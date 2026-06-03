Ваня Григорова: Не виждам желание в "Прогресивна България" да се заемат с акулите

"Прогресивна България" все още нямат управленска програма и затова действат хаотично и на принципа на пробата и грешката. Това каза пред БНР Ваня Григорова, общински съветник в Столичния общински съвет, бивш икономически съветник в КТ "Подкрепа".

"Към момента те плуват по повърхността, докато претоплят стари идеи на ГЕРБ и "Продължаваме промяната"-"Демократична България". Очакванията на избирателите им бяха да влязат в дълбоките води, където са големите риби. В момента те се пробват да вземат планктона от устата на цацата, докато акулите продължават да владеят океана и да се хранят с цацата. И не виждам някой да има намерение да посегне на акулите", заяви Григорова.

По думите ѝ управляващите имат голямо мнозинство, което има дава възможност да провеждат непопулярни мерки, които трябва да се направят в началото на мандата, но "въпросът е за кого ще бъдат непопулярни тези мерки": "Виждаме, че те се пробват там, където е най-лесно и хората са най-слаби, а именно - пенсионери, майки, механизмът за минималната работна заплата. Защо посягат на 2-3 евро на редовия пенсионер, а някак не им правят впечатление 1,5 млрд. евро, които отиват в частни пенсионни фондове, които категорично нямат ефективността на НОИ? И се налага тези липсващи 1,5 млрд. евро да ги осигуряваме през държавния бюджет, а това е един от източниците на тази дупка, на този дефицит и той би могъл да се запълни изключително лесно, без никакви усилия".

От намаляването на размера на партийната субсидия значителни финансови средства няма да се спестят, смята тя, но: "Така удрят малките партии, но от друга страна - парите, които текат към партийните централи не са на светло, те корумпират и купуват закони, а това е нещо, от което ние трябваше да се освободим. Това за мен не е положителна новина".

Според нея със замразяването на заплатите на народните представители "Прогресивна България" ще хвърлят в ръцете на богатите кръгове депутатите, които са по-лабилни, защото те ще се продават по-лесно.

Общинската съветничка от БСП коментира недостига на места в яслите в София, като заяви, че няма недостиг на медицински сестри в яслите, а в детските градини, "където ги карат да се занимават с несвойствени за тях дейности".