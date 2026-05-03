Буруджиева: Радев си носи отговорността, че мълчи. Очаквам парламентарен дебат

52-ото Народно събрание вече е факт. Довчерашните врагове стоят един до друг, а ПП-ДБ се разцепиха на две парламентарни групи в двата края на парламентарната зала. Какво се случи през тази седмица и какво предстои занапред? В предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA темата коментираха журналистът Полина Паунова, преводачът и журналист Мажд Алгафари и социологът доц. Татяна Буруджиева.

"Очакването ми е да видим парламентарен дебат след толкова години кавги и ниско ниво на говорене. Скептична съм към него, защото има липса на лидерство и неглижиране на същината на процеса. Радев си носи отговорността, че мълчи”, заяви доц. Буруджиева.

Първото заседание на парламента започна без нито един от политическите лидери да вземе думата. Думата взеха второразрядни депутати. Преди, в първия ден на парламента, лидерите очертаваха своите виждания. Сега чухме едни хора, които подгряха почвата, но ангажимент нямаше. Може би ще видим възпитание в този парламент", каза Паунова.

"Ще се даде един чисто нов ход в парламента. Този модел на говорене няма да го има, защото останалите нямат този глас, който имаха до момента”, допълни Алгафари.

"Ако ПП и ДБ се бяха разделили преди избори, можеше да не влязат в парламента", каза Мажд Алгафари по повод разделянето на ПП-ДБ на две парламентарни групи.

"Разцеплението може да им изиграе лоша шега, защото това е единствената формация, освен "Прогресивна България", която вдига своя изборен резултат. Това, което направиха е инфантилно и не знам дали ще им донесе някаква полза. За разделение се говори от миналия септември, така че колко да е мислено сега", допълни Полина Паунова.

"Позитивното е, че имат два пъти повече време за изказвания и други парламентарни процедури. Дава им възможност да играят с "Прогресивна България" по темата с конституционното мнозинство", каза още доц. Буруджиева.