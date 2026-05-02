Милен Велчев: Изготвянето на нов бюджет винаги е трудно, особено при политическа промяна

2 Май, 2026 12:12

„Мисля, че за дефицита е напълно коректно да се каже, че миналата година е бил над 3%, това го отчитат вече и правителствени източници. Но за тази година дефицитът не е ясно какъв ще бъде“, заяви още Велчев

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Една от първите големи задачи пред новия редовен кабинет ще бъде приемането на държавен бюджет. Темата коментира в студиото на bTV бившият министър на финансите Милен Велчев.

Той подчерта, че изготвянето на нов бюджет винаги е трудно, особено при политическа промяна. „На един финансов министър винаги му е трудно, когато се смени радикално политическата обстановка и дойдат нови управляващи. Защото, обикновено, такава е реалността в България, че наследството или наистина е тежко, или се възприема като тежко дори от широката публика“, посочи той.

По думите му трудностите се задълбочават и от външната среда. „В този конкретен случай сме свидетели на нелека световна икономическа среда. Не говоря само за високите цени на горивата, но и за неяснотата докъде ще стигне текущата криза в Персийския залив“, обясни Велчев и добави, че при продължаване на кризата „светът, Европа и България ще са на ръба на икономическа криза“.

Финансистът направи коментар и за състоянието на бюджета. „Мисля, че за дефицита е напълно коректно да се каже, че миналата година е бил над 3%, това го отчитат вече и правителствени източници. Но за тази година дефицитът не е ясно какъв ще бъде“, заяви той, като допълни, че годината е започнала „с рекордно висок дефицит“, а в същото време „сметките през април са на нула“, според информация от финансовото министерство.

По отношение на разходната политика той беше категоричен, че са нужни промени. „Първо трябва да се премахне автоматизмът в увеличението на заплатите“, обясни Велчев. По думите му това води до допълнително потребление и съответно до натиск върху цените: „Когато привържем заплатите към фактор, който е над инфлацията, това дава допълнителни доходи, които се харчат. Ако срещу тях няма повече стоки и услуги, това означава по-високи цени.“

За пенсионната система той заяви, че е необходим по-предпазлив подход. „За пенсиите мисля, че не можем да си позволим такава доза субективност. Пенсионерите заслужават да знаят, че пенсиите им ще бъдат защитени“, каза той и допълни: „По-скоро швейцарското правило да си остане или негова разновидност.“


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На мадридския крадец

    13 0 Отговор
    крадците още ли не са в пандиза?!

    12:13 02.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Годината мина.Вече трябва да се прави бюджет за следващата година.

    12:14 02.05.2026

  • 3 идва им времето

    12 0 Отговор
    Защо каните само бъдещи затворници с престъпно минало !!

    12:15 02.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И той като дъртия хитриц

    8 0 Отговор
    Мине не мине се появява
    Иначе не е много гладен
    Хитрата лисица много им набута
    Затова го търпяха
    Не че е светец.

    12:18 02.05.2026

  • 6 ГЕРБ , ДПС ,ИТН,БСП

    9 1 Отговор
    Фалираха и окрадоха България. Затова се вдига инфлацията. Няма производство.

    Коментиран от #15

    12:20 02.05.2026

  • 7 дядо дръмпир

    3 1 Отговор
    Мисля ,че разбирам много от пари ,а съпругата ми още повече !Питах я нея ,дали е възможно и как би направила бюджет за половин година-НОВ....Стигнахме до извода ,че може на ОСНОВА СТАРИЯ и допълнения бъдещи разходи.Оказва се не е толкова трудно,колкото се мъчите да го изкарате.Общо взето е възможно да монтираш шахматни табла до надгробна плоча и да извършиш тези дейности на ум ,ако имаш точни числа!ПС.Не ви съветвам да си купувате бг-ценна книга дори да имате вси пари на света.Ако СА Хамерикански ценни книги -Може.Не ви съветвам и ЕС ценна книга...да купууете!

    12:21 02.05.2026

  • 8 анче ма

    7 1 Отговор
    тоз дето набута тук краун ейджънтс що ни го курдисваш тук
    от епопея на забравените лапачи

    12:22 02.05.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    За децата от клоZETA(00)-
    Те тоА за ЕДНА НОЩ увеличи ВЪНШНИЯ ДЪЛГ на България с ЕДИН МИЛИАРД😡❗
    тоА в прав текст казА:
    "Аз нямам нищо общо с брат си!"
    Те такива ни оГРАБляваха и ни оГРАБляват‼️

    12:24 02.05.2026

  • 10 хаха

    5 1 Отговор
    Първо трябва нов закон за държавните служители...и закон за да е възможна подмяната на ръководството на всички комисийки и агенцийки които работят в полза на Тиквата и Шопара.

    Коментиран от #12

    12:24 02.05.2026

  • 11 А този крадец

    6 0 Отговор
    откъде се пръкна?

    12:25 02.05.2026

  • 12 Държавен служител/вредител

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Законът закриля държавните вредители.

    12:26 02.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А Велчев, Гюров и Радев?

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "ГЕРБ , ДПС ,ИТН,БСП":

    Те са светци, нали?

    12:29 02.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Помагай

    3 0 Отговор
    да се не озорят, че ще има скъсани менискуси

    12:31 02.05.2026

  • 18 ТОЗИ Е ЛЪЖЕЦ

    3 0 Отговор
    И сериозен крадец. Превалутира дълга на България от което загубихме милиарди.

    12:31 02.05.2026

  • 19 си пън

    4 0 Отговор
    велчев,кажи що не си направи хотел докат беше в англя ами доде се накрадеш тука

    12:35 02.05.2026

  • 20 Ако го можеш

    0 0 Отговор
    Трудни неща няма - мистър магнолия

    12:36 02.05.2026

  • 21 истината

    0 0 Отговор
    ако политиците в беге гетото не бяха крадливи нямаше да е толкова окрадена държавата

    12:41 02.05.2026

