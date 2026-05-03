Ансамбълът ни стана шампион в крос битките на Европейската купа в Баку

3 Май, 2026 19:09 498 3

На второ място завърши отборът на Русия

Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ансамбълът на България за жени триумфира в Крос битките на Европейска купа по художествена гимнастика в Баку, след като спечели златните медали във финала, предава БТА. Съставът на България — София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова — получи оценка от 27.350 точки за съчетанието с три обръча и два чифта бухалки.

На второ място завърши отборът на Русия, участващ с неутрален статут, с 27.050 точки, а бронзовите отличия останаха за Израел с 26.800.

Воденият от треньорите Весела Димитрова и Ясена Стойнева български ансамбъл защити титлата си от миналата година. По пътя към златото тимът елиминира в първия кръг Беларус (с неутрален статут), който беше победител в квалификациите, след убедителното 27.950 срещу 21.400 в изпълнението с пет топки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахихи

    0 0 Отговор
    И Баку, и Израел вече са били в Европа

    Коментиран от #3

    19:13 03.05.2026

  • 2 Какви са тези крос битки?

    1 1 Отговор
    Да не са се млатили нещо?

    19:28 03.05.2026

  • 3 присмехулник

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахихи":

    Европейските ценности не са географско понятие, малкия.

    19:29 03.05.2026

