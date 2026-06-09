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Явор Гечев: Намалението на цените е за сметка на веригите, а не на производителите

Явор Гечев: Намалението на цените е за сметка на веригите, а не на производителите

9 Юни, 2026 09:36 676 24

  • явор гечев-
  • прогресивна българия-
  • търговски вериги

Той защити мерките за поевтиняване на основни продукти и обяви нови законодателни промени в подкрепа на българските производители

Явор Гечев: Намалението на цените е за сметка на веригите, а не на производителите - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мерките за намаляване на цените на основни хранителни продукти не представляват пряко договаряне между държавата и търговските вериги, а доброволен ангажимент от страна на бизнеса. Това заяви в студиото на "Денят започва" председателят на Комисията по земеделие, храни и гори и депутат от ПГ на "Прогресивна България" Явор Гечев.

По думите му инициативата е част от по-широка политика за защита на потребителите и подкрепа на българското производство, която ще бъде допълнена от законодателни промени и нови механизми за регулиране на пазара:

"В рамките на общата политика, която заявихме, освен законовите промени, които в момента подготвяме и които предстои да влязат за второ четене в пленарна зала, отправихме призив към търговските вериги за социална отговорност. Идеята беше да се гарантира пакет от социално значими стоки в рамките на малката потребителска кошница, който да бъде достъпен за хората, но не за сметка на производителите. Веригите доброволно приложиха тези мерки."

Според Гечев намаленията се поемат от самите търговски вериги:

"Изричното условие беше това да не става за сметка на доставчиците и производителите. Минимум 15 процента отстъпка, а при някои продукти и повече, се поема от търговските печалби на веригите. За това им благодарим."

На критиките, че подобна инициатива може да изглежда като форма на договорка между държавата и големите търговци, Гечев отговори, че срещите са били индивидуални именно за да се избегнат подобни съмнения:

"Няма форма на съглашателство. Веригите не са се събирали заедно. Напротив – както те, така и ние настоявахме за индивидуални срещи, за да няма риск от координиране на търговски практики. Затова и няма унифицирана схема. Всяка верига предложи собствен пакет според възможностите си. Общото между тях е, че говорим за над 30 продукта, за период от поне шест месеца и за минимум 15 процента търговска отстъпка."

Според него държавата не оказва административен натиск, а просто създава условия за по-голяма прозрачност и спазване на правилата:

"Законът не е репресивен инструмент. Законът за защита на конкуренцията съществува, за да гарантира свободния пазар. Но когато този пазар е изкривен, държавата трябва да го върне към нормалното му състояние. Не говорим за натиск, а за държавност. Ако някой спазва правилата, няма от какво да се притеснява."

По думите на Гечев една от основните цели на подготвяните промени е по-голяма яснота за начина, по който се формират крайните цени:

"Казахме много ясно – продавайте на каквато цена прецените, но искаме повече прозрачност. Ценообразуването във веригите е много по-сложно от това при един малък търговец. Понякога дори доставчиците трудно разбират всички компоненти в договорите си. Има различни такси, промоции, обратни фактурирания и други механизми. Затова искаме тези процеси да бъдат по-ясни."

Той коментира и идеята за индекс на справедливата стойност, който да служи като ориентир за потребителите:

"Този индекс няма да задължава никого. Той ще бъде инструмент за сравнение и информираност. Когато човек има база за сравнение, може много по-лесно да прецени дали една цена е нормална или не."

На въпрос какво според него обяснява ръста на цените в България, Гечев беше категоричен:

"Въпрос е на контрол. Въпрос е на държавност. Когато има държава и ясни правила, всички пазарни участници ги спазват. Когато има възможност за изкривяване на пазара, се стига до аномалии. Видяхме ги след пандемията, след последвалите кризи и при процесите около въвеждането на еврото. Смятаме, че сегашните мерки ще помогнат за постепенното връщане към нормални пазарни нива."

Според него ефектът няма да се ограничи само до големите търговски вериги:

"Много от по-малките търговци също потърсиха контакт с нас и заявиха желание да се включат в подобни кампании. Когато големите играчи променят пазарната среда, това неминуемо оказва влияние върху всички останали участници."

Явор Гечев обяви, че се работи по сериозни промени в законодателството, насочени към подпомагане на българските фермери:

"Вече работим по промени в закона за кооперирането. Идеята е да се създаде модерна рамка за фермерско коопериране и за изграждане на кооперативни вериги за доставки. Това са модели, които работят успешно в много европейски държави и част от тях сме познавали и в България, но с времето сме ги изоставили.“

По думите му се подготвят и гаранционни механизми, които да подпомагат предварителното договаряне на българска продукция:

"Работим върху гаранционни фондове, които да подпомагат търгуването на български продукти година напред. За да работи това обаче, производителите трябва да имат достатъчна пазарна сила и затова кооперирането е изключително важно."

Сред приоритетите на комисията е и ограничаването на злоупотребите със земеделски субсидии:

"Разработваме различни решения срещу така наречените виртуални животни и други форми на злоупотреба. Съвременните технологии позволяват много по-ефективен контрол – GPS проследяване, електронни системи, генетични анализи. Ако успеем да ограничим измамите, реалните животновъди ще получават значително по-голяма подкрепа."

Според него това е особено важно на фона на очакваното намаляване на средствата по европейските програми през следващия програмен период.

Гечев коментира и случая с незаконните постройки и огради в района на Баба Алино край Варна:

"Това е много странен случай. За мен там са нарушени няколко закона и са ангажирани различни институции. Важно е обаче, че горските служители са реагирали и са издали предписания. Посланието трябва да бъде ясно – има държава и подобни случаи не бива да се допускат."

Той призова гражданите да подават сигнали за подобни нарушения, защото само така може да се гарантира, че правилата важат за всички.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    11 0 Отговор
    Това е малко прах в очите, я разследвайте за дискриминация (на запад за такова нещо се лежи в затвора, не просто някаква си глобичка).

    09:39 09.06.2026

  • 2 1488

    10 1 Отговор
    румен прави страхотна реклама на кауфланд и лидл

    09:40 09.06.2026

  • 3 Сталин

    11 0 Отговор
    Негодници стига празни приказки ,щели да намаляват цените в България,все едно да направиш една жена по малко бременна,кога ще започнете да глобявате западните мародери за картели както е в Европа, всичко в България е картел,телефони ,ток, банки, търговски вериги

    09:41 09.06.2026

  • 4 Гечов ,

    8 0 Отговор
    виж ми окото !

    09:41 09.06.2026

  • 5 Без име

    5 0 Отговор
    Да ги канонизираме! Света Билла, Свети Лидл и Свети Кауфланд!

    09:42 09.06.2026

  • 6 румен решетников

    4 0 Отговор
    аре на примоциите в кауфланда !!!

    09:43 09.06.2026

  • 7 Анонимен

    3 0 Отговор
    Намаление хахахахаха на най гнусните некачествени продукти Намаление за малоумниците които червените другари излъгаха Картел е явен Оставка

    10:02 09.06.2026

  • 8 бай бръмбар

    7 0 Отговор
    а за намаление на скъпите лекарства що мълчите
    и се чудите що измира народеца

    Коментиран от #10

    10:04 09.06.2026

  • 9 Тоя къде видя БГ производители?

    4 0 Отговор
    Явно не е пазарувал а плещи. Всичко е внос , даже и сухото мляко където го пием като прясно , в сиренето , кашкавала и произведено в България,

    10:06 09.06.2026

  • 10 Най скъпите и некачествени лекарства

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "бай бръмбар":

    В Европа. Първи по цени на Балканите. Бялата мафия лобирала вносителите в НС , всички по веригата лапат от болните на абонамент.

    10:10 09.06.2026

  • 11 то кило домати е 6 евро . производитела

    1 0 Отговор
    е 4 пъти под цената на веригите . дава го за 1 и 50 . после се оскъпява заради опаковки , транспорт, съхранение , реклама , за заплати . така за 6 евро кой да го намали с до 30 процента . с 1,80 евро . то е ясно че веригите . защото 1,50 - 1,80 означава загуба за производителя . но на пазарите е пълно със стоки . значи колкото има във веригите толкова има и на пазарите . също и на борсите . но и 4 евро да е . пак си е скъпо за някои . цяло лято на доматки . 4 м по 30 дена са 120 по кило на 3 дена са 40 кила по 4 са 160 евро за домати .

    10:15 09.06.2026

  • 12 Да попитам

    4 0 Отговор
    Когато през март, пред къщата ти спрат 2-3 черни джипа и един индивид с липсващ врат те попита "Нали знаеш, че само на мен ще продаваш черешите???", къде е държавата тогава?

    10:17 09.06.2026

  • 13 Има само две мерки, които могат да се

    3 0 Отговор
    приложат и със сигурност ще дадат ефект:
    1.Дефицитът на хазната на нула и без повече борчове, които да изливат парична маса без покритие от произведена стока на пазара.
    2.Стимули за произведена и продадена продукция, а не на единица площ.
    Всичко друго е от Лукаваго и дори да се постигне нещо то ще е временно и епизодично и като цяло напълно безсмислено.

    Коментиран от #24

    10:39 09.06.2026

  • 14 Цените ще гръмнат след 6 месеца

    3 3 Отговор
    Радев иска да се задържи поне 6 месеца!

    Коментиран от #20

    10:47 09.06.2026

  • 15 Кръчмаря

    3 2 Отговор
    Стига мечти, Гечев. Бързо омръзнахте. Пътници.

    10:50 09.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анонимен

    2 1 Отговор
    Кои са тези които държат веригите дали не са червените олигарси

    Коментиран от #23

    11:03 09.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 а бе

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Цените ще гръмнат след 6 месеца":

    Кой ще го търпи 6 месеца?

    11:11 09.06.2026

  • 21 Някой

    1 1 Отговор
    Леле, в това не мога да се съглася, дори и да съм изправен пред разстрел. Веригите ще търпят загуби, или поне нереализирани печалби, заради народа на България? Да, бе! Хайде стига сте лъгали, хората спряха да се връзват на такива постановки.
    После ще се чудите защо производството на храни у нас намалява.

    11:19 09.06.2026

  • 22 Роко

    0 0 Отговор
    Жална им майка на производителите. Този е по - тъп (или пък нагъл лъжец) и от вожда си фърчилото. Веригите ще свалят цените за тяхна сметка колко трябва да си малоумен че да ръсиш подобна глупост?

    11:22 09.06.2026

  • 23 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Добро утро как спахте?

    11:24 09.06.2026

  • 24 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Има само две мерки, които могат да се":

    Не става. Без заеми няма от къде да се краде а имат да се плаща борчовете за купуването на вота. Пък и ако иска да се задържи на власт трябва да вдига пенсии и заплати в бюджетната сфера а за това трябват няколко милиона еврака. Колкото за субсидиите за произведена продукция също няма да стане никой няма да си даде хранилката нищо не правиш и получаваш едни пари (е вярно част от тях даваш като подкупи но пак си на голяма печалба така или иначе нищо не си вложил)

    11:32 09.06.2026

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