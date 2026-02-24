Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пламен Панайотов: Честните избори са безспорният приоритет пред служебния кабинет

Пламен Панайотов: Честните избори са безспорният приоритет пред служебния кабинет

24 Февруари, 2026 21:10

Липсата на парламентарна воля блокира избора на нов главен прокурор", подчерта професорът

Пламен Панайотов: Честните избори са безспорният приоритет пред служебния кабинет - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова

Служебният кабинет може да положи всички необходими усилия, за да реализира очакванията на огромната част от българите за нормално проведени, съобразени със закона избори. Това е безспорен приоритет и всички очакваме да се положат необходимите усилия в тази посока. Това коментира в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS преподавателят по наказателно право в СУ проф. Пламен Панайотов в отговор на въпрос какво може и не може да постигне служебният кабинет „Гюров”?

По отношение на избора на нов главен прокурор той изрази мнение, че едва ли от инициираното от министъра на правосъдието обсъждане във ВСС ще произтече нещо особено. "И двете колегии във ВСС - прокурорската и съдийската, вече имат ясно изразена практика по тези въпроси. Прокурорската колегия избра за временно изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Съдийската колегия на ВСС пък определи временно изпълняващ длъжността председател на Върховния административен съд. Така че и двете колегии имат много ясна позиция кой е компетентният орган и аз не очаквам тази позиция да се промени, дори и при обсъждане в рамките на Пленума на ВСС", обясни той.

Панайотов уточни, че "решението, което в известен смисъл гарантира липсата на постоянство и сигурност в ръководните органи на висшите магистратури в България, само по себе си не е добро и не е нещо, което трябва да се поощрява".

Според професора по наказателно право в СУ големият порок всъщност произтича от липсата на необходимата воля в първата институция на държавата - парламента. "Народното събрание с необходимото квалифицирано мнозинство трябва да излъчи своята нова квота във Висшия съдебен съвет. Тогава новосформираният Висш съдебен съвет трябва да се заеме с избор на главен прокурор за пълен мандат, с избор на председател на Върховния административен съд за пълен мандат и след няколко години - с избор на нов председател на Върховния касационен съд. Това е пътят за разрешаване на подобна конституционна криза", категоричен е той.

Панайотов коментира и въпроса ще успее ли един наказателен съдия, какъвто е новият вътрешен министър Емил Дечев, да разплете случая "Петрохан-Околчица". По думите му е добре вътрешният министър да има поглед върху системата на МВР, но не е негова работа да осъществява разследването и надзора върху него, нито да преценява дали да се внесе обвинителен акт, срещу кого и за какво престъпление.

"Според Наказателно-процесуалния кодекс разследването е поверено на разследващите органи, а надзорът върху тяхната работа е възложен на прокуратурата. В този смисъл прокуратурата е водеща при осъществяването на процесуално-следствените действия. Така че министърът на вътрешните работи няма пряка възможност да се намесва в хода на конкретно разследване, включително и по такъв трагичен случай като „Петрохан", категоричен е преподавателят.

Проф. Панайотов беше категоричен, че "този случай, макар да представлява огромна трагедия - насилствена смърт на шестима души, сред които и дете, не бива да се използва като политическа „дъвка“ и да става основен предмет на политически сблъсъци в момент, когато обществото очаква съвсем други решения от политическите субекти".


  • 3 Бащата на някаква Саяна

    2 5 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    21:12 24.02.2026

  • 4 Гост

    6 2 Отговор
    Какви честни избори в държава с магнитен партиен лидер?

    21:13 24.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.

    21:13 24.02.2026

  • 6 срам е

    7 1 Отговор
    А този професор и той ни оправи за 800 дена с Мадридцкият крадец !!

    21:14 24.02.2026

  • 7 604

    6 1 Отговор
    Тоя и той е от сектъ педийпеТдофили...смоутъняк кът всички меки китки!

    21:18 24.02.2026

  • 8 Некролози

    5 1 Отговор
    Този винаги е имал излъчването на недохранен лешояд. От "царски" слуги акъл не щем!

    21:20 24.02.2026

  • 9 още един

    3 0 Отговор
    нищонеприказващ!

    21:22 24.02.2026

  • 15 Много умно

    3 0 Отговор
    Поздравления !

    21:55 24.02.2026

  • 16 Киро Шприца

    3 0 Отговор
    Нашто мевере.

    Коментиран от #17, #18

    22:03 24.02.2026

  • 17 Плешо с юмручето

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Киро Шприца":

    Мойте момчета мъачкат.

    22:04 24.02.2026

  • 18 Киро Ламата

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Киро Шприца":

    Важното е да има малки момченца.

    22:05 24.02.2026

  • 19 Бачо Пачо

    3 0 Отговор
    от къде изпълзя? Пак ли идва времето на 800-те дни?

    22:09 24.02.2026

  • 20 Яяяяяя

    1 0 Отговор
    Миналите бяха прозрачни, идващите- честни, бъдещите-?!( послушни, защото който не слуша, ще гласува докато не се подредят нещата, както е заповядано)

    22:13 24.02.2026

  • 21 Питар

    3 0 Отговор
    Какви честни избори ?
    Щом Мунчо инсталира Шарлатаните да организират предсрочни избори.
    Всичко е ясно.
    Дано поне българския народ да се събуди

    22:13 24.02.2026

  • 22 Сталин

    4 0 Отговор
    Няма вицепремиер, няма проблем с честните избори. Не е важно кой как гласува, важно е кой брой гласовете.

    22:14 24.02.2026

  • 23 Гъбарко

    0 0 Отговор
    Даам, изборите са далеко а двама стожери на честните избори се гръмнаха в краката. Ако продължава така, март месец съда в Срасбург ще гръмне и сам юнак Гюро на коня.

    22:29 24.02.2026

  • 24 Тая мижитурка

    2 0 Отговор
    не е мръднала милиметър напред. Умствено. Такава си беше такава ще си отиде.

    22:43 24.02.2026

  • 25 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Само г-н Пеевски може да осигури честни избори!...

    23:03 24.02.2026

  • 26 Като гледам как

    1 1 Отговор
    Тръгнаха по Европата и САЩ още на вторият ден тъпотии да правят и глупости да дрънкат въобще не оставям със впечатлението че изборите са им "безспорният приоритет" на тея служебни нищожества.

    23:09 24.02.2026

