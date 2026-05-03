След бедствието: Икономиката в района на родопското свлачище е пред сериозни затруднения

За спешни мерки от държавата апелират хотелиери от Пампорово и населените места в Родопите.

Бизнесът в региона ще търпи големи икономически загуби, ако участъкът на свлачището между Пампорово и Смолян остане затворен с месеци, твърдят собственици на хотели. Персоналът, който пътува основно от Смолян и Мадан, също е засегнат.

Сега Пампорово, след свличането на земните маси от огромното свлачище, тъне в тишина. В момента над 90 процента от хотелите не работят, защото зимният сезон беше закрит на 12 април. Въпреки това в курортния комплекс целогодишно остават да работят не по-малко от 500 души. През зимата те се увеличават до 4000. Затвореният път заради свлачището сега ще увеличи времето, за което трябва да стигнат до работните си места.

Евелина Татарова: „Аз пътувам от Смолян. Ако съм ставала в 6 часа, трябва да ставам в 5:30, за да се оправя и приготвя за работа. Съответно тръгвам по-рано от вкъщи и се прибирам по-късно.“

Велислава Щилянова – администратор в хотел: „Сутринта пристигнах от Стойките, като пътувах около 25 минути – с половин час повече, отколкото преди.“

За всички, които работят в хотелите в Пампорово, след затварянето на основния път пристигането на работа ще струва по-скъпо заради увеличените разходи за гориво и по-дългите обходни маршрути.

В хотел в Пампорово 95 процента от персонала пътува от Смолян и Мадан. Със затварянето на пътния участък пътуването до работните им места се удължава с около 30 минути в посока. Доставките на храни също ще бъдат затруднени, а хотелиерите смятат, че заради удължения маршрут те ще поскъпнат.

Ани Вълкова, управител на хотел: „Според мен едно от най-големите последствия в чисто икономически план от това свлачище е за местните хора и за местния бизнес. 90 процента от туристите, които посещават хотела, посещават и Смолян. Планетариумът е задължителна дестинация… ще си спестят посещението на обекти в Смолян, на магазини дори в града.“

Доставките на храна и стоки за хотелите най-вероятно също ще поскъпнат – не само заради горивата, но и заради по-дългите маршрути за доставка на бързоразвалящи се продукти от Смолян.

Стефан Присадов – директор на „Пампорово“ АД: „Доста от фирмите, които оперират в Пампорово, са от Стара Загора, Пловдив, Асеновград, Смолян, но те работят и в други населени места, тоест там не очаквам да има чак такъв проблем. Но при работещите в Пампорово мисля, че ще има затруднения.“

Местните хора и бизнесът настояват за бързи мерки, за да не остане районът за дълго откъснат.