Новини
България »
Смолян »
След бедствието: Икономиката в района на родопското свлачище е пред сериозни затруднения

След бедствието: Икономиката в района на родопското свлачище е пред сериозни затруднения

3 Май, 2026 20:43, обновена 3 Май, 2026 19:49 436 8

  • свлачище-
  • хотелиери-
  • икономика-
  • родопи-
  • смолян-
  • пампорово

За спешни мерки от държавата апелират хотелиери от Пампорово и околните населените места

След бедствието: Икономиката в района на родопското свлачище е пред сериозни затруднения - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

За спешни мерки от държавата апелират хотелиери от Пампорово и населените места в Родопите.

Бизнесът в региона ще търпи големи икономически загуби, ако участъкът на свлачището между Пампорово и Смолян остане затворен с месеци, твърдят собственици на хотели. Персоналът, който пътува основно от Смолян и Мадан, също е засегнат.

Сега Пампорово, след свличането на земните маси от огромното свлачище, тъне в тишина. В момента над 90 процента от хотелите не работят, защото зимният сезон беше закрит на 12 април. Въпреки това в курортния комплекс целогодишно остават да работят не по-малко от 500 души. През зимата те се увеличават до 4000. Затвореният път заради свлачището сега ще увеличи времето, за което трябва да стигнат до работните си места.

Евелина Татарова: „Аз пътувам от Смолян. Ако съм ставала в 6 часа, трябва да ставам в 5:30, за да се оправя и приготвя за работа. Съответно тръгвам по-рано от вкъщи и се прибирам по-късно.“

Велислава Щилянова – администратор в хотел: „Сутринта пристигнах от Стойките, като пътувах около 25 минути – с половин час повече, отколкото преди.“

За всички, които работят в хотелите в Пампорово, след затварянето на основния път пристигането на работа ще струва по-скъпо заради увеличените разходи за гориво и по-дългите обходни маршрути.

В хотел в Пампорово 95 процента от персонала пътува от Смолян и Мадан. Със затварянето на пътния участък пътуването до работните им места се удължава с около 30 минути в посока. Доставките на храни също ще бъдат затруднени, а хотелиерите смятат, че заради удължения маршрут те ще поскъпнат.

Ани Вълкова, управител на хотел: „Според мен едно от най-големите последствия в чисто икономически план от това свлачище е за местните хора и за местния бизнес. 90 процента от туристите, които посещават хотела, посещават и Смолян. Планетариумът е задължителна дестинация… ще си спестят посещението на обекти в Смолян, на магазини дори в града.“

Доставките на храна и стоки за хотелите най-вероятно също ще поскъпнат – не само заради горивата, но и заради по-дългите маршрути за доставка на бързоразвалящи се продукти от Смолян.

Стефан Присадов – директор на „Пампорово“ АД: „Доста от фирмите, които оперират в Пампорово, са от Стара Загора, Пловдив, Асеновград, Смолян, но те работят и в други населени места, тоест там не очаквам да има чак такъв проблем. Но при работещите в Пампорово мисля, че ще има затруднения.“

Местните хора и бизнесът настояват за бързи мерки, за да не остане районът за дълго откъснат.


Смолян / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Озадачен

    3 0 Отговор
    Каква икономика в България сънувате, бре??? Кво, бетоновозите не могат да минат, нали?!

    19:52 03.05.2026

  • 2 Печелиш !

    1 0 Отговор
    Докато Можеш !

    Да Не Си Си Затварял !

    Очите !

    19:56 03.05.2026

  • 3 Мнение

    3 0 Отговор
    Какво блокче? Как построено. Тежка помпа за бетон, бетоновози, рязане на дървета? Те не са тежки и не вибрират.

    19:56 03.05.2026

  • 4 Гробар

    0 0 Отговор
    Ходете в Швейцария.

    19:57 03.05.2026

  • 5 Гошо

    0 0 Отговор
    Ами сега е момента да се докаже, че има държава. Спецове от БАН, УАСГ, МГУ, УГЗНРБ, АПИ, МИНИСТЕРСТВА, КМЕТОВЕ, ........ и прочие "експерти" на държавна хранилка да се намесят.
    Обследване, проектиране, изпълнение.Разчистване, дренажи, укрепване с пилоти, възстановяване на пътя.

    Коментиран от #7

    19:58 03.05.2026

  • 6 родител

    0 0 Отговор
    По важното е ,че бедствието ГРАБ не е вече на власт , защото ограби държавата и народа и изгони над 1,5 мил. млади!

    20:01 03.05.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гошо":

    Сега е момента да се спомене коя МУТРЕСА лапна ПАМПОРОВЕЦ❗

    20:01 03.05.2026

  • 8 Чий е Крим?

    0 0 Отговор
    А хотелчето на баира, чие е?

    20:01 03.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове