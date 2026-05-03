Увеличиха обезщетението за незаконен арест по случай побоя на бившия шеф на полицията в Русе

Окръжният съд в Русе увеличи размера на обезщетението в дело на 15-годишния Станислав А., свързано със случаят на пребития директор на ОДМВР – Русе, Николай Кожухаров. Искът е за обезщетение поради незаконно задържане от 5 до 13 септември.
Първоначално, Районният съд определи обезщетение от 1000 лева, но втората инстанция увеличи сумата на 3800 лева. Първоначалният иск е бил за 5385 лева. Адвокатът на момчето, Методи Лалов, съобщи новината във Фейсбук. Решението е издадено от съдиите Аглика Гавраилова, Татяна Черкезова и Катина Кавърова, докладчик по делото.
Съдът подчертава, че при незаконно задържане, прокуратурата дължи обезщетение, защото такава мярка не трябва да се разглежда като предсрочно наказание. Това се допуска само за предотвратяване на укриване, извършване на престъпление или осуетяване на изпълнение на влязла в сила присъда.
Окръжният съд критикува по-ниската инстанция, че е подценила възрастта на момчето: 15 години, която е близка до малолетието. Станислав е преживял психическо напрежение и страх по-висок от този на пълнолетни граждани или по-възрастни непълнолетни.
Случаят предизвика обществено внимание, и момчето беше задържано преди началото на учебната година, което повлия на допълнителната му тревожност. Съдът разсъждава, че увеличеното обезщетение ще осигури реална компенсация за преживяното. Актът на съда не е окончателен и подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.
Междувременно, по обвинителния акт по случая с Кожухаров, е насрочено заседание във Велико Търново за началото на юни. В делото срещу четири младежи се повдигат обвинения за нанасяне на телесни повреди. Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са обвинени за лека телесна повреда, а Станислав за тежка телесна повреда при изпълнение на служба.
Николай Кожухаров вече не е директор на областната дирекция на МВР, а заместник-директор.
