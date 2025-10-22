Новини
ГЕРБ и ДПС- Ново начало се разбраха за пълен мандат на кабинета. Пеевски не иска министри

22 Октомври, 2025 09:11

Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.

Ани Ефремова

Провела се е среща между парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, водена от Бойко Борисов и на ДПС- Ново начало, водена от Делян Пеевски. Това съобщиха на страниците си във фейсбук от двете формации.

ДПС- Ново начало ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството. Двете парламентарни групи се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа, се казва в изявление, публикувано в социалната мрежа.

ДПС-Ново начало отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии.

Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.

Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.


Оценка 2 от 35 гласа.
Оценка 2 от 35 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    10 59 Отговор
    Г-н Пеевски работи за народа и не му трябват министри. я

    Коментиран от #42

    09:14 22.10.2025

  • 2 Пич

    59 5 Отговор
    Борисов няма какво да направи !!!Пеевски не се интересува от Борисов. Пеевски подчини Роско. Обеща му пълна у безусловна подкрепа без да иска нищо !!! И тъй като знам че четат и трудносхващащи - Пеевски казва на Роск :
    - Борисов му Е.М. , вече ще управляваш като мое куче !!!
    И така , избори няма да има докато не изядем дървото с еврото !!!
    Пеевски....? Борисов.... ? Ристе и Кире.... ? ....
    Когато си свършат работата с ликвидирането на държавата ни , и няма повече нужда от тях , уморените коне ги убиват !!!

    09:15 22.10.2025

  • 3 Гербер

    9 57 Отговор
    ГЕРБ и ДПС-НН значи България е в добри ръце!

    09:16 22.10.2025

  • 4 Българин

    61 2 Отговор
    Докато има Овце, ще има и Вълци които да ги стригът, доят и ... бат!

    09:16 22.10.2025

  • 5 Абе

    76 2 Отговор
    това ли е "елитът на България"?

    Коментиран от #36, #38

    09:16 22.10.2025

  • 6 Пуделите с пачки

    10 14 Отговор
    Га ядохте кифтета в скута не ревахте...

    09:17 22.10.2025

  • 7 ккк

    52 2 Отговор
    защо спи този народ още , момчето си управлява без никаква отговорност

    Коментиран от #81

    09:18 22.10.2025

  • 8 Последния Софиянец

    46 1 Отговор
    Всички пари за Шиши а само Бойко ще носи негативите.

    09:18 22.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Данчо

    63 1 Отговор
    Как допуснахме да се стигне до тук? Това е дъното на дъното. Наистина сме овце...

    Коментиран от #57

    09:18 22.10.2025

  • 11 нннн

    61 1 Отговор
    ,,ГЕРБ и ДПС- Ново начало се разбраха" звучи страшно. Двете ОПГ-та са се разбрали...

    09:18 22.10.2025

  • 12 Делю Хайдутин

    43 1 Отговор
    Снимка за Белене.

    09:19 22.10.2025

  • 13 нано

    47 2 Отговор
    Добрата новина е, че рейтинга на Радев само ще се качва!

    09:21 22.10.2025

  • 14 Бай онзи

    37 1 Отговор
    Ааа а, Болшой театър приключи представлението, и както се очакваше, който си е от страната на булката там си остава.

    09:21 22.10.2025

  • 15 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    40 1 Отговор
    Тези на снимката са падението на България. Кеадец до крадец, до крадец... Това е "елитът" ни, лицето на държавата?

    09:22 22.10.2025

  • 16 Гост

    30 1 Отговор
    Тия министри, които отговарят за неговите грабежи, така или иначе, са си негови, други не му трябват. А борисоф е един смешен бивш политик лежащ на стари лаври.

    Коментиран от #50

    09:23 22.10.2025

  • 17 кабинетът е добър

    8 16 Отговор
    действат по всички въпроси . по рано не искаха да го избират . сега е работещ . а страната е бедна , но с 94 милиарда в банките . на пръв поглед изглежда много неща да са сведени по капиталистически до абсолютен минимум . няма сиропиталища , няма психо болница за нуждите на свръх бедните . няма и детски градини , паркинги , детски болници и модерни домове за възрастни хора . пенсиите не са достатъчни за цените . хората ходят зле облечени . полисманите са изморени . пожарникарите имат нужда от самолети за загасяне на огнища от май до септември . бягат хората от фирмите и те все търсят хора . 1 е кабинетът .

    09:23 22.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мнение

    36 1 Отговор
    На никого ли вече не му стана ясно, че целта на грухтящото момче е не само пълното овладяване на държавата, но най-вече тоталното й фалиране. Той затова взима колите на президента, после нережда на Нушето да закупи нови, два и половина милиарда даде на милиционерите, за да го пазят, теглят през ден огромни заеми и т. н. и т. н. Какво може да се каже за такива хора, освен, че или не са в ред с главите, което е малко вероятно, но по-вярното е, че всичко това го правят съвсем целенасочено, до пълното унищожение на народа и държавата. И, ако продължаваме да титуловаме този феномен като политик, това означава, че нищо добро не ни чака. Та той има-няма 30-40 думи в речника си като: "добро за хората, колеги, Румен, чичо Румен" и до там му се простира речниковия запас. Такъв човек е овладял бедната ни територия.

    Коментиран от #84

    09:24 22.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Така

    26 1 Отговор
    Принципно Бою си е много прооост, ама чак толкова да легне да целува подметките на шопара, вече е долно

    09:26 22.10.2025

  • 22 мъкаааа

    25 1 Отговор
    Пеевски не иска министри,а иска цяла България. Това е ясТно. Иска да си ни сложи в джоба. Б.Б. не го направи,но Шишо иска да ни го приложи. И да ни остави само по кожи.

    09:26 22.10.2025

  • 23 мали

    25 1 Отговор
    Как са подредили сикаджиискияг гербераски мутрак,КТБ магнитския с-и-ч-г и данчо ментата

    09:26 22.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Иван

    16 0 Отговор
    Това време е като времето, което се дава на престъпника да си каже последното желание ...

    09:29 22.10.2025

  • 27 Един

    15 0 Отговор
    Нищо не сплотява така както кражбите и заплахата от затвор... или въже!

    09:30 22.10.2025

  • 28 Пеевски не иска министри

    17 0 Отговор
    след зануляването на гробаджии, всички министри са голямото Д.

    09:31 22.10.2025

  • 29 Ха-ха-ха!

    25 0 Отговор
    Българи, добре погледнете тези мерзавци, тези омразни на всички нас престъпнииц, крадци на милиарди, неграмотни пожарникари и прочее долна пасмина! Тези на снимката ни управляват, българи! И ни заявяват, че ще ни управляват до края на мандата на сламеното правителство на Дебеляновата марионетка Джелязков! Само че, няма да стане, негодници! Няма да стане, ортаци и авери! Направили сте си сметката без кръчмар! Българският народ въобще няма да ви търпи и ще ви измете! Ще ви измете веднъж завинаги! Ще изчезнат от живата ни и неграмотната банкянска мутра Боко тиквата от СИК, и уродливоот 190 - килограмово туловиещ, което заграби три милиарда от активите на КТБ и е обявено от Щатите и Великобритания за корумпиран престъпник на световно ниво от списъка "Магнитски", и банкянсаката слугиня ГЕРБачева, пардон - Сачева, която преди години изливаше кофи с помия по мутрата от СИК, ама много бързо седна на банкянската трапеза, и цялата останала престъпна шайка от двете братски корпорации - ГЕРБерастката на Тиквата и ДъПъСъ-то на Дебелян!

    Коментиран от #43

    09:31 22.10.2025

  • 30 кабел

    17 0 Отговор
    Пейовски е седнал нарочно на централното място,където сяда председателят на НС. Помислете си,ЗАЩО?!

    09:31 22.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Някой

    19 0 Отговор
    Коалиция ГЕРБ ДПС-Нова мафия.
    Лика прилика са си. И на килограми. Не случайно ги кара НСО, че иначе трябва да се въргалят до парламента. Дебелаци с голямо Д.

    09:32 22.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Един

    20 0 Отговор
    Като ги гледам - виждам ОПГ! В колона по един и към затвора - даже и без съд е ясно и го заслужават!!!

    09:33 22.10.2025

  • 35 Гост

    12 0 Отговор
    Взеха се младите, а доскоро бул"ката борисоф не познаваше младоженека пееф. борисоф е много до"лен под"човек, направо гн"усен

    09:33 22.10.2025

  • 36 Ами

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Чобани сър😀

    09:33 22.10.2025

  • 37 Ужас безкрай

    15 0 Отговор
    За какво са му други министри на Пеевски. Те и тези са си негови.

    09:33 22.10.2025

  • 38 Някой

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Като избитият след 9.9.1944г на изискваният народен съд. Където на паметници изписвали на имена такива, като на отрязал глава на жена.

    09:34 22.10.2025

  • 39 гост

    14 0 Отговор
    Не са страшни крадците и убийците, те рано или късно ще си получат възмездието. НАЙ-СТРАШНИ СА РАВНОДУШНИТЕ, КОИТО ДОПУСКАТ КРАДЦИТЕ И УБИЙЦИТЕ ВЪВ ВЛАСТТА!

    09:34 22.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Лост

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Каза,че работи за хората.Никъде не е споменал народа.

    09:36 22.10.2025

  • 43 Буха ха

    12 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ха-ха-ха!":

    Историята не познава случай овцете да се разбунтуват и да пометат овчарите, доячите и колячите

    09:37 22.10.2025

  • 44 Честито

    10 1 Отговор
    ГЕРБ и ДПС- Ново начало се разбраха

    09:38 22.10.2025

  • 45 фАНТОМасс

    14 0 Отговор
    Бойко едно казваше миналата седмица , второ искаше тези дни , а днес прие 3-тото , КОЕТО ДЕЛЯН му каза !

    09:38 22.10.2025

  • 46 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    14 0 Отговор
    Ей тия всичките на снимката са за скок от самолет без парашут!

    09:39 22.10.2025

  • 47 ООрана държава

    15 0 Отговор
    Браво бойко, вече не си на колене ми си легнал по корем

    09:39 22.10.2025

  • 48 свиреп ОХЛЮВ

    10 1 Отговор
    Вечна дружба от векове за векове !

    09:40 22.10.2025

  • 49 Естествено че ще е

    8 1 Отговор
    в интерес на гражданите и държавата....

    09:40 22.10.2025

  • 50 Наивник на средна възраст

    13 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Много лаично разсъждение...Борисов е начело на организираната престъпност,а никой който е начело на подобно формирование не иска да блести в тази насока.По този повод удобният едър бушон е ДП.Страните се били разбрали това,което се бяха разбрали в началото - страшна новина,последвала циркови изпълнения по повод изборите в Пазарджи.Създават фалшиви новини да объркват раята,с една дума кучетата си лаят,керванът си върви - всичко е захората - скъпите стоки,големите сметки,криминална атмосфера на живот и много лакардии.Вълни от илюзиорни истини,фабрикувани от фалшиви професионалисти лансирани по купените медии.....цирк...неприятен..

    09:40 22.10.2025

  • 51 воденМАДАГАВУР

    8 0 Отговор
    Бойка и Шиши - крило до крило
    Както винаги е било !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Че и рима има .......

    09:42 22.10.2025

  • 52 Голям смях

    8 0 Отговор
    среща между парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, водена от Бойко Борисов и на ДПС- Ново начало, водена от Делян Пеевски. Щото те никога не са се виждали нали ? О чудо, видяха се ....

    09:42 22.10.2025

  • 53 точно така

    11 0 Отговор
    Пеевски ще управлява без да носи каквато и да е отговорност.Защо му са министри,да се набутва с негативи?Тях ще ги консумира Борисов и на следващите избори ще си проличи с това,че Пеевски ще са първи.Борисов е обезсилен,под упойка в политическа реанимация.Нервозен е защото си вижда незавидния край.

    09:42 22.10.2025

  • 54 Смях и Сеир

    13 0 Отговор
    Паметната фраза , която вече е новия девиз на ГЕРБ ---
    -------Делян се ВСЛУШВА в това , което му казвам , а аз ИЗПЪЛНЯВАМ това , което той иска !!!

    09:44 22.10.2025

  • 55 Вижте ги на снимката

    9 1 Отговор
    Баш разбойниците, гробокопачите на България!
    Телесна маса, колкото тази на Земята!
    Умствено развитие, хора с потребности!
    Начело два бивола, които усърдно ни водят към пропастта!
    Казах!

    09:44 22.10.2025

  • 56 ФЕЙК

    11 0 Отговор
    На младоженците- ЧЕСТИТО! Тази година булка, догодина -ДВЕ! И дечица и внучета с прекрасни български имена: От средана на ляво: Бойко Бойко, Дени Дени, Рая Рая. От средата на дясно: Делян Делян, Йордан, Йордан, Хамид Хамид, Байрам Байрам!

    09:44 22.10.2025

  • 57 Веселият комуноид

    0 9 Отговор

    До коментар #10 от "Данчо":

    е кой да те управлява, виж ги другите

    09:44 22.10.2025

  • 58 жседц

    13 0 Отговор
    Честито на всички глупаци дето гласуваха за прооостия пожарникар дето лъже и краде повече и от циганите. Гласувате за ГЕРБ а получавате и лИбов от ДПС-Шишко. "Не го познавам " викаше Винету от банкя, а се оказа че от 20 г. му е изпълнявал всяко нареждане. Слава на Бога всеки вижда за какво порно си говорим.

    09:44 22.10.2025

  • 59 Изложи се и кротна

    12 0 Отговор
    Цирковете на Борисов нищо не промениха, Пеевски остава Дамоклиев меч над него.

    Коментиран от #72

    09:45 22.10.2025

  • 60 хер ФЛИК

    12 0 Отговор
    Толкова много ОТВРАТИТЕЛНИ хора събрани на едно място ! Как ли са успели ?

    09:46 22.10.2025

  • 61 Сър Стенли Ройс

    2 0 Отговор
    Кво стана, бе Ганчооооо - главното редкторче на факти? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    09:48 22.10.2025

  • 62 А тази

    5 0 Отговор
    договорената законодателна и управленска програма е? .... Бюджет да припомня още няма, не е предложен и няма обществено обсъждане. И как ще се харчат парите от ББР също информация няма ...

    09:48 22.10.2025

  • 63 Коментар

    10 1 Отговор
    България трябва да върне смъртната присъда и да обеси Борисов и Пеевски пред погледа на рецедивите им в централния софийски затвор. Този тумор не се лекува с върховенството на европейското право. Всеки ден ще се беси рецедив на тумора в централния софийски. На две четения за два часа ще приемем смъртното наказание

    Коментиран от #90

    09:49 22.10.2025

  • 64 Така Така

    12 1 Отговор
    Няма изненада Мафията ръководи България.

    09:50 22.10.2025

  • 65 С думи прости

    12 1 Отговор
    Бюджета пак ще го прави недоразумението Йордан Цонев а Теменужка само ще присъства и ще разписва

    09:50 22.10.2025

  • 66 Отговор

    6 1 Отговор
    Днес следобед ще излезе много лош доклад за върховенството на правото в България. Този следобед ще получите черно на бяло написано и подписано, че Борисов Пеевски и тяхното ОПГ са вредни за България след което от утре хората ще са по улиците

    Коментиран от #77

    09:52 22.10.2025

  • 67 Хотел с водопад за мен

    5 0 Отговор
    Хотел с водопад за теб

    Коментиран от #78

    09:52 22.10.2025

  • 68 шопо с търнокопо

    2 0 Отговор
    Гъбари, сър...

    09:55 22.10.2025

  • 69 12345

    4 1 Отговор
    Пеевски не иска министри, защото си има достатъчно и то правилните.

    09:57 22.10.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Разбрахте ли как ви баламосаха?

    3 2 Отговор
    Вместо да ахкате по новата шкода на Деса съзнанието ви беше заето с празния въпрос ще го бъде ли - няма ли да го бъде. Ще го бъде. А вие пак ще лапате мухи.

    Коментиран от #76

    09:58 22.10.2025

  • 72 Тартаковер

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Изложи се и кротна":

    Искам да видя как този меч пада !

    09:59 22.10.2025

  • 73 В Германия също

    4 1 Отговор
    Консерваторите на Мерц и левоцентристките социалдемократи бяха обещали да гарантират повече стабилност, когато преди пет месеца сключиха своя "брак по сметка" а сега имат рекордно ниска обществена подкрепа в германската история . Обявява се 27% а реално е под 13%

    10:00 22.10.2025

  • 74 баба ЯГА

    2 0 Отговор
    Бойко плака , плака , оплаква се , дигна шум , дори до началника и се кротна , когато Делян го претърна братски и го успокои ! Така ли излезе ?

    10:00 22.10.2025

  • 75 Тома

    5 0 Отговор
    С двама супер крадци откраднали милиарди от народа ще изкопаем няколко дъна

    10:02 22.10.2025

  • 76 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Разбрахте ли как ви баламосаха?":

    Бойко пак излезе върл актьор. Направо си плаче , ако не за Оскар , то поне за наградата ТИКВЕН бай ГАНьо !
    Стига Делян да се съгласи да му я връчи лично !

    Коментиран от #79

    10:02 22.10.2025

  • 77 Днес следобед ще е както вчера следобед

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Отговор":

    А причината е, че си ментално ялов и безидеен. Не се притеснявай, не се лекува.

    Коментиран от #85

    10:03 22.10.2025

  • 78 Рижа ЛИСИЦА

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Хотел с водопад за мен":

    Правилно , за какво му е Ферари с цвят червен / да го блъска по новите бойкови пътища / . Хотел с водопад му е майката , че и бащата на съвременната далавера , кражба и корупция !

    10:05 22.10.2025

  • 79 Разбрахте ли как ви баламосаха?

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК":

    Актьори много и не е престижно да се състезаваш с тях. Стратезите са малко и най-добрите са при Бойко.

    Коментиран от #83

    10:07 22.10.2025

  • 80 УнгуТилски ТронгоТап

    1 1 Отговор
    Тази снимка извиква в съзнанието ми името на великаните МЕТАЛЛИКА и техния първи албум от 1983 година - КИЛ ЕМ ОЛ ! ! !
    Преведете си го сами !

    10:09 22.10.2025

  • 81 Българските избиратели

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "ккк":

    Народа не спи.
    Българските избиратели не искат извънредни парламентарни избори,а редовно правителство,което да изкара пълен мандат с добро икономическо развитие за българските граждани.
    При постигане на положителни резултати нас не ни интересува кои са в коалицията на управление.
    Победителите не се съдят!

    Коментиран от #88

    10:09 22.10.2025

  • 82 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 2 Отговор
    ТЕЗИ НА СНИМКАТА ИСКАМ ДА ГИ ВИДЯ ПАК ТАКА ПОДРЕДЕНИ, НО ПРАВИ ДО СТЕНАТА!!!!

    Коментиран от #86

    10:10 22.10.2025

  • 83 сайко килър

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Разбрахте ли как ви баламосаха?":

    Актьорите имат някаква морална хигиена , за разлика от тези на снимката ! Нали ?

    Коментиран от #87

    10:10 22.10.2025

  • 84 Не мнение, а факт

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мнение":

    Грухтящото момче е завършило право. Говори достаъчно убедително, като се съобразява с нивото на аудиторията.

    10:10 22.10.2025

  • 85 Коментар

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Днес следобед ще е както вчера следобед":

    Не се притеснявай, агресията ти ще спре, лекува се с изпълнението на законите

    10:10 22.10.2025

  • 86 ЯЗЪК

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Както направиха в Румъния с Чеушеску ли ? Не си ли много жесток и нехуманен към тези клети хорица с крехка душевност и благ вид ?

    10:12 22.10.2025

  • 87 Разбрахте ли как ви баламосаха?

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "сайко килър":

    Нямам такива наблюдения. Моралната хигиена е измислено понятие. Договорът с Боташ - не.

    Коментиран от #91

    10:12 22.10.2025

  • 88 йодирана СОЛ

    3 1 Отговор

    До коментар #81 от "Българските избиратели":

    Наричаш ББ и ДП победители ли ? И какво са победили ?
    Алчността си , корумпираността си , грандоманията си , лицемерието си.....? Стоят си непокътнати и непобедими тези техни характеристики и качества !

    10:15 22.10.2025

  • 89 иванов

    0 2 Отговор
    Всички на снимката са отвратителни!Честито на следващия министър председател-Пеевски и президент Борисов!!!Магнитски е свален от Пеевски!!!

    10:16 22.10.2025

  • 90 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Коментар":

    ЗВУЧИ МНОГО ДОБРЕ,А ОЩЕ ПО-ДОБРЕ ЩЕ Е ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В РЕАЛНОСТ!

    10:19 22.10.2025

  • 91 Кума ЛисА

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Разбрахте ли как ви баламосаха?":

    А Мата Хари какво е ? А невзетите от Божков данъци 600 милиона ? А наМАГНИТЕНИЯ министър Влади Горанчето ? А Тулупите , на които им го набива с 200 ? А чекмеджетата с кюлчета ? А ПКП -която е шеф на парламент ?
    А Ало , Ваньо какво е ? А мишо Бирата ?
    А парите в сакове директно от банката , взети от някакъв си футболен съдия ?
    А Нотариуса и Еврото , които цъфтяха по неговото време ?
    А главния прокурор , който го наричаше с думата ШЕФЕ ?
    Нека чуем за това какво казваш , щото явно имаш усет и морал !
    Давай .....

    10:20 22.10.2025

  • 92 Шушу Мушу

    1 0 Отговор
    Не разбирам само едно нещо - защо Антон Тодоров / който си е ГЕРБер , че дори и депутат / , нарече ГЕРБ с цветистата дума - ШАЙКА ?
    Какво ли е искал да каже ? Преувеличил ли е ? Нали е техен чиляк ? Ех , амаааа...........

    10:23 22.10.2025

  • 93 Ото фон Щирлиц

    0 0 Отговор
    Защо са им такива прякорите на двамата мъжаги в центъра на снимката ? Звучат малко грубо , недодялано и некрасиво , на фона на тяхното грандиозно величие и заслепяващо обаяние !
    Защо народа ги е дарил с тях ? Усетил е , че това е същината им ли ? Чудна работа !

    10:26 22.10.2025

  • 94 дали ГЕРБ СДС

    1 0 Отговор
    ще оценят колко джентълменски им играят от ДПС?

    За какво беше цялата буря в чаша вода на Борисов? За провала на ГЕРБ в Пазарджик.
    Ми да се сърди на себе си, не на Пеевски!

    Пеевски изнесе урок по стратегическа политика на Борисов- първият евробюджет и финансовата стабилност на страната са по важни от участието в изпълнителната власт на всяка цена!

    Не знам за ГЕРБ, ама ние виждаме и оценяме!

    Борисов е под наблюдение под микроскоп от всеки европейски гражданин на България, независимо от етноса му!
    Това да му е ясно и да си прави добре сметката, понеже един ден пак ще има избори и вечните му врътки, чупки и сглобки вече не минават!

    10:28 22.10.2025

  • 95 леле , КАКО !

    0 1 Отговор
    БОЙКОВЩИНА + ПЕЕВЩИНА = Вечна , Вярна , Неразделна Обич и Дружба ! Ура !

    10:28 22.10.2025

  • 96 Промяна

    0 1 Отговор
    Ето това са сега държавниците работещиза България Успех

    10:31 22.10.2025

  • 97 Замислен

    2 0 Отговор
    Бойко ептем се надупи...

    10:32 22.10.2025

  • 98 Срам и Позор!!

    1 0 Отговор
    Бойко полагна безропотно в скута на Пеевсщи!

    10:33 22.10.2025

  • 99 Парадокс БГ

    1 0 Отговор
    Борисов е УНИЖЕН от шефа си Делян Пеевски.
    Пеевски сви сармите на Борисов!!

    10:34 22.10.2025

  • 100 Фактите говорят:

    1 0 Отговор
    Пеевски затвори устата на Борисов.

    10:34 22.10.2025

  • 101 ДПС

    0 0 Отговор
    все повече се утвърждават като сигурния гарант за евроатлантическия път на България!

    Едва ли някой вече се съмнява в това!

    Никога ДПС не поискаха да правят СГЛОБКИ с Радевите шарлатани или пуък с разните кремълски отломки в България! Нито със сороските филизи и многобройните им НПО та.

    Показателно е колко много русофилите и соросите мразят ДПС! Те са толова обединени против ДПС, че направо се сливат.

    Виждаме , отчитаме тези факти и следим КОЙ Е АТЛАНТИК НЕ САМО НА ДУМИ, а не дело!

    Видяхме как герберският министър Георгиев пусна Путин да лети през България, без никой да го е питал!

    Голяма черна точка за ГЕРБ.

    Така трупаме черни и червени точки, на изборите теглим чертата и тогава гласуваме!

    10:38 22.10.2025

  • 102 КлифърдБъртън

    0 0 Отговор
    Ето това са нашите пътеводни светлини ! Ако едната угасне , другата ще ни свети и обратното. Но ако и двете осветяват пътя ни в тези тежки , смутни и неспокойни времена , НЯМА КАКВО ДА НИ ОТКЛОНИ от светлото бъдеще , безкрайното щастие и мирното благоденствие !
    Те са като въздуха , слънцето , водата и храната за народа ! Всьо и вся !

    10:38 22.10.2025

