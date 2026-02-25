Новини
България »
София »
Наследникът на Хасан Адемов в парламента напусна АПС, веднага след като положи клетва

Наследникът на Хасан Адемов в парламента напусна АПС, веднага след като положи клетва

25 Февруари, 2026 11:12 2 435 37

  • депутати-
  • апс-
  • парламентарна група

Това съобщи председателят на Народното събрание Рая Назарян

Наследникът на Хасан Адемов в парламента напусна АПС, веднага след като положи клетва - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Едис Даудов е подал заявление за напускане на парламентарната група на "Алианс за права и свободи" (АПС).

Това съобщи председателят на Народното събрание Рая Назарян, цитирана от БТА.

Тази сутрин Даудов положи клетва като народен представител от листата на АПС от Осемнайсети изборен район – Разградски.

Той зае мястото на Хасан Адемов за времето, през което Адемов изпълнява функциите на министър на труда и социалната политика в служебния кабинет.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иди ми ,

    21 2 Отговор
    дойди ми !

    11:15 25.02.2026

  • 2 Ха ха ха

    17 3 Отговор
    Оня шебек циониста докато с разписа за Лидл и паднаха коментарите.

    Коментиран от #5

    11:16 25.02.2026

  • 3 Той

    51 0 Отговор
    Толкова от предателите, а те депутати, представители на Народа.
    Веднъж предател, цял живот предател.

    11:16 25.02.2026

  • 4 Умно момче

    50 4 Отговор
    На секундата избягал при Шиши😂😂😂 Знае къде са кинтите.

    11:17 25.02.2026

  • 5 И аз се изненадах!

    22 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха":

    По погрешка ги бяха включили! Когато става въпрос за платена реклама, няма коментари.

    11:20 25.02.2026

  • 6 В БЪЛГАРСКИ ПАРЛАМЕНТ

    36 8 Отговор
    Е безумие разни Хасан,Байрам,Айран и тем подобни да решават съдбата ни.

    Коментиран от #8, #37

    11:21 25.02.2026

  • 7 Следващата сглобка

    12 8 Отговор
    пак ще бъде редена салата от Боко, Чорапа и Сокола.

    Разликата е, че този път ще управлява Чорапа, а Боко ще играе десен бек. Лев бек ще бъде БСП.

    Протиниковият отбор ще се Възраждане и ДПС.

    Коментиран от #22

    11:22 25.02.2026

  • 8 Турските сънародници

    14 15 Отговор

    До коментар #6 от "В БЪЛГАРСКИ ПАРЛАМЕНТ":

    са български граждани с всички права и със сигурност са по- интелигентни от теб!

    Коментиран от #9, #19

    11:24 25.02.2026

  • 9 Осведомителен бюлетин

    16 10 Отговор

    До коментар #8 от "Турските сънародници":

    В България турци няма, това са османски цигани, зарязани тук от империята когато онези от Шипка са ги гонили като бити велосипедисти. Освен това как може да си интелигентен ако от малък те учат да ходиш в ракетата и да биеш чутуртъ в цимента, кланяйки се на наркомана който на всичкото отгоре е бил и педофил.

    Коментиран от #16

    11:28 25.02.2026

  • 10 Пълно е

    20 0 Отговор
    Пълно е с продажни твари всякакви там

    11:29 25.02.2026

  • 11 трябва да подкрепим опозицията

    3 13 Отговор
    на тези избори, инак Борисов, Радев и Доган ще завладеят всичко.

    Радев ще овладее изпълнителната власт със свои хора, но ще пусне и Борисов , и Доган на масата на властта.
    Такава е далаверата!

    Коментиран от #15, #26

    11:29 25.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 То от един Едис

    4 3 Отговор
    какво друго може да се очаква? Достойно момче.

    11:33 25.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тъй ли ви учат в кварталния клуб?

    8 6 Отговор

    До коментар #9 от "Осведомителен бюлетин":

    Грешно са ти казали!

    Първите османски заселници по българските земи идват още по времето на Второто царство като наемници, на които е поверено охраната на планински проходи.
    Това е научно доказано. Техните наследници и до днес живеят в селата около проходите. В гробищата на тези села има надгробни каменни стели от онези времена. Изследвани са и са датирани от историци и местните хора ги съхраняват и до ден днешен.

    11:34 25.02.2026

  • 17 хасан двата у..

    4 1 Отговор
    егати тъпото парче

    11:36 25.02.2026

  • 18 Вероятно

    9 0 Отговор
    Този явно се е снимал под Герба, преди това.

    11:36 25.02.2026

  • 19 МнОО си праФ/праФа

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Турските сънародници":

    аС сАм проЗд и IQ ми е само 151 и няма как да се сравнявам с Ентелигентни и Убразовани като теб.

    11:36 25.02.2026

  • 20 Новата покупка

    7 0 Отговор
    на голямото Д

    11:40 25.02.2026

  • 21 АГАТ а Кристи

    10 0 Отговор
    В кочината помията е по-блажна !

    11:40 25.02.2026

  • 22 ЦК на БКП

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Следващата сглобка":

    С прискърбие ти съобщаваме, че ние само ще обикаляме по тротоара на нашата сграда... 😭😭😭

    11:44 25.02.2026

  • 23 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Шиши и тоя ли смукна

    11:47 25.02.2026

  • 24 Ами

    2 3 Отговор
    Не иска да спи с Доган под моста.Умно момче!

    11:52 25.02.2026

  • 25 Ние българските простацци

    4 4 Отговор
    Ще гласуваме за Константин от възраждането

    Той ще преоснове българия

    Преди гласувахме за Атаката

    11:52 25.02.2026

  • 26 Зъл пес

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "трябва да подкрепим опозицията":

    Е нема нужда от сополи и радковисти

    12:01 25.02.2026

  • 27 Шишо

    3 2 Отговор
    Умен чиляк.

    12:02 25.02.2026

  • 28 И къде отиде...

    3 0 Отговор
    Как пишете бе, неграмотна сбирщина мисирки...ограничени ,зависими продажни .

    12:02 25.02.2026

  • 29 САМО

    3 2 Отговор
    Сидеров и Костадинов ще оправят тази кочина.

    12:02 25.02.2026

  • 30 когато променят конституцията

    7 0 Отговор
    да взема да включат текст, че ако някой депутат напусне парламентарната група от която е избран директно напуска парламента и влиза следващия по ред. все пак хората са гласували за тях за да ги представляват чрез партията. ако са готини да си организират избирането индивидуално

    12:06 25.02.2026

  • 31 АПС=

    2 0 Отговор
    Нов проект!

    12:13 25.02.2026

  • 32 Безпристрастен

    4 0 Отговор
    Трябват кардинални промени в закон за дейността на Парламента изцяло.Това което се случва от десетилетия е тотално игнориране( меко казано) вота на хиляди избиратели.Ти не си се явил на изборите,като независим.Имаш по закон тази възможност.Но едва ли ще станеш депутат,като независим участник.Затова, напуснал депутатска група,по гласуван закон,напускаведнага парламента.Няма зависим, няма независим.На твоето място полага клетва следващия по класиране в съответния списък на партията.Сега, не му изнася нещо( я лобизъм,я някакъв платен интерес) става независим.Като се пръкнат 5-6 такива независими,в определен момент,когато трябва да се гласуват важни, съдбоносни решения,засягащи целия народ,тези 5-6 гласа,могат да преобърнат в негативен сценарий очакванията на милиони българи.Това са съвременен модел на прочутите" Кошаревски свидетели" Който плати повече,за него гласуват.Ще видим,че този,ще бъде в бъдещата листа на Делян,за депутат.Затова тича пред вятъра.За чии му е,да депутатства два месеца,пред възможността да стане отново депутат за цял мандат

    Коментиран от #34

    12:13 25.02.2026

  • 33 Остана

    3 0 Отговор
    само Джейхан!

    12:14 25.02.2026

  • 34 Без

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Безпристрастен":

    парламент,ще сме по-добре!

    12:15 25.02.2026

  • 35 нннн

    2 0 Отговор
    Ей че мp ъcниk! Влиза от името на една група и веднага се отрича от нея и я предава!

    12:20 25.02.2026

  • 36 Колко бяхте тъпи

    0 0 Отговор
    Осемнайсети!!! Буквар?

    12:21 25.02.2026

  • 37 Българските турци

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "В БЪЛГАРСКИ ПАРЛАМЕНТ":

    Българинът до вчера най се дразнеше от компетентни, реално логични и говорещи перфектен и красноречив български език турци като Лютфи Местан....
    Аплодираше неспокосани махленскополитически анализи на цървули като Осман Октай....
    Завиждаше на политическата акробация и гросмайсторски талант на чакали като Ахмед Доган....
    Пощуряваше пред чистосърдечни признания като на Карадайъ и се отегчаваше от истините които говореше Хасан Адемов в Народното събрание.
    Иначе българите безспорно са "най интелигентната формация" на Балканите ! ! !... Те вече загряха ,че съдбата на всички симпатични и несимппатични марионетки е еднаква ... има ги докато има кукловоди за да ги разиграват !... 😊

    12:41 25.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове