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Ваня Григорова: Не виждам желание в "Прогресивна България" да се заемат с акулите

Ваня Григорова: Не виждам желание в "Прогресивна България" да се заемат с акулите

3 Юни, 2026 16:18 918 30

  • ваня григорова-
  • прогресивна българия-
  • бизнес-
  • граждани-
  • акули-
  • пенсионери

Управляващите имат голямо мнозинство, което има дава възможност да провеждат непопулярни мерки

Ваня Григорова: Не виждам желание в "Прогресивна България" да се заемат с акулите - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Прогресивна България" все още нямат управленска програма и затова действат хаотично и на принципа на пробата и грешката. Това каза пред БНР Ваня Григорова, общински съветник в Столичния общински съвет, бивш икономически съветник в КТ "Подкрепа".

"Към момента те плуват по повърхността, докато претоплят стари идеи на ГЕРБ и "Продължаваме промяната"-"Демократична България". Очакванията на избирателите им бяха да влязат в дълбоките води, където са големите риби. В момента те се пробват да вземат планктона от устата на цацата, докато акулите продължават да владеят океана и да се хранят с цацата. И не виждам някой да има намерение да посегне на акулите", заяви Григорова.

По думите ѝ управляващите имат голямо мнозинство, което има дава възможност да провеждат непопулярни мерки, които трябва да се направят в началото на мандата, но "въпросът е за кого ще бъдат непопулярни тези мерки": "Виждаме, че те се пробват там, където е най-лесно и хората са най-слаби, а именно - пенсионери, майки, механизмът за минималната работна заплата. Защо посягат на 2-3 евро на редовия пенсионер, а някак не им правят впечатление 1,5 млрд. евро, които отиват в частни пенсионни фондове, които категорично нямат ефективността на НОИ? И се налага тези липсващи 1,5 млрд. евро да ги осигуряваме през държавния бюджет, а това е един от източниците на тази дупка, на този дефицит и той би могъл да се запълни изключително лесно, без никакви усилия".

От намаляването на размера на партийната субсидия значителни финансови средства няма да се спестят, смята тя, но: "Така удрят малките партии, но от друга страна - парите, които текат към партийните централи не са на светло, те корумпират и купуват закони, а това е нещо, от което ние трябваше да се освободим. Това за мен не е положителна новина".

Според нея със замразяването на заплатите на народните представители "Прогресивна България" ще хвърлят в ръцете на богатите кръгове депутатите, които са по-лабилни, защото те ще се продават по-лесно.

Общинската съветничка от БСП коментира недостига на места в яслите в София, като заяви, че няма недостиг на медицински сестри в яслите, а в детските градини, "където ги карат да се занимават с несвойствени за тях дейности".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффф ,

    10 3 Отговор
    и гаргите по дърветата вече видяха , тя и тя прогледнала ?!

    16:20 03.06.2026

  • 2 хаха

    7 4 Отговор
    Точно с тази Тикво-Шопарска "съдебна система" ще се заемат с Тиквите и Шопарите вГЗраждани а?

    ХАХАХА
    Бйаганьовците са тотална щета. Не случайно 15 години си избираха едни и същи Тикви.

    16:20 03.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 8 Отговор
    По лесно е да грабиш безпомощните -пенсионери и майки с деца.С акулите е опасно.

    Коментиран от #19

    16:21 03.06.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    ВАНЧЕ
    ПИША ДОКЛАДА ЗА МОНИКА, БРАТЯ ВЕЛЧЕВИ, МАНДЖУКОВ,ЛЕЧЕВА БАЙ ГЕОРГИ СВИНАРЯ ОТ ПЛОВДИВ , ПЪРВАНОВИ И КИРО ДОБРЕВИ
    ....ЧАКАЙ ДО ДРУГАТА СЕДМИЦА
    ....
    ВСЕ ОТ ВАШИТЕ ОТ БСП :)

    16:22 03.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Без майтап

    4 4 Отговор
    Нито ти нито народа може да каже какво да прави Радев. Какво ще прави Радев знае този който контролираше Пеевски и Борисов.

    16:22 03.06.2026

  • 7 Трол

    9 3 Отговор
    Прогресивна България се заеха най-вече с шараните.

    16:22 03.06.2026

  • 8 хаха

    2 3 Отговор
    Голям смях пада с байганчовците и байганките. ХАХАХА

    Само на външен вид го докарват приблизително на човеци.

    16:23 03.06.2026

  • 9 А бе

    7 2 Отговор
    Кажи и куха лейка и отмини

    16:23 03.06.2026

  • 10 не знам защо

    10 1 Отговор
    А ти защо нямаше желание да се справиш с акулите в ръководството на столицата?

    16:23 03.06.2026

  • 11 нннн

    4 2 Отговор
    Ама акулите хапят! Как ще посегнат на тях?

    16:23 03.06.2026

  • 12 Ролан

    4 3 Отговор
    Щом първата им кьопава стъпка за справяне с дефицита бе орязване на пенсионерската ковид добавка, то това ни "разказва " колко кратковременни ще са в българският политически живот

    16:24 03.06.2026

  • 13 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Т.нар.акули Ваня дадоха пари на Баце и на Румен.Заложиха на два коня в надпреварата.

    16:24 03.06.2026

  • 14 обективен

    5 1 Отговор
    Първо трябва да се изгони целият ВСС и коруппираните съдии и магистрати ,а това означава 99% от системата заедно с чистачките , и тогава може да слагат белезниците на бандитите !!

    16:25 03.06.2026

  • 15 Гресирана ватенка

    4 2 Отговор
    Тази ако се изруси на какво ще прилича😁😁😁😁

    16:25 03.06.2026

  • 16 Нормално

    3 1 Отговор
    Акулите си плащат комисионни, затова не ги закачат.

    16:25 03.06.2026

  • 17 Дид

    8 3 Отговор
    Абе хора един месец е минал! Те още не са опознали съставите си вие искате генерални промени?!? Дайте им време...може би година, за да се иска от тях.

    Коментиран от #24

    16:26 03.06.2026

  • 18 Нека да пиша

    7 2 Отговор
    Аз виждам ,че си останала нагла сииганка.

    16:26 03.06.2026

  • 19 хаха

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ае в лево бе кръчмарска пpъдня. Вие там сте всичките едни и същи паразити дето само хленчите и се правите на жертви.

    "Майчинските" да стават колкото са средно в ЕС, детските да ви се махат!
    Комундета охвърляни.

    16:27 03.06.2026

  • 20 Хаха

    2 6 Отговор
    Прогресивна България ще направят такава съдебна реформа, че нито Копринков, нито Радев, нито Узунов, нито Гълъб Донев, нито някой олигарх ще бъде осъден.

    16:27 03.06.2026

  • 21 ВАНЯ ДУШКО

    3 0 Отговор
    ТАКЪВ БЕБОК ЩЕ ТИ НАПРАВЯ ДОРИ ДА ТИ Е СПРЯЛ МЕНЗИСА.

    16:28 03.06.2026

  • 22 немо

    3 2 Отговор
    БСП също е партия с отпаднала необходимост, тъй че мадам Григорова може да си изнася беседите в някой пенсионерски клуб

    16:28 03.06.2026

  • 23 Дориана

    4 2 Отговор
    Това изобщо не е вярно. Те за разлика от другите правителства работят на много бързи обороти и последователно. За кратко време разкриха корупция в пъти завишени обществени поръчки , затвориха незаконни кланици и складове с тонове вредна храна, изтекла в търговските центрове, Разкриха мащабната корупционна схема свързана с национално предателство край Варна. Отстраниха и направиха чистка на кадри от ГЕРБ и ДПС , които се политически зависими. Имат програма и я изпълняват. Коренно се различават от предишните правителства, които бяха превърнали Парламента в говорилня и бойно поле без да вършат никаква полезна работа за народа.

    Коментиран от #29

    16:31 03.06.2026

  • 24 Дориана

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дид":

    Ваня Григорова е в пъти на по- ниско ниво от Румен Радев и Прогресивна България. Много злоба е натрупала тази жена и това си личи по визията и начина на изказване.

    16:37 03.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 баце

    3 0 Отговор
    Щото казионното КНСБ отдавна е легнало на акулите - нали така.

    Коментиран от #28

    16:41 03.06.2026

  • 27 И това сигане,

    0 0 Отговор
    ли се мисли за политик?

    16:49 03.06.2026

  • 28 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "баце":

    Да, точно така. КНСБ и нейния водач отдавна са патерици на Борисов и Пеевски .Играят ролята на маша и изпълняват техните поръчки.

    16:51 03.06.2026

  • 29 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дориана":

    Дане се обърка? Това, за което говориш беше при правителството на Гюров.

    16:52 03.06.2026

  • 30 Ох-х......Ваня

    0 0 Отговор
    Ще те схрускам.......

    16:55 03.06.2026

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