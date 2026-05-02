Васил Василев: Най-голямата опасност пред ПБ е ако не успеят да намерят отговор на въпросите, които хората поставят

2 Май, 2026 16:52 897 31

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Най-голямата опасност пред „Прогресивна България” е ако не успеят да намерят правилен отговор на въпросите, които хората поставят. Това са въпросите по отношение на олигархията, кражбите, икономическото развитие, културата, земеделието. Решението на всеки един от тези проблеми, би довел до освобождаване на голяма политическа енергия, което ще им помогне”, каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS журналистът Васил Василев.
"Ако се смята за важно от историческа гледна точка, че "Прогресивна България" има такова мнозинство, което при всички очаквания ще се задържи, защото няма коалиционни споразумения които да доведат до разцепление, може да се окаже значимо събитие”, каза още той.
"България трябва да си стъпи на краката. Това означава равновесие на бюджета, подобряване на положението на хората, които изнемогват, следване на външна политика, която да съответства на националните ни интереси", каза още журналистът, който е бил част от инициативния комитет за издигането на Румен Радев за президент.

По думите му има много неща, които финансовият и икономическият министър трябва да поемат. "Трябва да се спре изтичането на средства от бюджета, да се удари и по сивата икономика. В момента над милион души работят в сивата икономика. Това е огромен ресурс, който не е използван”, допълни той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Клиента

    10 5 Отговор
    Оня софиянеца къде е?
    Иска да ми сложи
    на мен косъм в супата,
    Ей тогава на търтея,
    ще му разцепа дупата.

    16:53 02.05.2026

  • 2 Няма опасност

    6 5 Отговор
    Никой няма да ги пита, никой не ги бръсне за слива

    Коментиран от #9

    16:54 02.05.2026

  • 3 Крум Страшни

    7 5 Отговор
    Върни заграбеното на българския народ и тогава дрънкай! Вчера сигурно си бил на манифестацията за погребението на твоята истинска олигархична партия... Сигурно си пялИНТЕРНАЦИОНАЛА...

    16:57 02.05.2026

  • 4 Баце ЕООД

    7 4 Отговор
    Много ги е страх.. Идват нови експерти, келепира свърши

    16:57 02.05.2026

  • 5 Дориана

    5 4 Отговор
    Някои хора вместо да говорят популистики в стил Борисов- Пеевски по - добре да замълчат защото подривната дейност, шантажите и заплахите идват точно от корупционния мафиотски модел и техните патерици., но ще разберат, че вече са политически на дъното. Времето на номерата им свърши, отнета им е властта от Народа.

    Коментиран от #18

    16:58 02.05.2026

  • 6 Анонимен

    2 1 Отговор
    А другите партии е ок да лъжат ли? Щото гласовете им са от края на изборния ден ли?

    17:01 02.05.2026

  • 7 Връщай

    6 3 Отговор
    Парите бе!

    17:02 02.05.2026

  • 8 Давид

    9 4 Отговор
    Най голямата опастност за българите е ДС . Те решават , колко да ви скубат и кои да ви ограбват . После пускат клоуни като този на хранилка да ви объркват . И прилагам пример : производитела на зеленчуци със основно образование ли ви направи доматите 4 евро ;) мислете .

    17:04 02.05.2026

  • 9 Нали ще борим олигархията?

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Няма опасност":

    Tоя екземпляр не е ли разбрал, че хората масово гласуваха за Румен Радев, за да видят Пеевски и Борисов в затвора в обща или в съседни килии.

    Коментиран от #12

    17:12 02.05.2026

  • 10 Горски

    7 1 Отговор
    Много журналисти след 19-ти април са страшно разстроени от резултатите на умните и красивите.През цялото предизборно време си отработваха страничните доходи канейки "правилните" събеседници, но и това не помогна .Това важи особено за няколко дами с дълъг стаж в БНР. За нищо на света не бих взел персони като руменмилановци, защото няма как системата да бъде разформирована от хора, участвали във всички възможни власти преди и след 1989 г. Председателското кресло на българския парламент е за авторитетна личност с опит, която да респектира, защото личностите създават авторитета на институциите, а не обратното. Уви ... Там инсталират анонимни персони и без капчица срам рекламират баща й, който видиш ли бил в редиците на БСП?! А злите езици показват къща за гости, говорят за аратаментгейт и още, и още.

    17:15 02.05.2026

  • 11 ....

    10 3 Отговор
    Този е същия мазник като сина си. Отврат ме обсебва като ги видя.

    17:15 02.05.2026

  • 12 Толкова много хубост

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Нали ще борим олигархията?":

    на едно място. Не, ще е много болезнено!

    17:16 02.05.2026

  • 13 Е,беше ни писнало от

    8 0 Отговор
    Нидал Алгафари да обикаля телевизиите и да хвали ГЕРБ защото синът му беше депутат от тях.Сега този ще хвали ПБ заради синът му също депутат но при Радев .

    17:17 02.05.2026

  • 14 Астролог

    8 2 Отговор
    Този "хладилен" агент на ДеСе няма как "бисери да не снесе" !

    17:17 02.05.2026

  • 15 Сатана Z

    7 4 Отговор
    "Големият хладилник " ДС Васил Василев и некадърния му син Слави Василев- Малкия хладилник са лицата на Радевата сбирщина ,която е призвана да "спаси" за пореден път БГто

    17:18 02.05.2026

  • 16 Гресирана ватенка

    4 2 Отговор
    Хората гласуваха анти-Борисов и анти-Пеевски.Не толкова за Мунчо дьо Гол.Тоя да не се гресирва толкова😁

    17:23 02.05.2026

  • 17 Борис

    2 1 Отговор
    ГНУС.

    17:24 02.05.2026

  • 18 Дрън дрън

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Голям Мраз Дорианче е агент на ДС, вероятно и масон. Не му пука ни за народа, нито за Борисов и Пеевски. Котилото е едно. Просто смяна на местата. Борисов и Пеевски вече гласуваха за новата Рая, пардон Михаела. Източването на публичните средства ще продължи с пълна сила. И с тези руски подлоги доникъде няма да стигнем. А Радев е един неделен политик. Скоро балонът му ще се спука!

    17:24 02.05.2026

  • 19 Т Живков

    3 2 Отговор
    Смърт на комунизма!

    17:28 02.05.2026

  • 29 Цвете

    2 0 Отговор
    КАК ИМАШ СУРАТ ДА ГОВОРИШ ТИ, КОЙТО " ПРЕВАТИЗИРА " НАЙ ГОЛЕМИЯТ ЗАВОД В БЪЛГАРИЯ? НЯМАШ ЛИ СРАМ, МОРАЛ. ТОЗИ ЗАВОД ИЗХРАНВАШЕ МАСА НАРОД. ХОРАТА ОСТАНАХА НА УЛИЦАТА, А ТИ С БРАТ ТИ ГО ДОКОПАХТЕ.ПРЕДИ ТОВА ДО ОПЕРАТА ИМАШЕ МАГАЗИН ЗА ФРЕНСКИ КОЛИ, НАЛИ? ЧОВЕК ЗНАЕ ДВЕ И ДВЕСТА, НО ТИ СЕ ОКАЗА ЕДНА ЛАМЯ, ТА ЗАЩОТО СА ТИ МАЛКО ПАРИТЕ, ВКАРА СИНА СИ ДЕПУТАТ.МРАЗЯ ДО ДЪНОТО НА ДУШАТА СИ ПРЕДАТЕЛИТЕ ,ЕЛЕ ПА ТИЯ ДЕТО ТОПИХА КОЛЕГИТЕ СИ.ДАЛИ ИЗОБЩО НЯКОЙ СИ СПОМНЯ ТВОИТЕ ВЪРТАЛЕЖКИ ? 👺🚔👎

    17:45 02.05.2026

  • 31 Много премахнати коментари

    0 0 Отговор
    Голяма "любов" към другарят ДС МРАЗ.

    17:47 02.05.2026

