Новини
България »
Всички градове »
Проф. Пламен Панайотов: Първият тест за единството в ПГ на управляващата партия ще бъде приемането на закона за бюджета

2 Май, 2026 17:41 895 15

  • пламен панайотов-
  • първи тест-
  • парламентарна група-
  • управляваща партия-
  • закон за бюджета

„Моят апел към политическото ръководство на „Прогресивна България” е да бъде много внимателно при дискутирането, особено на по-важните проблеми пред страната, и да следи внимателно гласуванията на всеки един от депутатите, които са от тази парламентарна група”, отбеляза още проф. Панайотов 

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Всяко забавяне при избора на квота в новия Висш съдебен съвет от страна на парламента ще противоречи на очакванията на обществото. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS проф. Пламен Панайотов, преподавател по право в СУ.
По думите му първият тест за единството в парламентарната група на управляващата партия ще бъде приемането на закона за бюджета, както и гласуванията, свързани с излъчването на квотата в новия Висш съдебен съвет от страна на парламента и избора на инспекторат към ВСС.
„Това са най-належащите и неотложни неща, които ще дадат възможност да се види кой как се позиционира при тези гласувания”, коментира проф. Панайотов. „Моят апел към политическото ръководство на „Прогресивна България” е да бъде много внимателно при дискутирането, особено на по-важните проблеми пред страната, и да следи внимателно гласуванията на всеки един от депутатите, които са от тази парламентарна група”, отбеляза той.

„Това, което незабавно трябва да се направи след сформиране на правителство, е много бърза консултация с други политически сили, заявили също, че са за кадровата промяна във ВСС, за да се стигне до онова, което българското общество очаква отдавна - новият ВСС да избере нов главен прокурор и наред с това нов председател на Върховния административен съд”, каза още той.

„Сякаш напоследък се говори само за евентуалния избор на нов главен прокурор, но се пропуска, че ролята на Върховния административен съд е ключова и не по-малко съществена от гледна точна на възможността да се управлява страната”, допълни проф. Панайотов.
По отношение на прозрачността на номинациите и тяхното изслушване той заяви, че това се гарантира от настоящия закон за съдебната власт. По думите му няма никаква пречка официално, с оглед на една или друга номинация, да бъде изразено изрично становище по отношение на издигнатите кандидатури.

Проф. Панайотов коментира още, че е много важно кандидатите, които ще бъдат избрани от новия ВСС, да отговарят на основните изисквания по закон - да бъдат изявени професионалисти и да се придържат към необходимата почтеност.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 10 Отговор
    За кога бюджет? Вече трябва да се прави бюджет за следващата година.

    Коментиран от #4

    17:43 02.05.2026

  • 2 Тия

    3 2 Отговор
    бюджет не могат да направят.

    17:45 02.05.2026

  • 3 звездите ми говорят

    1 4 Отговор
    Ще бъдат избрани все почтени магистрати както досега. А с какво е непочтен Сарафов?

    17:47 02.05.2026

  • 4 Клиента

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще се обадя на здравните да ти затворят коптора. Вътре ще намерят хлебарки и от голямо по нужда от мишки. Бог да ти помага на мързела.

    17:51 02.05.2026

  • 5 Хаха

    7 1 Отговор
    Тоя да отговори на един въпрос - дава ли си светка що не е в парламента днес и що неговата партия вече не съществува!?
    Вместо да говори по телевизора безсмислици може да каже на Радев и партията му само едно нещо - ако искаш да успееш, не прави като НДСВ...

    17:52 02.05.2026

  • 6 Половината година

    3 2 Отговор
    ще мине без бюджет.
    С " удължен " бюджет от миналата година.
    Ако избутат така още някой месец може и да стопят дефицита!😉
    То май това е целта!
    Радко хич няма да бърза с новия бюджет!

    17:55 02.05.2026

  • 7 Наблюдател

    8 0 Отговор
    Айде още един "съветник". "Оправиха" ни за 800 дни и отново напомнята за себе си. Наглост!

    17:55 02.05.2026

  • 8 Кат Гледам !

    2 0 Отговор
    На Никой !

    Не Му Дреме !

    17:55 02.05.2026

  • 9 Радев ще бори олигархията

    1 3 Отговор
    като назначи гаджето на Коприната за шеф на парламента!
    Следват гаджета, секретарки, помощнички и съветнички на останалите добри наши олигарси.

    17:57 02.05.2026

  • 10 Бюджет за кой?

    1 1 Отговор
    Администрацията на хранилка на бюджета. И точене на парите. Омагьосан кръг.

    18:00 02.05.2026

  • 11 Горски

    2 0 Отговор
    Що вкарахте това евро, бе? Д.Е.П.М! Каза ли ви Костадинов да не го правите сега? Копейка бил. Рубладжия бил.Народа бил наивен и ганьо. Кой е сега наивния и ганьовеца? Радев подписа закона за референдума, а народа му ръкопляска. Сега да си сърбат попарата без да мрънкат, защото имаха шанс да гласуват за Възраждане. Както каза Асен Василев “да го дух.т бедните”. Защитаващите и харесващите еврото започнаха ли да имат прозрения? А сънища имат ли?! Събуждат ли се изпотени, усещайки студена ръка, която ги стиска за гърлото. Представлението едва сега започва, дами и господа. Изключете си телефоните, че да не живеете с измамното усещане, че имат достъп до спешните телефони! Неползващите никове са напълно безинтересни, но тук има привърженици, които открито застанаха в подкрепа на еврото, без въобще да осмислят неизбежните и възможните последици.

    18:00 02.05.2026

  • 12 В кабинета Радев

    1 1 Отговор
    ще влязат кадри на ГЕРБ, БСП, АСП И ППДБ.

    ТАКА ЧЕ- не се кахърете!😄

    18:11 02.05.2026

  • 13 Давид

    1 0 Отговор
    Първият тест за единство трябва да бъде приемането на безплатно лечение и лекарства за пенсионерите и децата , като за начало ! А не да ни пускате лакардии от 1001 нощ . Визирам ДС . Народ и власт , който не си уважава старите хора не уважава и себе си .

    18:44 02.05.2026

  • 14 Дупничанин

    0 0 Отговор
    Бе, айде, за бюджета че изчекам. Но за опандизването на двете 180 килограмови "грации" + конкубината и джуджето не ми се чека.

    18:48 02.05.2026

  • 15 Деций

    0 0 Отговор
    Бягай от тука, не символично за 800 дни.Крадци долни.Пощата на Вива венчерс за годишната печалба,за 220 милиона,после за 1.5 милиарда, Брейди книжата същата лапаница.Да не забравим и Милко Ковачев който продаде Ерепетата!Изобщо от 96 насам само зловредни твари,достойни дабъдат изправени до стената!

    18:53 02.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол