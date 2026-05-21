Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Иван Шишков: Свлачището на пътя Смолян-Пампорово не е било регистрирано в МРРБ. То все още е активно

Иван Шишков: Свлачището на пътя Смолян-Пампорово не е било регистрирано в МРРБ. То все още е активно

21 Май, 2026 10:34 537 6

  • иван шишков-
  • свлачище-
  • смолян- пампорово-
  • регистриране-
  • мррб-
  • активно

"Очевидният проблем е преовлажняване. Трябва да установим защо. Обследваме всичко", коментира още регионалният министър

Иван Шишков: Свлачището на пътя Смолян-Пампорово не е било регистрирано в МРРБ. То все още е активно - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Свлачището на пътя Смолян - Пампорово продължава да бъде активно. Това обяви от трибуната на парламента министърът на регионалното развитие Иван Шишков, цитиран от dariknews.bg.

По думите му това е причината все още да не може да се работи по неговото укрепване.
Преовлажняване и обследване на водните източници

"Очевидният проблем е преовлажняване. Трябва да установим защо. Обследваме всичко - водоема на ВиК, който е непосредствено над свлачището, езерото, което е до почивната станция на EVN, както и язовира, който се използва за изкуствен сняг", заяви министърът.

Иван Шишков обяви, че е обходен и самият път, като са установени доста проблеми, натрупани през годините.
Частен имот на пътя и липсваща общинска собственост

"Стана ясно, че на този път има частен имот. Хубавото е, че при проверката в кадастъра се установи, че има проходимост. Въпросът е просто, че пътят не си е на мястото. Пътят е общински. Работи се в тази посока да се създаде обходно трасе. Оказваме помощ с трасирането", заяви Шишков.

Той допълни, че ведомството не може пряко да финансира дейностите, тъй като пътят е общинска собственост.

Шишков е категоричен, че причините са комплексни.

„Няма общ устройствен план, няма сервитут на водопровода. Основното му трасе е под пътя, но няма сервитут", каза той.

ДНСК проверява обектите около свлачището

В момента Дирекция „Национален строителен контрол" (ДНСК) извършва проверка в Смолян, за да провери всичко, свързано с обектите.

„Интересува ни това как са свързани с водопроводната мрежа. Разпоредил съм да бъдат попълнени всички водопроводи в кадастъра. Преди един ден спряхме водоснабдяването в резервоара около свлачището, за да направим експеримент. Искахме да разберем дали се губи вода. За една нощ бяхме спрели водоподаването, включително и на изходната точка. Това, което успяхме да установим, е, че проблемът не е в резервоара, защото няма загуба на вода", каза Шишков.

Свлачището не е регистрирано в МРРБ от 2001 година

Във връзка със законното или незаконното строителство той обяви, че може да даде подробен анализ. „Това е едно от нещата, които сме направили във времето", допълни министърът.

Шишков обясни, че съседното свлачище е укрепено с разрешение за строеж от Община Смолян, но не е регистрирано в МРРБ така, както трябва да бъде регистрирано всяко открито свлачище.

„На въпроса ви дали е регистрирано свлачище в МРРБ – не е, защото никой назад във времето не е подавал сигнал. Има разрешение за строеж от Смолян, укрепване и никакъв сигнал. Говорим за 2001 година. Без да е уведомен тогавашният министър и без това свлачище да е картотекирано като такова", каза той.

Разрешение за строеж от 2006 без общ устройствен план

По думите му това са част от причините за състоянието на сградата, която се намира непосредствено до свлачището. „Само ще ви кажа, че има разрешение за строеж от Община Смолян от 2006 година, но няма общ устройствен план", завърши Шишков.

Той обяви, че ще направят всичко по най-бързия начин да възстановят пътя, а не по най-евтиния.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    4 1 Отговор
    Много ясно , това е очаквано в Смолянска и Кърджалийска общини където корупцията и зависимостта им от Пеевски е голяма , корупционните схеми се прикриват няма как свлачището да бъде регистрирано. Така, че сега вместо да искат пари от държавата да отворят собствените си касички с пари и да си възстановят щетите .

    Коментиран от #3, #5

    11:08 21.05.2026

  • 2 Ха-ха

    6 1 Отговор
    Свлачището било "активно" -удобно твърдение, за да не се вземат никакви мерки и да не се дават пари. Тарикати не ка дър ни!
    Хората по света строят фантастични неща в морето и небето, а тия ще чакат 100 години свлачището да се успокои!

    11:08 21.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    1 1 Отговор
    Ядката нали беше служебник освен да получаваш друго знаеш ли назначен си да работиш а не да бездействаш да лъжеш

    11:36 21.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ПП-ДБ-тата

    0 1 Отговор
    Фекалните жълтопаветни тролове да си мълчат! Буквайте на Росенец море и гонете доставчиците да не пракират в нарушение! Най-дейните получават пълен пансион на Петрохан!

    11:56 21.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол