27 09.06.2026

  • 16 дънди прешъс

    5 2 Отговор
    гатанка: върху злато ходят, вземат по малко от албанци, купуват по скъпо от германци, кои са тея нещастници ?

    Коментиран от #19, #23

    13:27 09.06.2026

  • 17 евалата чалгопитеци

    4 4 Отговор
    Как е Новото Нормално? Нали затова скачахте по паветата миналата година? Не ли?

    13:28 09.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "дънди прешъс":

    кой туй злато бе?бай ви ТОШО не можа да го разработи , и тегли и той борчове..за КОРЕКОМ

    Коментиран от #25

    13:30 09.06.2026

  • 20 честен ционист

    0 3 Отговор
    Половината са за организация на Евровизия и Джирото.

    13:30 09.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пливай Геле

    4 2 Отговор
    Не е риба, не е ....

    Доволни сте нали

    Почвате да усещате рибката

    и ГЕРБ не ви е виновен

    Коментиран от #30

    13:31 09.06.2026

  • 23 Боташовите

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "дънди прешъс":

    роби!!!

    13:33 09.06.2026

  • 24 !!!?

    0 0 Отговор
    Прогресивна олигархия - нов "Боташ" срещу "Кошница за грижа" на наивниците !!!?

    13:44 09.06.2026

  • 25 име

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Какво стана, бе? Майка ти каза ли ви дали копанарите сте от Сърбия или от някъде другаде?

    Коментиран от #27, #28

    13:45 09.06.2026

  • 26 Тома

    0 0 Отговор
    Ох одъхнах си.Ще има заплати за депутати министри администрация и на ченгетата с телк и пенсия

    13:48 09.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "име":

    +калдараши-Калдараши (още и кардараши, кардераши, калдераш; от ром. calderar – „бакърджия“) е циганска общност. Сред българите са известни и като „сръбски цигани“. Според някои изследователи1 това е най-гoлямата ромска общност с численост от над един милион души по цял свят.

    13:54 09.06.2026

  • 29 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "бандит методиев борисов-яшаров":

    Нали уж бяхме в клуба на богатите...... Ха-ха-ха...... Отсега натам ще живеем само са заеми за плащане на пенсии издръжка на хрантутниците от администрацията....

    13:56 09.06.2026

  • 30 ГЕЛЕ А ГА ТУУЛУПА ТЕГЛЕШЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Пливай Геле":

    По 17 после 14 после 9 милиарда и по едно време и държавния резерв начена що МЪЛЧАХТЕ бре. Сега ЗА НЕКВИ си 2,5 на тази инфлация която те я създадоха (праве ОКООО) след тях и потоп се ПЕНЯВИТЕ. Ще ви издуха към белене летеца.

    13:56 09.06.2026

  • 31 Иван

    1 0 Отговор
    Тези са ртешили да закопаят държавата

    14:00 09.06.2026

  • 32 Възpожденец 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Унгарският и българският премиер. Кратко сравнение.
    🇭🇺Европейската комисия размрази 16 млрд евро фондове за Унгария. Премиерът Мадяр си намали заплатата с 50% и я замрази. Вчера унгарските депутати си намалиха заплатите с 40%. (199 депутати - 10 млн. население) Става 3600 евро преди данъци. Спират пари за мобилни телефони, за квартири и т.н. Намаляват се административните разходи. "Освен човечност, това е и въпрос на самодисциплина и смирение“, заяви Мадяр.
    🇧🇬Европейската комисия вкарва България в процедура по свръхдефицит. Правителството увеличи политическите кабинети и администрацията. Страната ни няма бюджет. Няма скоро и да има. Управляващите обаче си увеличиха заплатите през правилника на парламента (240 депутати - 6 млн население) - 4300 евро стартова. Цял месец правят схеми за второ увеличение през процедури. Какви ли врътки не измислиха. Обяснения за формули, преизчисления.... "Да се намалят средните за страната и нашата после", заяви зам.председателят на мнозинството с неясна професия. Радев кара него и още двама-трима да говорят. И се крие. Трагедия! Срам! Политически нищожества! Сега теглят 3,8 млрд. € за да ги откраднат.
    📚Това са фактите. Нямат нужда от интерпретация. Всеки сам може да сравни. В унгарския парламент гласуваха единодушно "за" намаляването. В българския само 1 глас "против" увеличението.

    14:00 09.06.2026

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