Костадин Костадинов: Станахме косвена жертва на един антивот, насочен срещу ГЕРБ и ДПС

2 Май, 2026 16:11 1 507 67

„По време на кампанията Румен Радев защитаваше различни тези. Имаше ограничени медийни изяви. Видяхме, че става дума за ПП-ДБ на стероиди, което може да вземе властта. Не очаквам от „Прогресивна България“ да приемат нещо от нашите предложения", коментира още лидерът на "Възраждане"

Костадин Костадинов: Станахме косвена жертва на един антивот, насочен срещу ГЕРБ и ДПС - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира актуалната вътрешнополитическа ситуация след първото тържествено заседание на 52-рото Народно събрание, в което бе избрана Михаела Доцова от „Прогресивна България“ за председател на парламента.

„Не смятам, че сме допуснали грешки в кампанията. Станахме косвена жертва на един антивот, насочен срещу ГЕРБ и ДПС. Такъв вот имаше през 2009 година, когато хората излязоха и гласуваха не толкова за ГЕРБ, а повече срещу ДПС и БСП тогава. Много хора са решили, че така или иначе „Възраждане“ влиза в парламента, но не може да влезе във властта, така част от избирателите са гласували временно за радевската формация. Протестният вот се прелива към най-голямата политическа сила. Лошото е, че в нашата страна се появява един борец срещу корупцията, който да канализира вота на избирателите, само за да се превърне в пример за корупция в най-лошия случай до няколко години. Борисов така се появи – като борец срещу корупцията. Сега голяма част от българите възприема Пеевски и Борисов като символ на корупцията“, заяви Костадин Костадинов.
„По време на кампанията Румен Радев защитаваше различни тези. Имаше ограничени медийни изяви. Видяхме, че става дума за ПП-ДБ на стероиди, което може да вземе властта. Не очаквам от „Прогресивна България“ да приемат нещо от нашите предложения. Ние вече внесохме част от нашите законопроекти, част от които са за прекратяване на 10-годишното споразумение с Украйна, както и това за премахване на охраната от НСО на депутати. Ние ще продължим да правим това, което сме правили досега. Нямаме илюзии, че нещо ще се промени, а виждаме 228 човека, които са обединени около евроатлантическото мнозинство“, каза още той.

„Ако приемем вота на „Възраждане“ като подкрепа за излизане от еврозоната, бивало да приемем, че 95% от гласувалите не искат това нещо. Голяма част от избирателите на Радев обаче искат точно това. Случи се, защото на Радев му беше създаден такъв образ. Беше му създаден образ в продължение на години наред, че е срещу статуквото, въпреки че той е създаден от статуквото. Той реши да капитализира своя личен рейтинг от президентството в парламентарен такъв. На гласуването за председател на парламента видяхме безпрецедентно мнозинство от радевата партия, ГЕРБ-СДС и ДПС. Всичко се потули, това беше доста интересно“, заяви Костадинов.

„Може би има договорености между ГЕРБ-СДС, ДПС и радевата партия. Какво остро направи Радев срещу Борисов и Пеевски? Ние не можем да излъжем нашите врагове. Срещу нас има хора, които осъзнават, че „Възраждане“ е единствената съпротивителна сила на българския народ“, коментира лидерът на „Възраждане“.

„Ние имаме кристална идеология – България да бъде суверенистка държава. България да бъде свободна и независима, както и да има благоденствие. Урсула фон дер Лайен започна да говори срещу „Възраждане“, за мен е чест, че това се случи, в момента, в който дойдоха евродепутатските избори преди 2 години. Ние тогава влязохме в директен контакт с „Алтернатива за Германия“. На европейско ниво те бяха част от „Идентичност и демокрация“, те бяха изключени от там. Те бяха заплашени да се превърнат в маргинална формация. Тогава се свързахме с тях и стигнахме до предложение за обща европейска група. Ние им осигурихме трима партньори – от Чехия, Унгария и Словакия, а те бяха петата партия. Те намериха тогава поляците и французите, след това към нас се присъедини партия от Литва. Така създадохме европейска партия, начело на която стои българинът Станислав Стоянов от „Възраждане“ в „Европа на суверенните нации“.

„От „Възраждане“ платихме тежка политическа цена на тези избори, все едно сме участвали в управлението. Когато живееш в царството на лъжата, няма как да не разбереш, че в един момент, да си честен, те наричат луд, безразсъден, популист и т.н. Това не е нещо ново, а още от времето на Ботев, който пише в „Борба“, че „…свестните у нас, считат за луди“. Ние смятаме, че трябва да защитаваме българския национален интерес. Той изисква да бъдем богата държава на първо място. България няма как да бъде богата държава в еврозоната. В момента сме на първо място в еврозоната по инфлация“, заяви Костадин Костадинов.

„Радев мълчи като сфинкс. Трябва да върнем лева, който казва, че няма как да се случи – лъже. Ние влязохме с фалшифицирани данни в еврозоната. Еврозоната е пирамида и трябва да вкарва нови, иначе ще фалира. България беше анексирана, ние подарихме злато на ЕЦБ. Ние изпратихме не знам колко милиарда в банката. И въпреки анексията на България, 1,5 милиарда загуба за 2025 година. БНБ не е излизала на загуба от Балканската война. Я си представете, че БНБ беше излязла на загуба. Не е ли притеснително? ЕЦБ е на загуба и никой нищо не казва“, заяви Костадинов.

„Надявам се в новия парламент да няма изцепки. Като е скучен парламентът, няма какво да отвлича вниманието на хората от проблемите им. Големите проблеми са обедняването и инфлацията. Всичко е по две. Огромната част от хората го усещат по джоба си и затова казват по две. Някои неща са по 80%, но хората го усещат. Просто трябва да си върнем българския лев, това трябва да направим. За да стане, трябва да има политическа воля. За съжаление, огромната част от българското общество погреба българския лев на последните избори“, заяви Костадин Костадинов.

„Не искам да плащам на друга държава, каквато е Украйна. Ние дори не знаем колко точно трябва да платим на Украйна. Кога Европа е била солидарна с нас? Назад във времето като вървя – нямам нито един такъв случай. Европа не помага на България, еврофондовете са нищо. Ние имаме 2,5 милиарда за миналата година членски внос. Еврофондовете са между процент и два от държавния бюджет. Ние плащаме все по-увеличаващ се членски внос на Европейския съюз. Реално можеше да имаме по-голям резултат от нас самите“, заяви Костадин Костадинов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 хаха

    38 13 Отговор
    "Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.

    Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави, които дори не са намекнали, че искат да се присъединяват към нас.

    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук."

    16:14 02.05.2026

  • 2 хаха

    17 6 Отговор
    "Костадинов лъже, че ТОЙ е подал сигнала срещу Гюров в прокуратурата (документ)"

    16:14 02.05.2026

  • 3 хаха

    34 10 Отговор
    Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?

    16:14 02.05.2026

  • 4 Хората са умни

    30 14 Отговор
    Костя и Цончовците му са патерица на простата Тиква Борисов. Герболяка създаде Костя и заедно гласуваха антинародни закони.

    16:15 02.05.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    23 6 Отговор
    Е, като патерица на ГЕПИ си ви засяга съвсем пряко и вас, не се прави на ударен с мокър парцал.

    16:15 02.05.2026

  • 6 сигурно

    30 6 Отговор
    И този ще се отече като Сидеров !!

    16:15 02.05.2026

  • 7 Дориана

    33 10 Отговор
    На следващите избори Възраждане отпадат от Парламента , нямат място в него, защото са крайно националистическа партия. Повече нанасят вреди за България отколкото да помагат да просперитета и.

    Коментиран от #25

    16:16 02.05.2026

  • 8 Копейката

    28 8 Отговор
    още не е осъзнал ,че е станал жертва на собствената си безпомощност!

    Коментиран от #45

    16:17 02.05.2026

  • 9 Хмм

    16 2 Отговор
    да се сърди на себе си, гласуваха против свалянето на охраната на пеевски и борисов, за какво са ни, след като не могат да управляват, винаги ще са опозиция, само с митинги не става, дори ги достраша да отидат в Банкя да протестират, да не разсърдят господаря

    16:17 02.05.2026

  • 10 хаха

    11 2 Отговор
    Ето това е същноста на максудския:

    " Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. "

    Важното е да се нагласим според вятъро, дрОгаре! ХАХАХА

    16:20 02.05.2026

  • 11 Гошо

    4 5 Отговор
    Да прав е Но ситуацията го налага Народа реално иска, все някак си всичко да стане, ама не по радикален начин ,а така от самосебеси За това навремето гласува за Царя и после за Бойко, а не за Атака
    Радев трябва да има това в предвид

    16:22 02.05.2026

  • 12 Загрижен

    13 3 Отговор
    Коцето си прави дворец на плажа, ако Радев не му върже, ще остане двореца недовършен. А на следващите избори, Коцето няма да влезе в парламента. А с членския внос от партията, може само на членове да се надява

    16:22 02.05.2026

  • 13 ТРИМАТА ОТ ЗАПАСА

    12 2 Отговор
    АБЕ ЗНАЕМ ТЕ И ТЕБЕ , ЕДИН ЖЕЖЪК КАЧАМАК НА КОРЕМА И ЩЕ СИ ПРИЗНАЕШ ВСИЧКО , КО ВИ КАЗА ДРУГАРКАТА АТНАСОВА ОТ ДУЛОВО В КУОЛАРИТЕ НА ПАРЛАМЕНТА , ШШШЪТ ТРАЙ НИЕ ПОМНИМ ГАНКЕ КОГА ИГРА ХОРО БЕЗ ГАЩИ НА МЕГДАНЯ .

    16:23 02.05.2026

  • 14 Някой

    8 2 Отговор
    Точно така Костадинов, защо не ги каза тези неща по време на кампанията.

    "По време на кампанията Румен Радев защитаваше различни тези. Имаше ограничени медийни изяви."

    Първо дойде Сакскобургидски да ни спаси от Костов, после дойде Борсов да ни спаси от Сакскобургидски. Винаги досега спасителя се оказваше по-лош от злодея от който ни спасяваше.

    Сега дойде Радев да ни спаси от Борисов+Пеевски. Не ми се мисли какво ни чака с новия спасител, като знам от какви злодеи дойде да ни спасява и като знам, че винаги до сега, спасителя се казваше по-лош от злодея.

    16:24 02.05.2026

  • 15 Един от законите

    15 2 Отговор
    на социалната психология гласи: "Зрелият човек търси вината първо у себе, после у другите. Незрелият индивид търси вината първо у другите".

    Без коментар.

    16:25 02.05.2026

  • 16 Някой

    14 2 Отговор
    Този е много противен отвътре.

    16:26 02.05.2026

  • 17 Бялджип

    9 4 Отговор
    Моля за уважение, но г-н Костадинов греши. Греши и то доста. Никой не е създал на Радев образ на борец срещу статуквото. Образът сам се създава, а той го направи в продължение на 9 години! Затова народът гласува за него и ако сега някои се страхуват че парламента ще се окаже гумен печат на Радев, значи народът точно това иска. Един да командва, а не 240 хрантутници и бандити.

    Коментиран от #27

    16:26 02.05.2026

  • 18 ма ДУРО

    5 2 Отговор
    ГНЮ Сен команч !

    16:26 02.05.2026

  • 19 Прогресивна България

    9 5 Отговор
    Странно защо истинските българи наистина ви припознаха като патерици на ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС

    Коментиран от #21

    16:27 02.05.2026

  • 20 На крив х.

    6 2 Отговор
    вЪлната му пречи.

    16:28 02.05.2026

  • 21 Защо Радев така лъжеше,

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "Прогресивна България":

    за да прелапка електората на Коцето.

    16:29 02.05.2026

  • 22 дядото

    8 2 Отговор
    и на твоята непоследователност,хаотичност и подлагане на дебелите

    16:29 02.05.2026

  • 23 Ура,,Ура

    10 2 Отговор
    Това е един празен дърдорко с налудничави идеи. Няма да забравим как завоалирано подкрепяше ГЕРБ, само и само да не им вземат имунитетите на неговите хора. Размяна на услуги между него и тиквата.

    16:30 02.05.2026

  • 24 Търновец

    8 1 Отговор
    Преди години имаше СИВ и преводна рубла но след 1987 започнаха в СССР рязко критични изказвания срещу тази валута и СССР да ни продават нефт и газ за долари. А преди около 7 месеца активисти на Възраждане посетиха САЩ и поискаха лева да се обвърже с Американския долар - добре че не се случи. Ние сме Европейци а Възраждане са Кремълски глобалисти.

    16:31 02.05.2026

  • 25 Потрети на дориа

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Другите какво направиха…
    Дончо го избраха за мир ама им забърка такъв микс …
    Живееме във време на технологии, народното събрание е отживелица…
    Барем един референдум да направят, ама не, хората били прости, Еми вярно е…
    Е и демокрацията швейцарска

    16:35 02.05.2026

  • 26 ефрейтор

    14 0 Отговор
    Костя, нали скандирахте победа с твоите лумпени в центъра на София? Казваше, че резултатът ви само щял да расте. Е, порасна...

    16:37 02.05.2026

  • 27 Направил, трънки!

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бялджип":

    Службите го нагушиха с компромати от специалните разузнавателни средства, които не предадоха в прокуратурата, както е редно, а на този си "началник". Радев затова нямаше нужда от шумна кампания. Само прозвъни нужните телефони, заплаши тоя-оня и они се кротнаха да гласуват за него.
    То така се пращало лесно половин народ на избори "без бой". Особено инатливи българи. Подозирам, че човекът, бивш радевист, който се осмели да спомене това по телевизията, вероятно е без компромати още, затова, но Радев ще улови и него в крачка.


    Гаче ли падаш от Марс. Същият сценарий като при Мартин Нотариуса, дето ги цакаше с компромати, ама за пари и имоти.

    Стари кагебейски методи.

    16:38 02.05.2026

  • 28 Не сте косвена жертва

    10 4 Отговор
    Целия възход на Възраждане беше наказателен вот срещу герб. Костя винаги е бил отпадък и с времето всички се убедиха в това. Следващите избори най вероятно няма да влезете.може да не сте крадливи като герб но до един сте бездарни некадърници.

    Коментиран от #53

    16:39 02.05.2026

  • 29 Копейкин,кого лъжеш?

    8 4 Отговор
    Вие гласувахте изцяло в синхрон с Двете Прасета по определящи вододела въпроси!

    Коментиран от #47

    16:39 02.05.2026

  • 30 Майора

    10 2 Отговор
    Копейкин, нещата са ясни! Влизането на България в Еврозоната беше поредният удар срещу Партията ти и Русия и Путин , които защитаваш! Така че връщай субсидиите в евро и отивай в Русия , на нас такива като теб не ни трябват!

    16:42 02.05.2026

  • 31 Костадинов,

    10 2 Отговор
    Ставаш все по- противен.
    Ще те напучнат дори и тези, които ти ръкостискат!
    Осезнай се.

    Коментиран от #57

    16:45 02.05.2026

  • 32 Оффф

    4 1 Отговор
    Малкопишеща жертва .

    16:46 02.05.2026

  • 33 не сте у ред

    7 0 Отговор
    7 пъти ходихме на избори, защото предпочетохте да не участвате в правителство.
    Надявахте се избирателите да ви дадат мнозинство, но накрая те го дадоха на друг.

    16:46 02.05.2026

  • 34 Цървул

    4 2 Отговор
    Затова беше активизиран този процес . Да неутрализират вашата партия .

    16:47 02.05.2026

  • 35 Коце,няма кой да заблудиш

    5 2 Отговор
    Бяхте скритата патерица на ГЕРБ и Пеевски .Във важни ситуации винаги гласувахте с тях.Сега си ближи раните и не ни досаждай.

    16:53 02.05.2026

  • 36 Лигльооооо

    5 2 Отговор
    На следващите избори няма да ви има. Отивате при Волен Сидеров и зулуси. Без субсидии

    16:53 02.05.2026

  • 37 Горски

    3 3 Отговор
    Цялата върхушка на ОПГ-ГРАБ тябва да е съдена и вкарана в затвора ! След разила с изборите в герберските медии текат братоубийствени войни, различни партийни клики се бият една с друга, вадят се кирливи ризи, довчерашни активисти на ГЕРБ биват отлюспвани. Радев ще замести Бойко, защото се изхаби, а Бойко замести цара, защото се изхаби, а цара го довлече червената мафия, за да свалят Костов. "Директори на общински и държавни фирми по места са принуждавани да стават членове на ГЕРБ, за да запазят работата си – точно както в комунизма. Фирмите са мачкани и рекетирани от Бойко Борисов, както никога досега". Тия, дето са му се клели в лоялност до живот, първи напускат потъващият кораб.

    16:54 02.05.2026

  • 38 Връщай

    5 3 Отговор
    Парите бе !

    16:55 02.05.2026

  • 39 Анонимене

    3 2 Отговор
    На приказки едно а в деиствитекбост друго вършите подкепяхте Тези които управлявахс

    16:57 02.05.2026

  • 40 След полицейската хунта на МВР генерал

    6 3 Отговор
    Идва военната хунта нс военен генерал от ВВС

    16:57 02.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Гаджева

    7 1 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    16:58 02.05.2026

  • 43 Болярин

    4 2 Отговор
    За този изпечен тарикат по добре да не казвам нищо, щото нищо добро не ми на езика! Но, ако не беше Радев никой не можеше да промени нищо. Всички лаеха, но никой нямаше куража, а и капацитета да извърши промяната. Дали и за добро ще видим, но няма да е това, което 20 години получавахме. Аз все пак съм оптимист.

    17:00 02.05.2026

  • 44 Анонимен

    2 2 Отговор
    В началото на Политическата сцена бяхте друг и народа вярваш с надежда но явно нещо ви съблазни и заметнахте на къде не трябваше за това ви е такъв резултатасега

    17:01 02.05.2026

  • 45 Мнение

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Копейката":

    И защо го наричате "копейката"???
    Вероятно смятате, че прибира кинти от Москва, (подобно на вас купените към нпо-тата на шорош) нали така?!
    Т.е. съдите за другите по вас самите?!

    Един ден истината ще излезе наяве!
    И в този ден нашият народ ще получи справедливостта, която заслужава!

    Коментиран от #52

    17:01 02.05.2026

  • 46 Ми прав е Коцето Костадинов

    3 7 Отговор
    Новата партия му отне електората. Но пък и всяко зло е за добро. На следващите избори ще си върнат славата. Ако е рекъл Господ може да си върнем лева до тогава и без друго защото всичко тече всичко се променя .

    Коментиран от #49, #62

    17:01 02.05.2026

  • 47 Мнение

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Копейкин,кого лъжеш?":

    Примери ще цитираш ли?!
    Ама не в стил, една жена (един шорошов сайт) каза, а с конкретен цитат на конкретното гласуване???

    17:03 02.05.2026

  • 48 Температурен Темерут

    7 5 Отговор
    Подавай си оставката бе измамник. Нямаш право на претенции и мнение. Видяхме колко струваш. Хората ти биха дузпата. Сидеров 2. Изчезни в миманса.

    17:03 02.05.2026

  • 49 Фарфалюлю

    6 4 Отговор

    До коментар #46 от "Ми прав е Коцето Костадинов":

    По скоро ум.рел писмо ще ти прати бе ,путлероид. С левчета си бриши заднио отвор. 6 милиона искат евро, 5 хиляди копейки искат лев и рубли. Аре марш в просия. Завинаги еврото и ес.

    Коментиран от #54

    17:06 02.05.2026

  • 50 Сатанас Единотнас

    6 3 Отговор
    Максуда,след този предизвестен провал,защо не подаваш оставка?ти достойство и чест имаш ли бе измамник?жалка карикатура. Сидеров 2.

    17:07 02.05.2026

  • 51 Решение

    1 3 Отговор
    Възраждане - щопка сол в Парламента !

    17:08 02.05.2026

  • 52 Всеки народ получава каквото заслужава

    3 5 Отговор

    До коментар #45 от "Мнение":

    Възраждане са висока летва за един народ търпял робство пет века. Ако не е бил Бенковски да залеев в кръв Средногорието и до сега щяха да си седят под турско. Добре че и Руския цар друго е мислил за България.

    17:08 02.05.2026

  • 53 Гюнтериов

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Не сте косвена жертва":

    Напълно вярно.

    17:10 02.05.2026

  • 54 Мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Фарфалюлю":

    Глей колко интересно?!
    Когато Путин влезе в укрия през 2022за да прекрати гражданската война там, която Обама стартира там чрез преврата, още през 2014, го наричате (вие продалата се към шорош, био маса) агресор, а когато Нетаняху и Тръмп вилнеят в близкия изток, това го наричате демокрация???

    Защо с този двоен аршин, а зависимо човече?!
    Или като ви дават сребърниците, за да лъжете и манипулирате своите, не се интересувате от истината?!
    Риторичен въпрос!

    17:12 02.05.2026

  • 55 Неможач

    3 4 Отговор
    си костя! Такъв ще си и останеш!

    17:12 02.05.2026

  • 56 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 57 Осъзнай се и ти и "майора

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Костадинов,":

    Нещо са ви съмнителни лайковете.

    17:17 02.05.2026

  • 58 клета

    3 2 Отговор
    скопейка

    17:18 02.05.2026

  • 59 Диана

    2 1 Отговор
    Европа ни помогна много когато ни прие за свой член - иначе по онова време нямахме държава, водеше се гонка между БСП и СДС на всички нива и навсякъде в държавата, хората се стреляха по улиците, всичко се рушеше и крадеше и беше само въпрос на желание Турция да ни нападне и превземе...ЕС направи това невъзможно!....Костадинов обаче никога няма да стане политик въпреки маниакалната си увереност, че е такъв....Приемането на еврото за него е загуба на идентичност и възможност да ни крадат и отвън, което е толкова абсурдно твърдение, колкото са абсурдни нашите политици - те много лесно организират подобни мероприятия...Не бягството и железните завеси ще ни спасят, а истински, способни политици, но такива все още не се виждат на хоризонта...Смешно е Костадинов да се представя за жертва на обстоятелствата! По-скоро той трябва да се радва на късмета си да стои още в политиката с неговите ретроградни, вмирисани във времето политики, с неговото бръщолевене на общи приказки от тук и там, с агресивността му и простотията му, заседнала някъде в идеалите на минали векове...Този човек вероятно е прочел не повече от десетина книги в живота си и вече всичко в този свят му е ясно, значи...Трагедия...

    17:19 02.05.2026

  • 60 Анализатор

    5 1 Отговор
    На пишман анализаторите в този форум ще изясня, че в коментарите си удобно пропускат очевадния факт, че на изборите зад радевата кохорта застана цялата мощна олигархия, която ББ игнорираше, масонската ложа и разрушителите на столетницата, които пристанаха на ПБ като цели структури.

    Имате ли си идея също така колко стотици милиони се хвърлиха за реклама, публични събития и гласове на гетата?! Кой е щедрият благодетел, как мислите?

    Вече се убедихме и че боковата администрация се настани в управлението, дори сложиха за парламентарен шеф човек от подалото оставка правителство.

    Има и още факти, но ви давам време да дойдете в реалността.

    Коментиран от #64

    17:20 02.05.2026

  • 61 нищо коце ако разев не става

    2 0 Отговор
    теб ще изберем

    17:22 02.05.2026

  • 62 Чичовото

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ми прав е Коцето Костадинов":

    Освен дедовия, друго не можеш да върнеш. Еврото не е проблема щото цените скочиха още преди да влезе. Ако бехме с рубли, които вероятно сънуваш всяка нощ, сега щеше да ревеш, че немаш пари за хлеб.

    17:23 02.05.2026

  • 63 Чапай

    2 0 Отговор
    Ако някой помни как влязоха как мъцаше как обещаваше..Но им се услади далаверата и си казаха да оправим себе си пък другите и без това ни вярват.Въздух под налягане е. На следващите избори които ще са след около година..Костята няма да са в парламента..така че симпатизантите му тук да му кажат,да си подреди нещата.

    17:24 02.05.2026

  • 64 Дид

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Анализатор":

    Тая олигархия зад Радев пари в чували не са изнасяли. Да не изброявам още, че няма да ми стигне вечерта.

    17:25 02.05.2026

  • 65 Астролог

    1 0 Отговор
    "Възраждане" е "кауза пердута" и в следващия парламент ще му "бият шута" !

    17:33 02.05.2026

  • 66 Копейкин

    1 0 Отговор
    Другият парламент заявявам категорично,че НЯМА да влезем в него.

    17:35 02.05.2026

  • 67 Радев

    1 0 Отговор
    намери начин да навре тия слагачи в НС

    17:43 02.05.2026

