Пламен Панайотов: Честните избори са безспорният приоритет пред служебния кабинет

Служебният кабинет може да положи всички необходими усилия, за да реализира очакванията на огромната част от българите за нормално проведени, съобразени със закона избори. Това е безспорен приоритет и всички очакваме да се положат необходимите усилия в тази посока. Това коментира в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS преподавателят по наказателно право в СУ проф. Пламен Панайотов в отговор на въпрос какво може и не може да постигне служебният кабинет „Гюров”?

По отношение на избора на нов главен прокурор той изрази мнение, че едва ли от инициираното от министъра на правосъдието обсъждане във ВСС ще произтече нещо особено. "И двете колегии във ВСС - прокурорската и съдийската, вече имат ясно изразена практика по тези въпроси. Прокурорската колегия избра за временно изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Съдийската колегия на ВСС пък определи временно изпълняващ длъжността председател на Върховния административен съд. Така че и двете колегии имат много ясна позиция кой е компетентният орган и аз не очаквам тази позиция да се промени, дори и при обсъждане в рамките на Пленума на ВСС", обясни той.

Панайотов уточни, че "решението, което в известен смисъл гарантира липсата на постоянство и сигурност в ръководните органи на висшите магистратури в България, само по себе си не е добро и не е нещо, което трябва да се поощрява".

Според професора по наказателно право в СУ големият порок всъщност произтича от липсата на необходимата воля в първата институция на държавата - парламента. "Народното събрание с необходимото квалифицирано мнозинство трябва да излъчи своята нова квота във Висшия съдебен съвет. Тогава новосформираният Висш съдебен съвет трябва да се заеме с избор на главен прокурор за пълен мандат, с избор на председател на Върховния административен съд за пълен мандат и след няколко години - с избор на нов председател на Върховния касационен съд. Това е пътят за разрешаване на подобна конституционна криза", категоричен е той.

Панайотов коментира и въпроса ще успее ли един наказателен съдия, какъвто е новият вътрешен министър Емил Дечев, да разплете случая "Петрохан-Околчица". По думите му е добре вътрешният министър да има поглед върху системата на МВР, но не е негова работа да осъществява разследването и надзора върху него, нито да преценява дали да се внесе обвинителен акт, срещу кого и за какво престъпление.

"Според Наказателно-процесуалния кодекс разследването е поверено на разследващите органи, а надзорът върху тяхната работа е възложен на прокуратурата. В този смисъл прокуратурата е водеща при осъществяването на процесуално-следствените действия. Така че министърът на вътрешните работи няма пряка възможност да се намесва в хода на конкретно разследване, включително и по такъв трагичен случай като „Петрохан", категоричен е преподавателят.

Проф. Панайотов беше категоричен, че "този случай, макар да представлява огромна трагедия - насилствена смърт на шестима души, сред които и дете, не бива да се използва като политическа „дъвка“ и да става основен предмет на политически сблъсъци в момент, когато обществото очаква съвсем други решения от политическите субекти".