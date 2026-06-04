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България »
Асен Василев: ГЕРБ ни държаха на постна пица, Радев ни сложи на капково напояване

Асен Василев: ГЕРБ ни държаха на постна пица, Радев ни сложи на капково напояване

4 Юни, 2026 16:09 1 896 71

  • асен василев-
  • бюджет-
  • пб-
  • румен радев

Това, което аз виждам, е, че "Прогресивна България" показа с първите си действия, че техните политически приоритети са сбъркани. Това са същите политически приоритети, които едно време ни докараха постната пица

Асен Василев: ГЕРБ ни държаха на постна пица, Радев ни сложи на капково напояване - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ ни държаха на постна пица, Радев ни сложи на капково напояване. Това заяви пред БНР лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, който е и бивш финансов министър.

"Това, което аз виждам, е, че "Прогресивна България" показа с първите си действия, че техните политически приоритети са сбъркани. Това са същите политически приоритети, които едно време ни докараха постната пица. В разгара на кризата да замразим за три години пенсиите. Същият начин на мислене", посочи той.

Процедура по свръхдефицит се открива от ЕК, когато има конкретен повод, обясни Василев. "Защо е открита само на България? Пише, че тяхната прогноза за 2026 г. е, че ние ще бъдем на 4.1% дефицит, защото не виждат траектория, която да го ограничи към момента и няма предложен бюджет, който да казва нещо друго".

Ако успеем да се поберем в трите процента дефицит, за нас няма да има никакви санкции, обясни той. "Въпросът е колко ще бъде дефицитът на 31 декември 2026 г. А той ще е колкото Министерството на финансите реши да бъде на база на бюджета, който ще представи. Това зависи от приходите, които ще бъдат събрани. А заради високата инфлация в момента събираемостта на приходите върви изключително добре. Приходите от ДДС към май месец са нагоре с 20%. Най-вероятно ние ще завършим 2026 г. със седем милиарда повече приходи от миналата година. Въпросът е срещу тези приходи какви разходи ще бъдат заложени в бюджета".

Асен Василев посъветва финансовия министър първо да си направи истинска прогноза за приходите. "След това откъде идва ръстът в разходите. Ръстът в разходите от данните, които бяха изнесени за първото тримесечие, идва основно от заплати на администрацията и издръжка на администрацията".

В икономиката остават два големи сиви сектора, които трябва да бъдат много сериозно прегледани, каза още бившият финансов министър. "Единият е на строителството. Вторият е търговията с плодове и зеленчуци".

Лидерът на ПП коментира и задържането на Стоян Мавродиев в Сърбия.

Бившият шеф на държавната Българска банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка. Мавродиев, който е в неизвестност от 22 август 2024 година, е обвинен в длъжностно присвояване.

"През 2021 г., когато влязохме в служебния кабинет, Българската банка за развитие беше към Министерството на икономиката. След проверка стана ясно, че един милиард лева са раздадени на осем фирми без реални обезпечения. Кредитите спряха да бъдат обслужвани. Това е директна щета за българските граждани, пари, които са дадени на банката под формата на капитал от нашите данъци. Още тогава това беше изпратено към прокуратурата. Пет години по-късно явно вече има някакво действие по въпроса. Крайно време е веднъж да видим някой да понесе последствията от действията си, с които е накърнил интереса на българската държава", каза Василев.

Няма симисъл от Българската банка за развитие по начина, по който се управлява, смята лидерът на ПП.

"Може би най-добре е да бъде закрита. През последните години тя не генерира нищо друго освен скандали", предложи той.

Не смятам, че Благомир Коцев трябва да подаде оставка заради незаконния град в "Баба Алино", каза още Асен Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    43 11 Отговор
    Асенката да мине на Оземпик.

    Коментиран от #28, #31, #57

    16:10 04.06.2026

  • 2 Оставка

    36 19 Отговор
    Оставка на ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ участвали в измамата Юрошит. Оставка на ПБ, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП участвали в гласуване на 17 млрд. лв. за ЕСМ за спасяване ако се наложи на фалирали държави.
    ОСТАВКА!
    Референдум за връщане на лЪв със златно покритие.
    Оставка българофоби!
    Оставка - искаме Референдум на Дойран, фалшифицирахте данните за инфлация, дефицит и ценова стабилност. Теглихте чудовищни заеми. Пак увеличихте Здравните, ток, и парно.
    Оставка на 240 българофоба в НС, БНБ и НСИ.

    Коментиран от #26, #38

    16:15 04.06.2026

  • 3 Нема ядове

    50 9 Отговор
    Да вдигнете заплатите на ченгетата и да им купите коли! Те са основата на нашия БВП

    16:15 04.06.2026

  • 4 Трол

    12 24 Отговор
    Радев ни сложи на блажна наденица.

    Коментиран от #27

    16:16 04.06.2026

  • 5 Буден

    59 10 Отговор
    Най добрата реколта е с капково напояване? РАЗДУХТЕ ЗАПЛАТИТЕ И ВЗРИВИХТЕ ИНФЛАЦИЯ!

    16:16 04.06.2026

  • 6 Хак

    39 11 Отговор
    да Ви е леврото !

    16:16 04.06.2026

  • 7 От едно

    17 15 Отговор
    котило са и двамата , беше предвидимо ! И с всеки изминат ден идеите и делата стават все по - пагубни , както и затъването на държавата ! Обещанията останаха предизборна стръв , перспектива никаква !

    16:17 04.06.2026

  • 8 Ами

    45 14 Отговор
    Кокорчо е пред голяма дилема.
    В български или в американски затвор да лежи :)

    16:18 04.06.2026

  • 9 незнайко

    50 11 Отговор
    Асен Василев и Левон Хампарцумян са като братя ! Страшно много говорят, но не казват НИЩО, как да се излезе от дадената ситуация ! Още повече не правят нищо за БЛАГОТО на народа ! Всички можем да вземаме заеми като знаем, че НИЕ няма да ги връщаме а някой друг БАЛАМА !!!

    16:18 04.06.2026

  • 10 Ти първо да върнеш дълговете

    53 11 Отговор
    дето ги направи , после ще правиш коментари ! Да не е длъжен народа да ти ги плаща !

    16:19 04.06.2026

  • 11 провинциалист

    33 9 Отговор
    Любимата книга на асенчо е "Живот назаем".

    16:24 04.06.2026

  • 12 Асенка Мераклийката

    32 8 Отговор
    Ако ПП-ЛГБТ дойде на власт, обещаваме за всеки да има нов вибратор...

    16:25 04.06.2026

  • 13 Тити

    23 42 Отговор
    Много е просто Радев излъга нагло една сяла нация.

    Коментиран от #20

    16:25 04.06.2026

  • 14 Тегля заем, раздавам пари голяма съм раб

    41 8 Отговор
    Тоз мръсен боклук къде ни храни на версия от скъпото какво се обажда

    16:26 04.06.2026

  • 15 30 милиарда дългове

    34 5 Отговор
    Герб теглена дългове, но вие се уляхте

    16:26 04.06.2026

  • 16 Радев спечели Пълно Мнозинство

    30 10 Отговор
    Оставете го да управлява това е волята на народа. Стига сте дрънкали като празни тенекии. Асене ти си умен и хитър. Замълчи си поне донякъде. Дайте им сто дни ве тогава дрънкайте.

    Коментиран от #71

    16:28 04.06.2026

  • 17 Българин

    42 10 Отговор
    Тоя е един от боклуците заради които плащаме такива пари за всичко. Поскъпването дойде заради еврото което ни пробутаха тея заедно с Борисов. Обедняхме заради тях

    16:29 04.06.2026

  • 18 Някой

    23 5 Отговор
    Асенчо, ти твоето нали ще си го получиш. Хайде сега с твоите дружки дарете нещо на пенсионерите.

    16:32 04.06.2026

  • 19 Иван Грозни

    19 4 Отговор
    Тоя шмекер много подскача.Капковото става с маркуч.Маркуча има два края и не е уточнено кой край къде се напъхва.Единият в чешмата, другият в бидона, в дамаджаната и кой знае още къде. Ще започне друга песен като врътнат кранчето съвсем.

    16:34 04.06.2026

  • 20 Юлия

    18 4 Отговор

    До коментар #13 от "Тити":

    Глупости,трябва време за да се оправят нещата!

    16:36 04.06.2026

  • 21 9ти септември

    13 2 Отговор
    Беляне

    16:38 04.06.2026

  • 22 Баба

    20 4 Отговор
    А вие ни сложихте на кристали и ни зомбирахте.

    16:40 04.06.2026

  • 23 КАТО ВИ ГЛЕДАМ

    25 1 Отговор
    ИЗМЕТНАТИТЕ ОСАНКИ,
    ХИЧ НЕ МИ СЕ ВЯРВА ПИЦАТА ВИ ДА Е БИЛА ПОСТНА.
    ВСИЧКИ СТЕ ДОБРЕ ОХРАНЕНИ.

    16:41 04.06.2026

  • 24 шарлатаните ЗАСЛУЖАВАТ НЕ ПИЦА И НАПОЯВА

    20 2 Отговор
    НЕ , А ЗАТВОР И НУЖНИК ОТ КОЙТО ДА ГРЕБАТ С ПЪЛНИ ШЕПИ ! НАГЛА ДОЛНА СГАН !

    16:42 04.06.2026

  • 25 Тома

    13 3 Отговор
    Како асенке забрави че Радев ви направи партия а вие после се съешихте с бати Бойко тиквата

    Коментиран от #33

    16:46 04.06.2026

  • 26 Едно е да искаш

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Оставка":

    И хубу, оставка на всички партии, само на прогресистите-не!😂 И кво румбаки ша го правите цар на фалираладържава?! Или се надявате путя да ни вземе под крилото,ама мнооого ще се разочаровате, защото тия в кремля са свикнали само да вземат, то не и да дават!🤣🤣🤣

    Коментиран от #69

    16:46 04.06.2026

  • 27 Виж сега,

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Точно обратното,при Мунчо ще минем на фотосинтеза

    16:47 04.06.2026

  • 28 Мнение

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Кога най-после ще бъдат опандизени такива като Асен Василев, Кирил Петков, Ивайло Мирчев, Андрей Гюров, Бойко Борисов, Делян Пеевски и др подобни, за г.ноцид срещу народа си???

    Събра ли народът ни 600хил подписа за задължителен референдум за еврото???
    Гласува ли Асен Василев (заедно с останалите антибългари) за приемането насила на еврото, с фалшиви данни, против интересите на България и българите???

    Какво правят още на свобода???
    Та дават акъл от купените студиа???

    Всички тия продажници да бъдат тикнати моментално от Радев по затворите!
    Ако и той се окаже един от тях, да влиза в кауша моментално!!!

    16:49 04.06.2026

  • 29 УРИНИРАМ ФУСТАТА НА

    7 3 Отговор
    КОКОРЧО И ШАЙКАТА МУ ОТ КРАДЦИ !

    Коментиран от #32

    16:53 04.06.2026

  • 30 малко истински факти

    0 9 Отговор
    Ха ха , Асенка Василева сега проумя че гербаджиите били по добрия избор .

    Коментиран от #48

    16:53 04.06.2026

  • 31 Петро-хан

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Кмета няма ли да помогне със 70-80 хил. ерво?

    16:54 04.06.2026

  • 32 КОГА ?

    6 4 Отговор

    До коментар #29 от "УРИНИРАМ ФУСТАТА НА":

    Кога най-после ще бъдат опандизени такива като Асен Василев, Кирил Петков, Ивайло Мирчев, Андрей Гюров, Бойко Борисов, Делян Пеевски и др подобни, за г.ноцид срещу народа си???

    16:54 04.06.2026

  • 33 Да бе

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "Тома":

    Тц, Мистър Кеш прати Кики и Кокорчо да купят Екогласност за платформа на бъдещата партия а оня се разсмърдя и оплака на Биволицата та се наложи да лижат дясната част от задника на Нестимир нищо че го дават леви. Тогава Биволицата се усети и улете в бизнеса с оръжие за Украйна. Комунягите все към оръжието гледат от време оно.

    16:55 04.06.2026

  • 34 Абе ти гледай ерокомисията да не те

    4 2 Отговор
    тури на фотосинтеза.

    16:55 04.06.2026

  • 35 Да ама с постната

    7 5 Отговор
    пица, Бойко натрупа бая мазнинка на държавата... А вие я остъргахте заедно с кожичката цялата...Ч е и на заем бая взехте...

    Коментиран от #39

    16:55 04.06.2026

  • 36 Прогресивна България

    9 4 Отговор
    Кокорчо, знам че очите са ти влажни отново да правите сглобка с Тиквата и Шиши, но не ни занимавай със себе си

    16:56 04.06.2026

  • 37 Абсурдистан

    6 3 Отговор
    Кокорчо, подобно на комунистите си мисли, че е много умно да измисля тъпи сравнения.

    16:57 04.06.2026

  • 38 няма лошо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оставка":

    Проблемът е, че този сайт се посещава основно от дегенерати. И себе си включвам Няма кой да чуе.
    Пък да не говорим, някой да се вдигне на протест.

    Коментиран от #55

    16:58 04.06.2026

  • 39 АБРЕ ДРУЖЕ

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Да ама с постната":

    С МАЗНИНКАТА БАНКЯТА Я ЦАПЦАРОСА МАЗНИНКАТА А КОКОРЧО НИ ЗАРОБИ

    Коментиран от #51

    16:59 04.06.2026

  • 40 Ха,ха

    5 0 Отговор
    Как крадат милиарди и никой не ходи по затворите😂😂

    17:00 04.06.2026

  • 41 Боташа или ботуша на терора

    4 4 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуците като крадливия Кокорел от НПО сектата Педрохан!

    17:00 04.06.2026

  • 42 хех

    5 6 Отговор
    Ами тогава защо подскачахте толкова да сваляте ГЕРБ? Седете гладни сега!

    Коментиран от #43

    17:01 04.06.2026

  • 43 Ха,ха

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "хех":

    Крадци

    17:02 04.06.2026

  • 44 Кокора

    5 2 Отговор
    много обича високата инфлация и помпеното на бюджета с инфлационни приходи!
    И инфлационния ръст на БВП.
    Така по счетоводен баланс всичко е прекрасно, само дето пенсионери и социално слаби пищят , че инфлацията им изяжда пенсиите.
    Налага се Кокора да вземе дълг, за да плаща пенсии и заплати.

    Най- некадърният министър на финансите който България е имала!

    17:03 04.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Дориана

    7 1 Отговор
    Асен Василев е на принципа - Най добрата защита е нападението. Вместо да признае, че той е в основата на пълзящата инфлация която заля България той тръгнал да говори срещу Новата власт, която трябва да оправя техните забъркани каши. Точно той увеличи заплатите на учители, МВР , Администрация,лекари и всички възможни сектори.. И то без да е направил реформа обвърза заплатите на учители и всички за които се сетите с автоматично вдигане с проценти според средната работна заплата. Инфлацията тръгна нагоре и когато за да угодят на ЕС се отказаха от Руския газ.. Набързо без България изобщо да е готова и без да се отчете сложната политическа обстановка без референдум набутаха България в Еврозоната. Цените скочиха до Небесата. Така, че Асен Василев да спре да говори и да понесе цялата отговорност заедно с Борисов и Пеевски за финансовото състояние на България , което умишлено прикриваха.

    Коментиран от #64

    17:05 04.06.2026

  • 47 Ако Румен Спецов

    3 0 Отговор
    произвеждаше и продаваше керосин,Лукойл нямаше да ни съди и да се обезцени.И кой му нареди това?
    Сега не може да се тегли заем от 3,8 милиарда евро,защото няма обезпечение.
    Не се приема нов бюджет докато не си върнем поне лихвите и започнем да си плащаме старите заеми.
    Дали Украйна си плаща тока който и даваме от АЕЦ Козлодуй?От това също може да се печели и т.н.

    17:06 04.06.2026

  • 48 Ти пък

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "малко истински факти":

    Забравил си ала бала с президента от оня запис. Кокора играе сложно за да се намести с 6% в някаква игра. Мисля че в ПВУ или еврофондовете. Нали са шарлатани и си знаят кътните зъби. Консултантин демек, с опит в далаверите. Забравил си Божурище и как Чехльо и Мистър кеш си подават топката Кокорчо. Дялан камък е Кокорчо, има въображение за мушиите.

    17:06 04.06.2026

  • 49 Аз пък съм доволен

    6 0 Отговор
    От времето на Кичрчо и Кокорчо... Купих си чисто нова електричка от техния завод в Ловеч... Яко я джиткам а батерията и още не съм я зареждал....

    17:07 04.06.2026

  • 50 Шмекер Копейкин празнодумеца

    0 8 Отговор
    Даже байрям байрям и измамника Къстадин е за предпочитане пред радевите покемони. Такива npocти и нагли хора е нямало от времето на бат сали.

    Коментиран от #58

    17:07 04.06.2026

  • 51 Ми той,

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "АБРЕ ДРУЖЕ":

    Бойко си е казал че е отрсъл с филия намзана с мас... Как да не топне в мазнинката и да не си оближе сам пръстите... няма да даде на друг да му ги ближе я...

    17:11 04.06.2026

  • 52 604

    4 0 Отговор
    Друго си е дъ цапнеш 9 млд за добро утро...ларж кокор, народъ ни от пицата ни от капковото че помирише, то за свои парашутисти..народецъ сомо връща...

    17:11 04.06.2026

  • 53 На пенсионерите и

    3 0 Отговор
    Държавните служители не им трябват пари а трябва да им раздават купони за храна и дрехи и пенсиите и заплатите може да са по високи

    17:13 04.06.2026

  • 54 име

    6 0 Отговор
    Друго си асан да тегли кредити и да увеличава заплатите на полицаите и военните.

    17:13 04.06.2026

  • 55 Бай Араб

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "няма лошо":

    На протест се вдигат като им платиш,без пари никой нищо не вдига .За Асен Василев да най- хубави поколението Z за 20 лева скачат като заклани кокошки,той на всички пари не дава, само на някои.

    17:15 04.06.2026

  • 56 Варна

    8 1 Отговор
    А,кой заложи дефицита ????Асенчо и Теменужка трябва да са подсъдими ?

    17:18 04.06.2026

  • 57 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Асанчо тебе анадолските м@нaфи на бaхур да те сложат ...

    17:19 04.06.2026

  • 58 Дориана

    7 2 Отговор

    До коментар #50 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":

    Точно обратното, сега се гответе Румен Радев и неговата партия Прогресивна България , които са на светлинни години по морал, съвест и интелект по- високо от Борисов, Пеевски и Компания да разкрият и спрат всички корупционни сделки . Голям страх тресе опозицията.

    17:20 04.06.2026

  • 59 Тити на Кака

    6 1 Отговор
    Мис Кокорана изглежда крайно превъзбудена напоследък...
    Да не се е появил някой нов ППетрохан, та така?

    17:20 04.06.2026

  • 60 3.14К

    5 1 Отговор
    Олиг@френа от къде да знае, че при капково напояване има най-високи добиви и няколко реколти за сезон!

    17:23 04.06.2026

  • 61 Коко

    4 1 Отговор
    Най-големия мошеник и безкруполен простак, който си е запикал очите.Точно той крадеца да дава акъл. Човека, който заедно с Боко,Шиши и нискочелия закопаха България. И понеже толкова е тъп не знае, че капковото напояване е лидер при поливките.

    17:26 04.06.2026

  • 62 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 1 Отговор
    Как звучи само: Радев ви го накапва направо в човките! Ревахте срещу ЛукОйл, чудихте се на кого да го харижете, сякаш е ваша собственост, само и само да се отървете, само защото е руски. Сега, като стана кризата с Ормузкия проток и Европа започна да брои колко дни ще има керосин, мисирките се уплашиха, че няма да ходят на екскурзии, пиукат по сутрешните блокове и взеха да милеят за ЛукОйл.

    17:26 04.06.2026

  • 63 Само злобен либераст може да лъже така

    3 1 Отговор
    Тоя наопакивия много лъже.

    17:30 04.06.2026

  • 64 Джон Наш

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Дориана":

    Проблема е че профила на Асеня не е такъв какъвто си го представяш. Кокора е асоциален хомосексуален тип при който моралните задръжки не играят и всичко е подчинено на лично облагодеталствене. Отдавна е разбрал че човешката алчност е мощен фактор за подчиняване на индивида. Така манипулира и пенсионерите и обществения сектор та дори и мързелите от ДБ. Не случайно той е кофчежника на ППДБ( "Ние нерегламентиран кеш имаме") и достатъчно дълго време се задържа за да обърка финансите на държавата. Няма сми да се анализират финансовите му действия, защото те са подчинени на друга логика която няма нищо общо с публичните финанси. Обяснението би дошло от криминалните психолози.

    Коментиран от #67

    17:32 04.06.2026

  • 65 хаха

    1 0 Отговор
    " А заради високата инфлация в момента събираемостта на приходите върви изключително добре. Приходите от ДДС към май месец са нагоре с 20%."
    Кокорчо призна, че инфлацията е къмто 20%? Защото как ще се вдигнат приходи от ДДС, ако се плаща на старите цени и в количества стоки и услуги някак хората не се вижда да потребяват повече?
    И какво точно той се пени за дефицита, като ППДБ гласува за повишаване на пенсии и заплати в бюджета, за да подкупят хората да не се бунят за еврото? Тези пари сега как да се плащат? И как да се орежат без бунтове?

    17:32 04.06.2026

  • 66 Да да

    1 0 Отговор
    Мръсник си ти василев, мръсник си и това е! И пенюар!

    17:40 04.06.2026

  • 67 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Джон Наш":

    Кокорчо може да е гей, ама от Тиквата и Фатмака не са ни управлявали по-големи
    5-ерасти.

    17:41 04.06.2026

  • 68 знаещ

    0 0 Отговор
    и тоя разбира от икономика и земеделие колкото свинка от кладенчова вода

    17:42 04.06.2026

  • 69 незнайко

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Едно е да искаш":

    (защото тия в кремля са свикнали само да вземат )
    И какво по точно са ни взели от КРЕМЛЯ ?
    Виж американците какво направиха ! Всичко си вземат без да ни питат защото сме в НАТО ! Гражданското летище е последното засега , тецовете Марица 1 и 3 ,военните ни бази , златодобива ! Още да изброявам ли ?
    Господине мозъка Ви е толкова промит, че няма накъде повече !!!

    17:46 04.06.2026

  • 70 Гост

    0 0 Отговор
    Така като си тръгнал, кажи и за тебе

    17:46 04.06.2026

  • 71 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Радев спечели Пълно Мнозинство":

    Народа хахахаЗлоупотреба с думата НаРО ДА Радев БКП червените олигарси завладяха цялата държава Модел Радев Оставка

    17:47 04.06.2026

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