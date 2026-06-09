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250 училища са без пари в сметките

250 училища са без пари в сметките

9 Юни, 2026 07:32 996 15

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  • училища-
  • училищни бюджети

МОН увери – „няма да остане необезпечен разход“

250 училища са без пари в сметките - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За последните два работни дни (5 и 8 юни) по сметките на държавните училища са преведени над 1 000 000 евро. Създадена е организация в Министерството на образованието и науката, така че всеки допълнителен разход, който имат тези образователни институции, се заявява и обезпечава своевременно – това обявиха от МОН след критики, че „управляващите са отрязали парите на 300 училища“, обобщи dariknews.bg.

„Предвид ситуацията с държавния бюджет се въведе временна мярка, която обхваща и държавните училища. Тя засяга около 250 държавни образователни институции, което е около 10% от всички училища в системата“, посочват от МОН.

От там обясняват, че мярката се отнася до налични към момента неизползвани лимити в Системата за електронни бюджетни плащания и е част от общия механизъм за управление на публичните средства в условията на все още неприет държавен бюджет. Месечните лимити продължат да се превеждат ежемесечно към образователните институции както и досега. По този начин държавата гарантира, че няма да остане месец без финансово обезпечение, добавят от МОН.

В условията на този режим няма да останат и необезпечени належащи плащания или такива по предвидени ремонти. При необходимост от допълнителни средства, извън издръжката им за конкретния месец, училищата заявяват към МОН допълнително финансово обезпечаване на поети вече задължения по проекти, програми, договори и ремонтни дейности, пишат още от ведомството.

Министерството на образованието и науката ще направи всичко възможно, за да гарантира нормалното функциониране на училищата и те да бъдат финансово обезпечени и подкрепени. След приемането на държавния бюджет мярката ще бъде преустановена, се казва в позицията на министерството.

Критиките на опозицията

„Управляващите отрязаха парите на 300 училища. Това е достатъчно, за да създаде стрес в система, която има нужда от спокойствие. Това никога не се е случвало досега и показва приоритетите на властта. Не бързат с раздутата администрация, с пенсионерите в МВР и с огромните заплати в силовите структури и правосъдието. Но режат от образованието, където е нужна най-голяма подкрепа – без да мислят за последствията”, коментира председателят на парламентарната група на ПП и член на комисията по образование и наука в НС акад. Николай Денков.

Образованието трябва да се върне като основен приоритет на управляващите, като отново стане актуално, полезно и приобщаващо. Трябва да започне да подготвя младежите за свят, в който социалната интелигентност е толкова ценна, колкото и техническите знания. Да развива потенциала и уменията на децата. Да ги научи да реализират идеите си. И да бъдат адаптивни и успешни в професии, които все още не можем да си представим, смятат от ПП във връзка с тази мярка. От партията заявиха, че ще внесат в Народното събрание предложения към ЗИД за Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    8 10 Отговор
    Нормално е излишъците да се приберат. Значи министерствоти е дало повече от необходимото.

    07:34 09.06.2026

  • 2 Ко стана?

    10 6 Отговор
    Нали сме в "клуба на богатите", пък няма пари за нищо.
    Путин е виновен.

    07:35 09.06.2026

  • 3 Хатака

    10 1 Отговор
    На есен, такса вход за първолаците. Вместо да си дават джобните за алкохол, цигари и наркотици.

    07:36 09.06.2026

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    21 1 Отговор
    Защо не взехте излишъка примерно на народното събрание, министерския съвет, президенството, милиция, ДКК , съдебната система и прокуратура, защо не съкращавате бордовете на директори в държавни предприятия и софийската черна дупка "топлофикация"....

    Коментиран от #10

    07:40 09.06.2026

  • 5 Ялчин

    18 2 Отговор
    Радев кога ще почнете борбата срещу модела Пеевски Борисов, айде де чакаме.

    07:46 09.06.2026

  • 6 кой му дреме

    3 1 Отговор
    и аз тъй

    08:03 09.06.2026

  • 7 Трол

    3 1 Отговор
    Навремето и аз така обирах джобните на 10% от учениците.

    08:14 09.06.2026

  • 8 ТИР

    5 3 Отговор
    Колко училища бяха затворени
    ( демократично) след 1989 г,,, излезе вярно че построеното преди ТН демокрация не можете да боядисате,,

    08:14 09.06.2026

  • 9 това си пожелахте, това получихте

    5 7 Отговор
    Нали затова скачахте по площадите, че не искате на Желязков бюджета. Хай да ви е честито новото нормално.

    08:15 09.06.2026

  • 10 Потрес

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Навсякъде и на всички нива е пълно с "калинки" и с "калинчовци", балдъзи, баджанаци и всякакво друго родословие, тия са най-големия проблем, безброй са. Хора с откровено съмнително придобити дипломи зад които не стоят никакви знания и умения. По-лошото е, че новите назначения са същите, само ги вижте, кой къде и какво е завършил, къде е работил и какво и ще онемеете. Тия хора хабер си нямат от понятие, липсват им базови знания - "А" и "Б" на въпросите по които им се налага да работят и да вземат решения. Въпросите, които трябва да им се задават са - Вие това от къде го знаете, кой ви го каза, къде го прочетохте, накрая ще видите, че никой нищо не знае и не знае нито, кой му го е казал, нито къде го прочел, най-често гугъля, а напоследък и изкуствения интелект.

    08:19 09.06.2026

  • 11 И на общинските училища

    2 2 Отговор
    Да се вземат остатъците първо на общинските училища! Там са началните класове, там са далаверите плод и мляко, стол , а те разполагат с милиони за прищевките на директорите. В държавните училища пари няма, но прах в очите че нещо се прави...

    08:23 09.06.2026

  • 12 шапкар

    5 0 Отговор
    За нас е важно да има!

    08:37 09.06.2026

  • 13 Малеееее

    3 1 Отговор
    Ни моат си платят ся на Делтагард за охраната 😀 😀 😀

    08:53 09.06.2026

  • 14 ООрана държава

    0 4 Отговор
    Бойко окраде и училищата

    08:57 09.06.2026

  • 15 Вече

    1 0 Отговор
    започвам да се питат тия от Регресивна България нормални ли са? Почнаха с рязане на майчинските, след това на пенсионерите, а сега на училищата. Неподготвени, некомпетентни и много нагли! Скоро почват протестите. Защо не се занимават с Боташ?

    09:26 09.06.2026

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