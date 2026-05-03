Буруджиева: Радев си носи отговорността, че мълчи. Очаквам парламентарен дебат

52-ото Народно събрание вече е факт. Довчерашните врагове стоят един до друг, а ПП-ДБ се разцепиха на две парламентарни групи в двата края на парламентарната зала. Какво се случи през тази седмица и какво предстои занапред? В предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA темата коментираха журналистът Полина Паунова, преводачът и журналист Мажд Алгафари и социологът доц. Татяна Буруджиева.
"Очакването ми е да видим парламентарен дебат след толкова години кавги и ниско ниво на говорене. Скептична съм към него, защото има липса на лидерство и неглижиране на същината на процеса. Радев си носи отговорността, че мълчи”, заяви доц. Буруджиева.
Първото заседание на парламента започна без нито един от политическите лидери да вземе думата. Думата взеха второразрядни депутати. Преди, в първия ден на парламента, лидерите очертаваха своите виждания. Сега чухме едни хора, които подгряха почвата, но ангажимент нямаше. Може би ще видим възпитание в този парламент", каза Паунова.
"Ще се даде един чисто нов ход в парламента. Този модел на говорене няма да го има, защото останалите нямат този глас, който имаха до момента”, допълни Алгафари.
"Ако ПП и ДБ се бяха разделили преди избори, можеше да не влязат в парламента", каза Мажд Алгафари по повод разделянето на ПП-ДБ на две парламентарни групи.
"Разцеплението може да им изиграе лоша шега, защото това е единствената формация, освен "Прогресивна България", която вдига своя изборен резултат. Това, което направиха е инфантилно и не знам дали ще им донесе някаква полза. За разделение се говори от миналия септември, така че колко да е мислено сега", допълни Полина Паунова.
"Позитивното е, че имат два пъти повече време за изказвания и други парламентарни процедури. Дава им възможност да играят с "Прогресивна България" по темата с конституционното мнозинство", каза още доц. Буруджиева.
2 Последния Софиянец
3 Наблюдател
5 Давид
6 По надолу има статия в сайта от ИПИ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Института за пазарна икономика че публичните финанси на България са най зле в момента от 1000 години насам -
Държавния дълг е вече по висок от всички активи на държавата ( фискален и валутен резерв, задължителните резерви на банките и влогове на граждани и фирми). Де факто България е в реален фалит ,и съществува единствено на заеми със солени вече лихви от МВФ, СБ и частни кредитори. Само за миналата година от коалиционното правителство на ГЕРБ - ИТН- БСП с ментор Пеевски бяха изтеглени 21 милиарда лева. Съвсем скоро държавата ще е принудена да продава собственост срещу дълг ,в противен случай обявяване на фалит. Статията е точна че финансите в момента на държавата са най зле от 1000 години.
7 Мадуро
8 Окооо
9 авантгард
Да не би цар Плъх или Трифоноглу или Пеевски ага, или Борисов паша да са дебатирали с някого някога?????
Дебати искало то...
10 БОРУДЖИЕВА ДОБРЕ ЛИ СИ
11 ПРАВ СИ АВАНГАРД
До коментар #9 от "авантгард":БОРУДЖИЕВА Е НЕЩО НЕЧИСТОПЛЪТНО ЕДИН ПЪТ ДЕПУТАТ ОТ БСП ВТОРИЯ ПЪТ РИНИ.
12 С какво се гордее тази?
Като че ли е много горда от това, че баща ѝ е съучаствал в убийството на български национален герой!
Върви, че ги разбери комунистите. Възможно ли е да бъдат уважавани хора с такова мислене? Не!
13 Малеееее
До коментар #2 от "Последния Софиянец":A тази грозна женица, как не и омръзна да виси по екраните. Поне да се разкраси малко, че е страшна за гледане.
14 Пустиня(к)
15 Избирателите му
16 Софийски селянин,
17 Чичо Тони
18 Каква ?
Такова Животно !
В България !
Нема !
21 Първо Народът
Първи тест-Референдум Дойран. Втори тест- отказване 90 млрд. Укрия. Трети тест: спиране делото Лукойл за 6 милиарда юро.
22 От Умрял Кон !
23 Фройд
До коментар #2 от "Последния Софиянец":България винаги е била силна по време на еднолично управление, било то хан, цар, или ако щеш бай Тошо.
Факт.
24 Анонимен
25 Фройд
До коментар #8 от "Окооо":Защото всички големи бели птици, остават без работа.
26 Фройд
До коментар #14 от "Пустиня(к)":И ги ръгаше като петропавловска крава....
