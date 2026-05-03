Андрей Ковачев: Русия трябва плати за възстановяването на Украйна

3 Май, 2026 19:11, обновена 3 Май, 2026 18:15 510 21

  • андрей ковачев-
  • евродепутат-
  • политика

Този, който нанася щети върху имуществото и живота на други хора, трябва да поеме отговорност, заяви българският евродепутат

Андрей Ковачев: Русия трябва плати за възстановяването на Украйна
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус

Напълно логично е този, който нанася щети върху имуществото и живота на други хора, впоследствие да поеме отговорност и да заплати за тяхното възстановяване. В момента вече сме на етап изработване на юридическата обосновка как това да бъде реализирано чрез създадената комисия, към която ЕС гласува да се присъедини официално.

Тази комисия ще има правомощия да оценява сигналите за нанесени щети, които вече надхвърлят 80 хиляди, като общата им стойност се изчислява на десетки милиарди евро или долари. Комисията има за задача да превърне тези оценки в международно правно задължение, което следва да бъде покрито от средствата на Руската федерация.

Това заяви ръководителят на българската делегация в групата на ЕНП и член на Председателството на Европейския парламент Андрей Ковачев в предаването "Метроном" с водещ Цоня Събчева по Радио ФОКУС във връзка с приетата резолюция, която категорично осъжда многократните руски удари по граждански цели в Украйна.

Евродепутатите настояват Русия и нейните съюзници да понесат отговорност за цивилните жертви и изразяват подкрепа за създаването на специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна.

"Европейският парламент гласува Европейският съюз да стане част от тази комисия. Следващите стъпки включват създаването ѝ съвместно с други участващи държави. Тя ще бъде базирана в Хага. Събраната до момента документация от украинска страна за нанесените щети ще бъде прехвърлена към комисията. Юристи ще започнат работа по изготвяне на критерии за признаване на щетите и тяхната оценка. Ще бъдат ангажирани и експерти, които да извършват тези оценки. Предстои да бъде решен и въпросът с финансирането на комисията", каза още Ковачев.

Първоначално тя ще се финансира от страните-участнички, но в дългосрочен план средствата следва да бъдат осигурени чрез мобилизирани активи на Руската федерация, съответстващи на нанесените щети върху инфраструктурата на Украйна.

Във връзка със заема в размер на 90 милиарда евро и 21-вия пакет от ограничения, Ковачев посочи, че до края на юни ще бъдат предоставени 45 милиарда евро от общия пакет.

По отношение на новия пакет от санкции той отбеляза, че остава важен политически въпрос дали те функционират ефективно. Според него обаче е видно, че руската икономика се намира в изключително тежко състояние - факт, признат и от Руската централна банка. Налице са сериозни макро- и микроикономически ограничения, които засягат и руските граждани.

По думите му санкциите имат значителен ефект върху способността на руската икономика да произвежда военна техника и да поддържа военните си действия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 историк

    29 3 Отговор
    Русия и една копейка няма да даде , а ЕС ще плати всичко !!!

    Коментиран от #12, #20

    18:16 03.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    22 0 Отговор
    Путин ще си я възстанови като Мариопул.

    18:17 03.05.2026

  • 3 А, ти Андрюша

    18 1 Отговор
    ,,Зеленски дрен брулил ли си?

    18:17 03.05.2026

  • 4 Окооо

    29 1 Отговор
    Ето, заради такива екземпляри на ГЕРБ се сринаха на 13 процента и ще се сриват още!!!

    18:17 03.05.2026

  • 5 00014

    20 1 Отговор
    Андрей Ковачев - мярка за ляв тротоар.

    18:18 03.05.2026

  • 6 кой е тоя бъстун

    14 1 Отговор
    ще плати за всичко което си прибере

    18:18 03.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Име

    15 0 Отговор
    Тя Русия ще възстанови териториите, които си прибра. Останалото ще си го възстановяват украинците..

    18:19 03.05.2026

  • 9 Точно

    1 15 Отговор
    Репарации се плащат от победените. Русия да готви едни 800 млрд долара обезщетение на Украйна.

    Коментиран от #21

    18:20 03.05.2026

  • 10 мечтател

    11 0 Отговор
    Мечтай си, Ковачев, нищо няма да ти плаща Русия.Щетите от бандеровците за изгорените и избити с руско самосъзнание кога?Още повече пък някакъв си трибунал няма да има никаква стойност, тъй като няма да е с мандат на ООН и признат от големите сили.

    18:20 03.05.2026

  • 11 Сериозно ли ве ковачки

    14 0 Отговор
    С такова говорене насила ще доведете руснаците на Дунава не ти ли е ясно !?!

    18:20 03.05.2026

  • 12 Ердоган

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "историк":

    Ти къде си видял поробител да плаща, все идво Ос. империя да плати на България.

    18:20 03.05.2026

  • 13 Абе

    12 0 Отговор
    Кажи му сикаджииско герберко мутренски б-к-ук

    18:20 03.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 амче бръмбаре плащай ти масрафа

    2 1 Отговор
    на зелкови барабар с цъкачите на крипто копейки
    дето и така не кихнаха по заплата на бункера

    18:22 03.05.2026

  • 17 Разумен

    2 0 Отговор
    Един от друг по големи илюзионисти

    18:23 03.05.2026

  • 18 Срам ме е от този... гюй мазен

    0 0 Отговор
    А за Израел една резолюцийка да приемете така между другото? Да плати разрушенията в Палестина и няма ли Израел за бъде съден за геноцида над палестинците? Че то руснаците като пуснат ракетите и убият двама бандеро-фашаги е вой до небесата, а за убийството на палестинските деца резолюцийка няма. Или за убийството на иранските деца от девическото училище, така една резолюцийка за правителството на Обора

    18:24 03.05.2026

  • 19 Може,

    0 0 Отговор
    и ние ще платим 200 милиарда юришиткопейки на братска Укрия, веднага когато Русия плати репарации. Веднага. Къде е Договорът да го подпишем. Няма смисъл сега да плащаме 6 милиарда лева за Укр., и още 6 милиарда за Лукойл, и още 3 милиарда лева евтин ток, щото Русия се уплаши и веднага почва да плаща от утре. Укрия ще ни върне парите. Господ като иска да накаже някой му плаща, за да ръси студенски бисери.

    18:25 03.05.2026

  • 20 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "историк":

    Русия има 300 милиарда евро блокирани средства и ще й ги вземат всичките. Просто трябва да спре войната, защото е безсмислено възстановяването да започне сега.

    18:25 03.05.2026

  • 21 Колкото Сащ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Точно":

    Плати на Ирак. Либия , Афганистан, (е там поне оставиха обурудване),Сърбия

    18:26 03.05.2026

