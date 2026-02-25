Наследникът на Хасан Адемов в парламента напусна АПС, веднага след като положи клетва

Едис Даудов е подал заявление за напускане на парламентарната група на "Алианс за права и свободи" (АПС).
Това съобщи председателят на Народното събрание Рая Назарян, цитирана от БТА.
Тази сутрин Даудов положи клетва като народен представител от листата на АПС от Осемнайсети изборен район – Разградски.
Той зае мястото на Хасан Адемов за времето, през което Адемов изпълнява функциите на министър на труда и социалната политика в служебния кабинет.
1 Иди ми ,
11:15 25.02.2026
2 Ха ха ха
Коментиран от #5
11:16 25.02.2026
3 Той
Веднъж предател, цял живот предател.
11:16 25.02.2026
4 Умно момче
11:17 25.02.2026
5 И аз се изненадах!
До коментар #2 от "Ха ха ха":По погрешка ги бяха включили! Когато става въпрос за платена реклама, няма коментари.
11:20 25.02.2026
6 В БЪЛГАРСКИ ПАРЛАМЕНТ
Коментиран от #8, #37
11:21 25.02.2026
7 Следващата сглобка
Разликата е, че този път ще управлява Чорапа, а Боко ще играе десен бек. Лев бек ще бъде БСП.
Протиниковият отбор ще се Възраждане и ДПС.
Коментиран от #22
11:22 25.02.2026
8 Турските сънародници
До коментар #6 от "В БЪЛГАРСКИ ПАРЛАМЕНТ":са български граждани с всички права и със сигурност са по- интелигентни от теб!
Коментиран от #9, #19
11:24 25.02.2026
9 Осведомителен бюлетин
До коментар #8 от "Турските сънародници":В България турци няма, това са османски цигани, зарязани тук от империята когато онези от Шипка са ги гонили като бити велосипедисти. Освен това как може да си интелигентен ако от малък те учат да ходиш в ракетата и да биеш чутуртъ в цимента, кланяйки се на наркомана който на всичкото отгоре е бил и педофил.
Коментиран от #16
11:28 25.02.2026
10 Пълно е
11:29 25.02.2026
11 трябва да подкрепим опозицията
Радев ще овладее изпълнителната власт със свои хора, но ще пусне и Борисов , и Доган на масата на властта.
Такава е далаверата!
Коментиран от #15, #26
11:29 25.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 То от един Едис
11:33 25.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тъй ли ви учат в кварталния клуб?
До коментар #9 от "Осведомителен бюлетин":Грешно са ти казали!
Първите османски заселници по българските земи идват още по времето на Второто царство като наемници, на които е поверено охраната на планински проходи.
Това е научно доказано. Техните наследници и до днес живеят в селата около проходите. В гробищата на тези села има надгробни каменни стели от онези времена. Изследвани са и са датирани от историци и местните хора ги съхраняват и до ден днешен.
11:34 25.02.2026
17 хасан двата у..
11:36 25.02.2026
18 Вероятно
11:36 25.02.2026
19 МнОО си праФ/праФа
До коментар #8 от "Турските сънародници":аС сАм проЗд и IQ ми е само 151 и няма как да се сравнявам с Ентелигентни и Убразовани като теб.
11:36 25.02.2026
20 Новата покупка
11:40 25.02.2026
21 АГАТ а Кристи
11:40 25.02.2026
22 ЦК на БКП
До коментар #7 от "Следващата сглобка":С прискърбие ти съобщаваме, че ние само ще обикаляме по тротоара на нашата сграда... 😭😭😭
11:44 25.02.2026
23 ООрана държава
11:47 25.02.2026
24 Ами
11:52 25.02.2026
25 Ние българските простацци
Той ще преоснове българия
Преди гласувахме за Атаката
11:52 25.02.2026
26 Зъл пес
До коментар #11 от "трябва да подкрепим опозицията":Е нема нужда от сополи и радковисти
12:01 25.02.2026
27 Шишо
12:02 25.02.2026
28 И къде отиде...
12:02 25.02.2026
29 САМО
12:02 25.02.2026
30 когато променят конституцията
12:06 25.02.2026
31 АПС=
12:13 25.02.2026
32 Безпристрастен
Коментиран от #34
12:13 25.02.2026
33 Остана
12:14 25.02.2026
34 Без
До коментар #32 от "Безпристрастен":парламент,ще сме по-добре!
12:15 25.02.2026
35 нннн
12:20 25.02.2026
36 Колко бяхте тъпи
12:21 25.02.2026
37 Българските турци
До коментар #6 от "В БЪЛГАРСКИ ПАРЛАМЕНТ":Българинът до вчера най се дразнеше от компетентни, реално логични и говорещи перфектен и красноречив български език турци като Лютфи Местан....
Аплодираше неспокосани махленскополитически анализи на цървули като Осман Октай....
Завиждаше на политическата акробация и гросмайсторски талант на чакали като Ахмед Доган....
Пощуряваше пред чистосърдечни признания като на Карадайъ и се отегчаваше от истините които говореше Хасан Адемов в Народното събрание.
Иначе българите безспорно са "най интелигентната формация" на Балканите ! ! !... Те вече загряха ,че съдбата на всички симпатични и несимппатични марионетки е еднаква ... има ги докато има кукловоди за да ги разиграват !... 😊
12:41 25.02.2026