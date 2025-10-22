ГЕРБ и ДПС- Ново начало се разбраха за пълен мандат на кабинета. Пеевски не иска министри

Провела се е среща между парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, водена от Бойко Борисов и на ДПС- Ново начало, водена от Делян Пеевски. Това съобщиха на страниците си във фейсбук от двете формации.

ДПС- Ново начало ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството. Двете парламентарни групи се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа, се казва в изявление, публикувано в социалната мрежа.

ДПС-Ново начало отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии.

Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.

Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.