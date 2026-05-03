Ружа Райчева: Първите стъпки на "Прогресивна България" няма как да бъдат в посока съдебна реформа

3 Май, 2026 19:04, обновена 3 Май, 2026 18:09

Най-голямата грешка на победителите ще е, ако не оправдаят очакванията

Една от най-големите грешки, които „Прогресивна България“ може да направи, е да не успее да оправдае високите очаквания. Това каза в предаването „120 минути“ водещият на „Денят“ и „Седмицата“ на Дарик Радио Божидар Русев.

„С тези изборни резултати установяваме, че половината от избирателите в България не желаят да правят избор между това дали са граждани на света, или граждани на нацията си. Те казват, че е възможно нещо между двете“, коментира журналистката от Offnews Ружа Райчева.

Според нея в миналото политиците представяха избора като много ултимативен - ако си със света, не си в България и обратното. „Вижда ми се, че „Прогресивна България” и Румен Радев показват, че е възможно да пазим интереса си, както и да бъдем част от съюзите, от които сме“.

„Прогресивна България“ ще прави всичко възможно, за да избегне резките завои, защото един завой на изток, например, тъй като имаше много такива обвинения по време на кампанията, ще означава потенциално отново стотици хиляди да излязат по площадите и улиците на България. А Румен Радев категорично не иска това. България изглежда много по-подредена в момента“, смята Русев.

По думите му дълго време чувахме от някои политици и анализатори, че е изчерпан смисълът на парламентарната република. „Много поред избори представяха една и съща електорална картина. Все не можеше да се стигне до мнозинство или адекватна коалиция. Трябваше да се правят много компромиси“.

„В крайна сметка стигнахме до настоящата ситуация, в която българските граждани казаха, че парламентарната република не е изчерпана от съдържание. Може, ако харесаме един политик, да му гласуваме толкова голямо доверие, че той да стигне до мнозинство“, коментира Русев.

Според Райчева първите стъпки няма как да бъдат в посока правосъдна съдебна реформа, защото това изисква конституционно мнозинство и преговори. „Предполагам, че правителството като първа задача ще се заеме с цените, с овладяване на спекулата, инфлацията. Имаме страшно много реформи, които трябва да се направят. Отговорността е огромна и тук Румен Радев няма извинения“.

„Това, което щеше да му върши работа от гледна точка на извинения, щеше да бъде да няма мнозинство. Тогава можеше да се оправдава с трудността на своите партньори. А сега единствено и само би могъл да се оправдава с отделни хора, които евентуално може да наказва от „Прогресивна България“. Това е тежестта на тази огромна отговорност, която има в момента“, обясни журналистката.

Според Русев една от най-големите грешки, които „Прогресивна България“ може да направи, е да не успее да оправдае високите очаквания. „И по време на кампанията чувахме, че цените са прекалено високи. Ние го усещаме и в магазините, и на бензиностанциите. Ако ни се обещават спешни мерки, които да дадат бързи резултати, то само след няколко седмици или няколко месеца ще видим дали те са успешни“.

„От ПП-ДБ настояват колкото се може по-скоро, но все пак внимателно да се разгледат начините, по които може да стигнем до нов състав на ВСС. След това да се избере нов главен прокурор. Но битката с олигархията ще бъде водеща. Въпреки това имаме темата с икономиката и високите цени“, допълни Русев.

Той обясни, че следващата седмица ще видим съставянето на редовно правителство с министър-председател Румен Радев. „А точно в този момент тези големи очаквания вече нямат да имат причина защо да не могат да се случат“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    2 1 Отговор
    ще чувате "не може" и "няма как" често от шайката на румен, щото той дьржава не може само да управлява

    само пионерчета на манифестация

    18:16 03.05.2026

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Дарик и оф нюз са медии на соросоидите

    18:16 03.05.2026

  • 4 Майора

    1 1 Отговор
    Блажени вярващите уважаеми коментатори! Какво борба с олигархията и какво ново начало след лато Радев е подкрепен от подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови , Прокопиев , Василев и останалите? А как ще компенсира парите от неизгодният договор с “Боташ” , във който ни вкара Радев?

    18:19 03.05.2026

  • 5 Дарт Вейдър

    0 0 Отговор
    Парламентарната република приключи.Сега сме президентска република.

    18:19 03.05.2026

  • 6 Малко факти

    1 0 Отговор
    Бившият финансов министър определи като популистко решението на Борисов да се отпуснат 7.8 милиарда годишно за повишаване на заплатите със 70% в МВР и МО и с 25% на държавните служители.
    Скорошни събития (2025-2026 г.): В началото на месец март 2026 г. се появяват публикации, цитиращи Бойко Борисов, че "ще издири кой му е предложил" Симеон Дянков, изразявайки дистанциране от него. Борисов заявява че Дянков " не спря да ни плюе и без това заради него още ме подиграват за постната пица." В отговор на това, Симеон Дянков коментира публично действията на Борисов и неговите правителства, като например наскоро (към края на месец март 2026 г.) разкрива че в първия мандат на Борисов е заявил за постната пица за да не се теглят нови милиарди заеми ,които след време ще фалират държавата и ще сринат икономиката ни. Дянков заяви също че като финансов министър е предложил да се премахне привилегията на полицаите от 20 брутни работни заплати и да внасят осигуровки, но Борисов е взел думата и заявил " Тази привилегия е още от Тодор Живково време, нека не сме ние които ще направим това ,а да оставим другите след нас да го направят". Дянков заяви още че след тези милиардни заеми през 2025 г. едва ли някога страната ще се изправи финансово. Симеон Дянков в момента е председател на фискалния съвет на България.

    18:25 03.05.2026

