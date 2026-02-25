Наследникът на Хасан Адемов в парламента напусна АПС, веднага след като положи клетва

Едис Даудов е подал заявление за напускане на парламентарната група на "Алианс за права и свободи" (АПС).

Това съобщи председателят на Народното събрание Рая Назарян, цитирана от БТА.

Тази сутрин Даудов положи клетва като народен представител от листата на АПС от Осемнайсети изборен район – Разградски.

Той зае мястото на Хасан Адемов за времето, през което Адемов изпълнява функциите на министър на труда и социалната политика в служебния кабинет.