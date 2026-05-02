Костадин Костадинов: Станахме косвена жертва на един антивот, насочен срещу ГЕРБ и ДПС

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира актуалната вътрешнополитическа ситуация след първото тържествено заседание на 52-рото Народно събрание, в което бе избрана Михаела Доцова от „Прогресивна България“ за председател на парламента.
„Не смятам, че сме допуснали грешки в кампанията. Станахме косвена жертва на един антивот, насочен срещу ГЕРБ и ДПС. Такъв вот имаше през 2009 година, когато хората излязоха и гласуваха не толкова за ГЕРБ, а повече срещу ДПС и БСП тогава. Много хора са решили, че така или иначе „Възраждане“ влиза в парламента, но не може да влезе във властта, така част от избирателите са гласували временно за радевската формация. Протестният вот се прелива към най-голямата политическа сила. Лошото е, че в нашата страна се появява един борец срещу корупцията, който да канализира вота на избирателите, само за да се превърне в пример за корупция в най-лошия случай до няколко години. Борисов така се появи – като борец срещу корупцията. Сега голяма част от българите възприема Пеевски и Борисов като символ на корупцията“, заяви Костадин Костадинов.
„По време на кампанията Румен Радев защитаваше различни тези. Имаше ограничени медийни изяви. Видяхме, че става дума за ПП-ДБ на стероиди, което може да вземе властта. Не очаквам от „Прогресивна България“ да приемат нещо от нашите предложения. Ние вече внесохме част от нашите законопроекти, част от които са за прекратяване на 10-годишното споразумение с Украйна, както и това за премахване на охраната от НСО на депутати. Ние ще продължим да правим това, което сме правили досега. Нямаме илюзии, че нещо ще се промени, а виждаме 228 човека, които са обединени около евроатлантическото мнозинство“, каза още той.
„Ако приемем вота на „Възраждане“ като подкрепа за излизане от еврозоната, бивало да приемем, че 95% от гласувалите не искат това нещо. Голяма част от избирателите на Радев обаче искат точно това. Случи се, защото на Радев му беше създаден такъв образ. Беше му създаден образ в продължение на години наред, че е срещу статуквото, въпреки че той е създаден от статуквото. Той реши да капитализира своя личен рейтинг от президентството в парламентарен такъв. На гласуването за председател на парламента видяхме безпрецедентно мнозинство от радевата партия, ГЕРБ-СДС и ДПС. Всичко се потули, това беше доста интересно“, заяви Костадинов.
„Може би има договорености между ГЕРБ-СДС, ДПС и радевата партия. Какво остро направи Радев срещу Борисов и Пеевски? Ние не можем да излъжем нашите врагове. Срещу нас има хора, които осъзнават, че „Възраждане“ е единствената съпротивителна сила на българския народ“, коментира лидерът на „Възраждане“.
„Ние имаме кристална идеология – България да бъде суверенистка държава. България да бъде свободна и независима, както и да има благоденствие. Урсула фон дер Лайен започна да говори срещу „Възраждане“, за мен е чест, че това се случи, в момента, в който дойдоха евродепутатските избори преди 2 години. Ние тогава влязохме в директен контакт с „Алтернатива за Германия“. На европейско ниво те бяха част от „Идентичност и демокрация“, те бяха изключени от там. Те бяха заплашени да се превърнат в маргинална формация. Тогава се свързахме с тях и стигнахме до предложение за обща европейска група. Ние им осигурихме трима партньори – от Чехия, Унгария и Словакия, а те бяха петата партия. Те намериха тогава поляците и французите, след това към нас се присъедини партия от Литва. Така създадохме европейска партия, начело на която стои българинът Станислав Стоянов от „Възраждане“ в „Европа на суверенните нации“.
„От „Възраждане“ платихме тежка политическа цена на тези избори, все едно сме участвали в управлението. Когато живееш в царството на лъжата, няма как да не разбереш, че в един момент, да си честен, те наричат луд, безразсъден, популист и т.н. Това не е нещо ново, а още от времето на Ботев, който пише в „Борба“, че „…свестните у нас, считат за луди“. Ние смятаме, че трябва да защитаваме българския национален интерес. Той изисква да бъдем богата държава на първо място. България няма как да бъде богата държава в еврозоната. В момента сме на първо място в еврозоната по инфлация“, заяви Костадин Костадинов.
„Радев мълчи като сфинкс. Трябва да върнем лева, който казва, че няма как да се случи – лъже. Ние влязохме с фалшифицирани данни в еврозоната. Еврозоната е пирамида и трябва да вкарва нови, иначе ще фалира. България беше анексирана, ние подарихме злато на ЕЦБ. Ние изпратихме не знам колко милиарда в банката. И въпреки анексията на България, 1,5 милиарда загуба за 2025 година. БНБ не е излизала на загуба от Балканската война. Я си представете, че БНБ беше излязла на загуба. Не е ли притеснително? ЕЦБ е на загуба и никой нищо не казва“, заяви Костадинов.
„Надявам се в новия парламент да няма изцепки. Като е скучен парламентът, няма какво да отвлича вниманието на хората от проблемите им. Големите проблеми са обедняването и инфлацията. Всичко е по две. Огромната част от хората го усещат по джоба си и затова казват по две. Някои неща са по 80%, но хората го усещат. Просто трябва да си върнем българския лев, това трябва да направим. За да стане, трябва да има политическа воля. За съжаление, огромната част от българското общество погреба българския лев на последните избори“, заяви Костадин Костадинов.
„Не искам да плащам на друга държава, каквато е Украйна. Ние дори не знаем колко точно трябва да платим на Украйна. Кога Европа е била солидарна с нас? Назад във времето като вървя – нямам нито един такъв случай. Европа не помага на България, еврофондовете са нищо. Ние имаме 2,5 милиарда за миналата година членски внос. Еврофондовете са между процент и два от държавния бюджет. Ние плащаме все по-увеличаващ се членски внос на Европейския съюз. Реално можеше да имаме по-голям резултат от нас самите“, заяви Костадин Костадинов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави, които дори не са намекнали, че искат да се присъединяват към нас.
Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук."
7 Дориана
8 Копейката
" Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. "
Важното е да се нагласим според вятъро, дрОгаре! ХАХАХА
14 Някой
"По време на кампанията Румен Радев защитаваше различни тези. Имаше ограничени медийни изяви."
Първо дойде Сакскобургидски да ни спаси от Костов, после дойде Борсов да ни спаси от Сакскобургидски. Винаги досега спасителя се оказваше по-лош от злодея от който ни спасяваше.
Сега дойде Радев да ни спаси от Борисов+Пеевски. Не ми се мисли какво ни чака с новия спасител, като знам от какви злодеи дойде да ни спасява и като знам, че винаги до сега, спасителя се казваше по-лош от злодея.
17 Бялджип
21 Защо Радев така лъжеше,
До коментар #19 от "Прогресивна България":за да прелапка електората на Коцето.
До коментар #7 от "Дориана":Другите какво направиха…
Дончо го избраха за мир ама им забърка такъв микс …
Живееме във време на технологии, народното събрание е отживелица…
Барем един референдум да направят, ама не, хората били прости, Еми вярно е…
Е и демокрацията швейцарска
27 Направил, трънки!
До коментар #17 от "Бялджип":Службите го нагушиха с компромати от специалните разузнавателни средства, които не предадоха в прокуратурата, както е редно, а на този си "началник". Радев затова нямаше нужда от шумна кампания. Само прозвъни нужните телефони, заплаши тоя-оня и они се кротнаха да гласуват за него.
То така се пращало лесно половин народ на избори "без бой". Особено инатливи българи. Подозирам, че човекът, бивш радевист, който се осмели да спомене това по телевизията, вероятно е без компромати още, затова, но Радев ще улови и него в крачка.
Гаче ли падаш от Марс. Същият сценарий като при Мартин Нотариуса, дето ги цакаше с компромати, ама за пари и имоти.
Стари кагебейски методи.
Ще те напучнат дори и тези, които ти ръкостискат!

Осезнай се.
Осезнай се.
Надявахте се избирателите да ви дадат мнозинство, но накрая те го дадоха на друг.
16:46 02.05.2026
45 Мнение
До коментар #8 от "Копейката":И защо го наричате "копейката"???
Вероятно смятате, че прибира кинти от Москва, (подобно на вас купените към нпо-тата на шорош) нали така?!
Т.е. съдите за другите по вас самите?!
Един ден истината ще излезе наяве!
И в този ден нашият народ ще получи справедливостта, която заслужава!
Коментиран от #52
17:01 02.05.2026
46 Ми прав е Коцето Костадинов
Коментиран от #49, #62
17:01 02.05.2026
47 Мнение
До коментар #29 от "Копейкин,кого лъжеш?":Примери ще цитираш ли?!
Ама не в стил, една жена (един шорошов сайт) каза, а с конкретен цитат на конкретното гласуване???
17:03 02.05.2026
49 Фарфалюлю
До коментар #46 от "Ми прав е Коцето Костадинов":По скоро ум.рел писмо ще ти прати бе ,путлероид. С левчета си бриши заднио отвор. 6 милиона искат евро, 5 хиляди копейки искат лев и рубли. Аре марш в просия. Завинаги еврото и ес.
52 Всеки народ получава каквото заслужава
До коментар #45 от "Мнение":Възраждане са висока летва за един народ търпял робство пет века. Ако не е бил Бенковски да залеев в кръв Средногорието и до сега щяха да си седят под турско. Добре че и Руския цар друго е мислил за България.
53 Гюнтериов
До коментар #28 от "Не сте косвена жертва":Напълно вярно.
54 Мнение
До коментар #49 от "Фарфалюлю":Глей колко интересно?!
Когато Путин влезе в укрия през 2022за да прекрати гражданската война там, която Обама стартира там чрез преврата, още през 2014, го наричате (вие продалата се към шорош, био маса) агресор, а когато Нетаняху и Тръмп вилнеят в близкия изток, това го наричате демокрация???
Защо с този двоен аршин, а зависимо човече?!
Или като ви дават сребърниците, за да лъжете и манипулирате своите, не се интересувате от истината?!
Риторичен въпрос!
До коментар #31 от "Костадинов,":Нещо са ви съмнителни лайковете.
60 Анализатор
Имате ли си идея също така колко стотици милиони се хвърлиха за реклама, публични събития и гласове на гетата?! Кой е щедрият благодетел, как мислите?
Вече се убедихме и че боковата администрация се настани в управлението, дори сложиха за парламентарен шеф човек от подалото оставка правителство.
Има и още факти, но ви давам време да дойдете в реалността.
62 Чичовото
До коментар #46 от "Ми прав е Коцето Костадинов":Освен дедовия, друго не можеш да върнеш. Еврото не е проблема щото цените скочиха още преди да влезе. Ако бехме с рубли, които вероятно сънуваш всяка нощ, сега щеше да ревеш, че немаш пари за хлеб.
64 Дид
До коментар #60 от "Анализатор":Тая олигархия зад Радев пари в чували не са изнасяли. Да не изброявам още, че няма да ми стигне вечерта.
