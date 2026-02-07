Новини
Ангел Джамбазки: Приказките на Мицкоски са делюзии, но защо в Брюксел се правят на "ни лук яли, ни лук мирисали“?

7 Февруари, 2026 07:08, обновена 7 Февруари, 2026 06:18 1 568 11

  • ангел джамбазки-
  • рсм-
  • скопие-
  • вмро-
  • политика

В РСМ не се говори от името на Скопие и от интереса на хората, а от името на Белград, Будапеща и Кремъл, смята бившият евродепутат

Ангел Джамбазки: Приказките на Мицкоски са делюзии, но защо в Брюксел се правят на "ни лук яли, ни лук мирисали“? - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

В Северна Македония не се говори от името на Скопие и от интереса на хората на Скопие, а се говори от името на Белград, на Будапеща и на Кремъл, които нямат никакъв интерес Северна Македония да се развива.

Това е тяхна стогодишна политика, насочена срещу българските интереси на Балканите и ние не можем да очакваме някаква добронамереност или някаква доза на здрав разум. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС Ангел Джамбазки – евродепутат от ВМРО в периода 2014-2024 г.

По думите му 2 години вече Европейската комисия е безсилна да приложи на практика Френското споразумение и исканите от нас отстъпки да се откажем от нашите законни претенции са безсмислени, защото ЕК е неспособна да застави Скопие да направят това, което те дори са гласували в македонския парламент. "Продължаващата вече 2 години сага е шамар в лицето на Брюксел. И тук и европейците, и нашите български политически активисти се подведоха за пореден път, но не могат да бъдат оневинявани, защото това вече е поредното водене за носа, което им организират и предлага на скопияните. Те ги разиграват, те ги размотават, те се подиграват с европейски решения,“ каза той и добави, че по този начин ЕК се опитва да заобикаля проблемите, но по пътя създава нови.

"Скопие знае, че няма механизъм, който да го застави, и затова се гаври,“ посочи още Джамбазки и допълни, че това дава свободата на хора, като Мицкоски, да се надсмиват, да се подиграват и да не се съобразяват с никакви европейски регламенти и правила. Според него проблемът е и в българските, и европейските власти, където се прилагат двойни стандарти. "ЕК се прави, че не вижда безобразията на самозабравилите се наглеци в Скопие, които знаят, че няма кой да им каже "копче“. Защо ги подписахме тези споразумения, защо отстъпвахме тогава, като ще ни казват да си гледаме работата? Защото те това правят. Къде е справедливия, равноотдалечен жест на европейските институции? Къде е мъдрото последователно и справедливо решение на Европейската комисия? Две години нищо,“ добави с огорчение той.

Никаква македонска общност няма в България и исканията за признаването на македонска общност в България са напълно безпочвени, категоричен е Джамбазки. "Република България и нашата Конституция не разпознава национални малцинства, разпознава индивидуални права. Всеки има право на самоопределение, но не на група. Никога не е имало такава македонска общност, тя е създадена с едно чудовищно престъпление на Българската комунистическа партия, която със свои решения след преврата и погрома на 9 септември се опитва да предаде Пиринска Македония на Югославия. И тогава, в един период от 7-8 години се опитват да създадат с много голямо насилие един голям отродителен процес, не възродителен, а отродителен процес, македонска нация. Това катастрофира, всичко е изгорено, документи са унищожени и след Априлския пленум всичко това е забравено. Така че тези приказки на Мицкоски са делюзии. Всички го знаят. Въпросът е: защо тези, които го знаят, европейските институции, се правят на "ни лук яли, ни лук мирисали“? Ето, това е моят въпрос.“


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффф

    11 5 Отговор
    Тоя хвърляния пиратки от третия етаж по протестиращите ли се показа ? Същият , тръгнал да се качва в самолета за Брюксел със зареден пистолет ! Безполезно същество , и то на голямата хранилка....

    06:25 07.02.2026

  • 2 Бг дракон от Пирин

    10 0 Отговор
    Мицко го знаем, какъв е: Мекере с дебела глава и болни амбиции. А Джабаза е крадец и нахалник. Той и шефа му продаваха пашоси за светия кеш! "Националисти" де ,ама от сой! Няма смисъл да се коментира статия за две персони, който са безинтересни. На Мицко му пожелавам до 20 години да стане албанска булка! А на бг ВМРО същото само, че у Софийски централен!

    06:33 07.02.2026

  • 3 Але

    8 4 Отговор
    Джамбазки не е добре човека, зомби е.

    06:36 07.02.2026

  • 4 чикчирик

    5 1 Отговор
    фамилията му казва всичко, мерзка личност.

    06:42 07.02.2026

  • 5 5рохан

    5 6 Отговор
    Щото бг и Румъния са от 20 години в ЕС, но макетатата са по напред в евроинтеграцията. Дори и в Албания са по-напред. Само за десет петнадесет години Винету дръпна със сто двеста години назад.

    Коментиран от #11

    06:43 07.02.2026

  • 6 Дядо ви

    4 3 Отговор
    Нещо пропуска ролята на заклетите ни западни "приятели" в тази мерзка дейност по откъсване и разделяне на българския народ. Дали не е заради медеца и евро-дъждеца в джеба на "воеводата". Само Сърбия и СССР са на позорния стълб(съвсем основателно), а да, и Унгария, защото ги натирихме и се опитахме да ги изкофтим с газта от Русия, и те си избраха по надежден партньор в лицето на сърбите. Нещо да кажеш Джамбазки за тежкия натиск от страна на САЩ и ЕС да клекнем и капитулираме пред сърбоманите в Македония? И марионетките - подлоги с фитнес се наведоха до земли. Нищо? Пазиш кожата а? И парата. Пфу!

    06:49 07.02.2026

  • 7 Ненад

    6 1 Отговор
    Джамбззки, трябва като теб да пътуваме с патрон в цевта и всичко ще се промени удома!
    Да те полеят с маркуча, дано се фирясаш!

    Коментиран от #8

    07:09 07.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Джамбазин на турски Ко беше?

    4 2 Отговор
    ДЖИМБАЗИНО МНОГО СИ КУХ! НАЛИ В ЕС СМЕ НА ТРЕТА СКОРОСТ И КАКВА УНГАРИЯ И РУСИЯ ТЕ ТРЕСАТ? КАЖИ ГО НАПРАВО, МАКЕТАТА НИ МРАЗЯТ, албаните НИ МРАЗЯТ, ЕЛИНИТЕ И ТЕ НИ МРАЗЯТ. ЗАЩО ЛИ, КАКВАНИНО?

    08:38 07.02.2026

  • 11 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "5рохан":

    Тук, си проличава, че никога не си посещавал С. Македония, но умееш да пишеш(пълни, глупости)

    12:21 07.02.2026

