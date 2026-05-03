Най-прекият път между Смолян и Пампорово остава затворен, блокиран от огромното свлачище

Най-прекият път между Смолян и Пампорово остана затворен, блокиран от огромно свлачище. Повече от 70 метра от пътното платно са откъснати заедно с тонове земна маса.
За движение са посочени два обходни маршрута - през прохода "Превала" и село Стойките и през прохода "Рожен".
Заради зимната обстановка през месец май сутринта имаше множество закъсали коли. Тъй като сме в сезон без зимно поддържане, на терен е имало само 2 дежурни машини, които са се забавили, докато заредят с пясък и почистването е започнало по-късно. По обяд обстановката се нормализира.
Като цяло обаче пътят е труден - до Пампорово се стига за около 40 минути. Удължаването е с над 30 кm.
Междувременно от Агенция "Пътна инфраструктура" търсят вариант за обходен път на голямото свлачище, но пускането му в експлоатация ще се забави.
Свлачището на Райковски ливади е все още активно и не е възможно да се влезе на терен, защото има опасност за хора и техника.
Според експерти на АПИ земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито и да било геоложки проучвания.
8 А50
До коментар #7 от "Факт":Айде сега на герб и всички били проект на Русия, а сащкото посолство люпи семки и неможе да изгони управляващите политици от портите си. Забравихте ли кои клечаха там даже с джипките си ги возеха
18:43 03.05.2026
14 Минимум година ще е затворен
19:32 03.05.2026
15 бай Тончо
До коментар #10 от "бай Бончо":От временни мостове и Строителни войски фалирахме 3 пъти.
19:34 03.05.2026