Размерът на свлачището на пътя Пампорово - Смолян ще се окаже по-голям от 70 м.

Размерът на свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово - Смолян, ще се окаже по-голям от първоначално обявените 70 метра, съобщи областният управител Зарко Маринов, цитиран от БНР. Постепенно се възстановява газоснабдителната инфраструктура, а оглед е показал, че свлачището не е създало проблеми за близкия язовир. Експерти търсят алтернативен маршрут за пропадналия път.

Първоначално е направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка със съществуващо частично трасе. Огледите на свлачището ще продължат дълго време, каза областният управител на Смолян Зарко Маринов:

"Виждам, че има пропуквания на пътя и нагоре от свлачището, където то се свлече. Сутринта установихме, че не е само 70 метра, това което се свлече. Има и още нагоре. Ще изместим и охраната на полицейската линия по-нагоре. Няма никакви проблеми с функционирането на "Пампорово" АД. Днес тук беше управителят на "Напоителни системи". Вчера със специалисти оглеждаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води. Към момента нивото не се променя, тоест от там не изтича вода. Днес разпоредих на Областно пътно управление и на "Електроразпределение Юг" ЕАД да окажат съдействие на газовия оператор в Пампорово да сложат кранове, които са по-близо, за да може да бъде възстановено газоподаването. От оперативния щаб декларираха, че до довечера и газоподаването в Пампорово ще бъде възстановено".