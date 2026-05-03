Пуснаха движението при 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград

Възстановено е движението при 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура", предаде БТА.

Поради катастрофа по-рано днес движението беше ограничено първоначално в една лента при 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград, а по-късно бе въведен обходен маршрут – по Северната дъга на Софийския околовръстен път.

Вследствие на пътния инцидент общо шестима души бяха транспортирани в болнични заведения, като впоследствие възрастна пътничка е починала.

Четирима от пострадалите са транспортирани в "Пирогов". Това съобщават от лечебното заведение, цитирани от ФОКУС.

Сред тях е едно 5-годишно момче. След подробни изследвания и прегледи детето остава с контузия в болницата без непосредствена опасност за живота към момента.

С него е и майка му, която е с няколко счупени ребра. Тя остава в болницата, но като придружител. Бащата на момченцето също преминава подробни прегледи и изследвания, контактен и адекватен, без непосредствена опасност за живота към момента.

Жената, пътувала в друга кола от инцидента, е преминала прегледи и изследвания в "Пирогов". Тя има контузия на едната ръка и е освободена.