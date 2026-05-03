Ансамбълът ни стана шампион в крос битките на Европейската купа в Баку

Ансамбълът на България за жени триумфира в Крос битките на Европейска купа по художествена гимнастика в Баку, след като спечели златните медали във финала, предава БТА. Съставът на България — София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова — получи оценка от 27.350 точки за съчетанието с три обръча и два чифта бухалки.

На второ място завърши отборът на Русия, участващ с неутрален статут, с 27.050 точки, а бронзовите отличия останаха за Израел с 26.800.

Воденият от треньорите Весела Димитрова и Ясена Стойнева български ансамбъл защити титлата си от миналата година. По пътя към златото тимът елиминира в първия кръг Беларус (с неутрален статут), който беше победител в квалификациите, след убедителното 27.950 срещу 21.400 в изпълнението с пет топки.