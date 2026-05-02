Новини
България »
Всички градове »
Ангел Джамбазки: Бъдещото управление има шанс за пълен мандат

2 Май, 2026 20:00 574 19

  • ангел джамбазки-
  • бъдещо управление-
  • шанс-
  • пълен мандат

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Бъдещото управление има шанс за пълен мандат. Този милион и 440 хиляди гласа са заслуга на президента Радев. Цялото доверие е изградено върху личността му. Да получиш такова доверие означава, че у хората има надежда за генерална промяна. Нескромно ще е да кажа, че имаме някакъв пръст в изборния резултат", заяви в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" заместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбазки.

"Ние имахме няколко представители в листите - 4 членове на партията. Двама членове на ВМРО в листите могат да станат депутати, след излизането на тези, които биха станали част от Министерски съвет”, каза бившият евродепутат.
"Подкрепихме „Прогресивна България”, защото Румен Радев има твърда позиция по отношение на външната политика, с която имаме припокриване. Дадохме си сметка, че най-разумното е да се направи опит да се съберат силите за резултат, който и аз не очаквах. Можехме да направим опит да съберем патриотична коалиция, но нямаше да има резултат”, уточни Джамбазки.

По думите му, от ВМРО са решили да заложат по-млади представители на партията, за да не изглежда, че се опитват да се натрапят през задния вход.
"Сега е времето за един истински разговор в образованието и връщането му в нормална форма. По времето на нашия мандат, учителите и преподавателите във парламентарната група на ВМРО успяха да вкарат в програмата часове по родинознание. Крайно време е държава да организира работата с външните българи прозрачно и структурирано”, допълни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така така

    13 1 Отговор
    Продадохте се на комуниста,а се пишете националисти!! СРАМ И ПОЗОР за този клоун!

    Коментиран от #8

    20:02 02.05.2026

  • 2 хмммм

    13 5 Отговор
    Пълен мандат ще значи пълно разсипване на България, Джамбазки! Това правителство по-добре да не се състои.

    20:03 02.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Давам им пет месеца .Наесен избори две в едно.

    20:06 02.05.2026

  • 4 Държавата е фалирана.

    4 6 Отговор
    От кражби и влизането на еврото и инфлацията.

    20:09 02.05.2026

  • 5 Ето

    13 0 Отговор
    Още един, който не се е показвал от ... 2022 г.

    20:09 02.05.2026

  • 6 Сатана Z

    0 11 Отговор
    Радев е обещал на хората да възстанови паметника на съветската армия .Тогава и още един пълен мандат ще изкара.

    Коментиран от #17

    20:10 02.05.2026

  • 7 Хвърляч

    7 0 Отговор
    на пиратки върху българките граждани , тръгнал за Брюксел със зареден пищов от летище София и някакъв си за въдворяване , и той изпълзя...

    20:14 02.05.2026

  • 8 Прав си!

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "така така":

    Помня го това обратно парче, как през 2020 г., когато протестирахме срещу Тиквата Борисов и Пеевски с един маркуч ни заливаше с вода.

    20:16 02.05.2026

  • 9 А бе

    11 0 Отговор
    Защо си спомням,че те хванаха да шофираш пиян бе б-к-ук скривай се ,че изложи вмро

    20:17 02.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Феникс

    6 1 Отговор
    Не разбирате и че топкат топката доката ни заличават държавата, бавно но сигурно!

    20:33 02.05.2026

  • 14 Цървул първо качество

    7 0 Отговор
    Само тоя липсваше - едвам успяваше агент иван да му забърсва задника!

    20:38 02.05.2026

  • 15 Хаха

    6 0 Отговор
    Джамбаз, що не сте в парламента ВМРО...

    20:44 02.05.2026

  • 16 Пендюлите

    5 2 Отговор
    са в ПБ

    20:45 02.05.2026

  • 17 бОли го хея Радко

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    За МОЧАТА.

    20:51 02.05.2026

  • 18 Всички

    4 0 Отговор
    в ПБ ли са като Джамбаза???

    20:52 02.05.2026

  • 19 ВМРО ли!

    1 0 Отговор
    Това са руски шпиони от самото начало...

    20:57 02.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол