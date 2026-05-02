Николай Денков: Асен Василев не искаше раздялата с ДБ

2 Май, 2026 14:40 1 678 43

„Кризата с цените, която идва, вероятно ще е по-голяма от тази, която бе през 2022 година", коментира зам.-председателят на ПП

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Зам.-председателят на „Продължаваме Промяната“ акад. Николай Денков бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за коментира разцеплението на коалицията ПП-ДБ на две парламентарни групи в 52-рото Народно събрание.

„Ние вече сме в нов етап на политическото развитие в България. Имахме две много важни задачи – влизане в центъра на Европа с Шенген и еврозоната, те са вече изпълнени, както и да осигурим избор на нов ВСС и инспекторат към него без Борисов и Пеевски. Оттук нататък отговорността да приключи ВСС и инспектората към него е в мнозинството, което е осигурено с тези избори. Веднага с тях изскача въпросът как ще осигурим по-добър живот на хората, които са наистина в трудна ситуация“, заяви акад. Николай Денков.
„Кризата с цените, която идва, вероятно ще е по-голяма от тази, която бе през 2022 година. Ключовият въпрос в следващите месеци и години е как ние ще осигурим доходи, които да бъдат по-големи от инфлацията. Каква ще бъде икономическата политика, така че кризата с цените да не се прехвърли в социални проблеми. Единствено „Продължаваме Промяната“ е предлагала пакет от икономически мерки през 2022 година без хората да обеднеят и без бизнесът да пострада. Основният ни приоритет е да убедим всички, че това са правилните икономически политики и ние ще работим за тях“, каза още той.

„Бъдещето ще покаже дали е грешка раздялата ни в две парламентарни групи. Последните два избора затвориха нашата подкрепа до 12%-14%. Трябва да търсим по-широка подкрепа според подкрепата на хората. Проучванията сочат, че най-големите проблеми са свързани с инфлацията, цените и качеството на здравеопазването. Имаме някои различия по тези теми с „Демократична България“. Акцентът е, че раздялата е нещо много лошо. Ние гледаме в бъдещето и целта е да увеличим подкрепата, но да работим заедно с „Демократична България“. Предложили сме им споразумение, надявам се да го подпишем и да работим заедно за увеличаване на подкрепата. Ние трябва да се върнем отново на 25-30%, каквито сме имали в предишни години“, заяви акад. Денков.

„Асен Василев не искаше раздялата. Миналата година внушения, които бяха лансирани от хора около ДБ, не са верни. За общите въпроси, които имаме да решаваме, ние ще гласуваме заедно с „Демократична България“. Нашата цел трябва да бъде следващият път да бъдем първа политическа сила, заедно с „Демократична България“, защото сме убедили повече хора да гласуват за нас. Един от проблемите на изборите бе, че имаше достатъчен разнобой, за да усетят хората, че не звучи силно заявката, че искаме да сме първи и да управляваме държавата. Можем да обсъждаме преди избори и да търсим най-ефективния начин да се спечелят гласоподаватели, давайки им възможност да имат различни опции. Затварянето в една ниша дава един и същ резултат“, коментира зам.-председателят на „Продължаваме Промяната“.

„Категорично мога да кажа, че в „Продължаваме Промяната“ на всички избори приоритет е било да получим най-голям общ резултат. Приоритетът е най-широка обща подкрепа. В „Демократична България“ има друг акцент – да се сложат приоритети към други хора. Това не е нещо, което е забранено. Това е част от изборния процес. Усещането ни е, че можеше да имаме по-висок общ резултат, ако не бяха действали по този начин. Това обаче е само усещане. За да работим с факти, това е една от причините да отидем към формата с отделни партии, които могат да работят заедно“, заяви акад. Денков.

„Ще бъдат ли разчистени от новия ВСС магистратите, свързани със скандалите „Осемте Джуджета“, „Нотариуса“ и др.? Стоят проверки на Борисов на трупчета. Това са въпроси, по които без съмнение ще работим заедно с ДБ. Ако Радев и неговата партия започнат да се ослушват по тези теми, ние ще го огласим. Не знам дали Радев се ослушва за охраната на Борисов и Пеевски. Трябва да видим техните законопроекти и как те гласуват по нашите. Трябва да видим как ще подходят към бюджета, защото това е огледало на финансовите политики. Какво ще направят със законите, заради които висят плащания по ПВУ. Това зависи само от мнозинството на Радев в момента. Тези въпроси не са към нас, а към Радев и неговите хора в парламента“, коментира народният представител от ПП.

„Искаме да има ясни правила, които да не позволяват да се злоупотребява с държавна охрана, която е изключително скъпа. Тя трябва да се използва само там, където е необходима. По начина, по който бяха арестувани кметът на Варна Благомир Коцев и други хора. Те не само че не са виновни, а и осъждат България. При охраната на Борисов и Пеевски очевидно има двоен стандарт. Не може Борисов 5 години, след като е бил премиер, да има още охрана. Пеевски също няма причина да има охрана от НСО. Единствената причина е да демонстрират власт или да се притесняват от криминални минали събития. Достатъчно информация има за Борисов и Пеевски за истории от миналото“, заяви акад. Денков.

„Борисов и Пеевски протягат ръка към Радев. Видяхме го с това, че те подкрепиха председателя на Народното събрание. Това не е нещо, което е поискал Румен Радев, те самите го правят, опитват се да подадат ръка. Дали отсрещната страна ще я посрещне тази ръка, предстои да разберем. Думите нямат значение, а гласуванията в парламента и програмата на самото правителство. Видях това, което е публикувано от ПБ, това е набор от добри пожелания“, каза Денков.

„Трябва да се приложи пакет от мерки с два компонента – насочени към хората и към бизнеса. Може много бързо да се промени прагът за регистрация по ДДС, това е за малките и средните предприятия. За малкия и среден бизнес точно в тези времена е нещо, което ще им спести време, пари и усилия. Второто и ключово за бизнеса е прагът в цената на тока. Нямаме време по време на криза ние да говорим дали тази мярка изкривява пазара, или не. Ако не се направи, скокът в цените на тока се пренася във всички други цени, като по този начин влияе и на крайните потребители. Цените на горивата – отново трябва да има подкрепа и няма време за забавяне. Те през транспортните фирми се пренасят в цените на храните и лекарствата. Това удря най-уязвимите хора. Предложили сме и законопроекти за работещите млади семейства също“, заяви акад. Денков.

„Ние декларирахме ясно, че ще участваме в процес на избор на нов ВСС, ако бъдем поканени. Ние не знаем дали ще бъдем поканени. В декларацията на Петър Витанов от ПБ имаше критики към нас, ние не чухме критики към Борисов и Пеевски. Ние нямаме намерения да извиваме ръце или такива думички, каквито бяха използвани в тази декларация. Следващите няколко седмици са решаващи в това отношение. Ако набързо бъдат избрани няколко хора, за които не може да се разбере дали са участвали в структури на влияние и каква е тяхната биография, нищо няма да се промени“, заяви акад. Николай Денков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джо

    26 8 Отговор
    Любимият депутат на цял народ, що не го скриете малко и него заедно с мирчевия.

    14:54 02.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 10 Отговор
    Този го бих в подлеза на Партийния дом.

    Коментиран от #27, #29, #37, #39

    14:56 02.05.2026

  • 3 Ура,,Ура

    22 6 Отговор
    За втори път подменяте вота на хората. Първият път със сглобката и сега с разделението си. Хората са гласували за ППДБ, а не за всеки поотделно. Ако бяхте декларирали това разделение преди изборите със сигурност едните нямаше да са в НС. Голяма грешка. На какво разчитате занапред не е ясно.

    Коментиран от #7

    14:57 02.05.2026

  • 4 Хипотетично

    11 5 Отговор
    Ас.Вас. не иска раздяла с ДБ, стига да се подчиняват на разпорежданията му за постигане с десни методи леви цели.

    14:58 02.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Има ни пак

    16 7 Отговор
    И сега като си поставят Денков за кандидат президент това ще е краят и на ПП и на ДБ. Язък за тези, които бяха на протестите. Добре че тулупа си подаде оставката.

    Коментиран от #26

    15:01 02.05.2026

  • 7 сладкодумните

    13 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ура,,Ура":

    Както от самото начало, разчитат на лицемерие и розови обещания (за пет моста над р.Дунав и редовна аеролиния София-Скопие с първи и последен пътник КироП.).

    15:02 02.05.2026

  • 8 Даката

    12 6 Отговор
    Много сте подли, бе Радевите служебни бунаци ПП ДБ... дали някога ще ви дойде акъла в главите, нещо за чегъртане не остана ли???

    15:03 02.05.2026

  • 9 Ники обича да пътува

    15 4 Отговор
    Мда,не е леко да носиш тежко......

    15:03 02.05.2026

  • 10 Кой какъв е

    12 2 Отговор
    Няма по-големи врагове от тези, които са вървяли заедно и по някакви непреодолими причини са се разделили. Но, ще видим!

    15:03 02.05.2026

  • 11 Цвете

    11 2 Отговор
    ВЪПРОС? СЛЕД КАТО ВАСИЛЕВ НЕ Е ИСКАЛ ДА СЕ " РАЗДЕЛЯТ " ППДБ, КОЙ ОТ ДБ ТОГАВА Е " ПОМОГНАЛ " ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ? НАПОЛОВИНА КАЗАНОТО, НЕ Е ДОКАЗАНОТО ,НАЛИ? КОЙ ПО ДЯВОЛИТЕ ПОДПАЛИ ЧЕРГАТА? ДЕНКОВ БЪДЕТЕ ОТКРОВЕН И КАЖЕТЕ, КОЙ ПУСНА ФИТИЛА? И ЗАЩО БОЖАНКОВ ПРОДЪЛЖАВА ДА ТВЪРДИ, ЧЕ Е ИМАЛО НАПРЕЖЕНИЕ? ГОВОРЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ, А ВИЕ ИГРАЕТЕ НА ТУКА ИМА, ТУКА НЕМА? КОЙ ЛЪЖЕ? 🙉🙊🙈👺👺

    Коментиран от #15, #25

    15:06 02.05.2026

  • 12 Цвете

    7 1 Отговор
  • 13 Асен не искаше,

    6 5 Отговор
    но Радев му е роднина все пак и не можеше да му откаже.
    Разделението на България трябва да продължи с пълна сила по плана на Решетников, докато и последната оцеляла копейка се раздели на две, докато се чуди на кой шеф да угоди по-напред.

    15:08 02.05.2026

  • 14 Име

    4 6 Отговор
    Ники сапун!! Молец!

    15:09 02.05.2026

  • 15 Абе ,пиленце!!!!

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Цвете":

    Божанков е едно рядко .айно. какво значение има какво говори?!

    15:10 02.05.2026

  • 16 Не знаеш ли?

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    Името му е Разделителя на нацията с партизанско име Руми Зеленото Чорапче, по прякор (Пи)Пилота

    15:11 02.05.2026

  • 17 Решили сте

    9 2 Отговор
    и така, продължавате по вашия начин. Важно е не какво иска ДБ, а какво искат вашите избиратели. Не захранвайте медиите с тъпи изявления. Мълчанието е полезно. Хората не се интересуват от бляботене

    15:18 02.05.2026

  • 18 И КАТО СИ ПОМИСЛЯ!!!?

    7 4 Отговор
    И като си помисля, че тоз академик, който във Франция не би станал повече от асистент и кокорчо, който от икономика разбира не повече от Бай Тошо, говореха, че като спечелят и ако спечелят изборите “ ще/ни/оправят всичко, че имат рецептите и знаят как/, а като преминаха безспорно честните избори с тяхно МВР, даже и парламентарната им група / на коалицията/ се разпадна… ако съм на мястото на тогозе академик ще се скрия в дън земя от стам!

    Коментиран от #22

    15:21 02.05.2026

  • 19 Мартин Димитров

    6 3 Отговор
    днес каза точно обратното на Денков- Кокора СОБСТВЕНОРЪЧНО разделил Шарлатаните на Радев!

    Изпълнил поръчка на Радев.
    Голям ментарджия е тоя Денков!

    Коментиран от #23

    15:21 02.05.2026

  • 20 Радев раздели ППДБ

    5 4 Отговор
    за да му е по лесно да ги командва.

    Не че до сега му беше трудно!

    15:22 02.05.2026

  • 21 Истината

    8 2 Отговор
    ДБ прекалиха, вместо да критикуват Борисов и Пеевски, вадят дребни спораве с ПП от "кухнята" на коалицията и оплюват уж партньорите си...

    15:24 02.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Стига си

    4 5 Отговор
    мрънкал старче!
    Аут сте!

    15:26 02.05.2026

  • 25 Що пишеш с главни букви

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Цвете":

    и по два пъти бе, маце?

    Хем трудно ти се чете, хем си досадна!

    Коментиран от #43

    15:26 02.05.2026

  • 26 При това стечение на обстоятелствата

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Има ни пак":

    Радев и хипопотам да сложи за президент ще го изберат. Давам пример с магарето на Борисов което все още от време на време реве и пръхти в медиите

    15:27 02.05.2026

  • 27 Дрънкаш глупости!

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Дрънкаш глупости!

    15:27 02.05.2026

  • 28 Кики

    3 4 Отговор
    На Ники му се пътува. Ще може ли да му намерим службичка да има държавни командировки?

    15:30 02.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 На кои

    4 2 Отговор
    хора подменят вота, със сигурност не вашия. За избирателите на "Промяната" няма подмяна но вота така че не се бъркайте. Не са "радеви", тоя интересчия използва хората и после ги прогонва. А.В го нарече лицемер не без причина. Той се изрепчи, че били шарлатани. Видя се кой е шарлатанин, който унизи президентската институция. Правили ала-бала с него? А той направи ала-бала с народа. Не подкрепяйте тоя за абсолютно нищо, да се монтира с дебелетата

    15:30 02.05.2026

  • 31 ВКК 531

    2 5 Отговор
    Глупости говори, дано изчезнете като фактор в политиката БЪРЗО!

    15:31 02.05.2026

  • 32 Истината боли

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Мнение":

    Понякога.

    15:33 02.05.2026

  • 33 Ники иска да пътува

    3 5 Отговор
    Скоро ще пътува...

    15:34 02.05.2026

  • 34 Ауууу

    1 2 Отговор
    Айде кажете сега не са ли п е д е р а с и и двете партии другите твърдят обратното.Аз не мога да разбера толкова ли много п им а в България та гласуват за тези отрепки

    15:40 02.05.2026

  • 35 Браво, Денков! Умен и достоен политик!

    3 2 Отговор
    Шут за ДБ!! Те ви дърпат назад и ви компрометират!!

    15:40 02.05.2026

  • 36 Избирателите

    1 0 Отговор
    на Радев са като него и затова се разбират

    15:44 02.05.2026

  • 37 123

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Бил си го с г.за ти знаеш по къде

    15:45 02.05.2026

  • 38 Хо хо

    1 0 Отговор
    Те ти булка Спасовден. Никой не искал да се разделят но се разделили. Не е ли шизофренично или е от Хуманата 1и2?

    15:46 02.05.2026

  • 39 ???

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не си е бил платил ср@ Нь ето в "заведението" ти ли ???

    Коментиран от #41, #42

    15:53 02.05.2026

  • 40 Защо ли

    1 1 Отговор
    Тоя ,,академик" когато го зърна на фото го оприличавам на плъх,а кога чуя и гласът му...на такъв преплувал на ...,,отсрещния бряг"...

    15:58 02.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Изтриха ме

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "???":

    Но пак приеми моите поздравления!

    16:03 02.05.2026

  • 43 Цвете

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Що пишеш с главни букви":

    ПЕЛТЕЧ КА СЪМ И НЕ ВИЖДАМ ....
    ЕЕЕЕХ , ГОДИНКИ, ГОДИНКИ ... КОГА ГИ МИНАХ 90-ТЕ 😭😭😭
    АЗ ПАК СЪМ ДОБРЕ...
    АМА ИМА ЕДИН ДЕТО ПИШЕ ПРЕЗ 2 РЕДА... ЗАВАЛИЯТА - ПАРК ИНСОН И ПЕЛ ТЕК ЗАЕДНО !

    16:03 02.05.2026

