250 училища са без пари в сметките

За последните два работни дни (5 и 8 юни) по сметките на държавните училища са преведени над 1 000 000 евро. Създадена е организация в Министерството на образованието и науката, така че всеки допълнителен разход, който имат тези образователни институции, се заявява и обезпечава своевременно – това обявиха от МОН след критики, че „управляващите са отрязали парите на 300 училища“, обобщи dariknews.bg.

„Предвид ситуацията с държавния бюджет се въведе временна мярка, която обхваща и държавните училища. Тя засяга около 250 държавни образователни институции, което е около 10% от всички училища в системата“, посочват от МОН.

От там обясняват, че мярката се отнася до налични към момента неизползвани лимити в Системата за електронни бюджетни плащания и е част от общия механизъм за управление на публичните средства в условията на все още неприет държавен бюджет. Месечните лимити продължат да се превеждат ежемесечно към образователните институции както и досега. По този начин държавата гарантира, че няма да остане месец без финансово обезпечение, добавят от МОН.

В условията на този режим няма да останат и необезпечени належащи плащания или такива по предвидени ремонти. При необходимост от допълнителни средства, извън издръжката им за конкретния месец, училищата заявяват към МОН допълнително финансово обезпечаване на поети вече задължения по проекти, програми, договори и ремонтни дейности, пишат още от ведомството.

Министерството на образованието и науката ще направи всичко възможно, за да гарантира нормалното функциониране на училищата и те да бъдат финансово обезпечени и подкрепени. След приемането на държавния бюджет мярката ще бъде преустановена, се казва в позицията на министерството.

Критиките на опозицията

„Управляващите отрязаха парите на 300 училища. Това е достатъчно, за да създаде стрес в система, която има нужда от спокойствие. Това никога не се е случвало досега и показва приоритетите на властта. Не бързат с раздутата администрация, с пенсионерите в МВР и с огромните заплати в силовите структури и правосъдието. Но режат от образованието, където е нужна най-голяма подкрепа – без да мислят за последствията”, коментира председателят на парламентарната група на ПП и член на комисията по образование и наука в НС акад. Николай Денков.

Образованието трябва да се върне като основен приоритет на управляващите, като отново стане актуално, полезно и приобщаващо. Трябва да започне да подготвя младежите за свят, в който социалната интелигентност е толкова ценна, колкото и техническите знания. Да развива потенциала и уменията на децата. Да ги научи да реализират идеите си. И да бъдат адаптивни и успешни в професии, които все още не можем да си представим, смятат от ПП във връзка с тази мярка. От партията заявиха, че ще внесат в Народното събрание предложения към ЗИД за Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).