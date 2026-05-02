Милен Велчев: Изготвянето на нов бюджет винаги е трудно, особено при политическа промяна

Една от първите големи задачи пред новия редовен кабинет ще бъде приемането на държавен бюджет. Темата коментира в студиото на bTV бившият министър на финансите Милен Велчев.

Той подчерта, че изготвянето на нов бюджет винаги е трудно, особено при политическа промяна. „На един финансов министър винаги му е трудно, когато се смени радикално политическата обстановка и дойдат нови управляващи. Защото, обикновено, такава е реалността в България, че наследството или наистина е тежко, или се възприема като тежко дори от широката публика“, посочи той.

По думите му трудностите се задълбочават и от външната среда. „В този конкретен случай сме свидетели на нелека световна икономическа среда. Не говоря само за високите цени на горивата, но и за неяснотата докъде ще стигне текущата криза в Персийския залив“, обясни Велчев и добави, че при продължаване на кризата „светът, Европа и България ще са на ръба на икономическа криза“.

Финансистът направи коментар и за състоянието на бюджета. „Мисля, че за дефицита е напълно коректно да се каже, че миналата година е бил над 3%, това го отчитат вече и правителствени източници. Но за тази година дефицитът не е ясно какъв ще бъде“, заяви той, като допълни, че годината е започнала „с рекордно висок дефицит“, а в същото време „сметките през април са на нула“, според информация от финансовото министерство.

По отношение на разходната политика той беше категоричен, че са нужни промени. „Първо трябва да се премахне автоматизмът в увеличението на заплатите“, обясни Велчев. По думите му това води до допълнително потребление и съответно до натиск върху цените: „Когато привържем заплатите към фактор, който е над инфлацията, това дава допълнителни доходи, които се харчат. Ако срещу тях няма повече стоки и услуги, това означава по-високи цени.“

За пенсионната система той заяви, че е необходим по-предпазлив подход. „За пенсиите мисля, че не можем да си позволим такава доза субективност. Пенсионерите заслужават да знаят, че пенсиите им ще бъдат защитени“, каза той и допълни: „По-скоро швейцарското правило да си остане или негова разновидност.“