Костадинов: Най-голямата лъжа на ПБ беше това, че тя ще нормализира отношенията с Русия

Ние сме си поставили за цел да разобличаваме лъжата в този парламент. Затова ще внесем няколко проекта за решения в Народното събрание, с които да бъде забранена продажбата на оръжия за Украйна, на второ място да бъде забранен и реекспорта на оръжия за Украйна. Ще внесем и предложение за забрана на всякаква помощ за Украйна. Това съобщи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна.
"Предстои другата седмица да бъде обсъждан 21-ият пакет санкции срещу Русия. Най-голямата лъжа, която пропагандата на "Прогресивна България" изправи пред българските граждани беше това, че тя ще нормализира отношенията с Русия, посочи Костадинов.
"Ние ще внесем предложение, с което Народното събрание да задължи българското правителство да гласува срещу тези санкции и да наложи вето на 21-ия пакет санкции, допълни той.
Според Костадинов има три големи лъжи, изречени от правителството на Румен Радев. "Първата е от сряда, когато и министър-председателят и министърът на отбраната заявиха, че спират всякаква помощ за Украйна. Миналата седмица външният министър Велислава Чамова каза, че продължаваме активно да подкрепяме Украйна. Вчера министърът на отбраната каза, че всъщност ние ще продължаваме да продаваме оръжия на Украйна, но тази лъжа бързо беше разобличена от самите лъжци", посочи лидерът на "Възраждане", цитиран от БТА.
"Преди няколко дни правителствената пропаганда обясни как ще има "Кошница грижа" и има договорка с големите вериги да намалят цените между 10 и 15%. Хората останаха с убеждението, че цените веднага ще паднат", посочи той.
По думите му, ако се стигне изобщо до това намаление, ще се изцедят българските производители.
"Миналата седмица имаше изказване как няма да позволим на американските самолети да бъдат на летището в София и много хора останаха убедени, че тях вече ги няма. Всъщност се оказа, че не е така, самолетите са си там и мога да се обзаложа, че ще останат там и след 30 юни", заяви Костадинов.
"Пропагандата в момента обяснява колко е важно да продаваме оръжия на Украйна, защото по този начин се хранят българските работници. Истината е, че тази война храни олигарсите в България, които стават изключително богати", коментира още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ру БЛАТА
П.с. НЕ СЕ ВРЪЩАЙ
Коментиран от #8
10:54 11.06.2026
2 Костадинов иска.
10:55 11.06.2026
3 АЕ ВЪЗРОЖДЕНЧЕТА
Ква нормализация искаш бе.
Коментиран от #24, #27
10:55 11.06.2026
4 орбан
Коментиран от #16
10:56 11.06.2026
5 честен ционист
10:56 11.06.2026
6 Красимир Петров
10:56 11.06.2026
7 Още един русодебил
10:56 11.06.2026
8 Данъкоплатец
До коментар #1 от "ру БЛАТА":Даването на енергийни помощи на социално слабите
е пълнене на каца без дъно!
За да се прекрати малоумието,
държавата да им отпусне безвъзмездно
еднократно 1.458 €
за Соларна система за тераса
с мощност 1.6kW и батерия с капацитет 2kWh
Така проблемът ще се реши веднъж за винаги!
Коментиран от #37
10:57 11.06.2026
9 БайМисир
10:57 11.06.2026
10 Бонев
10:58 11.06.2026
11 Една
10:58 11.06.2026
12 политик със затихващи финкции
10:58 11.06.2026
13 хаха
Коментиран от #18
10:59 11.06.2026
14 хаха
11:00 11.06.2026
15 хаха
11:00 11.06.2026
16 Хмм
До коментар #4 от "орбан":не могат да разберат, че не ги искаме, никой от тях, Костадинов го устройваше депутатството, дори гласуваше с ГЕРБ или излизаха от залата, за което Борисов им благодареше, но не можел да ги вземе в управлението, защото в Брюксел били против, гласуваха протия свалянето на охраната на пеевски и борисов, надяваше се да бъде с депутатска заплата до пенсия, пък и тази слабост към имоти
Коментиран от #22, #30
11:00 11.06.2026
17 М дааа
11:01 11.06.2026
18 парите е ясно
До коментар #13 от "хаха":Къша се строи с кредит. Ние ги връщаме по 20-30 години, а Копейкин за две години се е оправил с банката. Не питайте откъде парите. Той може и без кредит, ама много ще бие на очи.
11:01 11.06.2026
19 Ами не знам какво да кажа
11:02 11.06.2026
20 име
11:03 11.06.2026
21 Миме
п.п затуй е имало и гъркомани и туркофили ,а в по-ново време германофили ,а сега най-модерно е жендър-ингилизка подлога
Коментиран от #51
11:05 11.06.2026
22 така е
До коментар #16 от "Хмм":надявам се си гледал филма "шменти капели",забранен за излъчване по официалните телевизии,този филм е истинската хроника на мутро-комунистическата демокрация за 36г преход!
11:05 11.06.2026
23 ха ха ха
11:09 11.06.2026
24 Кат гледам....
До коментар #3 от "АЕ ВЪЗРОЖДЕНЧЕТА":....как германската икономика пикира към дъното на Марианската падина , как BASF фалира , а Мерцедес го взеха китайците, дълбоко се съмнявам кой точно е пострадавш от тези санкции.
Нормализиране по -скоро е нужно на нас , а не на руснаците.
11:10 11.06.2026
25 Точно така!
11:10 11.06.2026
26 Чума
11:11 11.06.2026
27 Така де
До коментар #3 от "АЕ ВЪЗРОЖДЕНЧЕТА":20% от населемнието на България обича Русия повече от собствената си родина България. Как да се оправи тази държава?
Коментиран от #31, #34
11:12 11.06.2026
28 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!
Коментиран от #35
11:12 11.06.2026
29 Някой
Тук противоконституционно въведоха някакъв измислен закон срещу Русия. Не може да има закон за друга държава. Без значение дали е Русия, Украйна Израел, Газа, Ливан, Иран или САЩ. Във всичките си действия трябва да гледат интереса на народа на България.
11:12 11.06.2026
30 А ти нямаш ли слабости
До коментар #16 от "Хмм":Например към екскурзии в чужбина.
11:15 11.06.2026
31 Защото Русия е
До коментар #27 от "Така де":Нашата славянска гордост. Поети писатели композитори архитектура такива неща.
11:17 11.06.2026
32 българин
11:18 11.06.2026
33 Весел Патиланец
11:19 11.06.2026
34 Миме
До коментар #27 от "Така де":най-гнусното е че има неколко процента богаташи- подлоги на запада дет гледат само какво още е останало за крадене от бай тошовите златни времена
11:19 11.06.2026
35 честен ционист
До коментар #28 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!":Руснаците защо им е да инициират референдум за връщане на лв, при положение, че тази валута вече само екстрасенсите могат да кажат какъв курс спрямо рублатяа мже да има? Не може ли референдумът да е направо за приемане на рублата?
11:20 11.06.2026
36 Доротея
1. Спря ваксините!
2. Не допусна Македония в ЕС и НАТО!
3. Вкара ни в БРИКС!
4. Изкара ни от ЕС и НАТО!
5. Предотврати събарянето на ПСА - софийската Альоша!
6. Спаси българския лев!
7. Не допусна износ на барут за Украйна!
8. Прогони американските самолети от небето! Апропо, как този доблестен патриот не припомни, че на 11 юни 1944 г. американските партньори убиха във въздуха спасяващия се с парашут подпоручик Иван Бонев!? Вечна слава на орела!
9. И много още вдъхновяващи подвизи, постигнати и които ще бъдат постигнати от лидера и неговата партия Възраждане! Ако не отпаднат от парламента!
Коментиран от #41, #52
11:20 11.06.2026
37 Това предложение
До коментар #8 от "Данъкоплатец":Не е по темата.
11:21 11.06.2026
38 браво Радев
11:22 11.06.2026
39 Наблюдател
11:26 11.06.2026
40 Смешен плач
Коментиран от #43
11:30 11.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Последния Софиянец
11:35 11.06.2026
43 Чума
До коментар #40 от "Смешен плач":Нито за българските, нито за руските интереси са загрижени възрожденците! Само за собствените си! Да има възможност да му дадете властта за 1 ден ще видите какво некадърно чучело е! Плямпало! Представете си, Кузя Кузич и Цомчо Ганчев гонят американците и преминават на сметки в рубли!? Всичките ваксинирани и това вече си им личи!
11:35 11.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 А бе
11:49 11.06.2026
46 второто особождение
11:56 11.06.2026
47 Дориана
11:59 11.06.2026
48 Всичко ще се уреди
12:00 11.06.2026
49 Бегай в Русия бе,
12:01 11.06.2026
50 Нека да пиша
12:10 11.06.2026
51 Нека да пиша
До коментар #21 от "Миме":Пак си душила кюлотите червени на Мутрофанова.
12:13 11.06.2026
52 Нека да пиша
До коментар #36 от "Доротея":Малееей,я пиши за Тюленово
.
12:16 11.06.2026
53 Дика
12:17 11.06.2026
54 Шоо
12:20 11.06.2026
55 СССР
12:33 11.06.2026
56 СЪЖАЛЯВАМ,
ЕДИНСТВЕНАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ.
12:35 11.06.2026