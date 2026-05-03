Буруджиева: Радев си носи отговорността, че мълчи. Очаквам парламентарен дебат

3 Май, 2026 20:04, обновена 3 Май, 2026 19:07 865 26

Ако ПП и ДБ се бяха разделили преди избори, можеше да не влязат в парламента, каза Мажд Алгафари

Снимка: NOVA
NOVA

52-ото Народно събрание вече е факт. Довчерашните врагове стоят един до друг, а ПП-ДБ се разцепиха на две парламентарни групи в двата края на парламентарната зала. Какво се случи през тази седмица и какво предстои занапред? В предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA темата коментираха журналистът Полина Паунова, преводачът и журналист Мажд Алгафари и социологът доц. Татяна Буруджиева.

"Очакването ми е да видим парламентарен дебат след толкова години кавги и ниско ниво на говорене. Скептична съм към него, защото има липса на лидерство и неглижиране на същината на процеса. Радев си носи отговорността, че мълчи”, заяви доц. Буруджиева.

Първото заседание на парламента започна без нито един от политическите лидери да вземе думата. Думата взеха второразрядни депутати. Преди, в първия ден на парламента, лидерите очертаваха своите виждания. Сега чухме едни хора, които подгряха почвата, но ангажимент нямаше. Може би ще видим възпитание в този парламент", каза Паунова.

"Ще се даде един чисто нов ход в парламента. Този модел на говорене няма да го има, защото останалите нямат този глас, който имаха до момента”, допълни Алгафари.

"Ако ПП и ДБ се бяха разделили преди избори, можеше да не влязат в парламента", каза Мажд Алгафари по повод разделянето на ПП-ДБ на две парламентарни групи.

"Разцеплението може да им изиграе лоша шега, защото това е единствената формация, освен "Прогресивна България", която вдига своя изборен резултат. Това, което направиха е инфантилно и не знам дали ще им донесе някаква полза. За разделение се говори от миналия септември, така че колко да е мислено сега", допълни Полина Паунова.

"Позитивното е, че имат два пъти повече време за изказвания и други парламентарни процедури. Дава им възможност да играят с "Прогресивна България" по темата с конституционното мнозинство", каза още доц. Буруджиева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    При това мнозинство Парламента е напълно излишен.От парламентарна република вече сме президентска.

    Коментиран от #13, #23

    19:09 03.05.2026

  • 3 Наблюдател

    14 1 Отговор
    "Левите, тиквените, прасетата, харвардско-парапетската партия заедо с целия прайд парад, се олекотяваха в едно гърне."

    19:09 03.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Давид

    10 2 Отговор
    Къде е Николай Марков и Росен Миленков при жертвите на пътя ? Нали ДС контролира всичко . На коя река ловят риба и трупат кила ;)

    19:11 03.05.2026

  • 6 По надолу има статия в сайта от ИПИ

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Института за пазарна икономика че публичните финанси на България са най зле в момента от 1000 години насам -
    Държавния дълг е вече по висок от всички активи на държавата ( фискален и валутен резерв, задължителните резерви на банките и влогове на граждани и фирми). Де факто България е в реален фалит ,и съществува единствено на заеми със солени вече лихви от МВФ, СБ и частни кредитори. Само за миналата година от коалиционното правителство на ГЕРБ - ИТН- БСП с ментор Пеевски бяха изтеглени 21 милиарда лева. Съвсем скоро държавата ще е принудена да продава собственост срещу дълг ,в противен случай обявяване на фалит. Статията е точна че финансите в момента на държавата са най зле от 1000 години.

    19:12 03.05.2026

  • 7 Мадуро

    9 3 Отговор
    Моделът Радев ще действа тихо и ще управлява през следващите 20-30 години докато г-н Радев не реши сам да се пенсионира.

    19:12 03.05.2026

  • 8 Окооо

    12 1 Отговор
    Ама защо пък трябва много, много да говори ??? Дела трябват, а не думи! По делата им, ще ги познаете! Да видим дали реално ще бъде разграден мрачния мафиотски модел Пеевски- Борисов!?

    Коментиран от #25

    19:12 03.05.2026

  • 9 авантгард

    17 1 Отговор
    Какви дебати бре моме?
    Да не би цар Плъх или Трифоноглу или Пеевски ага, или Борисов паша да са дебатирали с някого някога?????
    Дебати искало то...

    Коментиран от #11

    19:13 03.05.2026

  • 10 БОРУДЖИЕВА ДОБРЕ ЛИ СИ

    16 1 Отговор
    ДА ПЛЮЕШ ПО РУМЕН РАДЕВ ТОЧНО ТИ НАЙ МАЛКО НА ТЕБЕ Е ДЛЪЖЕН ПРЕЗИДЕНТА ДА ТИ СЕ ОБИСНЯВА. ОТИВАЙ В СЪДА ДА СИ ОПРАВИШ ДЕЛОТО КОЕТО ТИ ЗАВЕДИ ГОСПОЖА НИНОВА.

    19:13 03.05.2026

  • 11 ПРАВ СИ АВАНГАРД

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "авантгард":

    БОРУДЖИЕВА Е НЕЩО НЕЧИСТОПЛЪТНО ЕДИН ПЪТ ДЕПУТАТ ОТ БСП ВТОРИЯ ПЪТ РИНИ.

    19:15 03.05.2026

  • 12 С какво се гордее тази?

    6 1 Отговор
    Чудя ѝ се на тази. Защо така упорито продължава да носи бащиното си фамилно име? Сигурно се е омъжвала, можела е да вземе фамилията на съпруга си. Също така, ако е стара мома, може да използва производно от личното име на дядо си, вместо бащиното си фамилно име.
    Като че ли е много горда от това, че баща ѝ е съучаствал в убийството на български национален герой!
    Върви, че ги разбери комунистите. Възможно ли е да бъдат уважавани хора с такова мислене? Не!

    19:16 03.05.2026

  • 13 Малеееее

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    A тази грозна женица, как не и омръзна да виси по екраните. Поне да се разкраси малко, че е страшна за гледане.

    19:17 03.05.2026

  • 14 Пустиня(к)

    6 0 Отговор
    Бе не знам за вазе, ма мене ми е чоглаво да го нема Гела у парламата. Праеше ега ти цирковете.🤣

    Коментиран от #26

    19:20 03.05.2026

  • 15 Избирателите му

    2 2 Отговор
    направиха ли си труда да прочетат програмата му от 141 стр. Урсулианска програма, ОТАН, ЕС, Дигитализация, евроатлантически ценности, и така 141 стр. През цялата кампания мълчеше, хората гадаеха какваи ще са икономическата и финансовата му програми. Такива нямаше. Щял да вдигне доходите, как? Дънъци ли ще увеличаваш, за да не те избираме. Заеми ли ще взимаш, за да не те избираме? Кръгла нула. 8 години мълча и президенството. Предателски 2024 подписа Указ за въвеждане юрошит, после предателски постави един Референдум за Отлагане на лЪВ, с година. Отлагане, не запазване на лЪв. Успя да измами един милион народ, с Мълчание. Зад него са дигитални лобита. Откровено ви казва, ще Дигитализираме, на по-опростен език, ни обещава БЕЗРАБОТИЦА. И хората гласуват. Не внесат ли в НС Референдумът на Дойран, не спре ли инфлация и цени, ноември хората ще са по площадите.

    19:21 03.05.2026

  • 16 Софийски селянин,

    2 2 Отговор
    Радев протрива самодоволно ръце и мълчи като ремсист на разпит,ама да не забравя че всичко в този живот е преходно..

    19:21 03.05.2026

  • 17 Чичо Тони

    7 0 Отговор
    "Радев си носи отговорността, че мълчи”. А ми не мълчи. Многократнно заявяваше, че ще възстанови държавността и законоста. Освен това имат подробно разписана и много смислена програма (това е по коментари не на негови съмишленци). Та който чел, чел. Който слушал, слушал. Още не е станал МП и започнаха - ами ако стане така, ако стане онака, възможно е... и т.н.

    Коментиран от #19

    19:22 03.05.2026

  • 18 Каква ?

    2 0 Отговор
    Отговорност !

    Такова Животно !

    В България !

    Нема !

    19:26 03.05.2026

  • 19 Аз ! Откъде ?

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Чичо Тони":

    Аз ! Откъде ?

    Да Днам !

    На Кой ?

    Колко Му Е !

    Акъла !



    Може И да не познава Думите !

    От !

    Българския !

    Език !

    19:29 03.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Първо Народът

    1 0 Отговор
    трябва да си позволи храна, топлина, вода, след това имагинерни групости за Законност. Той и Борисов 2009, и Царя пропагандираха Законност. Толкова общо и нищо незначещо изказване. Което в нормалните държави се прилага, а не служи за Пропаганда. С това ли ще се оправдава 4 години битието в НС, празни лаф моабетчета, с Борисов и Пеевски. Борисов се оправдаваше с Царя и Станишев. Станишев с Костов, и така разруха 36 г. Празни приказки не искаме, "икономика и финанси, глупако" са казали хората, тази е същността на една работеща държава, а в тези сектори празни брюкселски обещание, изпразнени от съдържание.
    Първи тест-Референдум Дойран. Втори тест- отказване 90 млрд. Укрия. Трети тест: спиране делото Лукойл за 6 милиарда юро.

    19:31 03.05.2026

  • 22 От Умрял Кон !

    1 0 Отговор
    И Мършава Крава !

    19:36 03.05.2026

  • 23 Фройд

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    България винаги е била силна по време на еднолично управление, било то хан, цар, или ако щеш бай Тошо.

    Факт.

    19:38 03.05.2026

  • 24 Анонимен

    0 0 Отговор
    Точно на теб да каже ти беше с другите тъй че последна ще научиш

    19:39 03.05.2026

  • 25 Фройд

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Окооо":

    Защото всички големи бели птици, остават без работа.

    19:41 03.05.2026

  • 26 Фройд

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пустиня(к)":

    И ги ръгаше като петропавловска крава....

    19:43 03.05.2026

