Ангел Джамбазки: Приказките на Мицкоски са делюзии, но защо в Брюксел се правят на "ни лук яли, ни лук мирисали“?

В Северна Македония не се говори от името на Скопие и от интереса на хората на Скопие, а се говори от името на Белград, на Будапеща и на Кремъл, които нямат никакъв интерес Северна Македония да се развива.

Това е тяхна стогодишна политика, насочена срещу българските интереси на Балканите и ние не можем да очакваме някаква добронамереност или някаква доза на здрав разум. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС Ангел Джамбазки – евродепутат от ВМРО в периода 2014-2024 г.

По думите му 2 години вече Европейската комисия е безсилна да приложи на практика Френското споразумение и исканите от нас отстъпки да се откажем от нашите законни претенции са безсмислени, защото ЕК е неспособна да застави Скопие да направят това, което те дори са гласували в македонския парламент. "Продължаващата вече 2 години сага е шамар в лицето на Брюксел. И тук и европейците, и нашите български политически активисти се подведоха за пореден път, но не могат да бъдат оневинявани, защото това вече е поредното водене за носа, което им организират и предлага на скопияните. Те ги разиграват, те ги размотават, те се подиграват с европейски решения,“ каза той и добави, че по този начин ЕК се опитва да заобикаля проблемите, но по пътя създава нови.

"Скопие знае, че няма механизъм, който да го застави, и затова се гаври,“ посочи още Джамбазки и допълни, че това дава свободата на хора, като Мицкоски, да се надсмиват, да се подиграват и да не се съобразяват с никакви европейски регламенти и правила. Според него проблемът е и в българските, и европейските власти, където се прилагат двойни стандарти. "ЕК се прави, че не вижда безобразията на самозабравилите се наглеци в Скопие, които знаят, че няма кой да им каже "копче“. Защо ги подписахме тези споразумения, защо отстъпвахме тогава, като ще ни казват да си гледаме работата? Защото те това правят. Къде е справедливия, равноотдалечен жест на европейските институции? Къде е мъдрото последователно и справедливо решение на Европейската комисия? Две години нищо,“ добави с огорчение той.

Никаква македонска общност няма в България и исканията за признаването на македонска общност в България са напълно безпочвени, категоричен е Джамбазки. "Република България и нашата Конституция не разпознава национални малцинства, разпознава индивидуални права. Всеки има право на самоопределение, но не на група. Никога не е имало такава македонска общност, тя е създадена с едно чудовищно престъпление на Българската комунистическа партия, която със свои решения след преврата и погрома на 9 септември се опитва да предаде Пиринска Македония на Югославия. И тогава, в един период от 7-8 години се опитват да създадат с много голямо насилие един голям отродителен процес, не възродителен, а отродителен процес, македонска нация. Това катастрофира, всичко е изгорено, документи са унищожени и след Априлския пленум всичко това е забравено. Така че тези приказки на Мицкоски са делюзии. Всички го знаят. Въпросът е: защо тези, които го знаят, европейските институции, се правят на "ни лук яли, ни лук мирисали“? Ето, това е моят въпрос.“