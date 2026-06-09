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Илияна Йотова започва консултации с партиите за нов състав на ЦИК

Илияна Йотова започва консултации с партиите за нов състав на ЦИК

9 Юни, 2026 07:51 554 6

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  • цик

Със свой указ президентът утвърди правила за провеждането на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК

Илияна Йотова започва консултации с партиите за нов състав на ЦИК - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, които ще представят своите номинации за състава на Централната избирателна комисия (ЦИК) във връзка с изтичането на мандата на нейните членове, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Със свой указ президентът утвърди правила за провеждането на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК, припомни dariknews.bg.

Изборният кодекс предвижда конкретни правила за разпределението на местата в ЦИК съобразно парламентарното представителство на партиите и коалициите според резултатите от последните парламентарни избори, заявиха от прессекретариата на държавния глава миналата седмица в отговор на журналистически въпроси относно правилата за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК, утвърдени с президентски указ от 29 май 2026 г.

Централната избирателна комисия се състои от 15 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции, се посочва в Изборния кодекс. За председател, заместник-председатели и секретар не могат да бъдат назначавани лица, предложени от една и съща парламентарно представена партия или коалиция, сочат разпоредбите на кодекса.

При назначаването на членовете на ЦИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. Партиите и коалициите с равни остатъци попълват незаетите места, като се започва от най-малката парламентарно представена партия или коалиция. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в комисията, според Изборния кодекс. Централната избирателна комисия се назначава с указ на президента.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    1 1 Отговор
    Малко е странно, че само половинките на Плевнелиев и Йотова не сме видяли нито веднъж с тях на публично събитие. Антонина, Зорка и Деси не се срамуваха да застанат до половинките си.

    07:56 09.06.2026

  • 2 Мимч

    1 0 Отговор
    Тази снимка на президентската е много стара.Свга вече в сменила фризьора и има съвсем нова и друга прическа,която много повече и отива....

    Коментиран от #4

    08:13 09.06.2026

  • 3 България !

    1 0 Отговор
    Това Е !

    Мошеническа Държава !

    На Която

    Явно !

    Не Можеш !

    Да Разчиташ !

    08:26 09.06.2026

  • 4 Кобилата

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мимч":

    Си сресала гривата.

    08:26 09.06.2026

  • 5 Въй

    0 0 Отговор
    нов състав на ЦвИК

    08:52 09.06.2026

  • 6 Да ама не

    0 0 Отговор
    Закривай !!!

    09:12 09.06.2026

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