Асен Василев: ГЕРБ ни държаха на постна пица, Радев ни сложи на капково напояване

ГЕРБ ни държаха на постна пица, Радев ни сложи на капково напояване. Това заяви пред БНР лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, който е и бивш финансов министър.
"Това, което аз виждам, е, че "Прогресивна България" показа с първите си действия, че техните политически приоритети са сбъркани. Това са същите политически приоритети, които едно време ни докараха постната пица. В разгара на кризата да замразим за три години пенсиите. Същият начин на мислене", посочи той.
Процедура по свръхдефицит се открива от ЕК, когато има конкретен повод, обясни Василев. "Защо е открита само на България? Пише, че тяхната прогноза за 2026 г. е, че ние ще бъдем на 4.1% дефицит, защото не виждат траектория, която да го ограничи към момента и няма предложен бюджет, който да казва нещо друго".
Ако успеем да се поберем в трите процента дефицит, за нас няма да има никакви санкции, обясни той. "Въпросът е колко ще бъде дефицитът на 31 декември 2026 г. А той ще е колкото Министерството на финансите реши да бъде на база на бюджета, който ще представи. Това зависи от приходите, които ще бъдат събрани. А заради високата инфлация в момента събираемостта на приходите върви изключително добре. Приходите от ДДС към май месец са нагоре с 20%. Най-вероятно ние ще завършим 2026 г. със седем милиарда повече приходи от миналата година. Въпросът е срещу тези приходи какви разходи ще бъдат заложени в бюджета".
Асен Василев посъветва финансовия министър първо да си направи истинска прогноза за приходите. "След това откъде идва ръстът в разходите. Ръстът в разходите от данните, които бяха изнесени за първото тримесечие, идва основно от заплати на администрацията и издръжка на администрацията".
В икономиката остават два големи сиви сектора, които трябва да бъдат много сериозно прегледани, каза още бившият финансов министър. "Единият е на строителството. Вторият е търговията с плодове и зеленчуци".
Лидерът на ПП коментира и задържането на Стоян Мавродиев в Сърбия.
Бившият шеф на държавната Българска банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка. Мавродиев, който е в неизвестност от 22 август 2024 година, е обвинен в длъжностно присвояване.
"През 2021 г., когато влязохме в служебния кабинет, Българската банка за развитие беше към Министерството на икономиката. След проверка стана ясно, че един милиард лева са раздадени на осем фирми без реални обезпечения. Кредитите спряха да бъдат обслужвани. Това е директна щета за българските граждани, пари, които са дадени на банката под формата на капитал от нашите данъци. Още тогава това беше изпратено към прокуратурата. Пет години по-късно явно вече има някакво действие по въпроса. Крайно време е веднъж да видим някой да понесе последствията от действията си, с които е накърнил интереса на българската държава", каза Василев.
Няма симисъл от Българската банка за развитие по начина, по който се управлява, смята лидерът на ПП.
"Може би най-добре е да бъде закрита. През последните години тя не генерира нищо друго освен скандали", предложи той.
Не смятам, че Благомир Коцев трябва да подаде оставка заради незаконния град в "Баба Алино", каза още Асен Василев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #28, #31, #57
16:10 04.06.2026
2 Оставка
ОСТАВКА!
Референдум за връщане на лЪв със златно покритие.
Оставка българофоби!
Оставка - искаме Референдум на Дойран, фалшифицирахте данните за инфлация, дефицит и ценова стабилност. Теглихте чудовищни заеми. Пак увеличихте Здравните, ток, и парно.
Оставка на 240 българофоба в НС, БНБ и НСИ.
Коментиран от #26, #38
16:15 04.06.2026
3 Нема ядове
16:15 04.06.2026
4 Трол
Коментиран от #27
16:16 04.06.2026
5 Буден
16:16 04.06.2026
6 Хак
16:16 04.06.2026
7 От едно
16:17 04.06.2026
8 Ами
В български или в американски затвор да лежи :)
16:18 04.06.2026
9 незнайко
16:18 04.06.2026
10 Ти първо да върнеш дълговете
16:19 04.06.2026
11 провинциалист
16:24 04.06.2026
12 Асенка Мераклийката
16:25 04.06.2026
13 Тити
Коментиран от #20
16:25 04.06.2026
14 Тегля заем, раздавам пари голяма съм раб
16:26 04.06.2026
15 30 милиарда дългове
16:26 04.06.2026
16 Радев спечели Пълно Мнозинство
Коментиран от #71
16:28 04.06.2026
17 Българин
16:29 04.06.2026
18 Някой
16:32 04.06.2026
19 Иван Грозни
16:34 04.06.2026
20 Юлия
До коментар #13 от "Тити":Глупости,трябва време за да се оправят нещата!
16:36 04.06.2026
21 9ти септември
16:38 04.06.2026
22 Баба
16:40 04.06.2026
23 КАТО ВИ ГЛЕДАМ
ХИЧ НЕ МИ СЕ ВЯРВА ПИЦАТА ВИ ДА Е БИЛА ПОСТНА.
ВСИЧКИ СТЕ ДОБРЕ ОХРАНЕНИ.
16:41 04.06.2026
24 шарлатаните ЗАСЛУЖАВАТ НЕ ПИЦА И НАПОЯВА
16:42 04.06.2026
25 Тома
Коментиран от #33
16:46 04.06.2026
26 Едно е да искаш
До коментар #2 от "Оставка":И хубу, оставка на всички партии, само на прогресистите-не!😂 И кво румбаки ша го правите цар на фалираладържава?! Или се надявате путя да ни вземе под крилото,ама мнооого ще се разочаровате, защото тия в кремля са свикнали само да вземат, то не и да дават!🤣🤣🤣
Коментиран от #69
16:46 04.06.2026
27 Виж сега,
До коментар #4 от "Трол":Точно обратното,при Мунчо ще минем на фотосинтеза
16:47 04.06.2026
28 Мнение
До коментар #1 от "честен ционист":Кога най-после ще бъдат опандизени такива като Асен Василев, Кирил Петков, Ивайло Мирчев, Андрей Гюров, Бойко Борисов, Делян Пеевски и др подобни, за г.ноцид срещу народа си???
Събра ли народът ни 600хил подписа за задължителен референдум за еврото???
Гласува ли Асен Василев (заедно с останалите антибългари) за приемането насила на еврото, с фалшиви данни, против интересите на България и българите???
Какво правят още на свобода???
Та дават акъл от купените студиа???
Всички тия продажници да бъдат тикнати моментално от Радев по затворите!
Ако и той се окаже един от тях, да влиза в кауша моментално!!!
16:49 04.06.2026
29 УРИНИРАМ ФУСТАТА НА
Коментиран от #32
16:53 04.06.2026
30 малко истински факти
Коментиран от #48
16:53 04.06.2026
31 Петро-хан
До коментар #1 от "честен ционист":Кмета няма ли да помогне със 70-80 хил. ерво?
16:54 04.06.2026
32 КОГА ?
До коментар #29 от "УРИНИРАМ ФУСТАТА НА":Кога най-после ще бъдат опандизени такива като Асен Василев, Кирил Петков, Ивайло Мирчев, Андрей Гюров, Бойко Борисов, Делян Пеевски и др подобни, за г.ноцид срещу народа си???
16:54 04.06.2026
33 Да бе
До коментар #25 от "Тома":Тц, Мистър Кеш прати Кики и Кокорчо да купят Екогласност за платформа на бъдещата партия а оня се разсмърдя и оплака на Биволицата та се наложи да лижат дясната част от задника на Нестимир нищо че го дават леви. Тогава Биволицата се усети и улете в бизнеса с оръжие за Украйна. Комунягите все към оръжието гледат от време оно.
16:55 04.06.2026
34 Абе ти гледай ерокомисията да не те
16:55 04.06.2026
35 Да ама с постната
Коментиран от #39
16:55 04.06.2026
36 Прогресивна България
16:56 04.06.2026
37 Абсурдистан
16:57 04.06.2026
38 няма лошо
До коментар #2 от "Оставка":Проблемът е, че този сайт се посещава основно от дегенерати. И себе си включвам Няма кой да чуе.
Пък да не говорим, някой да се вдигне на протест.
Коментиран от #55
16:58 04.06.2026
39 АБРЕ ДРУЖЕ
До коментар #35 от "Да ама с постната":С МАЗНИНКАТА БАНКЯТА Я ЦАПЦАРОСА МАЗНИНКАТА А КОКОРЧО НИ ЗАРОБИ
Коментиран от #51
16:59 04.06.2026
40 Ха,ха
17:00 04.06.2026
41 Боташа или ботуша на терора
17:00 04.06.2026
42 хех
Коментиран от #43
17:01 04.06.2026
43 Ха,ха
До коментар #42 от "хех":Крадци
17:02 04.06.2026
44 Кокора
И инфлационния ръст на БВП.
Така по счетоводен баланс всичко е прекрасно, само дето пенсионери и социално слаби пищят , че инфлацията им изяжда пенсиите.
Налага се Кокора да вземе дълг, за да плаща пенсии и заплати.
Най- некадърният министър на финансите който България е имала!
17:03 04.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Дориана
Коментиран от #64
17:05 04.06.2026
47 Ако Румен Спецов
Сега не може да се тегли заем от 3,8 милиарда евро,защото няма обезпечение.
Не се приема нов бюджет докато не си върнем поне лихвите и започнем да си плащаме старите заеми.
Дали Украйна си плаща тока който и даваме от АЕЦ Козлодуй?От това също може да се печели и т.н.
17:06 04.06.2026
48 Ти пък
До коментар #30 от "малко истински факти":Забравил си ала бала с президента от оня запис. Кокора играе сложно за да се намести с 6% в някаква игра. Мисля че в ПВУ или еврофондовете. Нали са шарлатани и си знаят кътните зъби. Консултантин демек, с опит в далаверите. Забравил си Божурище и как Чехльо и Мистър кеш си подават топката Кокорчо. Дялан камък е Кокорчо, има въображение за мушиите.
17:06 04.06.2026
49 Аз пък съм доволен
17:07 04.06.2026
50 Шмекер Копейкин празнодумеца
Коментиран от #58
17:07 04.06.2026
51 Ми той,
До коментар #39 от "АБРЕ ДРУЖЕ":Бойко си е казал че е отрсъл с филия намзана с мас... Как да не топне в мазнинката и да не си оближе сам пръстите... няма да даде на друг да му ги ближе я...
17:11 04.06.2026
52 604
17:11 04.06.2026
53 На пенсионерите и
17:13 04.06.2026
54 име
17:13 04.06.2026
55 Бай Араб
До коментар #38 от "няма лошо":На протест се вдигат като им платиш,без пари никой нищо не вдига .За Асен Василев да най- хубави поколението Z за 20 лева скачат като заклани кокошки,той на всички пари не дава, само на някои.
17:15 04.06.2026
56 Варна
17:18 04.06.2026
57 Българин
До коментар #1 от "честен ционист":Асанчо тебе анадолските м@нaфи на бaхур да те сложат ...
17:19 04.06.2026
58 Дориана
До коментар #50 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":Точно обратното, сега се гответе Румен Радев и неговата партия Прогресивна България , които са на светлинни години по морал, съвест и интелект по- високо от Борисов, Пеевски и Компания да разкрият и спрат всички корупционни сделки . Голям страх тресе опозицията.
17:20 04.06.2026
59 Тити на Кака
Да не се е появил някой нов ППетрохан, та така?
17:20 04.06.2026
60 3.14К
17:23 04.06.2026
61 Коко
17:26 04.06.2026
62 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:26 04.06.2026
63 Само злобен либераст може да лъже така
17:30 04.06.2026
64 Джон Наш
До коментар #46 от "Дориана":Проблема е че профила на Асеня не е такъв какъвто си го представяш. Кокора е асоциален хомосексуален тип при който моралните задръжки не играят и всичко е подчинено на лично облагодеталствене. Отдавна е разбрал че човешката алчност е мощен фактор за подчиняване на индивида. Така манипулира и пенсионерите и обществения сектор та дори и мързелите от ДБ. Не случайно той е кофчежника на ППДБ( "Ние нерегламентиран кеш имаме") и достатъчно дълго време се задържа за да обърка финансите на държавата. Няма сми да се анализират финансовите му действия, защото те са подчинени на друга логика която няма нищо общо с публичните финанси. Обяснението би дошло от криминалните психолози.
Коментиран от #67
17:32 04.06.2026
65 хаха
Кокорчо призна, че инфлацията е къмто 20%? Защото как ще се вдигнат приходи от ДДС, ако се плаща на старите цени и в количества стоки и услуги някак хората не се вижда да потребяват повече?
И какво точно той се пени за дефицита, като ППДБ гласува за повишаване на пенсии и заплати в бюджета, за да подкупят хората да не се бунят за еврото? Тези пари сега как да се плащат? И как да се орежат без бунтове?
17:32 04.06.2026
66 Да да
17:40 04.06.2026
67 Aлфа Вълкът
До коментар #64 от "Джон Наш":Кокорчо може да е гей, ама от Тиквата и Фатмака не са ни управлявали по-големи
5-ерасти.
17:41 04.06.2026
68 знаещ
17:42 04.06.2026
69 незнайко
До коментар #26 от "Едно е да искаш":(защото тия в кремля са свикнали само да вземат )
И какво по точно са ни взели от КРЕМЛЯ ?
Виж американците какво направиха ! Всичко си вземат без да ни питат защото сме в НАТО ! Гражданското летище е последното засега , тецовете Марица 1 и 3 ,военните ни бази , златодобива ! Още да изброявам ли ?
Господине мозъка Ви е толкова промит, че няма накъде повече !!!
17:46 04.06.2026
70 Гост
17:46 04.06.2026
71 Анонимен
До коментар #16 от "Радев спечели Пълно Мнозинство":Народа хахахаЗлоупотреба с думата НаРО ДА Радев БКП червените олигарси завладяха цялата държава Модел Радев Оставка
17:47 04.06.2026