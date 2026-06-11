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Костадинов: Най-голямата лъжа на ПБ беше това, че тя ще нормализира отношенията с Русия

Костадинов: Най-голямата лъжа на ПБ беше това, че тя ще нормализира отношенията с Русия

11 Юни, 2026 10:52 1 020 56

  • костадин костадинов-
  • лъжа-
  • пб-
  • русия

Ще внесем няколко проекта за решения в Народното събрание, с които да бъде забранена продажбата на оръжия за Украйна, на второ място да бъде забранен и реекспорта на оръжия за Украйна

Костадинов: Най-голямата лъжа на ПБ беше това, че тя ще нормализира отношенията с Русия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ние сме си поставили за цел да разобличаваме лъжата в този парламент. Затова ще внесем няколко проекта за решения в Народното събрание, с които да бъде забранена продажбата на оръжия за Украйна, на второ място да бъде забранен и реекспорта на оръжия за Украйна. Ще внесем и предложение за забрана на всякаква помощ за Украйна. Това съобщи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна.

"Предстои другата седмица да бъде обсъждан 21-ият пакет санкции срещу Русия. Най-голямата лъжа, която пропагандата на "Прогресивна България" изправи пред българските граждани беше това, че тя ще нормализира отношенията с Русия, посочи Костадинов.

"Ние ще внесем предложение, с което Народното събрание да задължи българското правителство да гласува срещу тези санкции и да наложи вето на 21-ия пакет санкции, допълни той.

Според Костадинов има три големи лъжи, изречени от правителството на Румен Радев. "Първата е от сряда, когато и министър-председателят и министърът на отбраната заявиха, че спират всякаква помощ за Украйна. Миналата седмица външният министър Велислава Чамова каза, че продължаваме активно да подкрепяме Украйна. Вчера министърът на отбраната каза, че всъщност ние ще продължаваме да продаваме оръжия на Украйна, но тази лъжа бързо беше разобличена от самите лъжци", посочи лидерът на "Възраждане", цитиран от БТА.

"Преди няколко дни правителствената пропаганда обясни как ще има "Кошница грижа" и има договорка с големите вериги да намалят цените между 10 и 15%. Хората останаха с убеждението, че цените веднага ще паднат", посочи той.

По думите му, ако се стигне изобщо до това намаление, ще се изцедят българските производители.

"Миналата седмица имаше изказване как няма да позволим на американските самолети да бъдат на летището в София и много хора останаха убедени, че тях вече ги няма. Всъщност се оказа, че не е така, самолетите са си там и мога да се обзаложа, че ще останат там и след 30 юни", заяви Костадинов.

"Пропагандата в момента обяснява колко е важно да продаваме оръжия на Украйна, защото по този начин се хранят българските работници. Истината е, че тази война храни олигарсите в България, които стават изключително богати", коментира още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ру БЛАТА

    29 27 Отговор
    Коц ходи ти до мацква от теб зависи вече всичко!!

    П.с. НЕ СЕ ВРЪЩАЙ

    Коментиран от #8

    10:54 11.06.2026

  • 2 Костадинов иска.

    11 17 Отговор
    Много за кратко време.

    10:55 11.06.2026

  • 3 АЕ ВЪЗРОЖДЕНЧЕТА

    25 27 Отговор
    Русия е под САНКЦИИ на ЕС и НАТО.
    Ква нормализация искаш бе.

    Коментиран от #24, #27

    10:55 11.06.2026

  • 4 орбан

    28 19 Отговор
    костадинов го яд,че зеления чо рап му иззе функциите!

    Коментиран от #16

    10:56 11.06.2026

  • 5 честен ционист

    11 16 Отговор
    Всичко по реда си, чакай първо да изгонят Херкулесите, след тях и Кауфовете, та накрая братишките ще са като спасители след шоковата терапия. Нали Ганчо трябва да ги заобича пак от цялото си сърце и душа, иска ли питане.

    10:56 11.06.2026

  • 6 Красимир Петров

    30 21 Отговор
    Скрийте го този популист

    10:56 11.06.2026

  • 7 Още един русодебил

    19 21 Отговор
    Трябваше да се нормализират отношенията и с Хитлер!

    10:56 11.06.2026

  • 8 Данъкоплатец

    9 17 Отговор

    До коментар #1 от "ру БЛАТА":

    Даването на енергийни помощи на социално слабите
    е пълнене на каца без дъно!
    За да се прекрати малоумието,
    държавата да им отпусне безвъзмездно
    еднократно 1.458 €
    за Соларна система за тераса
    с мощност 1.6kW и батерия с капацитет 2kWh

    Така проблемът ще се реши веднъж за винаги!

    Коментиран от #37

    10:57 11.06.2026

  • 9 БайМисир

    20 13 Отговор
    а така , по 3-4 пъти на ден копейкин и митрофанова, направо се кръстете, Медия Кремълски Опорки !!!

    10:57 11.06.2026

  • 10 Бонев

    19 13 Отговор
    Това за оръжията си беше за вътрешна употреба,но беше голям кеф да слушаш жалкия рев на евроатлантиците.

    10:58 11.06.2026

  • 11 Една

    9 1 Отговор
    истина няма !

    10:58 11.06.2026

  • 12 политик със затихващи финкции

    24 12 Отговор
    Коцето да се поинтересува от какво се прехранва Сидеров, защото върви по неговите стъпки.

    10:58 11.06.2026

  • 13 хаха

    22 14 Отговор
    Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?4447

    Коментиран от #18

    10:59 11.06.2026

  • 14 хаха

    15 8 Отговор
    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист.

    11:00 11.06.2026

  • 15 хаха

    10 9 Отговор
    Костадинов лъже, че ТОЙ е подал сигнала срещу Гюров в прокуратурата (документ)

    11:00 11.06.2026

  • 16 Хмм

    19 8 Отговор

    До коментар #4 от "орбан":

    не могат да разберат, че не ги искаме, никой от тях, Костадинов го устройваше депутатството, дори гласуваше с ГЕРБ или излизаха от залата, за което Борисов им благодареше, но не можел да ги вземе в управлението, защото в Брюксел били против, гласуваха протия свалянето на охраната на пеевски и борисов, надяваше се да бъде с депутатска заплата до пенсия, пък и тази слабост към имоти

    Коментиран от #22, #30

    11:00 11.06.2026

  • 17 М дааа

    16 12 Отговор
    Подлогата на БОКО се активизира.

    11:01 11.06.2026

  • 18 парите е ясно

    16 8 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    Къша се строи с кредит. Ние ги връщаме по 20-30 години, а Копейкин за две години се е оправил с банката. Не питайте откъде парите. Той може и без кредит, ама много ще бие на очи.

    11:01 11.06.2026

  • 19 Ами не знам какво да кажа

    13 7 Отговор
    Пудела на Борисов взе да лае нещо.

    11:02 11.06.2026

  • 20 име

    12 4 Отговор
    Цялата държава е в батака, няма нещо да е наред, обаче всеки очаква че Радев и ПБ за нула време ще оправят забатаченото от 20-30 години. Естествено, без да отчитат че също имат принос за този батак. Как да стане тая промяна? Утре хората, които са кадрували едно-две десетилетия при боковци, шишовци и прокопиевци да се събудят с нов морал? Или пък от нищото да се пръкнат стотици хиляди нови служители по агенции, министерства и общини на мястото на старите?

    11:03 11.06.2026

  • 21 Миме

    9 10 Отговор
    страхотно браво доктор Костадинов жалкото е; че местните туземци обичат свойте поробители неже ли свойте освободители
    п.п затуй е имало и гъркомани и туркофили ,а в по-ново време германофили ,а сега най-модерно е жендър-ингилизка подлога

    Коментиран от #51

    11:05 11.06.2026

  • 22 така е

    13 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хмм":

    надявам се си гледал филма "шменти капели",забранен за излъчване по официалните телевизии,този филм е истинската хроника на мутро-комунистическата демокрация за 36г преход!

    11:05 11.06.2026

  • 23 ха ха ха

    5 5 Отговор
    Кофти ли ти е? Кеф.

    11:09 11.06.2026

  • 24 Кат гледам....

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "АЕ ВЪЗРОЖДЕНЧЕТА":

    ....как германската икономика пикира към дъното на Марианската падина , как BASF фалира , а Мерцедес го взеха китайците, дълбоко се съмнявам кой точно е пострадавш от тези санкции.
    Нормализиране по -скоро е нужно на нас , а не на руснаците.

    11:10 11.06.2026

  • 25 Точно така!

    5 3 Отговор
    Дотук това беше най голямата лъжа, но до краят на мандата има още мнооого време!

    11:10 11.06.2026

  • 26 Чума

    6 8 Отговор
    Поразена съм как русофил като Кузя Кузмич напада Радев, който още бере евроатлантични ядове, затов, че обяви Крим за руски! Ама, той на евроатлантиците не налита толкова, отколкото на руския приятел Румен Радев! Ох-ххх, съвсем се обърках! Едни се писали русофили, колкото да берат чужд електорат, други се писали партия за европейско развитие, колкото да крадат пари от Брюксел и не се разбира кой какъв е! Затова писателят е посочил, че всички са маскари, въпреки, че не може поне един свестен да не е останал!? Хаос! Пълен хаос и безобразия!

    11:11 11.06.2026

  • 27 Така де

    10 9 Отговор

    До коментар #3 от "АЕ ВЪЗРОЖДЕНЧЕТА":

    20% от населемнието на България обича Русия повече от собствената си родина България. Как да се оправи тази държава?

    Коментиран от #31, #34

    11:12 11.06.2026

  • 28 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!

    3 6 Отговор
    Напротив ,точно това ще направи резидента и това ще стане очевадно до септември.Включително сега е много рано но в бг ,кремълските шпиони ще се опитат да ни извадят отЕС,и първо ще направят референдум за връщане на лева.Колкото до този на снимката ,той играе заедно с резидента ,но имитира конфронтация.дори този ход ви показва накъде отивате.единственно както съм ви казал още преди 24.02.2022г.Украйна ще спаси бг от просиянската сган!

    Коментиран от #35

    11:12 11.06.2026

  • 29 Някой

    7 3 Отговор
    Закони не се пишат за конкретна чужда държава. Преди години от Русия казаха, че не продават оръжие на страни във война. Но тук от къде такива евроценостти!
    Тук противоконституционно въведоха някакъв измислен закон срещу Русия. Не може да има закон за друга държава. Без значение дали е Русия, Украйна Израел, Газа, Ливан, Иран или САЩ. Във всичките си действия трябва да гледат интереса на народа на България.

    11:12 11.06.2026

  • 30 А ти нямаш ли слабости

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хмм":

    Например към екскурзии в чужбина.

    11:15 11.06.2026

  • 31 Защото Русия е

    8 8 Отговор

    До коментар #27 от "Така де":

    Нашата славянска гордост. Поети писатели композитори архитектура такива неща.

    11:17 11.06.2026

  • 32 българин

    6 9 Отговор
    Този кретен, национален предател, путинска миризлива подлога защо не е при бай Ставри, а словоблудства на воля, защо? Защото Zaдунайската губерния се управлява с прикаZи от кремълските военнопрестъпници.

    11:18 11.06.2026

  • 33 Весел Патиланец

    5 7 Отговор
    Дръпнаха ли му килимчето, че са напъва да се изяви?

    11:19 11.06.2026

  • 34 Миме

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "Така де":

    най-гнусното е че има неколко процента богаташи- подлоги на запада дет гледат само какво още е останало за крадене от бай тошовите златни времена

    11:19 11.06.2026

  • 35 честен ционист

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!":

    Руснаците защо им е да инициират референдум за връщане на лв, при положение, че тази валута вече само екстрасенсите могат да кажат какъв курс спрямо рублатяа мже да има? Не може ли референдумът да е направо за приемане на рублата?

    11:20 11.06.2026

  • 36 Доротея

    5 8 Отговор
    Вярвам на лидера Костадинов, защото той с делата си доказа своята последователност в служба на Народ и Родина! Ето само някой постижения от бляскавото му прибиваване в политическия спектър:

    1. Спря ваксините!
    2. Не допусна Македония в ЕС и НАТО!
    3. Вкара ни в БРИКС!
    4. Изкара ни от ЕС и НАТО!
    5. Предотврати събарянето на ПСА - софийската Альоша!
    6. Спаси българския лев!
    7. Не допусна износ на барут за Украйна!
    8. Прогони американските самолети от небето! Апропо, как този доблестен патриот не припомни, че на 11 юни 1944 г. американските партньори убиха във въздуха спасяващия се с парашут подпоручик Иван Бонев!? Вечна слава на орела!
    9. И много още вдъхновяващи подвизи, постигнати и които ще бъдат постигнати от лидера и неговата партия Възраждане! Ако не отпаднат от парламента!

    Коментиран от #41, #52

    11:20 11.06.2026

  • 37 Това предложение

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данъкоплатец":

    Не е по темата.

    11:21 11.06.2026

  • 38 браво Радев

    6 8 Отговор
    Умело разгроми русофилите. Няма вече Меч, няма БСП, тия и те тръгнаха да изчезват като АТАКА на времето.

    11:22 11.06.2026

  • 39 Наблюдател

    7 5 Отговор
    Нормализирани отношения с Русия, която води завоевателна война срещу братски народ и заплашва Европа?

    11:26 11.06.2026

  • 40 Смешен плач

    8 6 Отговор
    Петоколонниците от Израждане са по- загрижени за защитата на руските, отколкото за българските национални интереси!

    Коментиран от #43

    11:30 11.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Реват на умрело копейките от бунището, сакат нормализиране на отношения с мъртвец, как да стане, дори и рублофатмака наведен разбира, че няма как!

    11:35 11.06.2026

  • 43 Чума

    7 4 Отговор

    До коментар #40 от "Смешен плач":

    Нито за българските, нито за руските интереси са загрижени възрожденците! Само за собствените си! Да има възможност да му дадете властта за 1 ден ще видите какво некадърно чучело е! Плямпало! Представете си, Кузя Кузич и Цомчо Ганчев гонят американците и преминават на сметки в рубли!? Всичките ваксинирани и това вече си им личи!

    11:35 11.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 А бе

    3 0 Отговор
    костич ще кажеш ли нещо за Тюленово

    11:49 11.06.2026

  • 46 второто особождение

    2 0 Отговор
    второто освобождение - youtube

    11:56 11.06.2026

  • 47 Дориана

    1 2 Отговор
    Костадинов и партия Възраждане изобщо нямат място в Парламента и политиката.Коя част , че Румен Радев и неговата партия работят по нов модел с мисъл за Националните интереси на България не му е ясна на Костадинов. Няма Украйна , Няма Русия, Националните интереси на държавата са на първо място.Да престане да говори в стила на Борисов.

    11:59 11.06.2026

  • 48 Всичко ще се уреди

    0 1 Отговор
    Като паднат няколко глави!

    12:00 11.06.2026

  • 49 Бегай в Русия бе,

    2 1 Отговор
    какво правиш у нас?Смешник!

    12:01 11.06.2026

  • 50 Нека да пиша

    1 0 Отговор
    Те никога не са споменали Костя.. А,ти си най-големия лъжец ,и за това съмсем скоро няма да видиш парламент

    12:10 11.06.2026

  • 51 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Миме":

    Пак си душила кюлотите червени на Мутрофанова.

    12:13 11.06.2026

  • 52 Нека да пиша

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Доротея":

    Малееей,я пиши за Тюленово
    .

    12:16 11.06.2026

  • 53 Дика

    1 0 Отговор
    Абе путински трол, как може да забраниш на практика на някого реекспорта, най много той да откаже да купува от теб. Купя ли нещо ставам собственик и мога да правя със стоката каквото реша.

    12:17 11.06.2026

  • 54 Шоо

    1 0 Отговор
    Скоро излезе книгата "Протокол Хаос" на Жозе Сантуш, хубаво е да се прочете.

    12:20 11.06.2026

  • 55 СССР

    0 0 Отговор
    Кафявата Златка всичко знае

    12:33 11.06.2026

  • 56 СЪЖАЛЯВАМ,

    0 1 Отговор
    ЧЕ НЕ ГЛАСУВАХ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ.
    ЕДИНСТВЕНАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ.

    12:35 11.06.2026

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