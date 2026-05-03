Андрей Ковачев: Русия трябва плати за възстановяването на Украйна

Напълно логично е този, който нанася щети върху имуществото и живота на други хора, впоследствие да поеме отговорност и да заплати за тяхното възстановяване. В момента вече сме на етап изработване на юридическата обосновка как това да бъде реализирано чрез създадената комисия, към която ЕС гласува да се присъедини официално.

Тази комисия ще има правомощия да оценява сигналите за нанесени щети, които вече надхвърлят 80 хиляди, като общата им стойност се изчислява на десетки милиарди евро или долари. Комисията има за задача да превърне тези оценки в международно правно задължение, което следва да бъде покрито от средствата на Руската федерация.

Това заяви ръководителят на българската делегация в групата на ЕНП и член на Председателството на Европейския парламент Андрей Ковачев в предаването "Метроном" с водещ Цоня Събчева по Радио ФОКУС във връзка с приетата резолюция, която категорично осъжда многократните руски удари по граждански цели в Украйна.

Евродепутатите настояват Русия и нейните съюзници да понесат отговорност за цивилните жертви и изразяват подкрепа за създаването на специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна.

"Европейският парламент гласува Европейският съюз да стане част от тази комисия. Следващите стъпки включват създаването ѝ съвместно с други участващи държави. Тя ще бъде базирана в Хага. Събраната до момента документация от украинска страна за нанесените щети ще бъде прехвърлена към комисията. Юристи ще започнат работа по изготвяне на критерии за признаване на щетите и тяхната оценка. Ще бъдат ангажирани и експерти, които да извършват тези оценки. Предстои да бъде решен и въпросът с финансирането на комисията", каза още Ковачев.

Първоначално тя ще се финансира от страните-участнички, но в дългосрочен план средствата следва да бъдат осигурени чрез мобилизирани активи на Руската федерация, съответстващи на нанесените щети върху инфраструктурата на Украйна.

Във връзка със заема в размер на 90 милиарда евро и 21-вия пакет от ограничения, Ковачев посочи, че до края на юни ще бъдат предоставени 45 милиарда евро от общия пакет.

По отношение на новия пакет от санкции той отбеляза, че остава важен политически въпрос дали те функционират ефективно. Според него обаче е видно, че руската икономика се намира в изключително тежко състояние - факт, признат и от Руската централна банка. Налице са сериозни макро- и микроикономически ограничения, които засягат и руските граждани.

По думите му санкциите имат значителен ефект върху способността на руската икономика да произвежда военна техника и да поддържа военните си действия.