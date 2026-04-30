Председател на ПГ на "Прогресивна България" ще бъде Петър Витанов

Петър Витанов ще бъде председател на най-голямата парламентарна група в 52-рия парламент – формацията на Румен Радев „Прогресивна България“, която си осигури мнозинство с резултата от изборите на 19 април, научи bTV.

Галин Дурев, Владимир Николов и професор Олга Борисова ще бъдат заместник-председатели на парламентарната група на „Прогресивна България“.