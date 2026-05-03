Увеличиха обезщетението за незаконен арест по случай побоя на бившия шеф на полицията в Русе

3 Май, 2026 20:50, обновена 3 Май, 2026 19:52

Искът е заради незаконно задържане от 5 до 13 септември

Окръжният съд в Русе увеличи размера на обезщетението в дело на 15-годишния Станислав А., свързано със случаят на пребития директор на ОДМВР – Русе, Николай Кожухаров. Искът е за обезщетение поради незаконно задържане от 5 до 13 септември.

Първоначално, Районният съд определи обезщетение от 1000 лева, но втората инстанция увеличи сумата на 3800 лева. Първоначалният иск е бил за 5385 лева. Адвокатът на момчето, Методи Лалов, съобщи новината във Фейсбук. Решението е издадено от съдиите Аглика Гавраилова, Татяна Черкезова и Катина Кавърова, докладчик по делото.

Съдът подчертава, че при незаконно задържане, прокуратурата дължи обезщетение, защото такава мярка не трябва да се разглежда като предсрочно наказание. Това се допуска само за предотвратяване на укриване, извършване на престъпление или осуетяване на изпълнение на влязла в сила присъда.

Окръжният съд критикува по-ниската инстанция, че е подценила възрастта на момчето: 15 години, която е близка до малолетието. Станислав е преживял психическо напрежение и страх по-висок от този на пълнолетни граждани или по-възрастни непълнолетни.

Случаят предизвика обществено внимание, и момчето беше задържано преди началото на учебната година, което повлия на допълнителната му тревожност. Съдът разсъждава, че увеличеното обезщетение ще осигури реална компенсация за преживяното. Актът на съда не е окончателен и подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Междувременно, по обвинителния акт по случая с Кожухаров, е насрочено заседание във Велико Търново за началото на юни. В делото срещу четири младежи се повдигат обвинения за нанасяне на телесни повреди. Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са обвинени за лека телесна повреда, а Станислав за тежка телесна повреда при изпълнение на служба.

Николай Кожухаров вече не е директор на областната дирекция на МВР, а заместник-директор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 3 Отговор
    Тиквата да плати.

    Коментиран от #7

    19:54 03.05.2026

  • 2 шеф

    20 3 Отговор
    А царулЯ не е ли уволнен вече , или е повишен !

    19:55 03.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Браво

    18 2 Отговор
    на момчетата ама малко го биха

    20:09 03.05.2026

  • 5 Навсякъде са подобни. виж несебърлиев

    20 1 Отговор
    Ланеца е човек на тиквата и не е уволнен, а понижен и пратен в друг град да въдворява "закона"! А шефа на пътното, който подменяше постфактум знака!? Това си е чиста проба лъжесвидетелство! А министърчето къдравелко - той играеше ролята на Матросов и в двата случая!?
    Скоро няма да се оправим!

    Коментиран от #11

    20:28 03.05.2026

  • 6 Един от русенско

    15 1 Отговор
    Сигур не е лош но Защо да е заместник детектор а не подържащ работник в ОД МВР Русе ...в сервиза, тревите чисти,чистач...заема мястото на някой кадърен

    20:31 03.05.2026

  • 7 567890

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти да платиш.

    20:34 03.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 пппп

    5 6 Отговор
    Нищо, момчетата пак ще бият и ако те набарат тебе друга ке ми пееш.

    20:36 03.05.2026

  • 10 я си знам, ама и вие знаете

    1 2 Отговор
    А Методи Лалов що вече не е съдия?

    Коментиран от #16

    20:38 03.05.2026

  • 11 Шопо

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Навсякъде са подобни. виж несебърлиев":

    МВР е организирана престъпна група а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР

    20:50 03.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мдаа

    2 0 Отговор
    "Съдът подчертава, че при незаконно задържане, прокуратурата дължи обезщетение..."

    Все едно прокуратурата ще ги извади от собствения си джоб.

    20:56 03.05.2026

  • 14 Нима някой

    1 4 Отговор
    е очаквал нещо друго от “правосъдието” в територията?
    За куче дават 20 г. за пребит шеф на полицията от малолетен, обезщетение…
    Няма такава държава

    21:10 03.05.2026

  • 15 бай митьо плочкаджията

    3 1 Отговор
    гледах видео с жалби от братя роми -във връзка с тоя -кожухаров.не съм му фен.но си личи,че се е вживявал и се е правил на всемогъщ.прокуратурата и съдът нима,не могат да проверят.....мирише,цялата работа.пълно разследване,по- случая.полицаите не са всемогъщи и не са безнаказани.българската полиция е в дълбока криза.това е факт.

    21:11 03.05.2026

  • 16 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "я си знам, ама и вие знаете":

    Защото сам е избрал да напусне системата поради някакви лични разногласия/несъгласия. Така каза веднъж в едно интервю.

    21:31 03.05.2026

