Анализ показва: Партиите са похарчили за предизборна политическа реклама близо 915 хил. евро

2 Май, 2026 18:08 523 6

Ани Ефремова

Партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания близо 915 хиляди евро без ДДС, показва анализ на Института за развитие на публичната среда, цитиран от БНР.

Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от "Прогресивна България" - около 196 000 евро, като 80 на 100 от тях отиват в трите национални телевизии.

Следват ги ПП-ДБ и партия "Възраждане" - с около 170 000-160 000 евро, доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ-СДС - около 60 000, от които 1/3 отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро.

Според Института за развитие на публичната среда и тази кампания потвърдила тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо, предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и БНР, работят с по-ниски цени, определяни от Министерския съвет.

По-малките формации, пък, използват медийните си пакети, като контролът на разходване на тези средства често остава минимален. От Института обръщат внимание към по-засиленото използване на социалните мрежи от страна на партиите. Така, от една страна, се разширява достъпът до информации и каналите за комуникация, но от друга се увеличава риска от дезинформация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много !

    3 0 Отговор
    Икономично !

    За Разлика !

    От Бюджета !

    18:18 02.05.2026

  • 2 Горски

    2 1 Отговор
    Събирайте капачки за кувиози и детски линейки, баламурници такива!

    18:41 02.05.2026

  • 3 Деций

    4 1 Отговор
    Тези басни ги разказвайте на някой други,не на нас!

    18:45 02.05.2026

  • 4 Дупничанин

    5 1 Отговор
    То само на сфинския са неколко десетки милиона. Бацко и он. Нещо ни ментите тука.

    18:53 02.05.2026

  • 5 Бойко Българоубиец

    3 0 Отговор
    Аз за купуване на гласове дадох 20 милиона евро и пак ме биха като маче у дирек😭😭😭

    19:02 02.05.2026

  • 6 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    0 0 Отговор
    ТИЯ ОТ ГЕРБ И ДПС ПАК ЛИ СЕ НАМЪРДАХА В ПАРЛАМЕНТА.
    УШ КУПУВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ БИЛО ЗАБРАНЕНО.
    ЯВНО МНОГО ХОРА ИМА ЗА ИЗЧЕГЪРТВАТ В България.Щ ОМ ГЕРБИТЕ И ДПС СА НАМЪРДАХА ПАК В ПАРЛАМЕНТА.

    19:11 02.05.2026

