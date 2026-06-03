Ваня Григорова: Не виждам желание в "Прогресивна България" да се заемат с акулите

"Прогресивна България" все още нямат управленска програма и затова действат хаотично и на принципа на пробата и грешката. Това каза пред БНР Ваня Григорова, общински съветник в Столичния общински съвет, бивш икономически съветник в КТ "Подкрепа".
"Към момента те плуват по повърхността, докато претоплят стари идеи на ГЕРБ и "Продължаваме промяната"-"Демократична България". Очакванията на избирателите им бяха да влязат в дълбоките води, където са големите риби. В момента те се пробват да вземат планктона от устата на цацата, докато акулите продължават да владеят океана и да се хранят с цацата. И не виждам някой да има намерение да посегне на акулите", заяви Григорова.
По думите ѝ управляващите имат голямо мнозинство, което има дава възможност да провеждат непопулярни мерки, които трябва да се направят в началото на мандата, но "въпросът е за кого ще бъдат непопулярни тези мерки": "Виждаме, че те се пробват там, където е най-лесно и хората са най-слаби, а именно - пенсионери, майки, механизмът за минималната работна заплата. Защо посягат на 2-3 евро на редовия пенсионер, а някак не им правят впечатление 1,5 млрд. евро, които отиват в частни пенсионни фондове, които категорично нямат ефективността на НОИ? И се налага тези липсващи 1,5 млрд. евро да ги осигуряваме през държавния бюджет, а това е един от източниците на тази дупка, на този дефицит и той би могъл да се запълни изключително лесно, без никакви усилия".
От намаляването на размера на партийната субсидия значителни финансови средства няма да се спестят, смята тя, но: "Така удрят малките партии, но от друга страна - парите, които текат към партийните централи не са на светло, те корумпират и купуват закони, а това е нещо, от което ние трябваше да се освободим. Това за мен не е положителна новина".
Според нея със замразяването на заплатите на народните представители "Прогресивна България" ще хвърлят в ръцете на богатите кръгове депутатите, които са по-лабилни, защото те ще се продават по-лесно.
Общинската съветничка от БСП коментира недостига на места в яслите в София, като заяви, че няма недостиг на медицински сестри в яслите, а в детските градини, "където ги карат да се занимават с несвойствени за тях дейности".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оффф ,
16:20 03.06.2026
2 хаха
ХАХАХА
Бйаганьовците са тотална щета. Не случайно 15 години си избираха едни и същи Тикви.
16:20 03.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #19
16:21 03.06.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПИША ДОКЛАДА ЗА МОНИКА, БРАТЯ ВЕЛЧЕВИ, МАНДЖУКОВ,ЛЕЧЕВА БАЙ ГЕОРГИ СВИНАРЯ ОТ ПЛОВДИВ , ПЪРВАНОВИ И КИРО ДОБРЕВИ
....ЧАКАЙ ДО ДРУГАТА СЕДМИЦА
....
ВСЕ ОТ ВАШИТЕ ОТ БСП :)
16:22 03.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Без майтап
16:22 03.06.2026
7 Трол
16:22 03.06.2026
8 хаха
Само на външен вид го докарват приблизително на човеци.
16:23 03.06.2026
9 А бе
16:23 03.06.2026
10 не знам защо
16:23 03.06.2026
11 нннн
16:23 03.06.2026
12 Ролан
16:24 03.06.2026
13 Сатана Z
16:24 03.06.2026
14 обективен
16:25 03.06.2026
15 Гресирана ватенка
16:25 03.06.2026
16 Нормално
16:25 03.06.2026
17 Дид
Коментиран от #24
16:26 03.06.2026
18 Нека да пиша
16:26 03.06.2026
19 хаха
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ае в лево бе кръчмарска пpъдня. Вие там сте всичките едни и същи паразити дето само хленчите и се правите на жертви.
"Майчинските" да стават колкото са средно в ЕС, детските да ви се махат!
Комундета охвърляни.
16:27 03.06.2026
20 Хаха
16:27 03.06.2026
21 ВАНЯ ДУШКО
16:28 03.06.2026
22 немо
16:28 03.06.2026
23 Дориана
Коментиран от #29
16:31 03.06.2026
24 Дориана
До коментар #17 от "Дид":Ваня Григорова е в пъти на по- ниско ниво от Румен Радев и Прогресивна България. Много злоба е натрупала тази жена и това си личи по визията и начина на изказване.
16:37 03.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 баце
Коментиран от #28
16:41 03.06.2026
27 И това сигане,
16:49 03.06.2026
28 Дориана
До коментар #26 от "баце":Да, точно така. КНСБ и нейния водач отдавна са патерици на Борисов и Пеевски .Играят ролята на маша и изпълняват техните поръчки.
16:51 03.06.2026
29 Хм Хм
До коментар #23 от "Дориана":Дане се обърка? Това, за което говориш беше при правителството на Гюров.
16:52 03.06.2026
30 Ох-х......Ваня
16:55 03.06.2026