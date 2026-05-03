Най-прекият път между Смолян и Пампорово остава затворен, блокиран от огромното свлачище

3 Май, 2026 19:23, обновена 3 Май, 2026 18:26 942 15

За движение са посочени два обходни маршрута - през прохода "Превала" и село Стойките и през прохода "Рожен"

Снимка: БНР
Най-прекият път между Смолян и Пампорово остана затворен, блокиран от огромно свлачище. Повече от 70 метра от пътното платно са откъснати заедно с тонове земна маса.

За движение са посочени два обходни маршрута - през прохода "Превала" и село Стойките и през прохода "Рожен".

Заради зимната обстановка през месец май сутринта имаше множество закъсали коли. Тъй като сме в сезон без зимно поддържане, на терен е имало само 2 дежурни машини, които са се забавили, докато заредят с пясък и почистването е започнало по-късно. По обяд обстановката се нормализира.

Като цяло обаче пътят е труден - до Пампорово се стига за около 40 минути. Удължаването е с над 30 кm.

Междувременно от Агенция "Пътна инфраструктура" търсят вариант за обходен път на голямото свлачище, но пускането му в експлоатация ще се забави.

Свлачището на Райковски ливади е все още активно и не е възможно да се влезе на терен, защото има опасност за хора и техника.

Според експерти на АПИ земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито и да било геоложки проучвания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чакам възмездие

    8 1 Отговор
    Ето с тази снимка оприличавам цялата ни територия , и се срамувам ,че до сега са ни управлявали тикви и свине .

    18:28 03.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Бойко Борисов не може да си оправи собственият курорт.Резил.

    18:30 03.05.2026

  • 3 ГЕРБ Срутища

    8 0 Отговор
    След нас и потоп!

    18:31 03.05.2026

  • 4 Иван

    12 0 Отговор
    На снимката се вижда най добре управлението на нашите политици. Това остава след тях разруха и мъка.За залост гова ни чака.

    18:33 03.05.2026

  • 5 ДА ПУСНАТ ОЩЕ СТО ТИРА

    5 0 Отговор
    ША УТЪПЧАТ СВЛАЧИЩЕТО....НЯМА САМО ДА РУШЪТ Я...

    18:33 03.05.2026

  • 6 Одипеш

    7 0 Отговор
    Според агенция пълна излагация, поради зимната обстановка през май и поради международното положение, купувайте винетки по 45 евро, горива по 2 евро и ходете пеш за здраве.

    18:35 03.05.2026

  • 7 Факт

    3 3 Отговор
    Отрочетата на русия ГЕРБ СДС и НДСВ гипрайха евро проект за половин милиард

    Коментиран от #8

    18:37 03.05.2026

  • 8 А50

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Айде сега на герб и всички били проект на Русия, а сащкото посолство люпи семки и неможе да изгони управляващите политици от портите си. Забравихте ли кои клечаха там даже с джипките си ги возеха

    18:43 03.05.2026

  • 9 Дедо Мраз

    4 0 Отговор
    Ето резултатът от десетилетията на властващата корупция.

    18:49 03.05.2026

  • 10 бай Бончо

    5 1 Отговор
    Бай Тошо до сега щеше да е пратил строителни и транспортни войски и в момента щяха да правят временен мост . Неможачи .Социализма е недостижим !

    Коментиран от #15

    19:00 03.05.2026

  • 11 Боби

    5 0 Отговор
    Алооо мафията,не ви се дават пари и топите Държавата за свлачището.

    19:10 03.05.2026

  • 12 Следващият

    0 0 Отговор
    път, когато от надзаконното АПИ Ви обясняват, че еди къде си път се е бъгнал "поради тежкия трафик", си спомнете за тази вакханалия! Щото републикански път III-8641 е забранен за трафик над 3.5 т винаги и целогодишно!!!

    19:14 03.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Минимум година ще е затворен

    1 0 Отговор
    Не става за гореща новина.

    19:32 03.05.2026

  • 15 бай Тончо

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "бай Бончо":

    От временни мостове и Строителни войски фалирахме 3 пъти.

    19:34 03.05.2026

