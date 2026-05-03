Димитър Илиев за Джиро д’Италия: Реалният ефект се вижда до една година след състезанието

3 Май, 2026 19:32, обновена 3 Май, 2026 18:36 710 9

В първите три дни ще има много затворени пътища в страната, предупреди служебният министър на спорта

В първите три дни от колоездачното състезание Джиро д’Италия - 8, 9 и 10 май, ще има много затворени пътища в страната. За това предупреди служебният министър на спорта Димитър Илиев в предаването „На фокус“.

„Ние сме се постарали да направим информационна кампания. В сайта giro2026.visitbulgaria.com има интерактивна карта и на нея се вижда град по град точно в колко часа коя улица ще бъде затворена. Апелирам към всички шофьори да наблюдават добре, за да не се получава струпване. Особено критично ще бъде на входа на София, тъй като Цариградско шосе ще бъде затворено почти през целия ден”, заяви спортният министър.

„Трасето през, което ще преминават колоездачите, е на три етапа. На 8 стартира от стария град на Несебър, след което минава през Бургас, отива до Созопол, върти две обиколки през Шофьорския плаж и финишира в Бургас. Около 540 километра са състезателните, като първият ден етапът е най-къс, но вторият ден стартират от Бургас и стигат чак до Велико Търново”, посочи Илиев.

„Имах възможността да мина по цялото трасе. В момента може би е най-подходящият сезон за провеждане на такова състезание, защото всичко е много красиво и зелено и вярвам, че ще остави добри спомени в състезателите. Те са от 23 отбора по 8 човека. Има състезатели от доста държави. За съжаление от България нямаме нито един представител, но това наистина е елитът на колоезденето”, каза още той.

„Организацията на такова събитие е изключително трудна и тук е моментът да благодаря на всички замесени институции и общини. Всеки работи на максимум и ентусиазмът е огромен. Работата, която е свършена, е страхотна. Това е пример да покажем, че когато имаме голяма цел, можем да се обединим и да работим изключително единно и задружно”, заяви спортният министър.

Той отбеляза, че това е едно от трите най-големи колоездачни състезания в света. „То се гледа в над 190 държави от около 500 до 800 млн. зрители. В първите три дни от надпреварата буквално България ще бъде на телевизорите по целия свят, така че това е страхотна възможност за нас да покажем красотите на страната ни и да се докажем като един добър организатор и домакин на такова грандиозно спортно събитие”, смята Илиев.

„Освен че ще допринесе много за въвличане на млади хора в този прекрасен спорт - колоезденето, ще има и много силен отпечатък върху туризма в страната ни. Това, което казват експертите е, че реалният ефект се вижда между шестия месец до една година след провеждане на състезанието. Тоест хората виждат красивата държава и след това започват да я посещават”, допълни още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шофьор

    6 1 Отговор
    Добре ,че е Джирото за да се оправят магистралите и пътищата , и пожелавам на италианците другото състезание да е в Сомалия , защото там пътищата сигурно са по добри !!

    Коментиран от #5

    18:40 03.05.2026

  • 2 Гост

    7 0 Отговор
    Илиев, ти гледай някой, от състезателите, да не падне, че ще се утрепе по тия пътища, дето ги подготвихте така "перфектно"

    Коментиран от #4

    18:42 03.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Понеже италианците са бедни ще им дадем 110 000 000 .

    18:43 03.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "шофьор":

    В Пловдив един шофьор вика:Не може ли да обиколят целия град че да оправят навсякъде.

    18:46 03.05.2026

  • 6 Вие всички

    4 1 Отговор
    сте позор за Рода си бе! Добре, че има подобно никому ненужно "шоу", та да поасфалтирате тук-там. С парите на хората, които са постоянно по тези отсечки, постилате килими на некви, никви! И имате наглостта да веете байрака на "гордостта".

    18:55 03.05.2026

  • 7 Гост

    2 1 Отговор
    Дадени са десетки милиони на джирото, после поправката на пътищата стана от 10 на 55 млн. евро. Какъвто и ефект да има, сметката вече не излиза

    19:00 03.05.2026

  • 8 Възраждане

    6 1 Отговор
    Следващата година какво? Тюр дю Франс в Каспичан ли? Ние от кога станахме Италия? Защото влязохме в Клуба на Богатите ли?

    19:01 03.05.2026

  • 9 Не изтривай

    1 0 Отговор
    Мажи асфалта чуваш ли какво ти казвам мажи асфалта,пари ми трябват чуваш ли мажи асфалта много пари дават чуваш ли МАЖИ АСФАЛТА.....!!!!!

    19:09 03.05.2026

