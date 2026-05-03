Пуснаха движението при 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград

Възстановено е движението при 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура", предаде БТА.
Поради катастрофа по-рано днес движението беше ограничено първоначално в една лента при 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград, а по-късно бе въведен обходен маршрут – по Северната дъга на Софийския околовръстен път.
Вследствие на пътния инцидент общо шестима души бяха транспортирани в болнични заведения, като впоследствие възрастна пътничка е починала.
Четирима от пострадалите са транспортирани в "Пирогов". Това съобщават от лечебното заведение, цитирани от ФОКУС.
Сред тях е едно 5-годишно момче. След подробни изследвания и прегледи детето остава с контузия в болницата без непосредствена опасност за живота към момента.
С него е и майка му, която е с няколко счупени ребра. Тя остава в болницата, но като придружител. Бащата на момченцето също преминава подробни прегледи и изследвания, контактен и адекватен, без непосредствена опасност за живота към момента.
Жената, пътувала в друга кола от инцидента, е преминала прегледи и изследвания в "Пирогов". Тя има контузия на едната ръка и е освободена.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Демократ
До коментар #2 от "Ако не различавате":Може да са карали доскоро в малта лондон или кипър и да не са били в Бг от дълго време
20:42 03.05.2026
7 Милчо Лаков
До коментар #1 от "ГОВЕДА":Защото е селяндур,който не познава града и не може да кара.По същия начин,завиват на ляво от най-десната лента,защото не знае къде отива и къде да застане.Лошото е,че убиват невинни.
21:15 03.05.2026