Пуснаха движението при 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград

Пуснаха движението при 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград

3 Май, 2026 21:03, обновена 3 Май, 2026 20:42 956 7

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Възстановено е движението при 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура", предаде БТА.

Поради катастрофа по-рано днес движението беше ограничено първоначално в една лента при 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград, а по-късно бе въведен обходен маршрут – по Северната дъга на Софийския околовръстен път.

Вследствие на пътния инцидент общо шестима души бяха транспортирани в болнични заведения, като впоследствие възрастна пътничка е починала.

Четирима от пострадалите са транспортирани в "Пирогов". Това съобщават от лечебното заведение, цитирани от ФОКУС.

Сред тях е едно 5-годишно момче. След подробни изследвания и прегледи детето остава с контузия в болницата без непосредствена опасност за живота към момента.

С него е и майка му, която е с няколко счупени ребра. Тя остава в болницата, но като придружител. Бащата на момченцето също преминава подробни прегледи и изследвания, контактен и адекватен, без непосредствена опасност за живота към момента.

Жената, пътувала в друга кола от инцидента, е преминала прегледи и изследвания в "Пирогов". Тя има контузия на едната ръка и е освободена.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОВЕДА

    11 0 Отговор
    Избихте се бее !! Кой ви дава право да се движите в насрещното !

    Коментиран от #7

    20:09 03.05.2026

  • 2 Ако не различавате

    8 0 Отговор
    Че сте в насрещното, имате сериозен проблем, очевидно. Жалко за ранените и жертвата.

    Коментиран от #4

    20:24 03.05.2026

  • 3 Иван

    3 0 Отговор
    Това са нормални неща ежедневие няма да жалим за тях

    20:28 03.05.2026

  • 4 Демократ

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ако не различавате":

    Може да са карали доскоро в малта лондон или кипър и да не са били в Бг от дълго време

    20:42 03.05.2026

  • 5 Очевидец

    2 0 Отговор
    Всеки ден гледам всякакви неграмотни и диви селяндури. Да се трепат,това заслужават.

    20:44 03.05.2026

  • 6 Тити

    1 0 Отговор
    Ако дойдат продуцентите на Бързи яростни във България. ще установят че техният филм е като за деца.

    20:45 03.05.2026

  • 7 Милчо Лаков

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГОВЕДА":

    Защото е селяндур,който не познава града и не може да кара.По същия начин,завиват на ляво от най-десната лента,защото не знае къде отива и къде да застане.Лошото е,че убиват невинни.

    21:15 03.05.2026

