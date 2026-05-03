Регионалният министър: Става дума за огромно по мащаби свлачище, поне месец ще продължат проучванията

3 Май, 2026 09:02 611 7

"Имаше преди известно време една скандална поръчка, свързана с много милиони, именно за укрепване на свлачища, но тя беше възложена наведнъж и съответно бяха раздадени стотици милиони аванси. Всичко това изчезна, има сигурно 5 овладени и укрепени свлачища. Сега трябва подходът да е свлачище по свлачище като с приоритет да се възлагат до 5, но да се хвърлят всички усилия в тази посока.", коментира още Николай Найденов

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Какви спешни мерки предприема държавата заради огромното свлачище в Родопите? То е с необичайно огромни размери, по-скоро такъв тип свлачища трудно биха се предотвратили. Това не означава, че трябва да си затваряме очите, трябва да има мониторинг, проучвания и да се взимат мерки за всички бъдещи свлачища. Това коментира в ефира на БНТ служебният регионален министър Николай Найденов.

"Последователните действия вече са започнали и искам да благодаря на колегите от Областното пътно управление - Смолян, както знаем няма жертви за това огромно свлачище и бедствие, и това се дължи на спешните мерки, които са взети още в самото начало за обезопасяване на пътя и спиране на трафика. Оттук в най-идеалния случай имаме поне един месец проучвания - тези проучвания са геоложки, хидрогеоложки, хидроложки, трябва мониторинг, да се види това свлачище дали е успокоено чрез геофизически измервания. След това имаме поне 3 месеца проектиране, което ще стъпи на база на тези проучвания, оттук вече е трудно да се прогнозира включително и за периода на проектирането и за извършване на строително-монтажни работи за укрепване на свлачището и дали въобще оттам ще може да мине път или мост."
В момента експерти от АПИ и от дружество "Геозащита" към МРРБ са на място и извършват оглед.", коментира министър Найденов. Той допълни още:

"Има един алтернативен участък по-нагоре по склона, който още се проучва, надявам се утре вече да има мнение по въпроса, това е най-сериозният проблем в момента, защото представете си все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър, толкова е важен този път между Смолян и Пампорово."
Найденов подчерта, че тук става въпрос за огромно по мащаби свлачище и по-скоро вижда нещата в една обичайна в България колективна безотговорност: "Естествено сега трябва да се мобилизираме всички, има регистър на свлачищата, те се знаят, и в АПИ се знаят. Имаше преди известно време една скандална поръчка, свързана с много милиони, именно за укрепване на свлачища, но тя беше възложена наведнъж и съответно бяха раздадени стотици милиони аванси. Всичко това изчезна, има сигурно 5 овладени и укрепени свлачища. Сега трябва подходът да е свлачище по свлачище като с приоритет да се възлагат до 5, но да се хвърлят всички усилия в тази посока."
Според регионалния министър това са скандалните обществени поръчки, които са свързани както с АМ "Хемус", така и с тези свлачища.


  • 1 Става

    дума за огромно престъпление спрямо природата , хората и държавата ни ! Невероятни фалшификации , далавери и присвоени милиони....

    09:13 03.05.2026

  • 2 А50

    Да питам този министър, кой даде разрешение да се строи хотел в свлочищен район. Стройтелството, вибрации, тежки машини може да са предизвикали свлачището плюс валежите. Кой луд би работил или отседнал там в бъдеще и кой би дал разрешение, акт 16 на хотела Сигурно собственика ще иска компенсация от държавата вместо да бъде разследвана цялата верига до геодезиста. Защо всички мълчат за очевидното престъпление

    09:15 03.05.2026

  • 3 става дума

    за много смешна държава

    09:15 03.05.2026

  • 4 А50

    От случилото се вижда, че с раздадените пари за укрепване на свлачищата строят хотели върху тях и това никой държавен контролен орган не го вижда. А е пълно с инспектори, агенции, комисии, отдели ...

    09:21 03.05.2026

  • 5 Абе

    Крадливи мафиоти ни управляват в едно източно западащо се село за градина се плаща данък сгради и такса смет,а тоя в гората хотел вдигнал и сега ще съди държавата,че природата го събаря и мандалинчев ще му наплати-ужас

    09:25 03.05.2026

  • 6 Дзак

    С.учайно да има строителство в района?

    09:28 03.05.2026

  • 7 Експерт

    Проучванията на земната маса се правят предварително, а не следварително. Безразборното изсичане на горите е основната причина за многото свлачища и учените много отдавна са направили прогнозите си, но властта е в ръцете на безпросветни корумпирани мошеници и резултатите са печални. Това се проявява във всички области на живота ни.

    09:28 03.05.2026

