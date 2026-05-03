Атанас Атанасов: Политическото разделение е сериозна грешка, която отслабва опозицията

3 Май, 2026 20:14, обновена 3 Май, 2026 19:23

След като Кирил Петков напусна политиката, се промени комуникацията, заяви лидерът на ДСБ

Лидерът на "Демократи за силна България" и заместник-председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов определи политическото разделение като сериозна грешка, която отслабва опозицията и затруднява вземането на решения.

"Това е сериозна политическа грешка, защото това означава отслабване на опозицията. И като казвам опозицията – в този парламент нашата парламентарна група трябваше да бъде единна опозиция. И трябваше да бъде опозицията, защото от една страна ГЕРБ и ДПС след този погром се свиха в ъгъла. И между другото тук е хубаво да кажа – вие видяхте как гласуваха за избор на председател на Народното събрание. Гласуваха, без никой да им иска подкрепа. От друга страна „Възраждане“ едва прескочиха 4%-ата бариера. Ние имахме над 60 000 гласа повече от предните избори. И сме имали постоянно опозиционно поведение. Трябваше да бъдем опозицията", заяви Атанасов.

„През цялото време на съществуването на тази коалиция, а и по коалицията „Демократична България“, от която ние сме част – между другото това е най-дълго съществувалата коалиция след 1989 година в България – винаги съм полагал всички усилия, които мога да положа, за това да се събираме. Защото на сградата на Народното събрание пише „Съединението прави силата“. И тук положих много усилия, но явно не успях", заяви Атанасов.

„За съжаление, след като Кирил Петков напусна политиката и един кръг негови близки, които също, някои от тях бяха народни представители, се оттеглиха, се промени комуникацията. И бих казал, че много трудно започна да функционира коалицията, което доведе дотам почти да се блокират възможностите за вземане на решения. Това е истината. Иначе всички други обяснения за идеологически различия – това е несериозно", каза още той.

Атанасов коментира и вътрешните напрежения: „Знаете тази максима, че когато се правят крайни решения и когато се прави политика, най-добре е да не се наднича там, защото след това може да не се консумират „кренвиршите“. Поради тази причина не би трябвало да се изнася информация от отношенията, но така или иначе се е получил този водораздел.“

„Нашият избирателен корпус, хората, които са гласували за нас, имат право да разберат защо се е стигнало до това състояние", заяви Атанасов.

„В една коалиция, в една партия, за да бъдат вземани решения, трябва да има диалог, трябва да има спорове, но трябва да се намира общо решение. Не може да се търсят такива решения или да се налагат през публичен натиск и такъв тип публични взаимоотношения. Ето затова ви казах, че беше нарушена комуникацията вътре в коалицията, което доведе до ситуации, в които да не могат или да бъде затруднено вземането на изключително важни решения", коментира още Атанасов.

„Нашата заявка по време на кампанията беше – искаме властта. Искаме властта, защото бяхме твърдо опозиция, защото предизвиквахме протестите, защото лидирахме протестите и очаквахме да получим необходимата подкрепа.“

„След изборите, разбира се, заявихме всички заедно или поотделно, че ще бъдем последователна опозиция. Въпросът е оценката да бъде от делата, а не от заявките", коментира още той.

Атанасов бе критичен към лидера на "Прогресивна България": „Мисля, че леко лицемерно Румен Радев се притесни от нашето разцепление, защото това разцепление създава комфорт на управляващите и дава възможност за преговори поотделно.“

„Винаги с Европа, никога срещу Русия – перефразирам, за да може да се разбере поведението на Радев и на тази политическа сила. Зависимостите, които започват да прозират от руските интереси в България, са риск за българската национална сигурност."

За президентските избори Атанасов коментира, че ако ние наесен имаме в България за премиер Румен Радев и за президент Илияна Йотова – цялата власт в едни ръце..


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    16 3 Отговор
    Алчен за власт дърт комунист!

    Коментиран от #11

    19:26 03.05.2026

  • 2 Джуджето

    13 2 Отговор
    ХАЯСКО е държавен изменник. Той е ПРЕДАТЕЛ.

    19:26 03.05.2026

  • 3 Пич

    17 1 Отговор
    Атанасов:
    - Тъкмо да станем президент, и ми бутнаха табуретката на която се бях качил, за да ме виждат избирателите... Тия от ПП са руска агентура...

    19:27 03.05.2026

  • 4 дайте да дадем

    13 2 Отговор
    Този костовист до кога ще трови политиката?

    19:27 03.05.2026

  • 5 не лъжа

    15 2 Отговор
    А тоз само като го зърнах и обилно овърнах !!

    19:27 03.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Нямате право на две парламентарни групи.Една група и независими е законно.

    Коментиран от #21

    19:31 03.05.2026

  • 8 Тъпото БНТ

    9 0 Отговор
    Ни занимава с вътрешните борби в една разпадаща се коалиция. Наско GPSа пак се е размрънкал, като Мирчев. Не разбраха ли тези хора, че тежат на ПП. За председател на парламента гласуваха "въздържал се" за да се дистанцират от ПБ, ГЕРБ и ДПС и изведнъж се оказаха в една каруца с Коцето.

    19:31 03.05.2026

  • 9 Фройд

    7 2 Отговор
    А, кантонерския петел и той запя .
    Давай Наско, скачай срещу влака, ще го спреш !!!!

    19:32 03.05.2026

  • 10 Анонимен

    4 2 Отговор
    Пътя и да те няма

    19:36 03.05.2026

  • 11 Прав си!

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Ходи вече с памперси, но държи здраво кофата с депутатските кюфтета.

    19:36 03.05.2026

  • 12 Питам

    7 1 Отговор
    Кога ще видя ГЕНЕРАЛ Атанасов в генералската му униформа? С фуражка, риза с вратовръзка, куртка, шинел, гащи с лампази, чепици, препасан с колан и кортик? /без сабя щото ще е до врата му/. Ако някой го е виждал или снимал с униформа много моля да го публикува за да му се радва българския народ!

    19:37 03.05.2026

  • 13 Град Козлодуй.

    6 1 Отговор
    Гнома е едно от проклятията на България!

    19:40 03.05.2026

  • 14 Гост

    5 1 Отговор
    Искам го с тениската с надписа дето думите започват от дясната му плешка, минават през гърдите и стигат до лявата плешка, а самата тениска до коленете, защото по-малък номер няма.

    19:42 03.05.2026

  • 15 1 ТРАМВАЙ АМА НАГЛИ

    5 1 Отговор
    Искат да лапат цял живот

    19:42 03.05.2026

  • 16 АНТИ-КОСТОВИСТ

    3 0 Отговор
    Да,цялата власт в едни ръце...както беше при мерзавеца костов,но тогава ви беше изгодно,нали г-н Великан

    19:43 03.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Деций

    3 1 Отговор
    За къде се напъваш ве генерал Наско,на 67 г з къде се стагаш,какиера ли ще правиш от тук нататък, дай път на младите.Иди си почивай,живота е кратък.А раьделението трябваше да стане много отдавна,и трябваше да дойде от ваша страна в момента който рзбрахте ,че Асен е пробит по делото Паскал,и е осветен като тартор на кнала,ое тогава трябваше да се дистанцирате.Не ми казвай ,че не сте знаели.Всъщност ако изходим от обзи запис,който службите направиха и Пеевски го даде на Гела да го разпространи,то вашата борба за демокрация е нищо повече от стани да седна.Вие не сте срещу системата,а да свалите пеевски и Борисов,за да я хванете вие и да върви всичко по старо му.А помним и времето когато добре си колаборирахте и с Пеевски и с Борисов.Помниш ли Пеевски и тиквата как те поднасяха за шеф на ДАНС и после нс председател на НС,и как им беше повярвал?То ти личеше,а ти уж саро ченге налапа куката и стана за смях в очите хората.Та според мен дайвай я вече по свободно, времето лети!

    19:44 03.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Напротив

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    имат. Може да се прегрупират както си искат до десет човека. ДСБ и Да. България също могат да направят две групи. Може и фракции да си правят.

    19:55 03.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мрънка, мрън

    1 0 Отговор
    Свърши се!
    Под 4% сте следващия път!

    19:57 03.05.2026

  • 24 ШЕФА

    0 0 Отговор
    Това е един под човек изключително мръсен и некадърен,токсичен за цяла България.

    20:02 03.05.2026

  • 25 Оставаме... Оставаме

    0 0 Отговор
    до следващите избори.

    20:03 03.05.2026

