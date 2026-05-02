Размерът на свлачището на пътя Пампорово - Смолян ще се окаже по-голям от 70 м.

Размерът на свлачището на пътя Пампорово - Смолян ще се окаже по-голям от 70 м.

2 Май, 2026 16:26 1 565 23

Първоначално е направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка със съществуващо частично трасе. Огледите на свлачището ще продължат дълго време, каза областният управител на Смолян Зарко Маринов

Размерът на свлачището на пътя Пампорово - Смолян ще се окаже по-голям от 70 м. - 1
Снимка: БГНЕС
Размерът на свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово - Смолян, ще се окаже по-голям от първоначално обявените 70 метра, съобщи областният управител Зарко Маринов, цитиран от БНР. Постепенно се възстановява газоснабдителната инфраструктура, а оглед е показал, че свлачището не е създало проблеми за близкия язовир. Експерти търсят алтернативен маршрут за пропадналия път.

Първоначално е направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка със съществуващо частично трасе. Огледите на свлачището ще продължат дълго време, каза областният управител на Смолян Зарко Маринов:

"Виждам, че има пропуквания на пътя и нагоре от свлачището, където то се свлече. Сутринта установихме, че не е само 70 метра, това което се свлече. Има и още нагоре. Ще изместим и охраната на полицейската линия по-нагоре. Няма никакви проблеми с функционирането на "Пампорово" АД. Днес тук беше управителят на "Напоителни системи". Вчера със специалисти оглеждаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води. Към момента нивото не се променя, тоест от там не изтича вода. Днес разпоредих на Областно пътно управление и на "Електроразпределение Юг" ЕАД да окажат съдействие на газовия оператор в Пампорово да сложат кранове, които са по-близо, за да може да бъде възстановено газоподаването. От оперативния щаб декларираха, че до довечера и газоподаването в Пампорово ще бъде възстановено".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хубава работа

    17 1 Отговор
    Тази фирма дето ще го оправи, бая пари ще изкара, и след година две отново всичко у дерето. И оправданието: свлачище. Докато не намерят начин, а има такъв, водата да се оттича, все тъй планината напролет ще се съблича.

    16:33 02.05.2026

  • 2 Инвеститор

    22 1 Отговор
    Не разбирам какво се вайкате, само ни дайте достъп до земята и за две години всичко ще застроим, без подписи, без проекти, без да сме легални собственици на земята. Ний цяло Лaйномopие построихме, всички реки на територията запушихме, ся едно свлачище ли да е проблем?

    16:33 02.05.2026

  • 3 очевидец

    17 3 Отговор
    В продължение на 7 години в Иран нямаше вода. Реките пресъхнаха. Язовирите се изпразниха. Езерото Урмия — едно от най-големите солени езера на Земята — изчезна. Властите бяха на няколко седмици от преместването на столицата.

    Светът наричаше това „климатична промяна“.

    ТО НЕ БЕШЕ КЛИМАТИЧНА ПРОМЯНА. ТО БЕШЕ ОРЪЖИЕ.

    Скрит секретен обект в ОАЕ. Кули за засяване на облаци. Атмосферни радари. Технология, предназначена да прихваща дъждовни облаци преди да достигнат Иран и да пренасочва валежите към пустинята.

    ТЕ БУКВАЛНО КРАДЯХА ВОДА ПРЯКО ОТ НЕБЕТО.

    Финансирано от същите хора, които спонсорират всяка война. Изградено с технологии, за които ви лъжеха. Използвано повече от десетилетие, докато 88 милиона души бавно страдаха от обезводняване.

    После Иран отвърна.

    Не само по военни бази. Не само по радарни станции. Те удариха климатичен обект.

    И в рамките на 48 часа небето се отвори.

    Дъжд. Наводнения. Сняг в средата на април. Температурата падна с 5°C за една нощ. Язовир Дариян, пресъхнал 7 години, се напълни.

    СЕДЕМ ГОДИНИ СУША ЗАВЪРШИХА ЗА 48 ЧАСА.

    Посолството на Иран публикува това. После го изтри. Но интернет помни всичко.

    „Секретен център за засяване на облаци и модификация на климата в ОАЕ е унищожен“.

    Сега се запитайте:

    Ако могат да крадат дъжд от цяла нация десетилетие — какво още правят с времето?

    Пожарите в Калифорния. Наводненията в Либия. Ураганите, които винаги удрят в най-подходящия момент.

    HAARP не е конспи

    Коментиран от #8, #12

    16:37 02.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    2 19 Отговор
    Борисов вече не е на власт и държавата се срина.

    Коментиран от #7

    16:37 02.05.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 4 Отговор
    Още ли няма обвинения, че Путин е виновен и въпроси защо Радев още не е възстановил пътя🤔❗

    16:37 02.05.2026

  • 6 очевидец

    15 1 Отговор
    HAARP не е конспиративна теория. Това е обект на стойност 300 милиона долара в Аляска, построен от американските военни за „изследване на йоносферата“.

    ТЕ НЕ Я ИЗСЛЕДВАТ. ТЕ Я ИЗПОЛЗВАТ.

    Времето е перфектното оръжие. Без отпечатъци. Без куршуми. Без обявяване на война. Само суша. Глад. Колапс.

    Иран намери машината. Иран унищожи машината. И дъждът се върна същата седмица.

    НЕБЕТО НЕ ЛЪЖЕ. ♟

    16:39 02.05.2026

  • 7 Няма значение

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Който и да дойде на власт ти ще мързелуваш за трима.

    Коментиран от #11

    16:41 02.05.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "очевидец":

    Не е случаЕност, че много страни изтеглиха "за консултации" посланиците от Турция и след няколко дни се случи Кахраманското земетресение❗
    Както не е случаЕност присъствието на един САШтински кораб в турски пристанище❗
    "Теорията на конспирацията"
    НЕ Е САМО ТЕОРИЯ‼️

    16:43 02.05.2026

  • 9 Уйде

    9 0 Отговор
    пътя у ряката ! А милионите ?

    16:43 02.05.2026

  • 10 За 3 дена работа

    10 0 Отговор
    20 гондоли камъни и за 5 дни е готово. Срамота в такива гербаджийски времена. Верно сме приключили.

    16:45 02.05.2026

  • 11 Последния Софиянец

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Няма значение":

    Като дойдеш в заведението ми ще ти сложа косъм в супата.

    Коментиран от #14

    16:47 02.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Преди земетресението в Кахраманмараш (6 февруари 2023 г.), в края на януари и началото на февруари 2023 г., няколко западни държави временно затвориха консулствата си в Истанбул и отправиха предупреждения за пътуване към гражданите си, позовавайки се на риск от т.ерор.истични атаки.Държавите, които предприеха тези мерки, включват:
    САЩ, Германия, Франция, Обединеното кралство
    Нидерландия, Швейцария, Швеция, Белгия
    🤔🤔🤔

    16:49 02.05.2026

  • 14 Няма значение

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Искаш да ми сложиш
    на мен косъм в супата
    Ей тогава търтей,
    ще ти разцепа дупата.

    Коментиран от #18

    16:50 02.05.2026

  • 15 Горски

    13 0 Отговор
    Обадете се на Си да прати 2 автобуса китайци. Ще оправят пътя за три месеца три пъти по-евтино само с едно условие. Българин да не припарва на по-малко от 100метра от тях. Справка Варна Златни пясъци 20 години и май продължава. Пет човека с лопати ли ще го правят, че да отнеме 2 години възстановяването? В България всичко отнема години. И милиарди. Технически, шест месеца са достатъчни. Всичко над това време е корупция. Гледам един клип с дрон в Румъния строят магистрала , стотици машини и работници. Гледам магистралата до Варна един багер и два камиона , до 100г е готова. Продължавайте да сечете горите и строите където ви попадне и много ще има да възстановявате...Впрочем големият цирк предстои във Варна, едно от най -презастроените места в града е "Почивка " а там има голямо свлачище. Май ще гледаме как плуват блокове в морето....И в София има едни чудеса на строителството върху реки и блата. Май правилно казват за българина-" Дай му пари или кола и му гледай сеира"! Винаги забравяме че лакомото дупе кръв ака.

    17:06 02.05.2026

  • 16 Тома

    9 0 Отговор
    Това което бати Бойко тиквата е построил никой не може да го поправи защото парите за строежа се изнесоха в чували торби и сакове

    Коментиран от #17

    17:09 02.05.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    И какво по този път е строил БорисОФ❗
    Виж кой ОТКРАДНА курорта ПАМПОРОВЕЦ, че да пишеш пак❗

    17:21 02.05.2026

  • 18 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Няма значение":

    Докладвах те за непристойно поведение.

    17:29 02.05.2026

  • 19 Където е текло пак ще тече

    3 0 Отговор
    Земята тръгне ли - няма спиране!

    17:30 02.05.2026

  • 20 Р Г В

    2 0 Отговор
    Спокойно родопчани , Т.Белев ще свика под знамената всички зелени които подскачаха и протестираха против строежа на нови лифтове в Пирин планина , Витоша и земните маси ще бъдат изринати. Г-жа Ц. Б. бившата на Супер Бой... която срина цяло възвишение да построи хотелски комплекс ще привлече бившата първа дама Д.Р. която е лесовъд по образование и ще изготвят проект за залесителни дейности и възстановяване на свлечените дървесни видове Дерзайте демократи в единен строй.

    17:35 02.05.2026

  • 21 Цвете

    3 0 Отговор
    АКО НЕ БЕШЕ КРАДЕНЕТО В ОГРОМНИ РАЗМЕРИ ДО СЕГА ДА ИМАМЕ ПЪТИЩА ТАКИВА, КАКВОТО ИМА ЦЕЛИЯТ ЗАПАДЕН СВЯТ. ЕТО ДО КЪДЕ ВОДИ КАЦАТА С МЕДА?! БОРИСОВ И МАГНИТСКИ СА В ОСНОВАТА НА ЦЯЛАТА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ. ДА СЕ ТЪРСИ СМЕТКА НА ТИЯ ПЕХЛИВАНИ.ЕДИНИЯ ПЪТУВА НАПРЕД НАЗАД С ЧАСТНИ САМОЛЕТИ ДО РАЗЛИЧНИ ДЕСТИНАЦИИ И СЕ ПРАВИ НА ЛУД, А ДРУГИЯ С ИМОТИ ЗАД ГРАНИЦА. ТОВА ТЪРПИЛИ СЕ, КОЙ ЩЕ ОТГОВОРИ? 🎃🐷👺👎🚔🚔👎

    17:36 02.05.2026

  • 22 Цвете

    3 0 Отговор
    АКО НЕ БЕШЕ КРАДЕНЕТО В ОГРОМНИ РАЗМЕРИ ДО СЕГА ДА ИМАМЕ ПЪТИЩА ТАКИВА, КАКВОТО ИМА ЦЕЛИЯТ ЗАПАДЕН СВЯТ. ЕТО ДО КЪДЕ ВОДИ КАЦАТА С МЕДА?! БОРИСОВ И МАГНИТСКИ СА В ОСНОВАТА НА ЦЯЛАТА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ. ДА СЕ ТЪРСИ СМЕТКА НА ТИЯ ПЕХЛИВАНИ.ЕДИНИЯ ПЪТУВА НАПРЕД НАЗАД С ЧАСТНИ САМОЛЕТИ ДО РАЗЛИЧНИ ДЕСТИНАЦИИ И СЕ ПРАВИ НА ЛУД, А ДРУГИЯ С ИМОТИ ЗАД ГРАНИЦА. ТОВА ТЪРПИЛИ СЕ, КОЙ ЩЕ ОТГОВОРИ? 🎃🐷👺👎🚔🚔👎

    17:38 02.05.2026

  • 23 Бацо

    2 0 Отговор
    Аз правя срутища

    17:39 02.05.2026

