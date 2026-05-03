Близо 2700 граждани са били убити при израелски атаки от 2 март насам в Ливан

3 Май, 2026 19:15 494 8

Ранени са 8229 души

Милена Богданова

Най-малко 20 души са били убити през последните 24 часа в резултат на израелски въздушни удари в Южен Ливан, въпреки прекратяването на огъня, установено на 17 април. Министерството на здравеопазването съобщи, че още 46 ливанци са били ранени.

„Общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация на 2 март достигна 2679, а 8229 са ранени“, се казва в изявлението на министерството.

Министерството на здравеопазването отбеляза, че броят на жертвите може да се увеличи, тъй като Израел продължава да атакува селища, които служат като крепости на шиитската организация Хизбула.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 УБИЙЦИТЕ ГРЪМ

    19 1 Отговор
    ДА ГИ УДАРИ И ГОСПОД ТРОЙНО ДА ИМ ВЪРНЕ ЗЛИНИТЕ.

    19:19 03.05.2026

  • 3 Фейк - либераст

    11 9 Отговор
    Те са нападнали Израел и за това са убити! Най-големи убийци са жените и децата за това ЕС предприема санкции срещу населението на Ливан, а в Израел живеят само божи кравички, които са защитен вид!

    Коментиран от #7

    19:20 03.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Демократ

    3 10 Отговор
    Израелците схванаха че Иран иска не с балистипна ракета а да закара мръсна бомба в Ливан и от там да удари.

    19:33 03.05.2026

  • 6 ...

    2 8 Отговор
    Граждани ясно, а колко селяни ?

    19:34 03.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 За 2 месеца(60 дни)

    8 0 Отговор
    2700 убити! 45 жертви на ден!

    19:37 03.05.2026