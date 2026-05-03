Близо 2700 граждани са били убити при израелски атаки от 2 март насам в Ливан

Най-малко 20 души са били убити през последните 24 часа в резултат на израелски въздушни удари в Южен Ливан, въпреки прекратяването на огъня, установено на 17 април. Министерството на здравеопазването съобщи, че още 46 ливанци са били ранени.

„Общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация на 2 март достигна 2679, а 8229 са ранени“, се казва в изявлението на министерството.

Министерството на здравеопазването отбеляза, че броят на жертвите може да се увеличи, тъй като Израел продължава да атакува селища, които служат като крепости на шиитската организация Хизбула.