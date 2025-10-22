ГЕРБ и ДПС- Ново начало се разбраха за пълен мандат на кабинета. Пеевски не иска министри

Провела се е среща между парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, водена от Бойко Борисов и на ДПС- Ново начало, водена от Делян Пеевски. Това съобщиха на страниците си във фейсбук от двете формации.
ДПС- Ново начало ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството. Двете парламентарни групи се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа, се казва в изявление, публикувано в социалната мрежа.
ДПС-Ново начало отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии.
Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.
Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.
Трол


Пич
- Борисов му Е.М. , вече ще управляваш като мое куче !!!
И така , избори няма да има докато не изядем дървото с еврото !!!
Пеевски....? Борисов.... ? Ристе и Кире.... ? ....
Когато си свършат работата с ликвидирането на държавата ни , и няма повече нужда от тях , уморените коне ги убиват !!!

Гербер

Българин

Абе


Пуделите с пачки

ккк


Последния Софиянец

9 Този коментар е премахнат от модератор.
Данчо


нннн

Делю Хайдутин

нано

Бай онзи

ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

Гост


кабинетът е добър

18 Този коментар е премахнат от модератор.
Мнение


20 Този коментар е премахнат от модератор.
Така

мъкаааа

мали

24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
Иван

Един

Пеевски не иска министри

Ха-ха-ха!


кабел

31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Някой


33 Този коментар е премахнат от модератор.
Един

Гост

36 Ами


Ужас безкрай

38 Някой


гост

40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Лост


43 Буха ха


Честито

фАНТОМасс

4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

ООрана държава

свиреп ОХЛЮВ

Естествено че ще е

50 Наивник на средна възраст


51 воденМАДАГАВУР



Голям смях

точно така

54 Смях и Сеир


55 Вижте ги на снимката





ФЕЙК

57 Веселият комуноид


жседц

Изложи се и кротна


хер ФЛИК

Сър Стенли Ройс

А тази

Коментар


Така Така

С думи прости

Отговор


Хотел с водопад за мен


шопо с търнокопо

12345

70 Този коментар е премахнат от модератор.
Разбрахте ли как ви баламосаха?


72 Тартаковер


В Германия също

баба ЯГА

Тома

76 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК




77 Днес следобед ще е както вчера следобед



78 Рижа ЛИСИЦА


79 Разбрахте ли как ви баламосаха?



80 УнгуТилски ТронгоТап


81 Българските избиратели






240 В УРАНОВИТЕ МИНИ


83 сайко килър



84 Не мнение, а факт


85 Коментар


ЯЗ
До коментар #82 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Както направиха в Румъния с Чеушеску ли ? Не си ли много жесток и нехуманен към тези клети хорица с крехка душевност и благ вид ?
10:12 22.10.2025
87 Разбрахте ли как ви баламосаха?
До коментар #83 от "сайко килър":Нямам такива наблюдения. Моралната хигиена е измислено понятие. Договорът с Боташ - не.
Коментиран от #91
10:12 22.10.2025
88 йодирана СОЛ
До коментар #81 от "Българските избиратели":Наричаш ББ и ДП победители ли ? И какво са победили ?
Алчността си , корумпираността си , грандоманията си , лицемерието си.....? Стоят си непокътнати и непобедими тези техни характеристики и качества !
10:15 22.10.2025
89 иванов
10:16 22.10.2025
90 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #63 от "Коментар":ЗВУЧИ МНОГО ДОБРЕ,А ОЩЕ ПО-ДОБРЕ ЩЕ Е ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В РЕАЛНОСТ!
10:19 22.10.2025
91 Кума ЛисА
До коментар #87 от "Разбрахте ли как ви баламосаха?":А Мата Хари какво е ? А невзетите от Божков данъци 600 милиона ? А наМАГНИТЕНИЯ министър Влади Горанчето ? А Тулупите , на които им го набива с 200 ? А чекмеджетата с кюлчета ? А ПКП -която е шеф на парламент ?
А Ало , Ваньо какво е ? А мишо Бирата ?
А парите в сакове директно от банката , взети от някакъв си футболен съдия ?
А Нотариуса и Еврото , които цъфтяха по неговото време ?
А главния прокурор , който го наричаше с думата ШЕФЕ ?
Нека чуем за това какво казваш , щото явно имаш усет и морал !
Давай .....
10:20 22.10.2025
92 Шушу Мушу
Какво ли е искал да каже ? Преувеличил ли е ? Нали е техен чиляк ? Ех , амаааа...........
10:23 22.10.2025
93 Ото фон Щирлиц
Защо народа ги е дарил с тях ? Усетил е , че това е същината им ли ? Чудна работа !
10:26 22.10.2025
94 дали ГЕРБ СДС
За какво беше цялата буря в чаша вода на Борисов? За провала на ГЕРБ в Пазарджик.
Ми да се сърди на себе си, не на Пеевски!
Пеевски изнесе урок по стратегическа политика на Борисов- първият евробюджет и финансовата стабилност на страната са по важни от участието в изпълнителната власт на всяка цена!
Не знам за ГЕРБ, ама ние виждаме и оценяме!
Борисов е под наблюдение под микроскоп от всеки европейски гражданин на България, независимо от етноса му!
Това да му е ясно и да си прави добре сметката, понеже един ден пак ще има избори и вечните му врътки, чупки и сглобки вече не минават!
10:28 22.10.2025
95 леле , КАКО !
10:28 22.10.2025
96 Промяна
10:31 22.10.2025
97 Замислен
10:32 22.10.2025
98 Срам и Позор!!
10:33 22.10.2025
99 Парадокс БГ
Пеевски сви сармите на Борисов!!
10:34 22.10.2025
100 Фактите говорят:
10:34 22.10.2025
101 ДПС
Едва ли някой вече се съмнява в това!
Никога ДПС не поискаха да правят СГЛОБКИ с Радевите шарлатани или пуък с разните кремълски отломки в България! Нито със сороските филизи и многобройните им НПО та.
Показателно е колко много русофилите и соросите мразят ДПС! Те са толова обединени против ДПС, че направо се сливат.
Виждаме , отчитаме тези факти и следим КОЙ Е АТЛАНТИК НЕ САМО НА ДУМИ, а не дело!
Видяхме как герберският министър Георгиев пусна Путин да лети през България, без никой да го е питал!
Голяма черна точка за ГЕРБ.
Така трупаме черни и червени точки, на изборите теглим чертата и тогава гласуваме!
10:38 22.10.2025
102 КлифърдБъртън
Те са като въздуха , слънцето , водата и храната за народа ! Всьо и вся !
10:38 22.10.2025