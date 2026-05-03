Димитър Илиев за Джиро д’Италия: Реалният ефект се вижда до една година след състезанието

В първите три дни от колоездачното състезание Джиро д’Италия - 8, 9 и 10 май, ще има много затворени пътища в страната. За това предупреди служебният министър на спорта Димитър Илиев в предаването „На фокус“.

„Ние сме се постарали да направим информационна кампания. В сайта giro2026.visitbulgaria.com има интерактивна карта и на нея се вижда град по град точно в колко часа коя улица ще бъде затворена. Апелирам към всички шофьори да наблюдават добре, за да не се получава струпване. Особено критично ще бъде на входа на София, тъй като Цариградско шосе ще бъде затворено почти през целия ден”, заяви спортният министър.

„Трасето през, което ще преминават колоездачите, е на три етапа. На 8 стартира от стария град на Несебър, след което минава през Бургас, отива до Созопол, върти две обиколки през Шофьорския плаж и финишира в Бургас. Около 540 километра са състезателните, като първият ден етапът е най-къс, но вторият ден стартират от Бургас и стигат чак до Велико Търново”, посочи Илиев.

„Имах възможността да мина по цялото трасе. В момента може би е най-подходящият сезон за провеждане на такова състезание, защото всичко е много красиво и зелено и вярвам, че ще остави добри спомени в състезателите. Те са от 23 отбора по 8 човека. Има състезатели от доста държави. За съжаление от България нямаме нито един представител, но това наистина е елитът на колоезденето”, каза още той.

„Организацията на такова събитие е изключително трудна и тук е моментът да благодаря на всички замесени институции и общини. Всеки работи на максимум и ентусиазмът е огромен. Работата, която е свършена, е страхотна. Това е пример да покажем, че когато имаме голяма цел, можем да се обединим и да работим изключително единно и задружно”, заяви спортният министър.

Той отбеляза, че това е едно от трите най-големи колоездачни състезания в света. „То се гледа в над 190 държави от около 500 до 800 млн. зрители. В първите три дни от надпреварата буквално България ще бъде на телевизорите по целия свят, така че това е страхотна възможност за нас да покажем красотите на страната ни и да се докажем като един добър организатор и домакин на такова грандиозно спортно събитие”, смята Илиев.

„Освен че ще допринесе много за въвличане на млади хора в този прекрасен спорт - колоезденето, ще има и много силен отпечатък върху туризма в страната ни. Това, което казват експертите е, че реалният ефект се вижда между шестия месец до една година след провеждане на състезанието. Тоест хората виждат красивата държава и след това започват да я посещават”, допълни още той.